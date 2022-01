Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Acquario il lunedì/martedì porta un nuovo ciclo sociale nelle prossime due settimane. Ora è il momento di entrare in contatto con amici di vecchia data e condividere le tue idee e aspirazioni durante le attività di gruppo. Incontrare nuove persone che sono in sintonia con te amplierà la tua cerchia sociale, anche se Saturno potrebbe suscitare dubbi sulla tua capacità di connetterti. Condividere semplicemente il tuo vero io, Ariete, ti circonderà di persone che apprezzano la tua amicizia. Più tardi, le comunicazioni fluiranno sicuramente più facilmente dopo che Mercurio tornerà diretto giovedì. Questo fine settimana, la tua espressività può attirare un ammiratore, anche se la connessione potrebbe sembrare più seria del solito.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova in Acquario il lunedì/martedì rivolgerà la tua attenzione alle tue aspirazioni a lungo termine nelle prossime due settimane. Inoltre, una fusione con Saturno può motivarti a chiarire il prossimo passo sul tuo percorso, ma non lasciare che i dubbi ostacolino il perseguimento dei tuoi sogni. Poi arriva Mercurio che gira direttamente giovedì, il che ti farà pensare ai tuoi ideali e ampliare la tua visione di ciò che può essere la tua vita. Questo fine settimana, potresti aver bisogno di un po' di tranquillità il sabato, ma il tuo fascino sarà irresistibile da domenica pomeriggio a sera!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022