Oroscopo di oggi 10 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 10 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 10 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore pubblico per tutto il giorno, sarai deciso a fare la giusta impressione. Stai all'erta per un cenno del capo da una figura influente (un Capricorno, forse) che ti fa sapere che sei sulla strada giusta.

Amore / amicizia: ti consigliamo di mantenere i tuoi dispositivi carichi mentre il potente sole in Acquario incontra il comunicatore Mercurio nel tuo settore sociale. Questa ariosa energia promette di portare un sacco di chiamate, e-mail, messaggi di testo e chat video a modo tuo. Indubbiamente farai conoscere la tua presenza sulle ultime piattaforme di social media. È un momento opportuno per entrare in contatto con gli amici e incontrare nuove persone che condividono i tuoi interessi e le tue opinioni.

Carriera / Finanza: le persone ameranno o odieranno le tue idee originali e creative. Avrai bisogno del supporto di una banda di coorti eccentriche che la pensano allo stesso modo per sostenerti. Con il sole e Mercurio che si fondono in un Acquario non convenzionale, la tua zona della mente alveare, tu e un team potete creare un progetto o un piano ingegnoso. Quello che ti verrà in mente sarà lungimirante. È bello se ci si aspetta che tu faccia tendenza. Anche se potrebbe essere necessario annacquarlo per fare appello allo status quo.

Crescita personale / spiritualità: la tua motivazione sarà alta questa sera quando la determinata Luna Capricorno contatterà il tuo sovrano, Marte. Potresti avere il potere di occuparti di una questione urgente che riguarda denaro o beni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che entra in contatto con i pianeti nella tua zona di carriera e reputazione, ti sentirai obbligato a fare la giusta impressione. Agli Acquario piacerà sicuramente quello che vedono, a condizione che non si vada improvvisamente fuori dal copione e si provochi un grande trambusto. Non minare i tuoi interessi.

Amore / amicizia: il risentimento nascosto può sorgere quando Venere si scontra con Cerere che si sacrifica nella tua casa di amicizia. Potresti sentirti offeso quando qualcuno ti trascura o non riconosce tutte le cose che fai per lui. Invece di tenere il broncio, chiedi ciò di cui hai bisogno. Le persone si preoccupano per te molto più di quanto pensi. Poiché sei così forte, può essere difficile per alcune persone riconoscere quando ne hai bisogno.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio che fa quadrare il guerriero Marte nel tuo segno, le tue parole sono ardenti e le tue azioni impulsive. Una volta che dici qualcosa di pazzo o fai una mossa drastica, non puoi riprenderlo. Quando senti che la rabbia aumenta, trova l'uscita più vicina e fai una camminata veloce intorno all'isolato. Si spera che ti calma e contempli le potenziali conseguenze delle tue parole e azioni. Scontrarsi con una figura influente è un no-no. Non lasciare che il tuo personaggio interferisca con il tuo destino.

Crescita personale / spiritualità: in questi giorni sei sotto notevole pressione. È difficile essere sotto i riflettori e fare in modo che tutti esaminino quello che fai. Trovare modi sani per decomprimere è essenziale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: idee affascinanti, immagini e suoni emozionanti saranno un'eccitazione mentale. Oggi, qualcosa che leggi o ascolti potrebbe lasciarti a bocca aperta. Gli Acquari forniranno un sacco di idee illuminanti. Preparati a vivere un momento epico ah-ha.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di indipendenza potrebbe essere in contrasto con il tuo bisogno di essere nutrito mentre l'affettuosa Venere balla con Cerere e la ribelle Eris. Il mondo penserà meno di te se ti rivelerai una persona che richiede attenzione, amore e cura? Se lo fanno, stai correndo con la folla sbagliata. Non c'è vergogna nel tuo gioco per la brama di tenerezza. Ci vuole una persona forte per rivelare il proprio lato tenero.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, sincronizzato con il nodo nord nel tuo segno segnala che il tuo gioco di comunicazione è forte. Le tue idee potrebbero raggiungere un vasto pubblico. È il momento perfetto per stupire il mondo con le tue conoscenze e abilità. Un cenno del guerriero Marte avverte di non essere il tuo peggior nemico. Ciò significa che non è il momento di lasciare che la rabbia o il risentimento repressi minino i tuoi sforzi. Tieni gli occhi sul premio e persevera nel dare il meglio in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: approfitta di ogni opportunità disponibile per espandere le tue conoscenze e imparare di più sul mondo che ti circonda. In questi giorni, non c'è limite a quanto puoi crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: nel bene o nel male, senti le cose molto profondamente. Per te, non c'è modo di sfuggire a esperienze intense che agitano le tue emozioni. Non tutti possono gestire la tua sensibilità; tuttavia, gli Acquario sono piuttosto distaccati e possono essere di supporto senza essere trascinati nel dramma.

Amore / amicizia: solo perché una persona preme i tuoi pulsanti, non significa che sei obbligato a reagire. Con il comunicatore Mercurio che fa quadrare l'istigatore Marte nel tuo settore sociale, la rabbia potrebbe scoppiare tra te e un amico o conoscente. Fermati prima di saltare per abboccare all'esca. Uno sguardo più approfondito potrebbe indicare un nuovo modo per risolvere un conflitto e acquisire una migliore comprensione della persona con cui hai a che fare. C'è sempre di più nella storia di ciò che incontra l'occhio.

Carriera / Finanza: potresti trovarti di fronte a un altro giro con una questione finanziaria delicata. Mercurio retrogrado che si scontra con Marte avverte che potrebbero sorgere problemi con tasse, prestiti, assicurazioni, debiti o fondi che condividi con un partner. Arrabbiarsi non farà che peggiorare le cose. È intelligente aspettare che le cose si raffreddino prima di tentare di negoziare. Non è mai una buona idea prendere decisioni da un luogo di rabbia o paura.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità può scontrarsi con gli impulsi primari. Ma è solo se credi che ci sia qualcosa di sbagliato nel desiderio e che sia qualcosa che dovrebbe essere negato. Forse è il momento di coltivare un punto di vista più illuminato?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: le tue abilità con le persone saranno messe alla prova mentre la luna contatta i pianeti nella tua casa di interazione uno contro uno. Avere a che fare con gli Acquario può essere super impegnativo ma ne vale la pena. Non devi guardarti negli occhi per farlo funzionare.

Amore / Amicizia: potrebbe sembrare di battere un cavallo morto mentre Mercurio retrogrado nella tua zona di collaborazione è il focoso Marte. Preparati per un altro round di una conversazione fastidiosa che sembra non finire mai. Puoi sempre scegliere di ritirarti. Non significa che ti arrendi o ti arrendi. Significa che scegli di risparmiare il fiato finché non senti che le tue preoccupazioni saranno ascoltate. Se l'atmosfera è ostile, perché aggiungere benzina al fuoco?

Carriera / Finanza: trattare con una figura influente (come il tuo capo) può essere difficile quando Mercurio e Marte si scontrano. Quando cerchi di risolvere un problema, è meglio non mettere tutte le uova nel cestino. Un cenno del nodo nord nella tua zona di lavoro di squadra suggerisce che è possibile trovare soluzioni quando ti alleni con un gruppo che condivide le tue preoccupazioni. Sarà utile fare uno sforzo per coinvolgere i colleghi.

Crescita personale / spiritualità: non devi giustificare i tuoi desideri. Sappi che meriti di soddisfare le tue esigenze. Tuttavia, potrebbero non essere soddisfatte dalla fonte che stai cercando. Mantieni aperte le tue opzioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti non prendere alcune cose sul serio come dovresti mentre la luna è vuota, ovviamente. Fai attenzione che questo non crei problemi tra te e un Ariete. Vale la pena dedicare del tempo per comprendere la gravità di ciò che sta accadendo.

Amore / Amicizia: non prendere una risposta negativa non sarà presente nel tuo repertorio poiché l'insensibile Sole dell'Acquario si scontra con la discordante Eris e il manipolatore Plutone nelle tue zone romantiche e di intimità. Purtroppo, non puoi sempre avere quello che vuoi. In effetti, più spingi, maggiori sono le possibilità di alienare il tuo interesse amoroso. Non fare nulla di cui potresti pentirti.

Carriera / Finanza: con un allineamento Saturno / Chirone che influisce su questioni pratiche, sei determinato a ottenere il tuo agire insieme a lavoro e denaro. Ciò potrebbe comportare l'elaborazione di un piano per assumere lavoro extra al fine di estinguere i debiti. O, forse, è necessario integrare il reddito familiare con fondi aggiuntivi. In ogni caso, sei determinato a lavorare sodo quanto necessario per soddisfare le tue esigenze. Con la perseveranza raggiungerai i tuoi obiettivi, quindi non scoraggiarti se le cose si muovono un po 'lentamente.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione sole / Pallade nella tua zona benessere, avrai un occhio acuto per le tendenze di salute e fitness progettate per soddisfare le tue esigenze. È un momento opportuno per creare una nuova routine. Un consulto con un personal trainer, un nutrizionista o un operatore sanitario potrebbe fornire informazioni utili.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sarai animato da attività che ti portano piacere. Dovresti mettere romanticismo e svago in cima alla tua lista. Gli Acquario saranno i tuoi compagni di gioco più intriganti. Probabilmente perché non si sa cosa potrebbero fare dopo.

Amore / amicizia: un battibecco d'amore potrebbe innescare un sesso epico per il trucco mentre l'espressivo Mercurio e l'invadente Marte si scontrano nelle tue zone di romanticismo e intimità. Non preferiresti evitare le parole dure e arrivare subito all'amore però? Mercurio retrogrado suggerisce che questo è probabilmente un disaccordo che hai avuto prima. Perché non imparare dagli errori del passato e rifiutarsi di abboccare? Allo stesso modo, questo non è il momento per sollevare un argomento controverso di conversazione. Hai già abbastanza da affrontare. Risparmia per un altro giorno.

Carriera / Finanza: se un collega ti chiama per qualcosa, è meglio non perdere tempo a discuterne. L'allineamento di Mercurio intelligente con il nodo nord nella tua zona di saggezza suggerisce che probabilmente ci sono alcune cose che puoi imparare. È un momento opportuno per aggiornare le tue conoscenze. Ciò che impari ti avvantaggerà nelle settimane e nei mesi a venire. Cogli l'opportunità di aggiungere al tuo set di competenze.

Crescita personale / spiritualità: chi dice che le attività divertenti siano una perdita di tempo? Gli hobby, i giochi, i progetti creativi e gli sport saranno gratificanti, soprattutto quando forniscono nuove informazioni e aiutano a migliorare le tue capacità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai impegnato a rispondere alle chiamate e a rispondere a e-mail e messaggi di testo. Gli ultimi giorni del ciclo lunare sono tutti incentrati sul legare le cose in sospeso. La comunicazione da un Capricorno potrebbe fornire informazioni cruciali per l'agenda di oggi.

Amore / Amicizia: Con il sole e Mercurio che si fondono nell'innovativo Acquario e nel tuo regno domestico, ti divertirai a inventare modi creativi per migliorare la tua casa e la tua vita familiare. Potresti essere ispirato a modernizzare la tua casa o aggiornare l'elettronica. Se lavori da casa, vorrai che tutto sia all'avanguardia. Fai i tuoi compiti ora, ma rimanda i nuovi acquisti fino a quando Mercurio non sarà retrogrado. Un incontro con amici o parenti potrebbe diventare un momento impegnativo a casa tua. Per la pace e la tranquillità, guarda altrove.

Carriera / Finanza: nonostante tutto quello che hai sentito, il lavoro di squadra non sempre fa funzionare il sogno. Con l'Acquario Sole e Mercurio in contrasto con la Vesta dedicata nella tua casa di gruppi, troppa collaborazione e coordinamento con gli altri possono portare al disastro. Risolvi le questioni in sospeso con i progetti già in corso e poi vedi se c'è un modo in cui puoi lavorare in modo più indipendente per un breve periodo.

Crescita personale / spiritualità: con la fedele Luna Capricorno che si allinea con Marte e basta, sarai la cheerleader di cui tutti hanno bisogno. I tuoi consigli pratici e la capacità di motivare gli altri ad agire saranno apprezzati dalle persone intorno a te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna che entra in contatto con un'epica schiera di pianeti nel tuo regno mentale ti darà molto su cui riflettere e discutere. Le conversazioni con gli Acquari saranno super illuminanti, probabilmente perché ti sfidano ad ampliare la tua prospettiva.

Amore / amicizia: sei orgoglioso di essere indipendente. Ecco perché rabbrividirai quando ti ritroverai a desiderare vicinanza e cura. Con Venere in disparte Acquario in contrasto con il nutrimento di Cerere, potresti sentirti in conflitto sulla ricerca dell'amore. Non importa quanto tu sia autosufficiente, hai comunque bisogno di calore e affetto. È una forza, non una debolezza, chiedere le attenzioni amorevoli di cui hai bisogno. Sei un essere umano, non una macchina.

Carriera / Finanza: con il chiacchierone Mercurio che si scontra con Marte e basta nella tua casa di lavoro, una divergenza di opinioni su come portare a termine le cose potrebbe portare il processo a una battuta d'arresto. Hai le tue idee e probabilmente sono buone. Tuttavia, per portare a termine le cose sarà necessario ascoltare i colleghi e trovare modi per scendere a compromessi. È probabile che tu abbia già percorso questa strada. Si spera che tu possa evitare di ripetere gli errori e riuscire a prenderti cura degli affari.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole un vero rivoluzionario per chiamare fuori le persone quando negano le cure amorevoli. Non vedi il senso di giocare o punire le persone per i reati passati. Vuoi vivere in un mondo in cui l'amore è dato gratuitamente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che entra in contatto con un'epica schiera di pianeti nella tua casa di risorse, sarai profondamente immerso nelle preoccupazioni materiali. Ottenere il valore dei tuoi soldi sarà una delle principali preoccupazioni. Se non vedi il valore in ciò che offre un Acquario, dai uno sguardo più approfondito.

Amore / amicizia: potrebbe sorgere uno scontro per denaro o spese tra te e il tuo interesse amoroso. Non dovresti dire loro come spendere i loro soldi, né dovrebbero dirti come spendere i tuoi. Con uno spigoloso allineamento Mercurio / Marte in gioco, è meglio dividere i costi 50-50. Potrebbe non impedire l'inizio di un disaccordo, ma potrebbe aiutare a portarlo a una rapida conclusione.

Carriera / Finanza: non puoi prendere scorciatoie o rischi folli con questioni finanziarie. Né puoi permetterti di passare il potere e ostinatamente fare le tue cose a modo tuo. Se lo fai, i problemi sono destinati a sorgere quando Mercurio, il trafficante di ruote nella tua zona monetaria, si scontra con il frettoloso Marte. Probabilmente non è la prima volta che hai a che fare con questo particolare problema. Mercurio retrogrado suggerisce che hai già percorso questa strada. Impara dagli errori del passato e decidi di fare le cose in modo diverso.

Crescita personale / spiritualità: non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Ascoltare qualcuno invece di spingere il tuo punto di vista potrebbe fornire informazioni inestimabili. Potrebbe aiutarti enormemente con un lavoro o un problema finanziario.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: avrai molte cose su cui riflettere mentre la luna entra in contatto con una schiera di pianeti nel tuo segno. Ci sono così tante parti nuove ed eccitanti di te che aspettano di emergere. Un astuto Gemelli sarà fantastico nell'aiutarti a identificare le tue abilità uniche.

Amore / amicizia: puoi essere piuttosto polemico poiché l'espressivo Mercurio nel tuo segno si scontra con il focoso Marte. Può creare interazioni scomode, soprattutto con i propri cari. Cosa ti ha messo le mutande in una svolta? Mercurio retrogrado suggerisce che non è qualcosa di nuovo. Un vecchio problema potrebbe farti esplodere. Prima di scatenarti, considera l'impatto delle tue parole. Il linguaggio duro non risolverà nulla. È solo probabile che peggiori le cose. Tratta amici e familiari con cura.

Carriera / Finanza: con Venere coccolata nel tuo segno in contrasto con il nutrimento di Cerere, non paga essere auto-indulgente. Un acquisto sontuoso o un'uscita costosa non ti soddisferà e non equivale a prendersi cura di te stesso. Ci sono molti modi per soddisfare le tue esigenze che non implicano la distruzione del budget. Ciò che desideri davvero è l'attenzione di qualcuno che ti ama. Contatta qualcuno che ti rende una priorità.

Crescita personale / spiritualità: non sottovalutare il valore del gioco. Se stai attraversando una giornata impegnativa, dovresti trovare il tempo per fare qualcosa che ti piace. Non deve essere produttivo. L'unico requisito è che ti dia gioia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è probabile che tu abbia intuizioni sorprendenti mentre la luna entra in contatto con una schiera di pianeti nel tuo regno subconscio. Potresti dare un'occhiata alle prossime attrazioni della tua vita. Un Acquario può avere un'interpretazione interessante e spigolosa di ciò che intuisci.

Amore / Amicizia: Venere nei tuoi regni dietro le quinte che si scontra con il sacrificio di Cerere nel tuo segno segnala che è ora di smettere di interpretare il salvatore. La cura che offri così liberamente agli altri dovrebbe essere reindirizzata verso te stesso. È così da negare i propri bisogni. Fare il martire è un lavoro ingrato. Capovolgi le carte in tavola nella tua vita. Fagli sapere che è ora di restituire.

Carriera / Finanza: uno scoppio di rabbia potrebbe scatenare sentimenti che non sapevi di avere. Con Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta, è probabile che tu sia all'oscuro di certe questioni. Aggiungi il focoso Marte al mix e non sai mai cosa potrebbe innescare pensieri che hai represso. Forse faresti meglio a dare uno sguardo più approfondito a come ti senti veramente? Fingere di stare bene con qualcosa quando non lo sei renderà le cose più difficili. Faresti meglio a dirti tutto chiaro.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo momento per rivisitare una casa abbandonata o un piano familiare. Mercurio in aspetto al Nodo Nord nel tuo regno domestico suggerisce che potresti avere nuove opzioni. Fai i compiti e guarda cosa succede.