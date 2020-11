Oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 novembre al 15 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo sovrano di Marte che si oppone a Venere lunedì potrebbe innescare un problema di assertività o indecisione quando si tratta di romanticismo, ma Marte che staziona direttamente venerdì ti darà gradualmente il via libera per procedere con qualcosa (qualcuno?) Che desideri. Inoltre, questa settimana, il sesso, la guarigione o qualcosa di misterioso saranno nella tua mente dopo che Mercurio sarà transitato nello Scorpione penetrante martedì (fino alla fine del mese). E la Luna Nuova in Scorpione di sabato aumenterà la necessità di lasciar andare tutto ciò che ti trattiene. Di cosa hai bisogno per trasformare la tua vita amorosa, Ariete?

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il transito di Mercurio e della Luna Nuova nel regno della tua partnership ispirerà un nuovo ciclo in una stretta relazione fino alla fine del mese. Se sei in coppia, il modo in cui comunichi i tuoi pensieri e sentimenti giocherà un ruolo importante nella connessione. Sei pronto ad aprirti e condividere il tuo vero io, Toro? Se stai cercando l'amore, una fonte o un'introduzione online può abbinarti a qualcuno compatibile. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì eliminerà gradualmente una limitazione auto imposta. Sforzati di rimanere concentrato se colpisci un punto roccioso sulla strada per il romanticismo questo fine settimana. Rivolgiti a un sensitivo dell'amore per avere un'idea di cosa ti aspetta per il tuo cuore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, ti sfiderà ad andare in profondità quando si tratta di condividere il tuo cuore. Come segno d'aria, ti senti più a tuo agio nel tuo intelletto, ma l'azione compassionevole parlerà più forte delle parole in una relazione ora. Se sei da solo, il romanticismo può nascere da un'attività che coinvolge la tua salute, il tuo lavoro o un progetto di volontariato. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì eliminerà gradualmente le limitazioni che hai riscontrato nella tua vita sociale. L'avvio di una riunione di gruppo online ti ispirerebbe e ti stimolerebbe. Il romanticismo potrebbe essere sottosopra questo fine settimana, tuttavia.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Grandi notizie per gli amanti del romanticismo: da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in Scorpione viaggerà attraverso la tua amante quinta casa, che sicuramente accenderà il tuo fascino attraverso le tue parole. Un giro di flirt può ravvivare la tua relazione attuale o accendere l'interesse di un nuovo ammiratore. Inoltre, la Luna Nuova in Scorpione sabato porterà un nuovo ciclo di amore e creatività durante le prossime due settimane. E lo stazionamento diretto di Marte accelererà gradualmente i tuoi progressi con un obiettivo a lungo termine. Basta essere consapevoli che le afflizioni a Venere questo fine settimana possono innescare alcune turbolenze in una relazione. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione di sabato, attirerà la tua attenzione sulla tua vita domestica. Aspettati un'accelerazione delle discussioni e dei piani che coinvolgono la tua famiglia o la tua proprietà. Se sei da solo, sarai attratto da persone che condividono (o si relazionano) le tue radici. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì aumenterà la tua fiducia nel futuro e potrebbe portare una connessione allettante da lontano. Questo fine settimana, tuttavia, Venere che si scontra con Giove e Plutone può innescare una reazione eccessiva durante un conflitto, quindi fai attenzione alle tue parole.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, accenderà le tue capacità intellettuali. Sarai affamato di informazioni e disposto a condividere ciò che sai. In quanto tale, sarai attratto da persone che sono molto intelligenti e comunicano facilmente con te, il che può portare ad alcune connessioni intriganti, ma dovrai anche condividere ciò che hai nel cuore per trovare appagamento nell'amore. Fortunatamente, lo stazionamento diretto di Marte venerdì libererà gradualmente il flusso della passione tirandoti fuori dalla testa di tanto in tanto. Questo fine settimana, tuttavia, le afflizioni di Venere potrebbero scardinare temporaneamente il romanticismo.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, aumenterà la tua capacità di guadagno e la tua autostima. Le tue parole rifletteranno la tua fiducia e, se il tuo cuore è aperto, attireranno l'attenzione di un ammiratore. Ancora meglio, Marte che si trova direttamente nel regno della tua partnership venerdì aiuterà a far progredire una relazione. Un approccio diretto potrebbe sollevare alcune nuvole temporalesche, ma alla fine ripulirà l'aria. Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno che è audace, capriccioso o molto atletico; tuttavia, le afflizioni al tuo sovrano di Venere potrebbero scuotere il romanticismo questo fine settimana. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso il tuo segno, insieme alla Luna Nuova nel tuo segno di sabato, aumenterà sicuramente i tuoi poteri di attrazione rafforzando il tuo intelletto e portando un nuovo ciclo nella tua vita personale. Aprire ed esprimere le tue idee, umorismo o civetteria ti renderà irresistibile. Inoltre, hai chiaro quello che vuoi, Scorpione? La chiarezza è fondamentale per ottenere i risultati desiderati. Inoltre, questa settimana, lo stazionamento diretto di Marte venerdì accelererà il flusso della tua energia, che è una buona notizia per gli incontri intimi. Dovrai solo essere consapevole delle tue parole questo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, illuminerà il tuo mondo interiore e la tua intuizione. Potresti trovarti a pensare a qualcuno a cui tieni, proprio come quella persona, a quanto pare, ti sta inviando un messaggio. Questo tipo di sincronicità può contenere un messaggio. Ad esempio, potrebbe spingerti a esprimere il tuo apprezzamento a quella persona quando ha bisogno di un passaggio. Inoltre, Marte che si trova direttamente nel tuo regno d'amore venerdì accelera sicuramente il flusso della tua passione e creatività. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa significa per una relazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, porterà un nuovo ciclo di attività sociali. Sarai ispirato a contattare i tuoi amici per ascoltare le loro notizie e magari pianificare un incontro. Condividere le tue idee all'interno di un gruppo porterà complimenti per il tuo ingegno, umorismo o saggezza. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì accelererà le attività che coinvolgono la tua famiglia o la tua proprietà. Fai solo attenzione alla caparbietà in una relazione il lunedì e durante il fine settimana. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, porterà una nuova prospettiva ai tuoi obiettivi di carriera e ad altre aspirazioni a lungo termine. Sarai ispirato a parlare dei tuoi piani, che potrebbero attirare un ammiratore che è in sintonia con la direzione che stai dirigendo, professionalmente o personalmente. Anche una connessione spirituale può far parte del quadro. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì libererà il flusso della tua auto-espressione. Agirai anche in base alle tue idee più prontamente. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire come queste influenze possono influenzare la tua vita amorosa.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Da martedì fino alla fine del mese, Mercurio in transito attraverso lo Scorpione, insieme alla Luna Nuova in Scorpione sabato, illuminerà il tuo percorso futuro. Sarai ispirato a portare la tua spiritualità e / o i tuoi interessi intellettuali al livello successivo ampliando le tue conoscenze. In quanto tale, è probabile che attiri persone che sono in sintonia con il tuo sé superiore. Questo fine settimana, tuttavia, Venere che si scontra con Giove e Plutone significa che potresti trovarti a dover affrontare un amico ostinato o ostinato. Parla con un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni. Inoltre, lo stazionamento diretto di Marte venerdì libererà il flusso di opportunità finanziarie. Basta essere consapevoli di spendere troppo.