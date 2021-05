Oroscopo della settimana dal 24 al 30 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 maggio al 30 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Se ti senti insolitamente ansioso, è probabile che l'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì inneschi il tuo lato avventuroso. Potresti essere motivato a prendere la tua dolce metà o alcuni amici e intraprendere un viaggio spontaneo o semplicemente controllare un nuovo ristorante in città. Forse esplorerai invece una nuova pratica o concetto spirituale. Il romanticismo, tuttavia, può sembrare confuso durante la settimana mentre Venere nel tuo regno mentale si scontra con il nebuloso Nettuno. Assicurati di essere chiaro nelle tue parole e nelle tue intenzioni. Questo fine settimana, Mercurio che fa squadra con Venere in Gemelli ti risveglierà con le parole, ma dovrai cercare chiarezza dopo che Mercurio diventerà retrogrado sabato (fino al 22 giugno).

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : La necessità di un incontro sensuale potrebbe aumentare mentre ti avvicini all'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì. Al contrario, l'intensità di questa influenza può innescare un problema emotivo, insieme alla necessità di un po 'di tempo per te stesso per l'introspezione per risolverlo. Tuttavia, vedere chiaramente le relazioni sarà una sfida infrasettimanale mentre il tuo sovrano di Venere si scontra con l'inafferrabile Nettuno. Sii particolarmente chiaro nelle comunicazioni che coinvolgono amici o denaro. Questo fine settimana, Mercurio in collaborazione con Venere in Gemelli ispirerà messaggi dal cuore. Assicurati solo di ricontrollare i tuoi piani e file dopo che Mercury diventa retrogrado sabato (fino al 22 giugno).

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : L'energia in una relazione stretta (o il tuo desiderio di incontrare qualcuno compatibile) si intensificherà sicuramente nel periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì. Tuttavia, Venere nel tuo segno che si scontra con il nebuloso Nettuno infrasettimanale può distorcere la tua percezione della verità quando si tratta di amore. Questo fine settimana, una congiunzione Mercurio / Venere ti renderà una calamita per gli ammiratori che apprezzano il modo in cui ti esprimi. Infine, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado nel tuo segno può interferire con i tuoi processi mentali, quindi cerca la chiarezza. Al rialzo, ora è il momento di rivedere il tuo uso delle parole e forse risolvere un malinteso.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro : Il sole in transito nei Gemelli giovedì si unisce a Mercurio e Venere nel tuo regno inconscio. Il trio di influenze sta illuminando gli angoli nascosti della tua psiche, dandoti l'opportunità di esaminare ed eliminare ogni paura o convinzione che ti tiene bloccato. Ciò riguarderà in particolare la condivisione del tuo vero sé, dei tuoi difetti e di tutto il resto nelle tue relazioni. Sei pronto a esprimere liberamente chi sei alle persone a te più vicine, Cancro? Prendersi del tempo per la pace e la tranquillità farà parte del processo. Tuttavia, potresti dover resistere a un'idea limitante che sorge questo fine settimana quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : L'eclissi di luna piena in Sagittario di mercoledì porterà sicuramente la frenesia della tua settimana al livello successivo. In effetti, potresti dover fare uno sforzo per prenderti cura di te stesso mentre ti prendi cura dei compiti e delle persone di cui sei responsabile. C'è spazio nella tua agenda per il romanticismo? Molto probabilmente, ma prima, potresti aver bisogno di eliminare alcuni pensieri negativi infrasettimanali mentre Venere si scontra con l'illusorio Nettuno. Questo fine settimana, Mercurio che collabora con Venere in Gemelli nel tuo regno inconscio offrirà informazioni su una relazione del tuo passato. Infine, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado richiederà una revisione di come esprimi o limiti le tue idee.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Le attività intorno alla tua casa aumenteranno durante il periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì. Le interazioni con la tua famiglia possono essere intense se le emozioni sono alte, quindi cerca di avere una prospettiva equilibrata se sorge un problema. D'altra parte, un gioco vivace, una discussione o un progetto condiviso possono tirare fuori il meglio di te. Allo stesso tempo, tuttavia, la tua percezione di una relazione (o della tua vita amorosa) potrebbe essere distorta quando Venere si scontra con il nebuloso Nettuno. Questo fine settimana, una fusione di Mercurio / Venere in Gemelli potrebbe portare romanticismo attraverso una conversazione legata al lavoro. Dovrai solo fare attenzione a un errore di comunicazione che coinvolge il tuo lavoro dopo che Mercurio diventa retrogrado sabato (fino al 22 giugno).

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : L'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì aumenterà le tue capacità intellettuali e la tua auto-espressione. Sarai motivato ad acquisire informazioni e condividere le tue idee, il che potrebbe attirare un ammiratore che la pensa allo stesso modo. Allo stesso tempo, tuttavia, chiarire la tua vita amorosa potrebbe essere difficile poiché il tuo sovrano di Venere si scontra con l'inafferrabile Nettuno. Sforzati di scoprire i fatti prima di saltare a qualsiasi conclusione. Questo fine settimana, Mercurio che fa squadra con Venere in Gemelli ti metterà in contatto con i tuoi ideali sull'amore e potrebbe portare romanticismo attraverso una lezione, un'attività spirituale o un viaggio. Infine, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado in Gemelli ispirerà una revisione delle tue convinzioni.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione: L'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì darà energia alle tue emozioni riguardo al denaro. Sforzarti di concentrarti sulla gratitudine per ciò che hai ti aiuterà a ridurre ogni negatività su ciò che non hai. Questa strategia si applicherà anche all'amore concentrandosi sulle persone che si prendono cura di te. Tuttavia, potresti non vedere chiaramente la tua vita amorosa (o una certa relazione) infrasettimanale mentre Venere si scontra con il nebuloso Nettuno nel tuo regno d'amore. Fortunatamente, una fusione di Mercurio / Venere nel tuo regno di guarigione può darti una comprensione più profonda del tuo cuore. Inoltre, da sabato al 22 giugno, Mercurio retrogrado in Gemelli può rivelare i pensieri e le convinzioni che ti trattengono.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario : Tra mercoledì e il 26 giugno, Venere in transito attraverso il Cancro nel tuo regno di guarigione e intimità approfondirà le tue risposte alle persone a cui tieni. Sia che tu stia parlando con un amico platonico o un partner intimo, cercherai più profondità del solito dalle persone intorno a te, quindi preparati per alcune interazioni profonde (e forse profondamente sessuali!). La ricerca di intuizioni che aiutano a guarire il tuo cuore farà parte del processo. Tuttavia, questo fine settimana, uno scontro Mercurio / Nettuno può innescare un malinteso con un partner o un amico intimo, mentre Marte che si oppone a Plutone potrebbe provocare una lotta di potere. Fare un passo indietro per valutare la situazione potrebbe essere la tua migliore opzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : L'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì farà brillare una luce sul tuo mondo interiore. Avrai accesso a conoscenze nascoste sulla tua vita e su dove sei diretto, soprattutto se ti prendi del tempo per il silenzio. Presta particolare attenzione alla tua intuizione poiché un messaggio psichico potrebbe essere diretto verso di te. Tuttavia, Venere che si scontra con l'illusorio Nettuno infrasettimanale può suscitare una falsa sensazione di impotenza quando si tratta di amore. Mercurio che collabora con Venere in Gemelli potrebbe inviarti romanticismo attraverso un'attività utile o salutare. Infine, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado in Gemelli potrebbe rovinare i tuoi piani e le comunicazioni che riguardano il tuo lavoro o il tuo benessere.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario : Le attività con amici e gruppi ti daranno energia, anche più del solito, nel periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì. Agire su una questione sociale / politica può far parte del quadro. Tuttavia, un sfuggente scontro tra Venere e Nettuno infrasettimanale può innescare un passo falso nell'arena del romanticismo a meno che tu non abbia le idee chiare su ciò che desideri. Al rialzo, Mercurio in collaborazione con Venere in Gemelli questo fine settimana risveglierà la tua creatività con le parole, che potrebbero attirare un ammiratore che è in sincronia con te. In quella nota, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado in Gemelli ispirerà qualche introspezione su come (o se) comunichi sinceramente dal cuore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : L'eclissi di luna piena in Sagittario mercoledì potrebbe inviare la tua determinazione a raggiungere un obiettivo in overdrive. Qualunque cosa sia in cima alla tua lista dei desideri sarà probabilmente al centro della scena nel tuo cuore questa settimana. Tuttavia, lo scontro infrasettimanale di Venere con il tuo sovrano di Nettuno potrebbe gettare il tuo senso della realtà sull'amore fuori dalla finestra. Al rialzo, Mercurio in collaborazione con Venere in Gemelli questo fine settimana potrebbe portare romanticismo attraverso un'attività legata alla famiglia. Infine, da sabato a giugno 22, Mercurio retrogrado in Gemelli incoraggia una revisione delle comunicazioni familiari per vedere se uno schema radicato limita la tua autoespressione.

