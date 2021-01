Oroscopo della settimana dal 4 al 10 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 gennaio al 10 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : L'amore potrebbe sentirsi insolitamente radicato nelle settimane a venire, mentre Venere e Marte transitano attraverso i segni della Terra. Innanzitutto, il tuo sovrano di Marte che si trasferisce in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) darà una svolta pratica a qualunque cosa - o chiunque - ti concentri. Inoltre, il transito di Venere in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) significa che desidererai la compagnia di persone che sanno dove sono diretti nella vita. Se stai cercando una storia d'amore, un ammiratore legato al tuo campo di lavoro potrebbe venire da te. D'altra parte, Mercurio che entra nell'arioso Acquario venerdì (fino al 14 marzo) ispirerà conversazioni brillanti, scientifiche o strane con i tuoi amici e gruppi a cui partecipi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Preparati per un'ondata di passione e potere personale nelle prossime settimane. Questo perché mercoledì, Marte in transito nel tuo segno (fino al 2 marzo) rafforzerà la tua determinazione a raggiungere i risultati desiderati. Ti renderà anche una calamita per gli ammiratori energizzando la tua naturale sensualità. Inoltre, il transito di Venere in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) amplierà la tua prospettiva di ciò che può essere l'amore. Aprirsi a una guida intuitiva su una relazione offrirà indizi sul futuro. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) richiederà idee e comunicazioni sui tuoi obiettivi a lungo termine.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Entrare in contatto con il tuo istinto quando si tratta di amore sarà il dono di Marte e Venere in transito attraverso i segni della Terra. In primo luogo, Marte che si sposta in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) illuminerà tutti i desideri che hai soppresso o messo in secondo piano. Quello che devi sapere verrà principalmente dalla tua intuizione, quindi assicurati di dedicare un po 'di tempo all'introspezione. Successivamente, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) rivelerà ciò di cui hai bisogno per guarire per approfondire la tua esperienza d'amore. Rilasciare la negatività farà parte del processo. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) rivolgerà la tua attenzione all'esplorazione spirituale e all'acquisizione di una conoscenza superiore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Migliorare la tua chiarezza emotiva e stabilità sarà il dono di Marte e Venere che viaggiano attraverso i segni della Terra. Il primo arriva Marte che transita in Toro nel tuo regno sociale mercoledì (fino al 2 marzo), il che sicuramente aumenterà le interazioni con i tuoi amici e tutti i gruppi a cui appartieni. L'avvio di attività / discussioni di gruppo può far parte del quadro. Ancora meglio, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) migliorerà l'armonia nella tua relazione più intima. Le attività condivise faranno emergere il meglio di te. Se sei da solo, avrai maggiori possibilità di incontrare qualcuno compatibile. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) susciterà la tua curiosità su qualcosa di nascosto o misterioso.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Un approccio costante aiuterà l'amore a sbocciare mentre Marte e Venere transitano attraverso i segni della Terra nelle prossime settimane. Il primo arriva Marte che transita in Toro mercoledì (fino al 2 marzo), il che porterà la tua attenzione verso i tuoi obiettivi e impegni a lungo termine. Sii aperto alla comprensione di ciò che serve per sostenere una relazione. Inoltre, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) può rivelare in che modo gli aspetti pratici della vita quotidiana influenzano una relazione. Il romanticismo può derivare da un'attività che aiuta gli altri. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Infine, Mercurio che entra in Acquario nel tuo regno di collaborazione venerdì (fino al 14 marzo) ispirerà conversazioni con le persone più vicine a te.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : L'enfasi sui segni della Terra nelle prossime settimane sosterrà sicuramente il vero amore. Il primo arriva Marte in transito in Toro mercoledì (fino al 2 marzo), che ti invierà in un giro di esplorazione. Acquisire conoscenza, fare un viaggio o concentrarsi sulle tue pratiche spirituali amplierà la tua crescita personale e forse porterà un ammiratore che è in sintonia con i tuoi ideali superiori. Successivamente, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) accenderà il tuo romanticismo interiore, rendendolo il momento ideale per ravvivare la tua relazione attuale o incontrare un potenziale amante. Il romanticismo può essere trovato durante la socializzazione. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) ti farà pensare alla tua vita quotidiana e al tuo benessere.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Entrare in contatto con le tue emozioni più profonde è il tuo obiettivo ora. In primo luogo, il transito di Marte in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) darà energia al tuo regno di intimità e guarigione. Questa influenza può portare a un incontro sexy, ma anche innescare la rabbia che devi guarire / rilasciare. Successivamente, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) migliorerà l'armonia nella tua vita familiare, rendendolo un momento ideale per raggiungere gli amati membri della famiglia o incontrare un ammiratore che condivide le tue radici. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) potrebbe portare romanticismo tramite un'introduzione o una fonte online. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : I partenariati saranno al centro della scena nelle prossime settimane. Questo perché Marte in transito in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) intensificherà sicuramente la passione o l'irritazione nella tua relazione più intima. Per lo meno sarai chiaro su ciò che vuoi - o non vuoi - in una relazione impegnata. Se sei da solo, Marte amplificherà qualunque cosa tu provi riguardo al matrimonio, all'impegno o alla condivisione. Successivamente, le comunicazioni avranno un ruolo nell'amore dopo che Venere transiterà in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio). Questo è il momento ideale per incontrare un ammiratore online e / o per esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) stimolerà le tue idee e le tue comunicazioni coinvolgendo la tua famiglia o proprietà.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario : Una connessione più profonda nell'amore può essere il dono di Marte e Venere che viaggiano attraverso i segni della Terra. Per prima cosa arriva Marte in transito in Toro mercoledì (fino al 2 marzo), il che stimolerà il tuo bisogno di essere necessario. Prestare attenzione ai dettagli quotidiani della vita con il tuo partner migliorerà la tua comprensione della relazione. Se sei da solo, il tuo desiderio di essere al servizio degli altri potrebbe attirare un ammiratore. Successivamente, Venere che transita in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) può suscitare un desiderio di persone che esprimono la verità su chi sono. Non sono ammessi falsi! Cerca anche opportunità finanziarie. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) stimolerà il tuo desiderio di esprimerti.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : I tuoi poteri di attrazione stanno per salire alle stelle mentre Marte e Venere entrano nei segni della Terra. Innanzitutto, Marte che transita in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) accenderà sicuramente il tuo lato amante del divertimento. Intermezzi sexy con te tesoro possono portare soddisfazione, ma se il romanticismo non è nella tua agenda in questo momento, buttarti in un progetto creativo o qualcos'altro che ti piace è un'opzione eccellente. Tuttavia, con Venere che transita nel tuo segno venerdì (fino al 2 febbraio), sarai sicuramente circondato dalle persone che ami. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) stimolerà idee e conversazioni su come guadagnare / gestire denaro.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Esprimere la tua autenticità e fidarti del tuo istinto sarà il tuo obiettivo nelle settimane a venire. Il primo arriva Marte che entra in Toro mercoledì (fino al 2 marzo), il che darà energia o irriterà le interazioni con la tua famiglia. Adottare un approccio costante e genuino migliorerà la tua capacità di gestire tutte le sfide che si presentano. Successivamente, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) migliorerà la tua intuizione quando si tratta di amore. Prendersi del tempo da soli ti metterà in contatto con la tua guida interiore e ti farà comprendere le tue relazioni passate. Considera l'idea di parlare con uno psichico della vita passata per far luce sul karma della tua relazione. Infine, Mercurio che entra nel tuo segno venerdì (fino al 14 marzo) aumenterà le tue capacità intellettuali e il modo con le parole.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 GENNAIO AL 10 GENNAIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Nelle prossime settimane godrai di una spinta alle tue capacità intellettuali e alla tua vita sociale. Questo perché Marte in transito in Toro mercoledì (fino al 2 marzo) stimolerà il tuo desiderio di imparare cose nuove ed esprimerti. Sarai motivato da persone che offrono nuove idee e comunicano facilmente con te. Inoltre, Venere in transito in Capricorno venerdì (fino al 2 febbraio) porterà gioia tramite amici e gruppi. Socializzare può portare un ammiratore o, forse, una storia d'amore con qualcuno che consideri un amico. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. Infine, Mercurio che entra in Acquario venerdì (fino al 14 marzo) aprirà la tua intuizione e ti farà pensare al tuo passato.