Oroscopo della settimana dal 26 agosto 2024 al 1 settembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 26 agosto al 1 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Venere in transito in Bilancia nella tua zona di partnership aumenterà l'armonia nella tua relazione più intima. Tra giovedì e il 2 settembre, il pianeta dell'amore incoraggerà attività condivise, uguaglianza e collaborazione su questioni relazionali. Se stai cercando l'amore, un ammiratore compatibile potrebbe dirigersi nella tua direzione. Nel frattempo, Venere si sincronizza con Urano all'inizio della settimana, indicando che un contatto potrebbe giovare al tuo lavoro o al tuo benessere. Tuttavia, Venere in opposizione a Nettuno a metà settimana potrebbe offuscare la tua chiarezza tirando fuori il passato. In altre notizie cosmiche, Mercurio diventa diretto mercoledì, il che semplificherà gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni che riguardano romanticismo, arte o figli.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Seguire il tuo cuore migliorerà il tuo benessere mentre il tuo governatore Venere transita attraverso la Bilancia. Tra giovedì e il 21 settembre, sei incoraggiato a circondarti delle persone e delle cose che ami come forma di cura di te stesso. Entrare in comunione con la natura potrebbe essere il tuo metodo migliore di guarigione riducendo lo stress e sollevando il morale. Se sei single, un'attività utile può portare qualcuno di speciale. Nel frattempo, Venere che si sincronizza con Urano all'inizio della settimana favorisce un approccio non convenzionale per ispirare il romanticismo, ma la tua comprensione delle relazioni potrebbe essere confusa a metà settimana mentre Venere si oppone a Nettuno. In altre notizie cosmiche, Mercurio che diventa diretto mercoledì districherà gradualmente piani e comunicazioni che riguardano la tua vita domestica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il tuo romantico o artista interiore uscirà sicuramente allo scoperto mentre Venere transita in Bilancia nella tua quinta casa amante del divertimento. Tra giovedì e il 21 settembre, condividere il tuo cuore o essere creativo è ciò di cui hai bisogno. Se stai cercando l'amore, un atteggiamento spensierato potrebbe catturare l'attenzione di un ammiratore. Nel frattempo, Venere che si sincronizza con Urano all'inizio della settimana potrebbe ispirare un incontro (piacevolmente) strano con un membro della famiglia, ma dovrai aggrapparti alla tua chiarezza a metà settimana mentre Venere si oppone a Nettuno. In altre notizie cosmiche, il tuo governatore Mercurio che diventa diretto mercoledì renderà più facile pensare chiaramente e pianificare in anticipo.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Tra giovedì e il 21 settembre, Venere transita attraverso la Bilancia nel tuo regno domestico, il che può ispirarti a connetterti con la tua famiglia (o con gli amici che senti come una famiglia) e persino a fare pace con un parente problematico. Inoltre, aggiungere qualche tocco di stile al tuo ambiente di vita e ospitare una riunione di persone care può essere immensamente gratificante. Nel frattempo, Venere che si sincronizza con Urano all'inizio della settimana risveglierà la tua strada con le parole, ma assicurati che siano sincere quando Venere si oppone al nebuloso Nettuno a metà settimana. In altre notizie cosmiche, Mercurio che diventa diretto mercoledì ti farà pensare in anticipo quando si tratta delle tue finanze.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Comunicare dal cuore ispirerà amore mentre Venere transita attraverso la Bilancia nel tuo regno mentale. Tra giovedì e il 21 settembre, usa le tue parole per rendere il mondo un posto migliore esprimendo il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni e sollevando gli spiriti di quelli meno fortunati. Un sensitivo del percorso di vita può rivelare come le tue parole potrebbero fare la differenza. Nel frattempo, la tua creatività unica potrebbe farti guadagnare un po' di soldi extra mentre Venere si sincronizza con Urano all'inizio della settimana. Assicurati solo di non trascurare i dettagli mentre Venere si oppone a Nettuno a metà settimana. Infine, Mercurio che diventa diretto nel tuo segno mercoledì chiarirà sicuramente i tuoi processi di pensiero.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Il pianeta dell'amore prenderà il comando questa settimana. Innanzitutto, la tua originalità catturerà sicuramente gli ammiratori all'inizio della settimana, poiché Venere nel tuo segno si sincronizza con l'anticonvenzionale Urano. Fai attenzione alle tue parole a metà settimana, poiché Venere si oppone all'ambiguo Nettuno. Successivamente, il transito di Venere in Bilancia nel tuo regno dei beni giovedì (fino al 21 settembre) riguarda il seguire il tuo cuore per manifestare prosperità. Pertanto, le persone e le attività che ami possono ispirare opportunità di guadagno. Usare la tua creatività aumenterà anche il tuo potere di guadagno. In altre notizie cosmiche, il tuo governatore Mercurio che diventa diretto mercoledì tirerà fuori i tuoi pensieri dal passato e li porterà nel presente.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : L'amore prenderà il sopravvento mentre Venere transita nel tuo segno. Tra giovedì e il 21 settembre, vedere il mondo attraverso la lente del tuo cuore ti sintonizzerà sulla bontà di quasi tutti coloro che incontrerai. Tale positività ti tornerà indietro come un boomerang circondandoti di persone che ti apprezzano veramente. Nel frattempo, Venere che si sincronizza con Urano all'inizio della settimana potrebbe innescare un momento di illuminazione su una relazione. Assicurati solo che il passato non si intrometta nel presente a metà settimana mentre Venere si oppone all'etereo Nettuno. In altre notizie cosmiche, Mercurio che diventa diretto mercoledì rimetterà gradualmente in carreggiata la tua vita sociale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Un risveglio del tuo intuito sull'amore può essere il dono del transito di Venere attraverso la Bilancia nel tuo regno inconscio. Tra giovedì e il 21 settembre, fai attenzione a un sogno, un presentimento o una sincronicità che faccia luce su un problema o una benedizione che riguarda la tua vita amorosa. Potresti persino ricordare una scena di una vita precedente che spiega il karma in una relazione attuale. Un sensitivo delle vite passate può fornire ulteriori approfondimenti. Nel frattempo, Venere si sincronizza con Urano all'inizio della settimana, il che potrebbe ispirare un'interazione insolita con il tuo partner o migliore amico. Sii chiaro sui confini tra amicizia e romanticismo. In altre notizie cosmiche, Mercurio che diventa diretto mercoledì aiuterà i tuoi piani di carriera ad andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : L'amicizia porterà grande gioia (e forse romanticismo) mentre Venere transita attraverso la Bilancia nella tua zona sociale. Tra giovedì e il 21 settembre, sarai particolarmente attratto da amici consolidati e nuovi contatti che sono altamente creativi o imparziali, molti dei quali ti collegherai durante le attività di gruppo. Nel frattempo, un contatto professionale potrebbe ispirare una nuova prospettiva sulla tua carriera all'inizio della settimana mentre Venere si sincronizza con l'illuminante Urano. Potrebbe anche svilupparsi un'attrazione, ma una mancanza di chiarezza può innescare un malinteso a metà settimana mentre Venere si oppone al nebuloso Nettuno. Un sensitivo dell'amore può aiutare la tua vita amorosa a rimanere in carreggiata. Infine, Mercurio che diventa diretto mercoledì aumenterà la tua chiarezza sul futuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Ora è il momento di mettere in mostra l'arte nella tua vita professionale. Tra giovedì e il 21 settembre, il transito di Venere attraverso la Bilancia nella tua zona pubblica attingerà alla tua creatività e alle tue capacità relazionali, rendendo questo un momento eccellente per pubblicizzare i tuoi talenti e raggiungere i tuoi contatti professionali per scoprire opportunità. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore tramite un'attività correlata al lavoro. Nel frattempo, Venere si sincronizza con Urano all'inizio della settimana, il che può offrire indizi sul futuro di una relazione. Tuttavia, un'opposizione Venere-Nettuno a metà settimana potrebbe confondere la tua mentalità quando si tratta di amore. Un sensitivo dell'amore può fornire chiarezza. Infine, Mercurio che diventa diretto mercoledì ispirerà un atteggiamento più positivo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Stai per diventare un cercatore d'amore. Tra giovedì e il 21 settembre, il transito di Venere attraverso la Bilancia nel tuo regno di conoscenza superiore potrebbe spingerti a cercare di scoprire la connessione spirituale tra te e qualcuno che ami. In alternativa, se sei single, sarai attratto da persone che sono spiritualmente in sintonia con te, una delle quali potrebbe diventare la tua prossima amante. Un sensitivo dell'amore può offrire uno sguardo al futuro. Nel frattempo, Venere si sincronizza con il tuo governatore Urano lunedì e Nettuno a metà settimana, il che potrebbe innescare un'esperienza psichica su una persona cara. Infine, Mercurio diventa diretto mercoledì, semplificando gradualmente i tuoi piani e le tue comunicazioni con le persone a te più vicine.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Il rilascio è la chiave per guarire il tuo cuore mentre Venere transita attraverso la Bilancia nel tuo regno di trasformazione. Tra giovedì e il 21 settembre, sarai motivato ad acquisire una comprensione più profonda delle tue relazioni esaminando (e lasciando andare) qualsiasi emozione, abitudine o comportamento che ostacola il flusso dell'amore. Se questo processo ti sembra pesante, entrare in contatto con alcuni amici intimi ti solleverà il morale. Venere si sincronizza con Urano all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un'improvvisa intuizione che riguarda la tua relazione più intima. Dovrai cercare chiarezza a metà settimana mentre Venere si oppone al tuo governatore Nettuno. Infine, Mercurio che diventa diretto mercoledì ti aiuterà a rimettere in carreggiata la tua routine quotidiana.

