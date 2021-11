Oroscopo della settimana dal 8 novembre al 14 novembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 novembre al 14 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 NOVEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo autoritario interiore può scuotere il romanticismo infrasettimanale mentre il tuo sovrano di Marte si fonde con l'espressivo Mercurio mentre si scontra con il controllo di Saturno. Poiché è coinvolto il tuo regno di guarigione, hai l'opportunità di trasformare il modo in cui ti esprimi lasciando che il tuo cuore abbia voce in capitolo nelle tue conversazioni. Avrai quindi maggiori possibilità di attirare un ammiratore o di impegnarti in conversazioni armoniose con il tuo compagno, amici e/o colleghi. Tuttavia, questo fine settimana sorgerà una seconda sfida poiché Mercurio si oppone al ribelle Urano, il che significa che dovrai essere consapevole del pensiero o del parlare estremi. Al rialzo, gli aspetti del segno d'acqua che scorre rafforzeranno la tua intuizione e sensibilità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 NOVEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Esplorare qualcosa di nuovo con il tuo amante o i tuoi amici porterà gioia all'inizio della settimana. Tuttavia, una conversazione infrasettimanale potrebbe andare di traverso quando una fusione Mercurio/Marte nella tua zona di partnership si scontra con il noioso Saturno. La sfida principale sarà probabilmente domare il tuo maniaco del controllo interiore. Fortunatamente, gli aspetti del segno d'acqua che scorre risveglieranno la tua intuizione quando si tratta di amore. Questo fine settimana, tuttavia, Mercurio che si oppone a Urano nel tuo segno può innescare un'idea o una conversazione sorprendente (scioccante?), molto probabilmente sulla tua vita personale. Cosa dovresti cambiare per realizzare un sogno, Toro?

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 NOVEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2021