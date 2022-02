Oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Una congiunzione avvincente che coinvolge Venere, Marte e Plutone in Capricorno rafforzerà le tue relazioni professionali per gran parte della settimana. Questo è il momento ideale per utilizzare i tuoi contatti per raggiungere un obiettivo, ma assicurati che queste persone supportino davvero i tuoi sforzi. Se stai cercando l'amore, un'attività legata al lavoro può portare un ammiratore. Successivamente, la Luna Nuova nei sensibili Pesci che si fonde con Giove mercoledì risveglierà la tua intuizione e porterà una visione del tuo passato. Quindi domenica, Venere e Marte che transitano insieme in Acquario ti chiederanno di avviare attività con amici e gruppi nelle prossime settimane. Tali attività possono anche avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Una congiunzione avvincente che coinvolge Venere, Marte e Plutone in Capricorno per la maggior parte della settimana può trasformare i tuoi ideali sull'amore, il sesso o l'impegno. Anche il tuo bisogno di una connessione anima-anima con qualcuno di speciale potrebbe essere risvegliato. Inoltre, il viaggio, la spiritualità o l'apprendimento possono svolgere un ruolo nel portare il romanticismo o nuovi amici nella tua vita. Successivamente, la Luna Nuova nei Pesci sensibili che si fonde con Giove mercoledì favorisce la connessione con amici o gruppi che migliorano la tua crescita personale. Quindi domenica, Venere e Marte che transitano insieme in Acquario daranno energia alle tue connessioni professionali e alla tua creatività nelle prossime settimane e potrebbero portare un ammiratore che supporta i tuoi obiettivi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022