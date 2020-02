Oroscopo della settimana dal 24 al 28 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 febbraio al 28 febbraio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Partecipare a compiti banali sarà quasi impossibile all'inizio della settimana poiché i tuoi ideali e le tue fantasie sono al centro della scena. Qualunque cosa tu abbia desiderato privatamente, probabilmente influenzerà i tuoi pensieri e le tue azioni, per quanto sottilmente, quindi cerca di rimanere consapevole del tuo mondo interiore. E poiché l'amore sarà probabilmente nella tua mente, un appuntamento romantico potrebbe far emergere il meglio di te, se riesci a capire le tue aspettative. Fai solo attenzione allo scontro tra Venere e Plutone di giovedì e venerdì, che potrebbe far scattare la tua necessità a tutti i costi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: Sei in perfetta sintonia con le persone della tua cerchia sociale all'inizio della settimana, rendendo questo il momento ideale per entrare in contatto con un amico che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale o creativa. Partecipare a un gruppo che ti ispira sarebbe anche un'opzione eccellente; tuttavia, un conflitto potrebbe sorgere con qualcuno vicino a te giovedì e venerdì mentre il tuo sovrano Venere si scontra con il potente Plutone. Sarai tentato di prendere il controllo della situazione, ma arretrare, almeno per ora, allenterà la tensione. Questo fine settimana, la luna nel tuo segno che balla sabato con il fortunato Giove potrebbe scatenare un evento fortuito nella tua vita personale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : L'impulso di rimanere caldo e accogliente nel proprio ambiente può limitare la socializzazione all'inizio della settimana, e questa è una buona cosa, Gemelli. Ora è il momento di concentrarti sul tuo mondo interiore, perché qualsiasi cosa tu stia desiderando o insoddisfatto probabilmente attirerà la tua attenzione. Ciò sarà particolarmente vero in una relazione. La buona notizia è che la tua intuizione può rivelare cosa fare al riguardo. Evita semplicemente di ricevere consigli da qualcuno nella tua cerchia sociale che non è sulla tua lunghezza d'onda. Questo fine settimana, tornerai al tuo io socievole da domenica pomeriggio a sera.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La tua guida interiore sarà il bersaglio all'inizio della settimana, se ascolti la tua voce interiore. Ora è il momento di impegnarti nelle tue pratiche spirituali e prendere tempo per il silenzio per potenziare la tua intuizione e il collegamento con le guide spirituali. Una sfida di relazione può sorgere giovedì o venerdì quando Venere si scontra con il potente Plutone, il che può comportare la resistenza a qualcuno in autorità. Questo fine settimana, un collegamento edificante luna-Giove nel tuo regno sociale rende sabato il momento perfetto per entrare in contatto con un amico o un gruppo stimolante.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : All'inizio della settimana sarai insolitamente sensibile alle vibrazioni che ti circondano mentre molteplici influenze atterrano nel tuo regno di guarigione. Questo può essere complicato per una relazione stretta se un incontro negativo ti spinge a chiudere emotivamente. Essere aperti sui tuoi sentimenti alle persone più vicine a te aiuta ad alleviare lo stress. Inoltre, alla fine di questa settimana, il tuo guerriero interiore potrebbe assumere il comando, nel bene e nel male, quando Venere si scontra con il potente Plutone. Difendere ciò che è giusto potrebbe essere la tua missione, ma dovrai aggrapparti alla tua obiettività per dire la tua verità in modo efficace.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : La chiarezza su una relazione attuale o futura potrebbe essere insufficiente all'inizio della settimana poiché Nettuno prende il controllo del tuo regno di partnership. Questa influenza può essere sconcertante per qualcuno che apprezza la logica come te, Vergine. Se la confusione regna, cerca di seguire il flusso finché non vedi la luce, per così dire. La verità verrà rivelata se presti attenzione alla tua voce interiore (a volte illogica). Inoltre, Venere in collisione con Plutone sovversivo giovedì e venerdì potrebbe scatenare uno scontro di volontà con qualcuno vicino a te. L'amore scorrerà più facilmente sabato mentre un collegamento luna-Giove risveglia il tuo intuito.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Vedere chiaramente l'amore sarà una sfida all'inizio della settimana mentre il nebuloso Nettuno è al centro della scena. In effetti, potresti essere più propenso a fare la differenza nella vita di qualcuno che a iniziare un appuntamento romantico. Questa potrebbe essere una buona cosa anche alla fine di questa settimana, quando uno scontro tra Venere e Plutone nel tuo regno di coppia invia romanticismo su un giro sulle montagne russe. Evitare conversazioni controverse con il tuo tesoro sarebbe l'opzione migliore. Il lato positivo è che può essere un buon momento per scoprire cosa deve cambiare per far fluire l'amore. Questo fine settimana, condividere la tua parte avventurosa o una conoscenza superiore ispirerà il romanticismo di domenica.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Aprire il tuo cuore sarà il tuo focus nelle prossime settimane. Questo perché il sole che si sposta in Pesci martedì illuminerà il tuo regno di romanticismo e svago, che sicuramente evocherà il tuo lato amante del divertimento. Inoltre, la Luna Nuova in Pesci domenica lancerà un nuovo ciclo di attività ludiche nelle prossime due settimane circa. Forse ravviverai la tua relazione attuale o ti collegherai con un nuovo amante; tuttavia, se il romanticismo è in pausa, per qualsiasi motivo, buttarsi in un progetto artistico o intraprendere una vacanza nel fine settimana tirerebbe fuori il meglio di te.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Le influenze nettuniane all'inizio della settimana potrebbero spingerti in una nebbia per quanto riguarda l'amore. Probabilmente ti ritroverai a idealizzare o demonizzare una determinata persona o persino la tua vita sentimentale in generale. Tali estremi indicano che non stai vedendo chiaramente la tua situazione, Sagittario. Inoltre, la versione negativa potrebbe assumere un ruolo guida quando Venere si scontra con Plutone sovversivo giovedì e venerdì. Raggiungere la verità comporterà il guadagno oggettivo su Nettuno e il rilascio di un'emozione limitante tramite Plutone. Questo fine settimana, un flirt potrebbe attirare la tua attenzione domenica, ma assicurati che testa e cuore siano allineati prima di parlare.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Le influenze nettuniane all'inizio della settimana o getteranno il cervello in una nebbia o risveglieranno il tuo intuito - o entrambi. Principalmente, troverai più facile esprimerti se sei in contatto con i tuoi sentimenti. Affidarsi alla sola logica probabilmente ti metterà nei guai. In alternativa, questo è un momento eccellente per conoscere meglio la tua vita amorosa (o un'altra area) attraverso l'introspezione o la meditazione. Questo ti aiuterà ad affrontare tutte le sfide relazionali che sorgono da Venere che si scontra con il potente Plutone giovedì e venerdì. Rifiutare l'impulso di prendere il controllo potrebbe essere la tua missione. Questo fine settimana, una fusione edificante luna-Giove nel tuo regno romantico sabato può provocare una prova per due!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : La confusione sul denaro o le priorità dovute alle influenze nettuniane possono sfidare una relazione all'inizio della settimana. Inoltre, la mancanza di chiarezza rende questo un momento triste per parlare di questioni finanziarie con il tuo partner. Inoltre, un'osservazione impulsiva può dettagliare il romanticismo giovedì o venerdì mentre Venere si scontra con Plutone sovversivo. Comunicare dal cuore aiuterà a riportare l'amore in carreggiata. Questo fine settimana, un appuntamento accogliente a casa tua può approfondire l'amore sabato, mentre la tua strada con le parole accenderà il romanticismo domenica! Assicurati solo di dire la tua verità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il tuo istinto e intuizione prenderanno sicuramente il comando all'inizio della settimana mentre il tuo sovrano di Nettuno si collega con il sole, la luna e Mercurio. Tuttavia, dovrai inserire alcune logiche nelle tue conversazioni o confondere le persone con cui stai parlando; non tutti sono sulla tua lunghezza d'onda eterea, Pesci. Più tardi questa settimana, i soldi potrebbero essere la fonte di contesa mentre Venere si scontra con il potente Plutone giovedì e venerdì. In realtà, un problema su chi è responsabile nella tua relazione potrebbe essere parte del quadro. Il lato positivo è che la tua eloquenza o percettività ispirerà l'amore sabato!