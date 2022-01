Oroscopo di oggi 10 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 10 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai ottimista riguardo alle tue prospettive finanziarie poiché la luna del Toro esperta di denaro si allinea con il promettente Giove. Anche senza prove a sostegno delle tue affermazioni, sentirai che le cose andranno per il verso giusto. Un Pesci potrebbe supportarti da dietro le quinte.

Amore/Amicizia: sarai più esuberante che mai come le scontente stazioni di Eris direttamente nel tuo segno. Quando combatti contro le ingiustizie che hai subito nelle relazioni, sei destinato a raddoppiare. Non sei dell'umore giusto per essere preso in giro. Chiunque sia così sciocco da sfidarti è probabile che prenda le corna. Attento, Ariete. Le relazioni sono una strada a doppio senso. Se hai intenzione di giocare al gioco della colpa e della vergogna, preparati a essere ritenuto responsabile delle tue stesse azioni.

Carriera/Finanza: un sogno o un'improvvisa epifania potrebbero fornire alcune intuizioni molto affascinanti sulla tua carriera mentre il sole nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore professionale si allinea con il fantasioso Nettuno. Lascia che la tua mitologia personale ti guidi verso la tua prossima mossa migliore. Anche senza una visione premonitrice, puoi usare il tuo intuito per aiutarti a orientarti verso ciò che ti aspetta. Scendere a frequenze più alte attraverso la meditazione, il viaggio sciamanico o la contemplazione tranquilla rivelerà che sei più connesso di quanto pensi.

Crescita personale/spiritualità: farai del tuo meglio per nascondere le tue indulgenze mentre Venere e Giove si scontrano. Tuttavia, saranno probabilmente più visibili di quanto pensi. Dovresti comportarti come se le persone stessero guardando.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è un giorno eccellente per entrare in contatto con un amico con cui senti un legame d'anima. I Pesci sono tipicamente sulla tua lunghezza d'onda spirituale, ma non sono gli unici. Vivrete anche con i Capricorno che condividono i vostri interessi e la vostra prospettiva.

Amore/Amicizia: vorrai fare qualcosa di avventuroso in quello che promette di essere uno dei giorni migliori dell'anno per le relazioni. Poiché la tua sovrana, Venere, si fonde con Giunone e il Sole Capricorno, sembra che non ci siano limiti a quanto tu e il tuo partner potete crescere come coppia. Una fuga improvvisata potrebbe essere eccitante. Alcuni tori potrebbero vedere uno sviluppo significativo in una relazione a distanza, mentre i single potrebbero innamorarsi di una persona intelligente e sofisticata proveniente da una cultura o un background diverso.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria può incontrare un intoppo quando il frettoloso Marte e lo strategico Pallade si affrontano. Quando affronti le preoccupazioni attuali (come pagare le bollette e risolvere il debito), dovrai considerare il futuro. Prima di precipitarti, è intelligente considerare gli effetti di vasta portata delle scelte che fai. Non puoi sempre vedere cosa ti aspetta, ma puoi studiare la traiettoria passata e fare un'ipotesi equa.

Crescita personale/spiritualità: potresti perdere la testa per un insegnante o mentore spirituale, ma non confondere il messaggio con il messaggero. Rimani concentrato su ciò che illuminano in te piuttosto che essere accecato dalla loro luce.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai di umore freddo quando la luna entrerà nel placido Toro. Trascorrere del tempo tranquillo da solo fornirà l'opportunità di sognare e pianificare la tua prossima grande mossa. Avrai bisogno di aiuto per arrivare dove devi andare. Rivolgiti a un generoso Pesci per l'assistenza.

Amore/Amicizia: con l'attrattore Venere in contrasto con il generoso Giove, potresti essere riluttante ad accettare il sostegno degli altri. La pressione per eseguire e soddisfare le aspettative è alta. Di conseguenza, potresti voler assicurarti di poter consegnare prima di incassare favori, risorse e altre forme di assistenza offerte da persone che ti favoriscono. Prenditi il ​​tuo tempo. Ci saranno molte opportunità per stupire nelle settimane e nei mesi a venire.

Carriera/Finanza: c'è qualcosa di magico in te che attira l'attenzione e rende tutti desiderosi di vedere cosa puoi fare. Puoi ringraziare un allineamento di supporto tra il Sole Capricorno consapevole dello stato e il mistico Nettuno per averti messo sotto i riflettori e averti regalato un bagliore affascinante. Anche se il tuo lavoro è banale, l'estro creativo che porti fa sembrare che stai facendo qualcosa di speciale. Potrebbe essere un giorno di bandiera se sei impiegato in un campo artistico.

Crescita personale/spiritualità: se sei fuori con un amico, non puoi rimanere arrabbiato per sempre. Dovrai affrontare la tua rabbia mentre le stazioni di Eris scontente dirette. Tiralo fuori e vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: apprezzerai il supporto emotivo che la tua cerchia ristretta di amici può fornire quando la luna entra nel fedele Toro e nel tuo settore sociale. Puoi contare su un amico Pesci che serva come il guru saggio e compassionevole di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: il costante Sole Capricorno che si allinea con l'empatico Nettuno può ispirarti ad avvicinarti a qualcuno e dare un'occhiata più da vicino a cosa si tratta. Vai oltre la conoscenza superficiale ed esplora ciò che ha significato per loro. Quali sono le loro convinzioni spirituali, se ce ne sono? Con quale credo personale vivono? Quello che impari può spiegare molto sul perché questa persona fa le cose che fa. Non importa quanto bene vi conoscete, non dare per scontato di sapere tutto.

Carriera/Finanza: se hai le mutande in giro per qualcosa, sarà difficile nascondere come ti senti come stazioni Eris scontente dirette nel tuo settore professionale. Anche se eviti il ​​confronto, è probabile che le persone percepiscano che qualcosa non va. Probabilmente è saggio aspettare fino a quando non ti raffreddi prima di affrontare eventuali lamentele che potresti avere. Perché aggiungere benzina sul fuoco?

Crescita personale/spiritualità: quando Venere e l'ottimista Giove si scontrano, potresti essere riluttante a credere a una persona che ispira speranza per il tuo futuro. È meglio che riporre la tua fiducia in qualcuno che ti fa temere il peggio. Una prospettiva positiva può aiutarti a riconoscere nuove possibilità.