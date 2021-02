Oroscopo della settimana dall'8 al 14 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 febbraio al 14 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Connettersi con i tuoi amici è l'obiettivo di questa settimana. Molteplici congiunzioni in Acquario nel tuo regno sociale suggeriscono una grande gioia - e forse un'opportunità romantica - sarà tua, se il tuo cuore è aperto. Da giovedì a tutto il fine settimana, la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove è particolarmente favorevole per incontrare qualcuno di speciale. Cerca il romanticismo durante un'attività di gruppo o uno sforzo di collaborazione, soprattutto uno che rende il mondo un posto migliore. O forse un'amicizia diventerà romantica. E quando Mercurio entra in scena sabato, una fonte o un'introduzione online può avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Stai alla ricerca di un'opportunità di partnership per aiutare la tua carriera - e forse anche la tua vita amorosa! Poiché più congiunzioni in Acquario stimolano i tuoi obiettivi a lungo termine, incontrerai persone che sono allineate con il tuo percorso nel mondo esterno. Di particolare interesse per il romanticismo è la Luna Nuova in Acquario di giovedì, che accompagna una fortunata fusione Venere / Giove. Ciò significa che è un ottimo momento per incontrare un ammiratore in qualche modo connesso al tuo lavoro. Ora è anche il momento di dimostrare le tue capacità creative a persone influenti nella tua carriera. Non essere timido, Toro.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Molteplici congiunzioni in Acquario stanno potenziando la tua capacità di trasformare un sogno in realtà. Soprattutto, la tua guida interiore viene risvegliata, quindi cerca indizi intuitivi sul tuo percorso. Inoltre, da giovedì a tutto il fine settimana, un'anteprima della tua vita amorosa può essere il dono della Luna Nuova in Acquario, accompagnata da Venere che balla con il fortunato Giove. Qualcuno di speciale può entrare nella tua vita da lontano o durante un'attività spirituale o educativa. E con Mercurio anche sulla scena, esprimere le tue idee può portare nuovi amici che sono in sintonia con la tua anima.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Una profonda intuizione sull'amore può essere il dono di molteplici congiunzioni in Acquario nel tuo regno di guarigione. In particolare, la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove giovedì può offrire uno sguardo intuitivo di cosa può essere l'amore, se guarisci eventuali ferite persistenti che hai dalle relazioni passate. Si tratta di rilasciare la negatività che ostacola l'espressione del tuo cuore. Se sei felicemente in coppia, rivelare i tuoi sentimenti più profondi può rivitalizzare la connessione, sia dentro che fuori dalla camera da letto. E con Mercurio che collabora con Venere e Giove questo fine settimana, avrai un momento più facile a dire la tua verità.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Collaborare con qualcuno di speciale può essere il dono di più fusioni nel regno della tua partnership durante la settimana. Soprattutto, sarai una calamita per le persone che vogliono crogiolarsi nella tua luce, quindi se sei aperto a condividere il tuo cuore, uno di quegli ammiratori potrebbe diventare un amante. Questa persona dovrà soddisfare i tuoi standard più elevati perché non ti accontenterai di meno del meglio. Se stai prendendo una pausa dalla storia d'amore, entrare in contatto con i tuoi amici più cari tirerà fuori il meglio di te. Anche collaborare con un amico in un progetto è favorito. Questo fine settimana, Mercurio che si unisce a Venere e Giove suggerisce che le comunicazioni giocheranno un ruolo importante nel romanticismo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Molteplici influenze stanno collaborando per supportare il tuo lavoro e il tuo benessere per tutta la settimana. Questa è una buona notizia se stai cercando di migliorare la tua dieta e il regime di fitness o l'efficienza sul lavoro. Significa anche che la tua migliore possibilità di incontrare un ammiratore è attraverso un'attività che supporta questi obiettivi. Di particolare interesse è la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove, che potrebbe portare qualcuno che condivide il tuo obiettivo di aiutare chi è nel bisogno. Pertanto, fare volontariato per una causa che ti sta a cuore può avere un ruolo nel romanticismo. Questo fine settimana, Mercurio che si unisce a Venere e Giove ti ispirerà a sollevare gli spiriti di qualcuno a cui tieni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : L'amore è nell'aria per la Bilancia mentre molteplici influenze si uniscono per benedire il tuo regno romantico. Da giovedì fino al fine settimana, la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove è una configurazione particolarmente fortunata per incontrare un ammiratore. Cerca l'amore durante un'attività artistica, educativa o spirituale. Un viaggio può anche portare qualcuno di speciale. E con Mercurio che si unisce a Venere e Giove questo fine settimana, un'introduzione o una fonte online potrebbero avere un ruolo nel romanticismo. Soprattutto, essere solo il tuo solito sé affascinante e socievole ti renderà irresistibile, se il tuo cuore è aperto. Anche entrare in contatto con gli amici porterà gioia.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : La collaborazione di influenze nel tuo regno domestico porterà sicuramente gioia nella tua casa o famiglia. In particolare, la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove lancerà un ciclo di unione con la tua famiglia o gli amici che consideri famiglia. Inoltre, entrare in contatto con i tuoi antenati fornirà ispirazione / saggezza in una relazione. Forse c'è una lezione da imparare dalla storia della tua famiglia quando si tratta di questioni di cuore. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per i dettagli. Questo fine settimana, Mercurio che si unisce a Venere e Giove può ispirarti a raggiungere un amato parente per una conversazione edificante e perspicace.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Le tue parole hanno il potere di ispirare e persuadere per tutta la settimana mentre molteplici fusioni in Acquario danno energia al tuo regno mentale. Si tratta di comunicare dal cuore, che solleverà lo spirito delle persone che ami e catturerà l'attenzione di nuovi contatti, uno dei quali potrebbe attirare la tua attenzione! Un momento particolarmente fortunato per l'amore sarà il giovedì durante il fine settimana, quando un'ampia congiunzione Venere / Giove accompagna la Luna Nuova in Acquario. Seguire la tua guida interiore può condurti al vero amore se il tuo cuore è aperto. Cerca il romanticismo durante le attività che ispirano la tua anima.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Credere in te stesso accelererà la tua capacità di guadagno e forse anche la tua vita amorosa! Questo perché le molteplici fusioni in Acquario stanno risvegliando il tuo potere di manifestare l'amore in modo reale, se sei in contatto con il tuo cuore. Di particolare importanza è la Luna Nuova in Acquario accompagnata da una fusione Venere / Giove, che aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno di speciale durante la settimana. Inoltre, Mercurio in collaborazione con Venere e Giove questo fine settimana potrebbe portare romanticismo con qualcuno intelligente e sensuale che comunica facilmente con te. Sei pronto per il vero amore, Capricorno?

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Molteplici congiunzioni nel tuo segno durante la settimana aumenteranno sicuramente la tua capacità di manifestare un sogno che coinvolge qualcosa che ami. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri, Acquario? Chiarire ciò che desideri nella tua vita ti aiuterà ad attrarre le persone e le circostanze giuste per realizzarlo. Un momento particolarmente bello per perseguire il tuo sogno è da giovedì fino al fine settimana, quando una fusione di Venere / Giove accompagna la Luna Nuova in Acquario. Il romanticismo o l'amicizia faranno probabilmente parte del quadro. E Mercurio che entrerà in scena questo fine settimana ispirerà comunicazioni sincere.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : La Luna Nuova in Acquario accompagnata da Venere che si fonde con Giove sta potenziando la tua intuizione sull'amore per tutta la settimana, specialmente nei momenti di silenzio. Pertanto, stai alla ricerca di un'intuizione, sincronicità o visione che offra una guida sulla tua vita amorosa. Un blocco stradale dentro di te che ostacola il tuo cuore potrebbe essere rivelato. E poiché i riflettori sono anche sul tuo passato, una precedente esperienza di vita può sorgere nella tua consapevolezza per offrire una visione della tua situazione attuale. Considera l'idea di parlare con un sensitivo della vita passata per conoscere il tuo karma relazionale. Questo fine settimana, Mercurio che collabora con Venere e Giove potrebbe portare un messaggio da una persona cara nell'aldilà.