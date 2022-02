Oroscopo di oggi 1 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le vibrazioni di luna nuova riguardano il dare uno sguardo nuovo al tuo futuro e decidere chi vuoi accompagnare per il viaggio. I tipi maturi (come il Capricorno) saranno i benvenuti. Potresti trarre vantaggio dall'avere uno o due adulti ragionevoli nella tua vita.

Amore/Amicizia: La Luna Nuova in Acquario e la tua casa dell'amicizia sono pronte a dare una spinta alla tua vita sociale. Tuttavia, non si tratta di creare connessioni flash nelle pan. Sei incoraggiato a fare il lavoro e mantenere la rotta per costruire una relazione duratura. Un individuo instabile o inaffidabile potrebbe mettere alla prova la tua amicizia. Dovrai decidere se è qualcosa in cui vuoi continuare a investire.

Carriera/Finanza: quando persegui un obiettivo importante, sei pronto a portare il tuo A-game. Con la socievole Venere che incontra Vesta determinata nel tuo settore professionale, la cordialità e il fascino possono essere utilizzati per mettere piede nella porta di una figura influente. Una volta che hai ottenuto l'accesso, puoi usare il tuo notevole talento per vincere un posto al tavolo. Non essere timido, montone. Preparati a cogliere l'attimo e dimostra che sei una persona che dovrebbe essere presa sul serio. È il tuo momento di brillare.

Crescita personale/Spiritualità: l'impulso è quello di andare d'accordo con la banda. Amici e gruppi possono avere un'influenza incredibile su ciò in cui credi. Va bene, a patto che non ti perdi nel mix.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le vibrazioni di luna nuova sono destinate a riaccendere la tua spinta verso risultati e riconoscimenti. Il tuo prossimo traguardo professionale è a portata di mano. Presta attenzione a come procedi, in particolare con Capricorno e Acquario. Non fare nulla che possa sabotare i progressi che hai fatto.

Amore/Amicizia: sarai visto come una cattura desiderabile e non convenzionale quando Giunone impegnata entra in Acquario e attraversa la cima della tua carta. Fino alla fine di aprile, le tue molte belle qualità saranno visibili al mondo intero. Preparati ad attirare nuovi ammiratori.

Carriera/Finanza: la luna nuova in Acquario e il tuo settore professionale colpiscono il pulsante di ripristino delle tue ambizioni. Con Saturno nell'immagine, potresti cercare di acquisire più autorità e stabilirti saldamente nel tuo campo. Fai attenzione a non minare i tuoi sforzi. Con il jolly Urano nel tuo segno, non si può dire cosa dirai o farai. Infrangerete le regole o andrete incontro alla linea? Non puoi fare entrambe le cose e aspettarti comunque di vincere.

Crescita personale/Spiritualità: con una fusione Venere/Vesta nella tua casa di istruzione superiore, la tua passione per un argomento di interesse può richiedere un'immersione profonda nella ricerca. È eccitante ampliare le tue conoscenze e acquisire una prospettiva più esperta. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un corso o una formazione professionale per accedere alle informazioni che cerchi. Se sei un'autorità, l'insegnamento o l'editoria potrebbero essere presenti nei tuoi piani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le vibrazioni della Luna Nuova possono accendere la noia. Soprattutto se hai preso l'abitudine di fare sempre le stesse vecchie cose. Dove vuoi andare? Come vuoi crescere nel prossimo anno? Un Acquario può avere dei suggerimenti eccitanti.

Amore/Amicizia: Con la devota Venere che entra in Acquario e nella tua zona di intimità, la ricerca di una maggiore soddisfazione sessuale è iniziata. Fino alla fine di aprile, l'intensità che porti ai tuoi incontri sarà difficile da eguagliare. Solo una persona che pensa fuori dagli schemi sarà in grado di tenere il passo.

Carriera/Finanza: quando l'attrattore Venere e la disciplinata Vesta si fondono nella tua zona di risorse condivise, sarai determinato ad acquisire tutti i finanziamenti di cui hai bisogno. Le persone a cui piaci e con cui hai un buon rapporto possono essere molto accomodanti. Queste sono le persone primarie a cui rivolgersi per il supporto. Potresti trarre vantaggio da un coniuge, un cliente o un importante alleato professionale. Anche le istituzioni finanziarie possono offrire un accordo che soddisfi le tue esigenze.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova nella tua casa di educazione ed esplorazione ti invita ad ampliare i tuoi orizzonti attraverso l'apprendimento, i viaggi e le esperienze di espansione della coscienza. Ci vorrà determinazione per spingerti oltre il tuo limite di crescita. Ciò può comportare l'affrontare le paure nascoste e le insicurezze che si frappongono tra te e la vita più espansiva che senti che è proprio dietro l'angolo. Chissà cosa potrebbe essere possibile? Preparati a perseverare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le energie della Luna Nuova ti spingeranno a esaminare se le persone e le istituzioni mantengono gli impegni che hanno preso nei tuoi confronti. Nelle prossime settimane, sei incoraggiato a ripristinare l'equilibrio tra dare e avere. Un Acquario potrebbe non renderlo facile.

Amore/Amicizia: Quando Venere incontra Vesta nella tua zona di partnership, i single saranno in missione per trovare il loro partner ideale, mentre i Cancro accoppiati saranno intenzionati a mantenere la relazione che hanno. È tutto al servizio dell'ottenimento della stabilità e dell'impegno che ti fanno sentire al sicuro. Non perdere di vista l'amore o il piacere nel processo. Se lo fai, potresti chiederti perché ottenere ciò che desideri non è all'altezza delle tue aspettative.

Carriera/Finanza: La Luna Nuova in Acquario e la tua casa di risorse condivise preme il pulsante di ripristino per problemi finanziari. Nelle prossime settimane potrebbe essere necessario rinegoziare questioni riguardanti debiti, prestiti, alimenti, eredità o fondi condivisi con un'altra persona. Potresti incontrare resistenza mentre cerchi di risolvere le cose e potresti incontrare una o due curve. La tua stabilità futura potrebbe dipendere dalla tua capacità di cambiare i termini, quindi ti consigliamo di perseverare.

Crescita personale/spiritualità: il picco delle esperienze emotive sarà qualcosa che cercherai ora che la devota Giunone è in Acquario e nella tua casa dell'intimità. Fino alla fine di aprile accoglierai connessioni non convenzionali che onorano la tua indipendenza e individualità.