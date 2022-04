Oroscopo della settimana dal 4 aprile al 10 aprile: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 aprile al 10 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 APRILE AL 10 APRILE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Uno sforzo di collaborazione può svolgere un ruolo importante in una relazione all'inizio della settimana quando Venere si fonde con la luna e Saturno in Acquario. Se stai cercando l'amore, una connessione seria può nascere da un amico, da una riunione di gruppo o da un'attività che aiuta i bisognosi. In seguito, il tuo intuito sarà particolarmente forte durante i periodi di silenzio infrasettimanale. Infine, la fusione di Mercurio con la Luna Nuova nel tuo segno lunedì aprirà opportunità per realizzare i tuoi sogni durante le prossime due settimane, se sei chiaro sui tuoi obiettivi. Ampliare le tue conoscenze può far parte del processo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 APRILE AL 10 APRILE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Una relazione può aiutarti a realizzare un sogno all'inizio della settimana quando Venere si fonde con la luna e Saturno in Acquario. Oppure, se realizzare una relazione è il tuo sogno, uscire e socializzare, soprattutto a livello professionale, può portare un ammiratore degno di impegno. Successivamente, entrare in contatto con un amico saggio o un gruppo durante la settimana può ispirare un'intuizione che illumina il tuo futuro. Principalmente, si tratta di circondarti di persone che sono in sintonia con te spiritualmente. Verso il fine settimana, la Luna Nuova in Ariete di lunedì risveglierà il tuo intuito durante le prossime due settimane, mentre una congiunzione con Mercurio ispirerà conversazioni sul tuo passato.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 APRILE AL 10 APRILE 2022