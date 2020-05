Oroscopo di oggi 1 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 1 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 1 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei piuttosto feroce e senza paura in questo momento. Alcuni potrebbero dire che stai viziando per una rissa. La tua pelle non è abbastanza spessa da proteggerti se vai in battaglia, in particolare se sei contro un Acquario. Raffredda i tuoi getti e siediti fuori.

Amore / Amicizia: se tu e un tuo amico state a testa bassa, non prendete l'esca. Marte aggressivo nella tua zona di amicizia in contrasto con Chirone ferito nel tuo segno suggerisce che anche un piccolo disaccordo potrebbe essere incredibilmente doloroso se prendi a cuore le cose. Allontanarsi prima che le cose si scaldino è un'idea saggia. Allo stesso modo, dovresti evitare di dire o fare qualcosa che potrebbe scatenare un conflitto.

Carriera / Finanza: qualcosa che leggi o ascolti potrebbe cambiare la tua situazione finanziaria. Un incontro di Mercurio / Urano nella tua zona di denaro dice che se ricevi un suggerimento, dovresti esaminarlo e scoprire se le tue informazioni sono a castello o totalmente legittime. Potrebbe essere necessario prendere una decisione spurio del momento. Ottieni i tuoi fatti e cifre ordinati in modo da essere preparati. Anche se non incassi, gli eventi di oggi potrebbero spostare la tua prospettiva su cosa significhi essere prosperi.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno a cui tieni e, cosa più importante, ti preoccupa per te può essere calmante. Ti sentirai meglio sui problemi che stai affrontando quando sai che qualcuno ti capisce.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non si può dire cosa dirai o farai. Tutti i segni indicano che sei pronto a far volare la tua strana bandiera. Uno Scorpione potrebbe essere preso alla sprovvista dalle tue buffonate. Non perché sono così scandalosi, ma perché non sono abituati a essere così disinibiti.

Amore / Amicizia: se c'è qualcosa che vuoi che tutti sappiano di te, urla al mondo. Con un elettrizzante allineamento Mercurio / Urano nel tuo segno, è improbabile che tu possa nascondere chi sei. La tua rivelazione potrebbe inviare onde d'urto, ma a volte devi cogliere l'attimo ed essere coraggioso. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe essere scosso da questo imprevedibile, nuovo te. Se sei single, dovrai stare con qualcuno che rispetti la tua individualità e ti dia spazio per crescere. Scegliere saggiamente.

Carriera / Finanza: sarai veloce a difendere i tuoi interessi mentre il coraggioso Leone Luna si allinea alle energie guerriere, Marte ed Eris. Prendersi cura dei propri cari e garantire stabilità sul fronte interno è la priorità numero uno. Anche tu potresti essere sorpreso di quanto combatti ferocemente quando sembra che gli sviluppi della carriera possano minare la tua sicurezza. Fare attenzione a non reagire in modo eccessivo. Sei sensibile alla tua vita privata, quindi potresti non visualizzare l'argomento in modo obiettivo.

Crescita personale / spiritualità: un'atmosfera rilassata a casa rende divertente uscire con i propri cari. Potresti essere ispirato a spendere un po 'di più per intrattenere, e va bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai molto da dire e non ti rassegnerai fino a quando non sarai stato ascoltato. A volte, è necessaria una spinta per rilasciare sentimenti che hai tenuto in bottiglia. Un Acquario può ottenere un guadagno da te. Attenzione che saranno ugualmente rumorosi.

Amore / Amicizia: non triterai le parole mentre la drammatica Luna Luna nella tua zona di comunicazione si allinea alle energie guerriere, Marte ed Eris. Sei un cavaliere o muori amico, quindi potresti essere particolarmente vocale quando difendi qualcuno nella tua cerchia. Non sarebbe saggio iniziare una guerra di parole con te quando sei così infuocato. Prima di entrare in battaglia, assicurati di comprendere il retroscena e di sapere di cosa stai parlando.

Carriera / Finanza: presta attenzione ai sogni, alle sincronicità e ai lampi improvvisi di ispirazione che ti arrivano per tutta la giornata. Un incontro Mercurio / Urano nel tuo regno subconscio invierà sicuramente informazioni illuminanti che possono cambiare la tua prospettiva. Potrebbe cambiare il modo in cui vedi la tua situazione lavorativa e potrebbe fornire un indizio su una potenziale opportunità. Potrebbe essere contrario a ciò che pensi sia possibile, ma non essere così veloce da scartarlo. Una guida più alta può arrivare quando e dove meno te lo aspetti.

Crescita personale / spiritualità: avere un bell'aspetto aumenta la tua sicurezza mentre la vistosa luna in Leone contatta Venere nel tuo segno. Anche se rimani, perché non mettere in mostra la tua faccia migliore?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti preoccupi della tua sicurezza. Ti preoccupi anche della vita delle persone che compongono il tuo cerchio interiore. È perché riconosci il valore della comunità. Parla con un Toro se pensi che le tue parole siano nel loro interesse.

Amore / Amicizia: le tue parole suoneranno un campanello d'allarme per amici e gruppi a cui partecipi mentre Mercurio ben informato si fonde con l'Iran illuminante nella tua zona della comunità. Se c'è qualcosa che devi dire per spingere qualcuno verso il cambiamento, ora è il momento. Le tue parole sono destinate a scuotere le cose, ma è quello che deve succedere. Avrai la sensazione di aver sollevato un peso una volta che hai detto la tua, ma non essere sorpreso se il tuo sfogo crea caos per gli altri.

Carriera / Finanza: i problemi di denaro potrebbero indurti a richiedere un maggiore accesso all'avanzamento mentre l'audace luna in Leone si allinea alle energie dei guerrieri, Marte ed Eris. Sei su una pista scivolosa quando fai appello ai piani alti, quindi fai attenzione a come dichiari il tuo caso. Anche se hai un risentimento legittimo, non dovresti giocare il gioco della colpa. Devi fare appello al senso di equità di una persona affinché sia ​​aperta alla tua richiesta.

Crescita personale / spiritualità: o sei una persona profondamente spirituale o non sei sicuro che ci sia qualcosa là fuori. Non importa se sei un credente. Ciò che conta è che c'è qualcosa che dia significato alla tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l' atmosfera allegra e amichevole fa sentire tutti a casa. Quando le persone intorno a te si sentono bene, ritorna da te e aumenta il tuo umore. L'atmosfera tra te e un Gemelli è piuttosto unica. Potrebbe essere più significativo di quanto pensiate.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno, il tuo calore è palpabile. Quando contatta Venere nel tuo settore sociale, le persone sono destinate a trovarti totalmente adorabile. Perché non trascorrere del tempo con gli amici o pianificare una festa di gruppo tramite chat video? Sarà divertente connettersi e lasciarsi prendere dalle notizie di tutti. Potresti iniziare a pensare che ci sia di più in un amico di quanto tu abbia immaginato. Forse c'è persino potenziale per il romanticismo?

Carriera / Finanza: se vuoi stupire il mondo con il tuo talento, non c'è momento migliore di adesso. Una congiunzione meritevole di Mercurio / Urano nella tua zona di carriera può ispirarti a tirare fuori tutte le fermate e condividere le tue idee più ingegnose. Ciò che hai messo in moto potrebbe cambiare la traiettoria della tua carriera nel tempo. Contatta la persona più lungimirante che conosci e avvia un dialogo su cosa puoi fare. I social media e le tecnologie all'avanguardia possono essere presenti nei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: puoi diventare piuttosto esuberante quando difendi le tue convinzioni. È un buon momento per ricordare che non tutti condividono i tuoi ideali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è bello connettersi con le persone che ti accendono a nuove idee. Sei una persona che è sempre desiderosa di apprendere nuove cose e aggiornare le tue abilità. Un Leo super intelligente che è sulla tua lunghezza d'onda potrebbe avere alcune informazioni che ti interesseranno.

Amore / Amicizia: la gregaria luna nel Leone che si allinea con l'adorabile Venere nella tua casa di reputazione sottolinea la tua popolarità. Alla gente piace avere te in giro perché stare in compagnia li fa stare bene. Forse è perché sei attento e dai suggerimenti utili quando qualcuno ha bisogno di consigli? Che tu ti connetta di persona o tramite chat video, ti divertirai a trascorrere del tempo con le tue persone preferite.

Carriera / Finanza: vuoi generare un brusio per qualcosa di bello che stai facendo? Fallo ora! Un incontro che attira l'attenzione di Mercurio / Urano nella tua zona pubblicitaria può aiutarti a far conoscere la notizia a un vasto pubblico. Impegnati a preparare un comunicato stampa o un post per i social media. Anche il più piccolo morso di suono può riverberare e raggiungere molte persone. Sono inoltre favorite le attività che coinvolgono istruzione, editoria, viaggi e affari esteri. In effetti, qualsiasi attività che comporta la condivisione delle tue conoscenze ed esperienze può avere un impatto.

Crescita personale / spiritualità: il tuo livello di stress può aumentare quando la luna si oppone a Marte esuberante nella tua zona di lavoro e benessere. Quindi, dovresti evitare di affrontare un compito impegnativo. Torna quando ti senti riposato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il desiderio di comprendere meglio un amico o il tuo interesse amoroso può spingerti a prestare loro la tua totale attenzione. Ciò che impari potrebbe ispirarti a vederli sotto una luce diversa. C'è molto di più in un Gemelli nella tua vita di quanto tu pensi.

Amore / amicizia: è vero che la distanza rende il cuore più affezionato. Il gregario Leone Luna che contatta Venere nella tua nona casa mondana potrebbe metterti in contatto con un amico o un potenziale interesse amoroso che vive lontano. È sempre affascinante entrare in contatto con qualcuno in un luogo diverso e ottenere magro su ciò che sta accadendo dove si trovano. Quando i tuoi cuori sono allineati, la distanza tra te si riduce.

Carriera / Finanza: notizie inaspettate o un improvviso lampo di intuizione potrebbero fornire una grande rivelazione sulle tue finanze grazie a un allineamento tra Mercurio accorto e Urano illuminante nella tua casa di risorse condivise. Ciò che impari potrebbe essere liberatorio, esaltante, scioccante o una combinazione di questi. Fai del tuo meglio per far funzionare queste informazioni per te. Con una riflessione rapida, potrebbe ammontare a denaro in banca. Valuta la tua situazione e sii pronto a chiedere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: potresti arrabbiarti quando le cose non vanno per il verso giusto, ma non farlo fuori agli altri. Farai una forza dinamica se trovi un modo per incontrarti e sostenere gli interessi reciproci.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei più aperto del solito e molte persone lo troveranno rinfrescante. Tuttavia, non puoi soddisfare tutte le persone tutto il tempo. Un acquario nella tua cerchia può trovare un motivo per sfidarti ed è probabilmente un grosso errore da parte loro.

Amore / Amicizia: sia per te che per il tuo interesse amoroso, è fondamentale esprimere la tua individualità. Mentre Mercurio e Urano illuminante si fondono nella tua compagnia, ti dirai esattamente chi sei. Probabilmente ci sono cose che hai tenuto per te a causa della paura di creare onde. Vai avanti e scuoti la barca. Non saprai mai se sei giusto l'uno per l'altro fino a quando non rivelerai il sé che nascondi. Per i single, una conversazione può aprire gli occhi su un modo più evoluto di collaborare.

Carriera / Finanza: un allineamento tra la fiduciosa Luna Luna e l'attrattore Venere suggerisce che la tua popolarità potrebbe aiutarti ad acquisire ciò di cui hai bisogno. Che si tratti di un'opportunità, denaro o altre risorse che stai cercando, dovresti presentare la tua richiesta a qualcuno che ti favorisce. Non devi baciarli. Hai solo bisogno di chiedere dolcemente se possono aiutare. Chi non risica non rosica.

Crescita personale / spiritualità: nessuno può entrare sotto la pelle come le persone più vicine a te. È saggio non prendere l'esca quando hai a che fare con un familiare o un compagno di stanza che ti preme i pulsanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei aperto all'apprendimento. Non solo per la gioia, ma perché ti aiuta anche ad affinare le tue abilità. Essere in grado di portare il meglio in ciò che fai è importante. Il brainstorming con un Toro che ha idee brillanti si ricompenserà a vicenda.

Amore / amicizia: la tua relazione più stretta potrebbe essere il tuo insegnante più grande. Quando la Luna Leone nella tua casa di coscienza superiore contatta Venere affettuosa, sarai ricettivo alle idee trasmesse a te da un amico o dal tuo partner. Consciamente o inconsciamente, inviti persone nella tua vita che ti sfidano a crescere. Tieni la mente aperta anche se non vedi gli occhi. Man mano che la tua relazione cresce, puoi vedere le cose in modo diverso.

Carriera / Finanza: cogli l'opportunità di marchiarti come innovatore. Mercurio incontra l'ingegnoso Urano nella tua zona di lavoro afferma che ora è il momento di promuovere un'idea o un'abilità uniche che possono rivoluzionare la tua vita lavorativa. Le persone sono aperte a schemi folli e progetti sperimentali, quindi sei sicuro di metterti in contatto con qualcuno che ti prenderà sul serio. I social media e la tecnologia all'avanguardia relativa a ciò che fai potrebbero svolgere un ruolo nei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: una figura autorevole potrebbe sfidare la tua versione della verità. Non solo riceveranno un guadagno quando ti sfidano, ma i loro occhi potrebbero anche essere aperti a un nuovo punto di vista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: concentrati su ciò che è buono nella tua vita. C'è così tanto piacere da avere e un'abbondanza di cose di cui essere grati. Fai attenzione a una molla dell'Acquario per un combattimento. Non lasciare che rovinino il tuo buon umore. Sintonizzali e rimani concentrato sul positivo.

Amore / Amicizia: solo una parola può cambiare completamente la tua vita amorosa. Il potente allineamento di Mercurio / Urano di oggi è un invito ad esprimere i tuoi desideri più oltraggiosi. Ora è il momento di dire quella cosa folle, impulsiva che potrebbe cambiare tutto. La verità è che non hai nulla da perdere, quindi sii onesto su chi sei e cosa vuoi. Se l'altra persona non ti prende o desidera ciò che desideri, sei libero di passare a qualcuno che lo farà.

Carriera / Finanza: con la gregaria luna nel Leone che contatta Venere socievole nella tua zona di lavoro, un'atmosfera amichevole tra te e i tuoi colleghi può aiutarti ad avere il supporto di cui hai bisogno. Anche se stai lavorando a un progetto a casa, avrai più assistenza dagli altri se mantieni relazioni armoniose. Mantenerlo nello spirito del divertimento può aiutare il tempo a passare più velocemente e poi, boom! Hai finito.

Crescita personale / spiritualità: non dare una svolta ai tuoi mutandoni su un problema minore che riguarda denaro o beni. Perché aumentare lo stress se non è qualcosa su cui valga la pena combattere? Lascialo andare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: prima di poterti rilassare, rilassarti e goderti il ​​weekend in anticipo, potresti dover fare una rissa con qualcuno vicino a te. È difficile distendersi quando sta sorgendo un conflitto (specialmente se coinvolge un Leone invadente), quindi stroncalo sul nascere.

Amore / amicizia: la prepotente luna nel Leone nella nostra zona di associazione che si oppone a Marte nel tuo segno potrebbe farti infastidire dal tuo interesse amoroso e viceversa. Un cenno esplicito di Eris suggerisce che una delle parti darà all'altra un pezzo della loro mente. Fai del tuo meglio per ascoltarli anche se pensi che abbiano torto. Allo stesso modo, per i single, potrebbe essere necessario una piccola spinta per liberare l'aria.

Carriera / Finanza: le scelte che fai a casa incidono sulla tua carriera e viceversa. Un potente incontro tra Mercurio / Urano nella tua zona di casa suggerisce che agire su un impulso stimolante potrebbe introdurre un cambiamento significativo. Spero che ti liberi da una situazione ristretta e ti garantisca maggiore libertà e flessibilità. Sarai entusiasta di fare finalmente un salto, soprattutto se sei rimasto bloccato in una carreggiata. Quello che fai ora potrebbe influire sulla traiettoria della tua carriera nei prossimi mesi.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività ottiene una spinta mentre il drammatico Leone lunare contatta Venere nella tua casa di autoespressione. Qualcuno potrebbe fornire un'idea fantasiosa che vorrai perseguire.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei collegato a ciò che è necessario in una determinata situazione e sei pronto a rispondere con idee inventive. È affermativo per te e molto utile per coloro che beneficiano del tuo genio. Un Toro può essere particolarmente ricettivo verso i tuoi doni.

Amore / Amicizia: mentre la calda e accogliente luna nel Leone contatta Venere nella tua zona di casa, intrattenerti al tuo posto o trascorrere del tempo casualmente con la tua gente preferita ti attirerà. Perché vuoi che tutti si divertano, farai il possibile per essere l'anfitrione perfetto. Non è necessario servire una diffusione elaborata per impressionare. È la tua attenzione ai piccoli dettagli a renderlo un successo.

Carriera / Finanza: sei in fiamme! Un potente incontro tra Mercurio e Urano nel tuo regno mentale ti riempie di idee ingegnose. Perché non cogliere l'attimo e far sapere a qualcuno cosa stai pensando? Potresti essere sorpreso di scoprire che le persone sono ricettive ai tuoi schemi più selvaggi e bizzarri. I tuoi concetti sono all'avanguardia e sono esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno. I social media e gli ultimi progressi tecnologici nel tuo campo potrebbero svolgere un ruolo nel quadro.

Crescita personale / spiritualità: un'opposizione luna / Marte avverte che qualcuno potrebbe fare qualcosa che ti infastidisce. Le emozioni represse creano stress, quindi non ignorare come ti fa sentire. Esprimere la tua rabbia ti aiuta a lasciarla andare e andare avanti.