Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 maggio al 31 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Un appuntamento intimo può far fiorire l'amore lunedì, ma una situazione emotiva può aggravarsi il giorno successivo. Principalmente, i riflettori sulle tue comunicazioni personali nelle prossime settimane ispireranno o metteranno alla prova le tue relazioni. Tra giovedì e il 4 agosto, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro nel tuo regno domestico ti farà pensare e parlare della tua casa e famiglia. Potresti essere ispirato a contattare i tuoi parenti e pianificare un incontro dopo la revoca del mandato di allontanamento sociale. Se cerchi l'amore, sarai attratto dalle persone che hanno un background simile. Parla con un amore psichico per i dettagli. Questo fine settimana, una prova a due ti darà energia domenica!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Un amico può avere un ruolo nella storia d'amore lunedì, ma dovrai essere consapevole del pensiero negativo o esagerato il giorno successivo. Ma il principale evento cosmico accadrà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggiando attraverso il Cancro darà energia alla tua potenza cerebrale. Sarai ispirato a condividere le tue idee e ad avviare conversazioni animate, che attireranno le persone che ammirano il tuo intelletto e il modo con le parole; tuttavia, dovrai anche accedere al tuo istinto per fare le scelte giuste per te. Venerdì sera è un momento eccellente per un appuntamento spontaneo o insolito! Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci aspetta per il tuo cuore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra giovedì e il 4 agosto, Mercurio viaggiando attraverso il Cancro ricorderà tutte le cose pratiche. Potresti essere motivato a discutere di questioni finanziarie con il tuo partner o fare brainstorming di idee per fare soldi con qualcuno esperto. Nell'arena romantica, la tua autostima avrà un ruolo in una relazione, quindi cerca di essere consapevole di eventuali problemi meritevoli che sorgono quando si tratta di amore. Verso il fine settimana, la luna in Vergine venerdì e sabato può ispirare un appuntamento accogliente con il tuo tesoro, ma assicurati di essere chiaro nelle tue parole e intenzioni. Sarai più dell'umore giusto per un assaggio sexy domenica!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Lunedì sarai nel flusso della passione, ma un singhiozzo emotivo il giorno successivo potrebbe scuotere il tuo equilibrio. Ma l'evento principale si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggiando attraverso il tuo segno stimolerà la tua auto-espressione. Sarai più disponibile del solito su da dove vieni, il che potrebbe catturare l'attenzione di un ammiratore in sintonia con te. Verso il fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno di intelletto venerdì e sabato risveglierà ulteriormente il tuo vocabolo interiore, ma la domenica sarà dedicata alle attività casalinghe.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Un provino intimo può portare piacere il lunedì, ma un'emozione che devi liberare potrebbe sorgere il giorno successivo. Ma l'evento principale si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggiando attraverso il Cancro ti ricorderà il tuo passato. Sarai ispirato a pensare alle relazioni precedenti e ad altre situazioni, che daranno vita a intuizioni intuitive che portano una comprensione più profonda di quelle esperienze. In effetti, i tuoi doni psichici fioriranno se ti prendi del tempo per il silenzio. Questo fine settimana, la luna che viaggerà attraverso il tuo regno di intelletto domenica ispirerà conversazioni sincere.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Un amico può ispirarti ad agire su qualcosa che desideri all'inizio della settimana, ma il giorno successivo potrebbe sorgere una situazione sociale problematica. Quindi, tra giovedì e il 4 agosto, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro nel tuo regno sociale ti ispirerà a contattare i tuoi amici per aggiornarti sulle loro notizie. La condivisione delle opinioni durante le discussioni di gruppo può far parte del quadro. Sarai particolarmente espressivo venerdì e sabato mentre la luna nel tuo segno eccita i tuoi sentimenti. Connettersi con le persone che ami è ciò di cui si tratta.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Lunedì è facile navigare in amore, ma il giorno successivo potrebbe sorgere un problema che coinvolge autorità o lavoro; tuttavia, l'evento principale si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggerà attraverso il Cancro nel tuo regno di obiettivi a lungo termine ispirerà alcune conversazioni serie. Se sei accoppiato, questo può essere un buon momento per condividere i tuoi pensieri su dove è diretta la relazione. Anche la tua carriera sarà nella tua mente. Verso il fine settimana, la luna in Vergine il venerdì e il sabato ti ispirerà a rilassarti con la tua dolcezza o un tuo caro amico. Domenica sarai più in vena di romanticismo! Contatta un sensitivo d'amore per scoprire cosa c'è davanti al tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : L'amore fluirà facilmente lunedì, ma cercare di controllare una situazione può farti perdere l'equilibrio il giorno successivo. L'evento principale, tuttavia, si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggiando attraverso il Cancro ti metterà in sintonia con la tua guida interiore. Questo ti aiuterà a prendere le decisioni giuste per te sul romanticismo e su altre aree. Inoltre, questo è il momento ideale per partecipare a discussioni che coinvolgono spiritualità, crescita personale, cultura o viaggi. Verso il fine settimana, la luna in Vergine il venerdì e il sabato sarà dedicata al collegamento con i tuoi amici, mentre un appuntamento sereno con il tuo amante o un amico vicino alzerà il morale la domenica.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra giovedì e il 4 agosto, Mercurio che attraversa il Cancro ispirerà conversazioni intime, profonde o misteriose. Sia che ti stia chiedendo se un ammiratore sia qui per restare, che cerchi di curare un problema emotivo o che sia affascinato da fenomeni psichici, prestare attenzione al tuo intuito ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere. Ad esempio, stai alla ricerca di forti intuizioni che ti indirizzano in una certa direzione. Questo fine settimana, potresti essere ispirato a prendere l'iniziativa in un'attività di gruppo per socializzare o aiutare chi è nel bisogno. Il semplice collegamento con gli amici farà emergere il meglio anche in te.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Un'attività vivace con il tuo tesoro può ispirare la passione lunedì, ma le emozioni intense possono sconvolgere l'amore il giorno successivo. Quindi, tra giovedì e il 4 agosto, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro nel tuo regno di partnership ispirerà pensieri e conversazioni che coinvolgono le tue relazioni più strette. Questo può essere il momento ideale per una discussione importante con il tuo compagno o per utilizzare i social media per stabilire nuovi contatti. Uno scenario di incontro fortuito può anche connetterti con qualcuno compatibile. Verso il fine settimana, un'attività che prevede l'esplorazione o l'apprendimento ti darà energia venerdì o sabato. Domenica pondererai i tuoi obiettivi e impegni.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Organizzarsi all'inizio della settimana ti darà più tempo per giocare in seguito. Ma l'evento principale si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggerà attraverso il Cancro illuminerà ciò che servirà per migliorare il tuo benessere e cosa significa essere al servizio degli altri. Anche il lavoro sarà nella tua mente. Verso il fine settimana, la luna in Vergine venerdì e sabato può ispirare un incontro intimo. Per lo meno una conversazione rivelatrice con un amico fidato porterà intuizione nel tuo mondo interiore. La domenica è un buon giorno per un appuntamento romantico! Parla con un amore psichico per scoprire cosa c'è davanti al tuo cuore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il romanticismo può essere dolce lunedì ma stimolante il giorno successivo, quindi cerca di rimanere centrato. Ma l'evento principale si svolgerà tra giovedì e il 4 agosto, quando Mercurio viaggerà attraverso il Cancro nel tuo regno d'amore rivolgendo la tua attenzione a tutte le cose divertenti. Sarai dell'umore giusto per mostrare la tua potenza mentale, il tuo umorismo o il tuo poeta interiore, che sicuramente catturerà l'attenzione degli ammiratori che apprezzano la tua intelligenza. Il romanticismo può essere trovato online o tramite uno scenario di incontro organizzato. Verso il fine settimana, la luna nel tuo regno di partnership venerdì e sabato ispirerà la solidarietà con il tuo tesoro o un amico intimo. Parla con un sensitivo d'amore per approfondire le tue relazioni.