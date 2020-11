Oroscopo di oggi 10 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 10 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non c'è niente come la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Con la luna nella produttiva Vergine, darai il meglio in qualunque cosa tu faccia. Tu e un Toro laborioso sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Potete offrirvi reciprocamente consigli utili e innovativi.

Amore / Amicizia: la bella Venere nella tua zona di collaborazione che si oppone alla sexy Marte nel tuo segno è destinata a far volare scintille. Quando tu e il tuo interesse amoroso vi connettete, accade qualcosa di magico. La tensione sessuale tra di voi è palpabile. Non sorprenderti se spinge un amante a litigare. Il sesso per il trucco sarà memorabile. Per i single, potresti non essere sicuro di amare o odiare una figura intrigante che incrocia il tuo cammino. Scambia informazioni in modo da poter indagare ulteriormente.

Carriera / Finanza: con l'efficiente luna in Vergine che incontra Vesta nella tua zona di lavoro, è il naso alla mola dal momento in cui inizi a lavorare. Quando sei così concentrato e determinato, puoi ottenere molto. Cerca di ricordare che sei un essere umano e non una macchina. Prosciugherai le tue risorse interiori se trascuri di venire a prendere aria. Un pranzo abbondante e mini pause ti faranno andare forte.

Crescita personale / spiritualità: il Sole in Scorpione allineato con il mistico Nettuno può suscitare un'esperienza trascendente. La meditazione, i sogni o un'epifania da veglia potrebbero fornire uno sguardo oltre il velo. È una giornata eccellente per pratiche spirituali e metafisiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: possiedi un senso incrollabile di chi sei e dei doni che hai da offrire. Disattiva qualcuno (forse un invidioso Pesci) che tenta di seminare il dubbio. Non lasciare che gli haters occupino spazio nella tua testa. Resta con persone che ti danno potere.

Amore / amicizia: due cervelli sono meglio di uno! Farai il tuo miglior brainstorming con il tuo interesse amoroso, un collega o un amico mentre Mercurio attraversa l'intrepido Scorpione e la tua zona di collaborazione. Fino al 1 ° dicembre parlerai più apertamente con qualcuno di cui ti fidi. Avere una franca discussione con il tuo partner potrebbe essere all'ordine del giorno. Oltre ai problemi di relazione, potresti voler pianificare un piano entusiasmante. Sarai ispirato dalle idee di altre persone, quindi le collaborazioni sono favorite.

Carriera / Finanza: parole gentili e suggerimenti utili mostreranno ai tuoi colleghi quanto ci tieni. Con il messaggero Mercurio e il custode Cermesche si allineano nelle tue zone di collaborazione, le tue parole saranno un'enorme fonte di supporto per chiunque abbia la fortuna di considerarti un collega. Non solo ti preoccupi delle tue attività condivise e di dare il meglio in ciò che fai, ma tieni anche a cuore le persone coinvolte. È un'esperienza soddisfacente tutto intorno.

Crescita personale / spiritualità: sei l'incarnazione vivente del camminare con le proprie parole. Questo perché hai una solida base di etica personale in base alla quale vivi. Esci e mostra loro come si fa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: casa dolce casa è dove vorrai essere con la terrena Luna Vergine nel tuo regno domestico. Un sano equilibrio tra nidificazione e riposo riempirà il tuo serbatoio emotivo. Se è la tranquillità che cerchi, evita un Pesci che vuole mescolare le cose.

Amore / Amicizia: potresti sentirti fuori sincrono con il tuo partner o la tua famiglia mentre la Luna della Vergine critica e i nodi si scontrano. Questo può rendere difficile capire da dove viene qualcuno. È intelligente non fare supposizioni. Fai domande finché non ti senti soddisfatto di sapere cosa è cosa. Allo stesso modo, dovresti persistere nel farti capire.

Carriera / Finanza: fino al 1 ° dicembre, il tuo approccio alle attività quotidiane sarà estremamente approfondito mentre Mercurio si muove attraverso lo Scorpione guidato e la tua casa di lavoro. La tua capacità di spiegare le cose in profondità può aiutarti a metterti sulla stessa pagina con i colleghi e risolvere i nodi nei tuoi progetti. Se hai bisogno di scrivere rapporti o proposte, avrai una buona conoscenza dei dettagli e potrai fornire le informazioni che le persone si aspettano. Potrebbe essere un periodo frenetico. Organizzarsi aiuterà.

Crescita personale / spiritualità: nutrire Cerere allineandosi con Mercurio consapevole nella tua zona benessere lo rende un momento opportuno per diventare più informato sulla cura di sé. Una conversazione con un medico o un professionista del fitness o anche un amico attento alla salute può fornire utili suggerimenti e consigli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarà fondamentale che tu mantenga le tue informazioni chiare. Può essere fonte di confusione quando tutti intorno a te insistono sul fatto che le loro informazioni sono puntuali. Un Pesci potrebbe essere l'unica persona che sa davvero cosa è cosa. Rivolgiti a loro per un consiglio.

Amore / amicizia: con il curioso Mercurio che si trasferisce in Scorpione e nella tua zona romantica, potresti essere sospettoso del tuo partner. Fino al 1 ° dicembre, farai domande approfondite per scoprire i loro motivi nascosti e le loro reali intenzioni. Ricorda solo che sono innocenti fino a prova contraria. Puoi scoprire quello che devi sapere senza trasformarlo in un interrogatorio della polizia. Fortunatamente, hai il senso dell'umorismo. La tua atmosfera spiritosa può aiutare a mantenere le cose leggere. È un ottimo momento per chattare online e incontrare nuove persone tramite app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: la Luna della Vergine cruciale nella tua zona di comunicazione che quadrata i nodi avverte che le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate. Tutti i segnali indicano che dirai ciò che le persone vogliono sentire; tuttavia, ciò che presenti potrebbe non essere innovativo. Prima o poi, o dovrai fornire idee innovative che ti aiutino a distinguerti dalla massa.

Crescita personale / spiritualità: il Mercurio ben informato nella tua zona di intrattenimento lo rende un momento eccellente per saperne di più su un hobby o una ricerca creativa. Nelle prossime settimane potresti essere ispirato a seguire un corso o leggere un argomento di tuo interesse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata super produttiva. Con la luna nella metodica Vergine, sei sicuro di avere una strategia per portare a termine le cose. Tuttavia, è intelligente essere aperti al feedback. Soprattutto se proviene da un Pesci che ha informazioni riservate.

Amore / Amicizia: inizierai a parlare un nuovo linguaggio d'amore mentre l'espressivo Mercurio si allinea con il nutrimento di Cerere. Questa dolce atmosfera promuove una maggiore intimità emotiva e può aiutarti a comprendere meglio i desideri del tuo partner. Questo è un territorio tenero. Quindi, compassione e sensibilità sono un must. Per i single, un dialogo sincero con una persona di cui ti fidi può essere molto gratificante. È curativo parlare con qualcuno che ti ama e ti accetta per come sei.

Carriera / Finanza: sarai al passo con le questioni di lavoro e denaro mentre la pratica Luna della Vergine nella tua zona finanziaria si muove in allineamento con Pallade, Giove e Plutone nella tua casa di lavoro. Sarai un genio nel conquistare un grande incarico e sfruttare al meglio le tue capacità. C'è di più di quanto sembri. Preparati ad avventurarti oltre l'ovvio.

Crescita personale / spiritualità: con il curioso Mercurio che si sposta nello Scorpione e nel tuo regno domestico, ci saranno molte conversazioni approfondite su questioni familiari. Fino al 1 ° dicembre sarai intento ad andare a fondo ai misteri, risolvere problemi e scoprire tutto ciò che devi sapere sulla tua tribù.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la fiducia nella tua conoscenza e abilità è alta con la luna nel tuo segno. Con l'asteroide Vesta nel mix, sarai ispirato a portare alla luce ancora di più i tuoi talenti unici. Un Toro lungimirante può aiutarti a disfare le tue scoperte e mettere a frutto i tuoi doni.

Amore / Amicizia: la tua intuizione è puntuale mentre il sondante sole nello Scorpione si allinea con l'intuitivo Nettuno nella tua casa di collaborazione. Di conseguenza, potresti possedere una profonda conoscenza del tuo interesse amoroso o delle relazioni in generale. Non spaventare il tuo partner con la tua valutazione positiva. Alcune informazioni è meglio tenere per te. Se sei single, potresti incontrare una persona con cui senti una connessione profondamente mistica. È il vero affare? O semplicemente fumo e specchi? Solo il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: con Venere che si oppone al potente Marte nella tua casa di risorse condivise, potrebbe esserci tensione su una questione finanziaria che coinvolge il denaro di altre persone. Potrebbe riguardare tasse, prestiti, debiti o fondi che condividi con il tuo coniuge o un partner commerciale. Sarai in grado di incantare la tua via d'uscita da questo? Può essere. Fai solo attenzione a non fare gli stessi errori che hai fatto prima.

Crescita personale / spiritualità: la tua fame di conoscenza è palpabile. Esplorare idee fuori dagli schemi farà sicuramente parte della tua agenda. Fai un tuffo profondo nell'apprendimento. Chissà dove questo potrebbe portare?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua riposante dodicesima casa, non sarai dell'umore giusto per un sacco di trambusto. Hai bisogno di tempo per decomprimere ed elaborare le tue emozioni. Scoprirai che l'influenza costante di un Capricorno maturo è molto calmante.

Amore / amicizia: l' amore non può sempre riguardare il sesso e il romanticismo. Guadagnerai alcuni punti con il tuo interesse amoroso quando li aiuti con le preoccupazioni quotidiane. Con l'abile Mercurio che si allineerà con Cerere che si prende cura di lui, fare la spesa o cucinare un pasto sarà un modo eccellente per dimostrare il tuo amore. Se queste sono cose che fai di solito, trova un modo per fare il possibile. Sarà utile anche esprimere un sincero interesse a conoscere la loro giornata.

Carriera / Finanza: Con Mercurio che si trasferisce in Scorpione e nella tua zona finanziaria, sarai furbo con le questioni finanziarie. Fino al 1 ° dicembre, ci saranno molte conversazioni su come far funzionare i tuoi soldi per te. È il momento ideale per consultare un professionista finanziario. Se stai pensando a un grande acquisto, la ricerca e la contrattazione potrebbero farti ottenere il giusto prezzo. Vuoi aumentare le tue entrate? Pianifica un momento per parlare con i superiori, in modo da poter esplorare le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: il tuo potere sta in ciò che fai, non in ciò che dici. In altre parole, dovresti essere pronto a seguire ciò che prometti. Non lasciare che nulla ti impedisca di portare avanti il ​​tuo discorso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non puoi dare un prezzo a tutto. Con la Luna Vergine nella tua casa della comunità, vedrai il valore nel sostenere liberamente gli altri in qualsiasi modo tu possa. Se hai bisogno di assistenza, rivolgiti a un generoso Capricorno per dare una mano.

Amore / Amicizia: fino al 1° dicembre sarai più loquace del solito con l'espressivo Mercurio nel segno; tuttavia, non sarai meno scaltro o riservato. Poiché parli molto, alcune persone (come il tuo interesse amoroso) potrebbero essere indotte a pensare che ti stai aprendo. Quello che stai facendo è porre domande approfondite che ti riempiranno di ciò che vuoi sapere sugli altri. Per quanto ti riguarda, la divulgazione è una strada a senso unico.

Carriera / Finanza: collaborare a un incarico può offrire il tipo di atmosfera di supporto che ti aiuta a brillare. Con la discernente Luna della Vergine nella tua casa di lavoro di squadra in aspetto con Pallade, Giove e Plutone nel tuo regno mentale, il feedback che ricevi può essere inestimabile e aiutarti a perfezionare le tue idee. Sei abbastanza bravo a capire le cose da solo. Tuttavia, non fa mai male ascoltare le opinioni di individui altrettanto informati.

Crescita personale / spiritualità: irradierete gentilezza mentre Mercurio si allinea con il nutrimento di Cerere nella vostra casa di auto-espressione. Questa atmosfera amorevole non è qualcosa che può essere falsificato. Quando esprimi la tua cura per qualcuno, sapranno che lo pensi davvero.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la fastidiosa Luna della Vergine nella tua zona di carriera, è importante che tu faccia una buona impressione. Sarà necessario andare oltre le opinioni del giorno e impegnarsi in un ascolto più profondo. La prospettiva di un Pesci potrebbe aprire gli occhi.

Amore / Amicizia: con Mercurio che si prende cura di Cerere nella tua casa e nella tua zona familiare, una conversazione con un parente o un membro della tribù prescelta potrebbe essere incredibilmente incoraggiante. C'è qualcosa di curativo nel ricevere parole gentili da qualcuno che ti conosce bene. Allo stesso modo, qualcuno nella tua cerchia potrebbe aver bisogno di una discussione per stimolare il morale. Possiedi un amore profondo e un'intuizione straordinaria, quindi saprai esattamente cosa dire per incoraggiarli.

Carriera / Finanza: sei a posto con le questioni di lavoro e denaro poiché la strategica Luna della Vergine si allinea con Pallade, Giove e Plutone nella tua casa dei guadagni. La rassicurante sicurezza che emani rassicurerà i superiori e li incoraggerà ad avere fiducia nelle decisioni che prendi.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio che si trasferisce in Scorpione e nella tua casa di isolamento, manterrai i tuoi consigli. Fino al 1 ° dicembre, la condivisione delle informazioni avverrà in base alla necessità di sapere. Forse sta succedendo qualcosa di cui non vuoi parlare? È un ottimo momento per rinchiuderti per studiare o fare ricerche. Se stai lottando per dare un senso a una questione personale, la consulenza potrebbe essere di grande aiuto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: potresti avere difficoltà a pensare fuori dagli schemi, ma non lasciarti scoraggiare. Con persistenza, troverai un modo per sviluppare le tue idee e perseverare con i tuoi piani. Una Vergine intelligente può aiutarti a mettere insieme i pezzi del puzzle.

Amore / amicizia: con Mercurio che si sta muovendo verso lo Scorpione e la tua zona di amicizia, vorrai saperne di più sulle persone con cui esci. Fino al 1 ° dicembre, la tua curiosità potrebbe ispirare conversazioni progettate per far aprire i tuoi amici. È bello se rispetti i confini e sei disposto a essere altrettanto disponibile. È un ottimo momento per conoscere meglio i conoscenti occasionali e fare amicizia con le persone sulla tua lunghezza d'onda intellettuale.

Carriera / Finanza: quando lavori con gli altri, la tua atmosfera dice che non ti interessa solo il compito, ma tieni anche le persone coinvolte. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di lavoro di squadra in linea con la custodia di Cerere, le tue parole rivelano il tuo impegno a renderla un'esperienza positiva. Se significa offrire supporto personale oltre all'assistenza professionale, ci sei. Il tuo aspetto esteriore dice che sei solo affari, ma in fondo sei davvero un grande debole.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità, non dovresti lottare per capire tutto da solo. Invece di cimentarti con libri e pratiche, prova a parlare con qualcuno che sia ben informato nella tua area di interesse. Il feedback che forniscono può essere inestimabile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: faresti meglio a chiarire tutti i fatti prima di essere coinvolto con i soldi degli altri. Il tuo istinto potrebbe essere perfetto. Tuttavia, non significa necessariamente che sia saggio essere coinvolti. Lascia che un Sagittario commetta i propri errori.

Amore / Amicizia: quando esprimi le tue emozioni più intime e i dettagli più intimi della tua vita, va bene se non hai le parole giuste. Parla senza modificare te stesso e sii il più onesto possibile su come ti senti. Con la discernente Luna della Vergine che entra in contatto con i pianeti in Capricorno e nel tuo regno subconscio, la cosa più importante è che tu lasci spazio per esprimere sentimenti che stai appena iniziando a capire.

Carriera / Finanza: con Mercurio che si trasferisce in Scorpione e nella tua zona di carriera, sarai intelligente nel progettare modi per andare avanti. Fino al 1 ° dicembre, trarrai vantaggio dall'incursione con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Una conversazione con un mentore potrebbe portarti sulla strada giusta. Se sei pronto per il progresso, programma il tempo per parlare con la parte appropriata. Questo potrebbe essere un periodo importante per scrittori, educatori e coloro il cui lavoro implica la condivisione di informazioni e idee.

Crescita personale / spiritualità: quando parli dal cuore, le persone prestano attenzione a ciò che hai da dire. La tua atmosfera sinceramente premurosa farà sì che tutti notino e prestino attenzione alle tue parole. Sii l'amore che vuoi vedere nel tuo mondo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando ti prendi cura degli altri, è fondamentale non perderti nel mix. Una relazione non dovrebbe riguardare esclusivamente l'altra persona e i suoi bisogni. Una Vergine esigente potrebbe occupare molto spazio nella tua giornata, ma solo se glielo permetti.

Amore / amicizia: non riflettere su ciò che potresti, dovresti o faresti con un problema di relazione. Invece di essere calcolatori, è meglio essere autentici e seguire il tuo cuore. Non tutte le mosse che fai richiede una pianificazione strategica.

Carriera / Finanza: con Mercurio che si sposta nello Scorpione guidato e nella tua casa di istruzione superiore, ti immergerai in profondità negli argomenti di interesse. Fino al 1 ° dicembre potresti essere ispirato a iscriverti a un corso o iniziare un corso di studio informale. È il momento ideale per pubblicazioni, pubbliche relazioni e iniziative pubblicitarie perché puoi portare il tuo progetto o prodotto a un pubblico molto più ampio del solito. Gli affari internazionali sono favoriti. Le conversazioni con persone provenienti da paesi stranieri e culture diverse saranno informative.

Crescita personale / spiritualità: quando il Mercurio intelligente si allinea con la cura di Cerere nel tuo segno, sei il guru saggio e l'amico compassionevole di cui tutti hanno bisogno. Non sorprenderti se qualcuno si rivolge a te per una guida spirituale. Tutti sanno che hai una connessione speciale con i regni superiori. Se hai bisogno di una guida, parole amorevoli potrebbero metterti sulla strada giusta. È un ottimo momento per consultare un mentore o il tuo consulente psichico preferito.