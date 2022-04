Oroscopo di oggi 11 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 11 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Leone amante del divertimento, l'atmosfera è rilassata, a condizione che non ti blocchi per le cose che non vanno per il verso giusto. Non è saggio passare quando si incontra un segnale di stop. Se lo fai, potrebbero esserci problemi con un Acquario.

Amore/Amicizia: con un sole/Pallade/fusione nel tuo segno, la tua capacità di capire te stesso e decifrare il mondo intorno a te non ha eguali. Tuttavia, trovare un partner che ti prenda e apprezzi la tua intelligenza e forza può essere difficile. Trattare con semplici mortali è destinato a causare frustrazione. Per il bene della compagnia, dovrai fare delle indennità. Scendi dalla tua torre d'avorio e incontra le persone dove sono.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria potrebbe incontrare un intoppo poiché il prudente Saturno si scontra con i nodi della luna. Non sarai dell'umore giusto per correre rischi folli, quindi prenderai in considerazione solo le mosse più conservatrici. Pertanto, è probabile che alcune questioni si fermino. È saggio non fare nulla che metta a rischio la tua sicurezza. Sotto questa atmosfera restrittiva, è improbabile che tu possa vedere un reale vantaggio. Se devi agire, chiedi consiglio a un professionista finanziario.

Crescita personale/Spiritualità: Con Mercurio in contrasto con il nutrimento di Cerere nel tuo settore della comunicazione, può essere difficile chiedere a una persona cara ciò di cui hai bisogno. Non c'è vergogna nel tuo gioco per aver bisogno di supporto. Sei solo umano.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il comfort di casa e l'incoraggiamento dei propri cari possono riempire il tuo serbatoio emotivo mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Apprezzerai il fatto di trovarti in un ambiente familiare con persone che ti prendono. Un Ariete potrebbe capirti più di quanto pensi.

Amore/Amicizia: Con il chiacchierone Mercurio nel tuo segno che si scontra con Cerere premuroso nel tuo settore finanziario, le parole gentili non saranno preziose per una persona cara quanto il supporto materiale. Se non puoi offrire il denaro o le merci richieste, è meglio chiudere le labbra.

Carriera/Finanza: la pressione per ottenere costantemente risultati può pesarti. Dato che il maestro Saturno nel tuo settore professionale quadra i nodi della luna, può essere particolarmente difficile se non hai il supporto di cui hai bisogno. Il successo raramente si ottiene da soli. È importante costruire relazioni con persone leali che possono aiutarti nelle tue attività. Oltre ad aver bisogno dell'aiuto dei colleghi, potresti anche beneficiare dell'incoraggiamento dei tuoi cari. Non dormire sui contributi che danno.

Crescita personale/Spiritualità: può essere difficile fidarsi della tua intelligenza e delle tue capacità di risoluzione dei problemi poiché il Sole dell'Ariete incontra il guerriero Pallade nel tuo regno dietro le quinte. È come se ti fosse negato l'accesso alla tua stessa luce. Questo non è il momento di brillare brillantemente, ma di lavorare in silenzio dietro le quinte. Sai quello che sai, toro. Tuttavia, potrebbero passare diversi giorni prima che altri possano essere convinti della tua genialità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che continua il suo viaggio attraverso il tuo settore delle comunicazioni, puoi aspettarti di trascorrere la giornata contattando i contatti e cercando informazioni rilevanti per le tue preoccupazioni. Cerca un Ariete per fare un'introduzione importante.

Amore/Amicizia: una persona nei guai merita discrezione. Con il loquace Mercurio che si scontra con Cerere, dovresti stare attento a non spettegolare su ciò che stanno passando. Aiutaci se puoi. Oppure riserva loro uno spazio amorevole per discutere la loro esperienza. Ciò che conta di più è che tu mantenga la loro storia riservata.

Carriera/Finanza: con una fusione sole/Pallade nell'intraprendente Ariete e nella tua zona di lavoro di squadra, il tuo lavoro migliore avverrà in un ambiente di gruppo. Nonostante la tua intelligenza, non puoi sempre gestire tutto da solo. Se in coppia con persone che la pensano allo stesso modo, avrai il coraggio di proporre uno schema ingegnoso o portare un progetto al livello successivo. Le tue coorti sapranno come utilizzare i tuoi talenti nel modo giusto. Ti ispireranno a dare il meglio di te in quello che fai.

Crescita personale/Spiritualità: quando il maestro Saturno quadra i nodi della luna, le attività educative, i viaggi e le questioni legali possono essere difficili da gestire senza l'assistenza adeguata. Non importa quanto tu sia ben informato, ci sarà sicuramente qualcosa che ti mancherà. Il diavolo è nei dettagli, Gemelli. Dovresti parlare con una persona esperta prima di fare i passi successivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna e il sole si armonizzano, sarai nella zona con questioni finanziarie e professionali. Non dovresti lasciare che nulla ti impedisca di dare il meglio di te in quello che fai. L'Ariete sa di cosa sei capace e sarà la tua più grande cheerleader.

Amore/Amicizia: potresti evitare di esprimere la tua preoccupazione per un amico mentre l'espressivo Mercurio si scontra con il nutrimento di Cerere nel tuo regno nel backstage. Non è che non ti importi. Probabilmente ti interessa molto, ma non vuoi essere invadente o fare supposizioni su ciò che stanno passando. Fai sapere loro che sei lì per loro se hanno bisogno di te. Esprimere sostegno potrebbe essere sufficiente per incoraggiarli ad aprirsi.

Carriera/Finanza: sarai considerato uno stratega e un risolutore di problemi mentre l'audace Sole dell'Ariete incontra l'intelligente Pallade in cima alla tua carta. Non sorprenderti se tutti si rivolgono a te per fornire soluzioni. Il coraggio e l'astuzia con cui prendi le decisioni saranno davvero impressionanti. Tutti gli occhi sono puntati su di te, quindi è un momento opportuno per fare una mossa abbagliante. Potrebbe consolidare la tua reputazione di figura autorevole nel tuo posto di lavoro, circolo professionale o campo di competenza.

Crescita personale/Spiritualità: potresti non sentire di avere il supporto che meriti poiché trattenendo Saturno quadra i nodi della luna. È difficile sentire che sei da solo, ma non è un motivo per dubitare della tua forza e intraprendenza.