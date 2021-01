Oroscopo della settimana dal 25 al 31 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 gennaio al 31 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Giovedì la Luna Piena in Leone ardente darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento, fortunato, Ariete! E con Giove sulla scena, la tua gioia di vivere attirerà sicuramente un ammiratore o ravviverà la tua relazione attuale. Se la storia d'amore è attualmente interrotta, entrare in contatto con i tuoi migliori amici ti solleverà il morale. Aspettati che anche la tua creatività riceva una spinta. Poi arriva Venere che si fonde con il penetrante Plutone infrasettimanale, il che può sollevare qualsiasi problema tu abbia su impegno, autorità o lavoro, specialmente quando si tratta di una partnership. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare i tuoi piani sociali, ma preferisce risolvere un problema con un amico o un gruppo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Aspettatevi che le attività casalinghe si intensificheranno nel periodo della luna piena in Leone giovedì. E con Giove nel mix, connettersi con la tua famiglia o abbellire il tuo ambiente di vita tirerà fuori il meglio di te. Per quanto riguarda il romanticismo, una fusione che coinvolge il tuo sovrano Venere e il penetrante Plutone infrasettimanale risveglierà il tuo desiderio di una relazione profonda, che può manifestarsi come un nuovo ammiratore sexy o uno scambio appassionato / pieno di sentimento con il tuo attuale partner. Inoltre, una conversazione rivelatrice con un amico può portare una preziosa intuizione. Infine, da sabato fino al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può interferire con il tuo pensiero, i tuoi piani o le tue comunicazioni che implicano un obiettivo a lungo termine, ma ti incoraggia a completare un progetto di lavoro.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Giovedì, il dono della Luna Piena in Leone darà una spinta alle tue capacità intellettuali e alla tua autoespressione per tutta la settimana. E con Giove nel mix, le tue parole possono portare un'opportunità personale o professionale. Ricorda solo di mantenerlo reale durante le tue conversazioni. Poi arriva Venere che si fonde con il penetrante Plutone infrasettimanale, che può innescare i tuoi sentimenti più profondi sulla tua vita amorosa o su una particolare relazione. Probabilmente cercherai informazioni da qualcuno saggio, quindi considera di contattare un sensitivo dell'amore o un amico intimo per trovare le risposte di cui hai bisogno. Infine, da sabato fino al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare i tuoi piani e le comunicazioni che riguardano l'istruzione o i viaggi, ma ti farà anche riflettere sulle tue convinzioni spirituali.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: La luna piena in Leone giovedì stimolerà il tuo bisogno di amore e sicurezza. E con Giove sulla scena, condividere ciò che è importante per te con qualcuno di speciale farà parte del quadro. In quella nota, Venere che si fonde con il penetrante Plutone a metà settimana intensificherà la passione, la profondità emotiva o l'irritazione in una relazione stretta, che alla fine può rivitalizzare il legame. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che condivide il tuo desiderio di una connessione profonda. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può ispirare un viaggio interiore per guarire un problema emotivo. Considera solo le tue comunicazioni sulle risorse condivise.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : La luna piena nel tuo segno di giovedì si collega con l'ampio Giove, che sovraccaricherà il tuo stato emotivo per tutta la settimana. Ciò significa che avrai il potere di manifestare il desiderio del tuo cuore, se il momento è giusto. Un inciampo può sorgere durante la settimana se una congiunzione Venere / Plutone innesca un problema che dovrai rilasciare prima che l'amore possa andare avanti. Un cambiamento nelle tue abitudini quotidiane può essere parte del quadro. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado potrebbe spingerti a chiarire un problema con il tuo compagno o qualcun altro vicino a te. Sii consapevole dei tuoi piani e delle comunicazioni che coinvolgono una partnership.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : La Luna Piena in Leone giovedì illuminerà il tuo passato, insieme a tutte le emozioni inconsce che hai bisogno di essere rilasciate o espresse. Prendersi del tempo per l'introspezione porterà alla comprensione di tutto ciò che viene fuori. Anche la tua intuizione ne trarrà beneficio. Se hai in mente un problema che coinvolge l'amore, uno psichico della vita passata può illuminare il tuo karma relazionale. A proposito di amore, Venere che si fonde con il penetrante Plutone infrasettimanale può intensificare una relazione romantica o produrre un'attrazione improvvisa con qualcuno di nuovo. Sforzati solo di mantenere una prospettiva equilibrata. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono fornitori di servizi e colleghi. Al rialzo, questo è un ottimo momento per valutare / migliorare il tuo benessere e la tua routine quotidiana.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : La luna piena in Leone giovedì stimolerà il tuo bisogno di connetterti con i tuoi amici ed esprimerti durante un incontro di gruppo. E con Giove nel mix, le tue connessioni possono offrire un'opportunità per esplorare la tua crescita personale. Per quanto riguarda il romanticismo, il tuo sovrano di Venere che si fonde con il penetrante Plutone a metà settimana può innescare un problema che ostacola la tua vita amorosa. Rilasciandolo libererai il tuo cuore. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che evoca i tuoi sentimenti più profondi, nel bene e nel male. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per i dettagli. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare i tuoi piani e le tue comunicazioni, ma preferisce completare un progetto creativo o risolvere un problema che coinvolge il tuo amante, il tuo bambino o le tue capacità artistiche.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : La Luna Piena in Leone che si collega con il vasto Giove giovedì ti incoraggia a portare la tua carriera al livello successivo dimostrando le tue capacità e promuovendo il tuo più grande progetto. Per quanto riguarda l'amore, potresti ritrovarti ossessionato dalle relazioni mentre Venere si fonde con il tuo sovrano Plutone a metà settimana. Un problema che blocca l'espressione del tuo cuore potrebbe essere rivelato in modo da poterlo rilasciare. Se sei da solo, il romanticismo potrebbe arrivare tramite un'introduzione o una fonte online. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può interrompere le comunicazioni e i piani che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. All'opposto, l'introspezione ispirerà la comprensione della tua storia familiare.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: La luna piena in Leone di giovedì amplierà i tuoi orizzonti interiori o esteriori. E con Giove nel mix, probabilmente sarai ispirato a esplorare la tua fede, cultura o una destinazione che ti interessa. Anche la tua guida interiore sarà attivata. Poi arriva Venere che si fonde con la penetrazione infrasettimanale di Plutone, che può innescare un problema che coinvolge denaro o sicurezza, in particolare come influisce su una relazione. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore come guida. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare il tuo pensiero diminuendo la tua oggettività e trascinandoti nel passato. All'opposto, ora è il momento ideale per analizzare la tua mentalità e il tuo stile di comunicazione per vedere come migliorano o ostacolano i tuoi risultati.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Un incontro intenso può accendere la passione durante il periodo della luna piena in Leone giovedì. E con Giove nel mix, esaminare la tua vita amorosa può rivelare una visione straordinaria delle tue relazioni. A proposito di amore, una fusione di Venere / Plutone nel tuo segno infrasettimanale susciterà una brama di contatto fisico o la necessità di essere solo. Se opti per la solitudine, probabilmente ti ritroverai a elaborare profonde emozioni sul passato. Un sensitivo dell'amore o un amico intimo può offrire ulteriori informazioni sulle tue relazioni. Infine, da sabato al 20 febbraio, Mercurio retrogrado può rovinare la tua mentalità e le comunicazioni sul denaro. Tuttavia, valutare il tuo atteggiamento e le tue abitudini riguardanti le tue finanze può aprire la strada alla prosperità.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: La luna piena in Leone di giovedì darà energia alle questioni di partnership. E con il vasto Giove sulla scena, potrebbe sorgere una fortunata opportunità per incontrare qualcuno compatibile, portare la tua relazione attuale al livello successivo o collaborare con un collega o un amico in un progetto. In altre notizie cosmiche, Venere che si fonde con il penetrante Plutone a metà settimana ti farà pensare alle relazioni passate. Principalmente, si tratta di rilasciare emozioni negative che ti impediscono di dare e ricevere completamente amore. Infine, da sabato fino al 20 febbraio, Mercurio retrogrado nel tuo segno attirerà i tuoi pensieri all'interno e nel passato. In quanto tale, fare progetti probabilmente andrà storto, ma l'introspezione sulla tua vita porterà intuizioni che ti faranno andare avanti.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Le tue attività quotidiane si intensificheranno nel periodo della luna piena in Leone giovedì. E con Giove sulla scena, potresti sentirti un po 'sopraffatto se la tua efficienza scarseggia. Tuttavia, un'opportunità per espandere il tuo regime di lavoro o fitness può essere il dono del generoso Giove. Per quanto riguarda l'amore, un amico o un gruppo può svolgere un ruolo nel romanticismo mentre Venere si fonde con l'appassionato Plutone a metà settimana. Se sei accoppiato, le attività social condivise possono migliorare la tua connessione. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta in una relazione. Infine, da sabato fino al 20 febbraio, Mercurio retrogrado illuminerà ogni tua convinzione inconscia che ti trattiene. Fare un viaggio interiore può rivelare ciò che devi sapere.