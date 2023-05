Oroscopo di oggi 10 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 10 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 10 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Spendere per la tua casa o la tua famiglia sarà un saggio investimento poiché Venere si sincronizza con il Nodo Nord. Tutto ciò che aumenta la bellezza, il comfort e il piacere varrà la pena. Questo è un momento opportuno per sfoggiare un oggetto dalla tua lista dei desideri. Se il costo è un problema, un progetto fai-da-te è la strada da percorrere. Anche un piccolo miglioramento può fare miracoli su come ti senti riguardo al tuo spazio vitale. Un cenno dello stratega Pallade può aiutarti a tracciare un piano passo dopo passo. Gli animi possono infiammarsi se qualcuno si oppone al tuo piano. L'atmosfera può essere tesa mentre l'inflessibile Luna del Capricorno si scontra con i guerrieri Marte ed Eris. Non prenderla sul personale. Il compromesso è la chiave.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non c'è modo di domare il toro selvaggio quando il sole incontra il ribelle Urano nel tuo segno. Ti libererai da tutto ciò che limita la tua libertà e ostacola la tua auto-espressione. Ciò potrebbe significare che avrai bisogno di spazio da un partner appiccicoso che ti chiede di giocare secondo le regole. Allo stesso modo, ti ribellerai contro le figure autoritarie che vogliono che tu sia in linea. Oggi sei in missione per interrompere lo status quo. Se single e di bell'aspetto, sarai attratto da persone che non ti affollano e che rispettano la tua individualità. C'è un cameratismo istantaneo con le persone che fanno sventolare le loro strane bandiere. Cerca tipi indipendenti e disinibiti per l'ispirazione di cui hai bisogno per essere il tuo sé autentico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Venere nella tua zona di guadagni si allinea con l'asse nodale, suggerendo che c'è ancora chilometraggio in una vecchia abilità o idea. Ciò dovrebbe consentirti di incassare ancora di più. Per ora va bene, ma cosa succede quando il pozzo si prosciuga? Diramarsi in una nuova direzione o cimentarsi in qualcosa che non sei sicuro di poter fare può essere vantaggioso. Non saprai mai di cosa sei capace finché non ci provi. Venere si sincronizza con lo stratega Pallade nel tuo regno mentale, rendendo questa una grande opportunità per elaborare un piano. Annota alcune idee e fai qualche ricerca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 10 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua zona romantica, è naturale che farai di tutto per il tuo interesse amoroso. Questo regno governa anche i bambini, rendendoti facile dare la priorità ai loro bisogni. È fantastico che tu sia lì per le persone che ami, ma non dormire sulla tua vita sociale. Trarrai vantaggio dal trascorrere del tempo con gli amici e incontrare nuove persone mentre Venere affettuosa e il Nodo Nord si allineano. Con il metodico Pallade a bordo, vale la pena essere strategici su dove vai e quanto spendi. È intelligente sfruttare al meglio il momento e socializzare. Elabora un piano che si adatti ai tuoi interessi e al tuo budget.