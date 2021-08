Oroscopo della settimana dal 30 agosto al 5 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 agosto al 5 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo fascino o il tuo cervello ti faranno notare all'inizio della settimana mentre la luna viaggia attraverso il tuo regno mentale. Tuttavia, il tuo sovrano di Marte che si oppone a Nettuno infrasettimanale può annullare il tuo desiderio di agire su qualcosa che desideri. La mancanza di fiducia o confusione sulla via da seguire può essere parte del problema. Questo fine settimana, una battaglia tra Venere nel tuo regno di partnership e il controllo di Plutone potrebbe innescare uno scontro di volontà con il tuo compagno, amico intimo o socio in affari. Infine, la Luna Oscura in Vergine la domenica sera incoraggia una revisione del tuo equilibrio tra lavoro e vita privata per migliorare il tuo benessere.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : La confusione può far deragliare il romanticismo infrasettimanale mentre Marte si oppone allo sfuggente Nettuno. Il problema potrebbe essere messaggi misti, disinformazione o incertezza su un particolare amante. Se sei da solo, potresti avere dubbi inutili sulla tua capacità di attrarre qualcuno di speciale. Principalmente, cerca di essere chiaro su ciò che provi e/o su dove ti trovi nella tua relazione prima di agire. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere che si scontra con Plutone può innescare pensieri ossessivi quando si tratta di amore, mentre la Luna Oscura in Vergine la domenica sera incoraggia una revisione di come esprimi (o reprimi) i tuoi desideri e la tua creatività. Forse è il momento di lasciare che il tuo cuore prenda l'iniziativa.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : La luna che attraversa il tuo segno all'inizio della settimana amplificherà il bisogno di esprimerti. Se stai cercando l'amore, il semplice fatto di essere il solito affascinante e intelligente può attirare l'attenzione di un ammiratore. Tuttavia, Marte che si oppone a Nettuno infrasettimanale può trasformarti temporaneamente in un recluso mentre cerchi del tempo per te stesso per ricaricarti, e va bene. Questo fine settimana, lo scontro di Venere con Plutone potrebbe innescare un contrattempo con il tuo amante o figlio. Opinioni radicate o segretezza possono essere parte del problema. Infine, la Luna Oscura in Vergine la domenica sera incoraggia a lasciar andare qualsiasi emozione o credenza negativa che hai che coinvolge la tua vita domestica.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021