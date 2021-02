Oroscopo di oggi 11 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 11 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sono stati alcuni giorni (o addirittura settimane) impegnativi. Infine, sei benedetto con alcune vibrazioni super positive. Al lavoro e nel gioco, un Acquario nella tua vita sarà il tuo portafortuna. La magia accadrà sicuramente quando saranno sulla scena.

Amore / Amicizia: un incontro di buon auspicio di Venere e Giove in Acquario e il tuo settore sociale lo rendono uno dei giorni più fortunati dell'anno per incontrare nuove persone. È anche un momento propizio per unirsi a gruppi entusiasmanti. I legami formati oggi potrebbero portare affetto e vibrazioni positive nella tua vita per gli anni a venire. Socializzare può essere difficile con le attuali restrizioni. Tuttavia, varrà la pena esplorare nuovi modi per connettersi. L'Acquario governa la tecnologia. Quindi, le riunioni online, le app e i social media sono preferiti.

Carriera / Finanza: la Luna Nuova in un Acquario visionario lo rende un momento opportuno per concentrarsi su obiettivi a lungo termine. Nelle prossime due settimane, i semi che pianterai potrebbero determinare cosa fiorirà nei mesi e negli anni a venire. Ora è il momento di radunare i tuoi alleati e perseguire opportunità dalle quali potresti essere stato escluso in passato. Essere auto-assertivi potrebbe invertire la tendenza a tuo favore.

Crescita personale / spiritualità: quando ci sono così tante persone che la pensano allo stesso modo desiderose di unirsi al Team Ariete, sarebbe pazzesco farlo da soli. Se non hai una tribù, tieni gli occhi aperti per gli alleati.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova in Acquario nella parte superiore del grafico segnala che è il tuo momento di brillare. Quali sono le tue aspirazioni professionali per il prossimo anno? I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorisce. Chiedi a un Acquario un vantaggio.

Amore / amicizia: una conversazione su questioni intime potrebbe essere super illuminante. Con il chiacchierone Mercurio in aspetto asteroide Giunone, potrebbero essere rivelati alcuni dettagli piuttosto succosi. Questa non è la tua tariffa standard da boudoir. Sembra che qualcuno (forse tu) sia pronto per fare una passeggiata nel lato selvaggio. Una persona con una cultura, un paese o un background diverso o, forse, diverso dal tuo solito tipo potrebbe riaccendere la tua passione. Sii aperto a qualcosa di eccitante e nuovo.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si fonde con l'auspicio Giove in Acquario lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per la tua carriera. Questi pianeti si incontrano in questo segno visionario circa ogni dodici anni. È un momento opportuno per fare progressi verso il raggiungimento di un traguardo. È anche ottimo per perseguire un'opportunità che può far avanzare la tua carriera. Tutti vogliono attaccare il loro carro a una stella nascente. Quindi, le persone (comprese le figure influenti (sono più inclini ad aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: tutti cercano idee visionarie. Non lasciare che un caso di sindrome di eccessivo controllo ti renda timido nel condividere ciò che sai. Credi in te stesso come fanno gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: idee affascinanti, immagini e suoni emozionanti saranno un'eccitazione mentale. Oggi, qualcosa che leggi o ascolti potrebbe lasciarti a bocca aperta. Gli Acquari forniranno un sacco di idee illuminanti. Preparati a vivere un momento epico ah-ha.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di indipendenza potrebbe essere in contrasto con il tuo bisogno di essere nutrito mentre l'affettuosa Venere balla con Cerere e la ribelle Eris. Il mondo penserà meno di te se ti rivelerai una persona che richiede attenzione, amore e cura? Se lo fanno, stai correndo con la folla sbagliata. Non c'è vergogna nel tuo gioco per la brama di tenerezza. Ci vuole una persona forte per rivelare il proprio lato tenero.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, sincronizzato con il nodo nord nel tuo segno segnala che il tuo gioco di comunicazione è forte. Le tue idee potrebbero raggiungere un vasto pubblico. È il momento perfetto per stupire il mondo con le tue conoscenze e abilità. Un cenno del guerriero Marte avverte di non essere il tuo peggior nemico. Ciò significa che non è il momento di lasciare che la rabbia o il risentimento repressi minino i tuoi sforzi. Tieni gli occhi sul premio e persevera nel dare il meglio in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: approfitta di ogni opportunità disponibile per espandere le tue conoscenze e imparare di più sul mondo che ti circonda. In questi giorni, non c'è limite a quanto puoi crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna Nuova nella tua casa di trasformazione segnala una svolta o una rottura con il sesso o il denaro. Nelle prossime settimane, dovrai determinare quali semi vale la pena annaffiare e quali dovrebbero essere scartati. Un Acquario può aiutarti a discernere ciò che è valido.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa promette di essere rovente quando Venere attrattore e Giove di buon auspicio si incontrano nella tua zona di intimità. Potrebbe esserci qualcuno che vuole realizzare tutti i tuoi sogni. Se in coppia, organizza una serata romantica, pronto! Non dovresti lasciarti sfuggire uno dei giorni più fortunati dell'anno per l'amore. I tuoi poteri di attrazione sono più forti che mai. Se single, lancia la tua rete in modo ampio. Sei sicuro di catturare una persona che vorresti conoscere meglio.

Carriera / Finanza: qualcosa di straordinario è destinato a venire sulla tua strada mentre l'attrattore Venere si fonde con il fortunato Giove. Potresti essere il destinatario di sostegno finanziario, regali o privilegi speciali. Forse è la ricompensa karmica per le buone azioni compiute in passato? O forse qualcuno vuole entrare nelle tue grazie? Se è il secondo, c'è una ragione. Scopri cos'è prima di accettare ciò che offrono.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto di più di quanto sembri. Tutti i segni indicano che è in corso una metamorfosi. Il cambiamento può essere scomodo, ma non c'è modo di impedire a un bruco di diventare una farfalla una volta che la trasformazione è in corso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: le tue abilità con le persone saranno messe alla prova mentre la luna contatta i pianeti nella tua casa di interazione uno contro uno. Avere a che fare con gli Acquario può essere super impegnativo ma ne vale la pena. Non devi guardarti negli occhi per farlo funzionare.

Amore / Amicizia: potrebbe sembrare di battere un cavallo morto mentre Mercurio retrogrado nella tua zona di collaborazione è il focoso Marte. Preparati per un altro round di una conversazione fastidiosa che sembra non finire mai. Puoi sempre scegliere di ritirarti. Non significa che ti arrendi o ti arrendi. Significa che scegli di risparmiare il fiato finché non senti che le tue preoccupazioni saranno ascoltate. Se l'atmosfera è ostile, perché aggiungere benzina al fuoco?

Carriera / Finanza: trattare con una figura influente (come il tuo capo) può essere difficile quando Mercurio e Marte si scontrano. Quando cerchi di risolvere un problema, è meglio non mettere tutte le uova nel cestino. Un cenno del nodo nord nella tua zona di lavoro di squadra suggerisce che è possibile trovare soluzioni quando ti alleni con un gruppo che condivide le tue preoccupazioni. Sarà utile fare uno sforzo per coinvolgere i colleghi.

Crescita personale / spiritualità: non devi giustificare i tuoi desideri. Sappi che meriti di soddisfare le tue esigenze. Tuttavia, potrebbero non essere soddisfatte dalla fonte che stai cercando. Mantieni aperte le tue opzioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La nuova luna è impostata per riavviare il benessere e la tua vita lavorativa quotidiana. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare il modo in cui queste aree fioriranno nell'anno a venire. Un Acquario può essere una risorsa inestimabile e può fornire il supporto di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: con il Sole e la Luna dell'Acquario che aspirano a Eris assertivo nella tua casa di intimità, sei intenzionato a soddisfare i tuoi bisogni. Affermerai chiaramente il tuo caso e perché pensi di meritare il tempo e l'attenzione di qualcuno senza ricorrere al dramma emotivo. Solo un sensitivo fidato può dirti se otterrai ciò che stai cercando. Quello che è certo è che il tuo interesse amoroso saprà che non sarai trascurato o ignorato.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere e l'auspicio Giove che si fondono nella tua zona di lavoro ne fanno uno dei giorni più fortunati dell'anno per la tua vita lavorativa. Non c'è momento migliore per un colloquio per una nuova posizione o per cercare un nuovo lavoro. Se rimani, queste dolci vibrazioni potrebbero portare ore aggiuntive (se le vuoi), un turno più favorevole o altri aggiornamenti graditi. In alcuni casi, un collega potrebbe esprimere un interesse romantico. Considera le potenziali conseguenze prima di oltrepassare un limite.

Crescita personale / spiritualità: è meglio non affrettare le cose, principalmente per quanto riguarda il lavoro o il benessere. È più probabile che si verifichino sviluppi positivi se si è pazienti e si lascia che si sviluppino organicamente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sarai animato da attività che ti portano piacere. Dovresti mettere romanticismo e svago in cima alla tua lista. Gli Acquario saranno i tuoi compagni di gioco più intriganti. Probabilmente perché non si sa cosa potrebbero fare dopo.

Amore / amicizia: un battibecco d'amore potrebbe innescare un sesso epico per il trucco mentre l'espressivo Mercurio e l'invadente Marte si scontrano nelle tue zone di romanticismo e intimità. Non preferiresti evitare le parole dure e arrivare subito all'amore però? Mercurio retrogrado suggerisce che questo è probabilmente un disaccordo che hai avuto prima. Perché non imparare dagli errori del passato e rifiutarsi di abboccare? Allo stesso modo, questo non è il momento per sollevare un argomento controverso di conversazione. Hai già abbastanza da affrontare. Risparmia per un altro giorno.

Carriera / Finanza: se un collega ti chiama per qualcosa, è meglio non perdere tempo a discuterne. L'allineamento di Mercurio intelligente con il nodo nord nella tua zona di saggezza suggerisce che probabilmente ci sono alcune cose che puoi imparare. È un momento opportuno per aggiornare le tue conoscenze. Ciò che impari ti avvantaggerà nelle settimane e nei mesi a venire. Cogli l'opportunità di aggiungere al tuo set di competenze.

Crescita personale / spiritualità: chi dice che le attività divertenti siano una perdita di tempo? Gli hobby, i giochi, i progetti creativi e gli sport saranno gratificanti, soprattutto quando forniscono nuove informazioni e aiutano a migliorare le tue capacità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La nuova luna ti invita a ricominciare da capo con le preoccupazioni di casa e famiglia. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Lascia che un Acquario inventivo dia una mano con il processo di nutrimento.

Amore / amicizia: se vuoi più amore nella tua vita, apri il tuo cuore alle persone a cui sei più vicino. L'attrattore Venere che si fonde con l'auspicio Giove nella tua casa e nella tua zona familiare lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per l'amore. Organizza una serata speciale con gli amici. O forse preferiresti una festa intima a due? Se tutto il resto fallisce, una cena con la famiglia o con i membri della tribù prescelta tramite chat video può scaldare il cuore. Sii disponibile all'amore, comunque puoi ottenerlo.

Carriera / Finanza: oggi, le preoccupazioni professionali probabilmente passeranno in secondo piano nella tua vita privata. Anche se con la Luna Nuova che aspira a Eris assertivo nella tua zona di lavoro, sarai coinvolto in questioni di lavoro se devi attirare l'attenzione su una preoccupazione urgente. Ricevere un trattamento equo è qualcosa che è sempre all'ordine del giorno. Se hai bisogno di lottare per il miglioramento sul posto di lavoro, sei tutto dentro.

Crescita personale / spiritualità: molte cose per cui hai lavorato negli ultimi mesi si stanno lentamente realizzando. In questa fase, non è necessario spingere. Coltiva ciò che hai piantato e lascia che le cose si svolgano organicamente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna che entra in contatto con un'epica schiera di pianeti nel tuo regno mentale ti darà molto su cui riflettere e discutere. Le conversazioni con gli Acquari saranno super illuminanti, probabilmente perché ti sfidano ad ampliare la tua prospettiva.

Amore / amicizia: sei orgoglioso di essere indipendente. Ecco perché rabbrividirai quando ti ritroverai a desiderare vicinanza e cura. Con Venere in disparte Acquario in contrasto con il nutrimento di Cerere, potresti sentirti in conflitto sulla ricerca dell'amore. Non importa quanto tu sia autosufficiente, hai comunque bisogno di calore e affetto. È una forza, non una debolezza, chiedere le attenzioni amorevoli di cui hai bisogno. Sei un essere umano, non una macchina.

Carriera / Finanza: con il chiacchierone Mercurio che si scontra con Marte e basta nella tua casa di lavoro, una divergenza di opinioni su come portare a termine le cose potrebbe portare il processo a una battuta d'arresto. Hai le tue idee e probabilmente sono buone. Tuttavia, per portare a termine le cose sarà necessario ascoltare i colleghi e trovare modi per scendere a compromessi. È probabile che tu abbia già percorso questa strada. Si spera che tu possa evitare di ripetere gli errori e riuscire a prenderti cura degli affari.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole un vero rivoluzionario per chiamare fuori le persone quando negano le cure amorevoli. Non vedi il senso di giocare o punire le persone per i reati passati. Vuoi vivere in un mondo in cui l'amore è dato gratuitamente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna nuova nella tua casa dei guadagni è pronta per dare alle tue finanze un riavvio. Con uno stuolo di pianeti che danno energia a questo regno, è un momento potente per ricominciare da capo. I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Potresti prosperare con l'aiuto di un Acquario.

Amore / Amicizia: la pazienza non sarà il tuo punto forte quando l'inflessibile Luna dell'Acquario quadrerà ostinatamente Marte nella tua casa romantica. Non lasciare che un'atmosfera petulante inizi la tua giornata nel modo sbagliato. Molte cose sono destinate ad andare a modo tuo, anche se non necessariamente nel reparto della vita sentimentale. Cammina attraverso le porte aperte piuttosto che sbattere contro una chiusa chiedendo di farti entrare.

Carriera / Finanza: finanziariamente parlando, questo potrebbe essere il giorno più fortunato dell'anno poiché l'attrattore Venere si fonde con l'auspicio Giove in Acquario. Questo allineamento epico si verifica ogni dodici anni. Puoi sederti e sperare che qualcosa accada magicamente. Oppure puoi essere proattivo nel perseguire un'opportunità promettente. Le tue possibilità di successo potrebbero essere notevolmente migliorate con il supporto planetario. Lo svantaggio è che questa energia può anche ispirare eccessiva indulgenza e spreco. Non lasciare che sia un caso di più soldi, più problemi.

Crescita personale / spiritualità: sei totalmente nel tuo elemento quando gestisci gli affari materiali. Lascia che i tuoi obiettivi a lungo termine influenzino le tue scelte a breve termine.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: oggi potrebbe rivelarsi uno dei migliori giorni che hai avuto da secoli. Dovresti essere consapevole di come trascorri il tuo tempo. Rendi la tua missione fare qualcosa di profondamente significativo. Un Ariete che spara dritto nella tua cerchia potrebbe avere un'idea audace.

Amore / Amicizia: l' attrattore Venere e il buon auspicio Giove che si fondono nel tuo segno avvengono circa ogni 12 anni. Questo rende oggi incredibilmente fortunato! I tuoi poteri di attrazione sono amplificati, portando amore, opportunità e vantaggi interessanti a modo tuo. Quando brilli così intensamente, le persone vogliono crogiolarsi nel tuo splendore. Potresti incontrare nuove persone entusiasmanti. Se accoppiato, potrebbe complicarsi quando i conoscenti competono per la tua attenzione. Fai attenzione a non guidare nessuno.

Carriera / Finanza: La luna nuova, insieme a un'epica schiera di pianeti nel tuo segno, ti dà una nuova prospettiva di vita. A poco a poco, stai acquisendo il pieno controllo delle tue abilità uniche. Questo potrebbe ispirarti a vedere le tue opzioni di carriera sotto una nuova luce. Potresti provare qualcosa di nuovo o fare un tuffo più profondo nella tua professione attuale. In ogni caso, sarai sicuro di te stesso e fiducioso delle decisioni che prendi.

Crescita personale / spiritualità: l'intelligenza e il potere dietro le tue parole sono innegabili. Con la luna nuova in aspetto guerriero Eris, sei obbligato a fare il tuo punto. Se hai bisogno di toglierti qualcosa dal petto, cogli l'attimo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è probabile che tu abbia intuizioni sorprendenti mentre la luna entra in contatto con una schiera di pianeti nel tuo regno subconscio. Potresti dare un'occhiata alle prossime attrazioni della tua vita. Un Acquario può avere un'interpretazione interessante e spigolosa di ciò che intuisci.

Amore / Amicizia: Venere nei tuoi regni dietro le quinte che si scontra con il sacrificio di Cerere nel tuo segno segnala che è ora di smettere di interpretare il salvatore. La cura che offri così liberamente agli altri dovrebbe essere reindirizzata verso te stesso. È così da negare i propri bisogni. Fare il martire è un lavoro ingrato. Capovolgi le carte in tavola nella tua vita. Fagli sapere che è ora di restituire.

Carriera / Finanza: uno scoppio di rabbia potrebbe scatenare sentimenti che non sapevi di avere. Con Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta, è probabile che tu sia all'oscuro di certe questioni. Aggiungi il focoso Marte al mix e non sai mai cosa potrebbe innescare pensieri che hai represso. Forse faresti meglio a dare uno sguardo più approfondito a come ti senti veramente? Fingere di stare bene con qualcosa quando non lo sei renderà le cose più difficili. Faresti meglio a dirti tutto chiaro.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo momento per rivisitare una casa abbandonata o un piano familiare. Mercurio in aspetto al Nodo Nord nel tuo regno domestico suggerisce che potresti avere nuove opzioni. Fai i compiti e guarda cosa succede.