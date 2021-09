Oroscopo della settimana dal 6 settembre al 12 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 settembre al 12 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 SETTEMBRE AL 12 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : La guarigione è l'obiettivo di questa settimana per gli arieti. Il primo è la Luna Nuova in Vergine lunedì, che incoraggia una revisione del tuo equilibrio tra lavoro e vita privata per aumentare il tuo benessere. Migliorare il tuo regime di fitness e l'uso del tempo può essere parte del processo. Inoltre, tra venerdì e 6 ottobre, Venere in transito attraverso lo Scorpione nel tuo regno di trasformazione può rivelare qualsiasi ferita al tuo cuore che ha bisogno di guarigione. Se sei in coppia, questa influenza può intensificare il tuo desiderio di intimità, mentre evoca eventuali problemi di relazione che ostacolano il flusso dell'amore. Potresti anche aver voglia di dedicare del tempo a te stesso per ricaricarti emotivamente. Quando sei pronto per riemergere, un sensitivo dell'amore può illuminare il percorso verso qualcuno di speciale.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 SETTEMBRE AL 12 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Le relazioni saranno il tuo obiettivo nelle prossime settimane. Innanzitutto, un nuovo ciclo di romanticismo e creatività durante le prossime due settimane sarà il dono della Luna Nuova in Vergine lunedì. Se sei da solo, lasciare che il tuo lato amante del divertimento si metta in gioco può renderti una calamita per gli ammiratori. O forse canalizzerai la tua passione in un progetto creativo. Riguarda tutto ciò che ti porta gioia, Toro. Inoltre, tra venerdì e 6 ottobre, Venere transiterà attraverso lo Scorpione nel tuo regno di partnership. Il pianeta dell'amore potrebbe metterti in contatto con qualcuno di compatibile, mentre i tori felicemente accoppiati godranno di un po' di TLC in più dal loro partner.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 SETTEMBRE AL 12 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : La Luna Nuova in Vergine lunedì avvia un nuovo ciclo domestico durante le prossime due settimane. Potresti essere ispirato a ospitare una riunione di amici, pianificare una vacanza in famiglia o lanciare un progetto di miglioramento della casa. Ancora più importante per il romanticismo, tra venerdì e 6 ottobre, Venere in transito attraverso lo Scorpione rivolgerà la tua attenzione verso il benessere delle tue relazioni. Forse ti concentrerai sul miglioramento della comunicazione tra te e il tuo tesoro o offrirai il tuo supporto emotivo a un amico o un parente. Se stai cercando l'amore, un'attività che coinvolge il tuo lavoro, la tua salute o un progetto di volontariato può portare un ammiratore. Considera di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 SETTEMBRE AL 12 SETTEMBRE 2021