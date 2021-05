Oroscopo di oggi 11 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 11 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro terroso e la tua casa dei guadagni segnala un nuovo inizio con i soldi e le preoccupazioni materiali. Qual è il sogno segreto che speri di realizzare? Un Pesci può aiutarti a disfare la tua visione. Un Toro può consigliarti nel trovare un modo per realizzarlo.

Amore / amicizia: fare i capricci potrebbe essere inevitabile poiché il tuo sovrano, Marte, piazza il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Un battibecco con un membro della famiglia o un compagno di stanza potrebbe farti cambiare idea. Anche se sai che la tua reazione è infantile, non puoi comunque fare a meno di recitare. Gli eventi attuali potrebbero anche innescare rabbia irrisolta fin dall'infanzia. Sii consapevole del tuo dolore e concediti le cure amorevoli di cui hai bisogno. Scagliarsi contro gli altri non è la risposta.

Carriera / Finanza: potresti dover cercare una fonte insolita per finanziare una riparazione o un progetto da casa. Motivare Marte nel tuo regno domestico sincronizzandolo con l'innovativo Urano nella tua zona monetaria suggerisce che dovresti esplorare un'alternativa finanziaria fuori dai sentieri battuti. In questi giorni, hai molta fortuna nell'attirare denaro da fonti non convenzionali. Tieni gli occhi aperti per un modo nuovo e diverso di ottenere i soldi di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: attività calmanti come un bagno rilassante o una passeggiata nella natura possono lenire il montone stressato. Vedrai le cose più chiaramente quando sarai in uno stato mentale più tranquillo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo segno è come avere un secondo compleanno. La formazione planetaria di oggi ti dà energia e ti incoraggia a brillare. È il momento perfetto per ripristinare i tuoi obiettivi personali. Un Pesci potrebbe svolgere un ruolo significativo nei tuoi piani.

Amore / Amicizia: il sole nel tuo segno in contrasto con Giunone segnala l'ambivalenza attorno all'attaccamento emotivo o sessuale. Che tu abbia una relazione, un appuntamento casuale o un single, potresti vacillare tra l'andare in profondità e il giocare in modo super cool. Non devi seguire uno script. Agisci in modo naturale.

Carriera / Finanza: con Marte che si auto avvia in modo che aspetti l'innovatore Urano nel tuo segno, troverai un modo per piegare abilmente le regole a tuo vantaggio. Agire fuori dagli schemi potrebbe essere una mossa geniale. Fai qualcosa di completamente inaspettato o trama una mossa non convenzionale che nessun altro oserebbe nemmeno sognare. In questo modo, coloro che vorrebbero trattenerti non ti vedranno arrivare. Dovrai riscrivere le regole se vuoi distinguerti dal gruppo.

Crescita personale / spiritualità: sii consapevole del dialogo interiore. Marte nel Cancro che quadra il guaritore ferito Chirone nel tuo regno subconscio suggerisce che potresti arrabbiarti per cose su cui hai poco controllo. Ciò che è doppiamente frustrante è che potresti non capire perché sei così agitato. Senti i tuoi sentimenti, ma non assecondarli e lascia che si trasformi in una rabbia totale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro e la tua casa del riposo ti invitano a rallentare, riposare e prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Dedica del tempo a contemplare i tuoi obiettivi e se sei sulla buona strada per raggiungerli. Il feedback di un Pesci creativo può essere perspicace.

Amore / Amicizia: essere un amico significa prendere il duro con il liscio. Nessuno è perfetto, e questo include te. Non spaventarti se qualcuno non si comporta secondo i tuoi standard elevati. Uno scontro tra Marte nel sensibile Cancro e il guaritore ferito Chirone potrebbe innescare un battibecco su denaro, beni o valori. Stai attento. Potrebbe surriscaldarsi e qualcuno potrebbe ferire i propri sentimenti. Se eviti di prestare o prendere in prestito, potrebbe scongiurare il disastro, anche se non è una garanzia.

Carriera / Finanza: un'ispirazione da sogno o da sveglio potrebbe spingerti all'azione su una questione che coinvolge denaro o risorse. L'intrepido Marte nella tua casa dei guadagni in aspetto innovativo Urano ti consiglia di perseguire coraggiosamente una soluzione insolita o poco conosciuta per affrontare le tue preoccupazioni. Vale la pena esplorare un'intuizione che sembra un po 'fuori luogo. Dovrai guardare oltre le fonti ovvie per proteggere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nuova nella tua mistica dodicesima casa, la meditazione, la preghiera e le attività spirituali saranno potenti. Sognare ad occhi aperti e fare un sonnellino di gatto sarà riparatore. Fai tutto ciò che nutre il tuo spirito e riempie il tuo serbatoio emotivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna Nuova in Toro terroso e la tua casa dei piani futuri ti invita a contemplare il quadro più ampio. È un ottimo momento per rivedere e rivedere il tuo piano quinquennale. Se hai bisogno di una guida, chiedi a un Pesci visionario la sua prospettiva sul tuo sogno.

Amore / Amicizia: potresti non essere sicuro di quanto lavoro sei disposto a mettere in un'amicizia poiché il Sole in Toro nel tuo settore sociale ha dedicato Giunone. Sembra che tu stia esagerando e facendo troppo, o stai facendo troppo poco. Come ogni relazione, l'amicizia richiede nutrimento e mantenimento. Dai quello che ti aspetti di ricevere.

Carriera / Finanza: con il guerriero Marte nel tuo segno che aspira a Urano innovativo nella tua casa di lavoro di squadra, sarà più produttivo lavorare con un gruppo. Entra in contatto con il team più audace e innovativo a cui puoi pensare. Le persone che lavorano fuori dagli schemi si dimostreranno le più stimolanti e le più aperte al tuo modo di fare le cose non convenzionale.

Crescita personale / spiritualità: con Marte che quadratura Chirone frammentato, un'esplosione di rabbia o un atto aggressivo potrebbero metterti in una posizione vulnerabile. Non importa chi o cosa lo abbia spinto. Dovrai incolpare te stesso solo se reagisci in modo eccessivo o fai una mossa sconsiderata. Quando viene attivato, fai degli esercizi di respirazione profonda o fai una passeggiata intorno all'isolato. Non essere il tuo peggior nemico.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro e la tua casa dei successi preme il pulsante di ripristino della tua carriera. È un momento opportuno per rivedere i tuoi obiettivi di carriera e stabilirne di nuovi per l'anno a venire. Un Pesci che ha familiarità con i tuoi talenti potrebbe avere alcune idee.

Amore / amicizia: quanto o quanto poco impegno dovresti dedicare a una storia d'amore o alla ricerca di qualcuno di nuovo? È qualcosa su cui riflettere mentre gli aspetti del Sole in Toro hanno dedicato Giunone. Non giocare. Agisci in modo naturale.

Carriera / Finanza: solo perché le circostanze ti impediscono di agire su una questione particolare, non significa che non puoi usare il tuo ingegno per influenzare la situazione. L'assertivo Marte nel tuo regno dietro le quinte che aspira all'ingegnoso Urano nella tua zona di carriera ti invita a trovare un modo per tirare segretamente i fili senza rivelare che sei il burattinaio. Un'operazione sotto copertura potrebbe rivelarsi una mossa esperta e produttiva.

Crescita personale / spiritualità: se non capisci perché ti senti in questo modo, dai un'occhiata al mondo che ti circonda. Con così tanto caos, è naturale che tu possa avere rabbia o frustrazione repressa. Con Marte in Cancro sensibile e la tua dodicesima casa che si scontra con il guaritore ferito Chirone, sei sintonizzato su disordini collettivi. La rabbia può essere utile se ti motiva a intraprendere un'azione costruttiva. Stai alla ricerca di un modo per combattere l'ingiustizia nel tuo mondo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna Nuova in Toro terrestre e la tua nona casa mondana preme il pulsante di ripristino per l'educazione e l'esplorazione. Dove vorresti andare e come vorresti crescere nel prossimo anno? Un Pesci potrebbe essere un ottimo compagno per il tuo viaggio. Preparati a fare nuovi piani.

Amore / Amicizia: le azioni di un amico potrebbero sfregarti nel modo sbagliato. Potrebbe farti sentire incompreso o non supportato. Con Marte in Cancro sensibile e la tua zona di amicizia che si scontra con il guaritore ferito Chirone, potrebbe sembrare che ti stiano calpestando con noncuranza e schiacciando i tuoi sentimenti. Probabilmente sei più sensibile del solito. Tuttavia, ciò non significa che dovresti sopportare un comportamento scortese o offensivo. Chiedete di essere trattati con il rispetto e la cura che meritate.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di motivazione, rivolgiti a un collega o un gruppo energico che ti dia fuoco. Con Marte nella tua zona di lavoro di squadra che si allinea con l'inventivo Urano, collaborare con persone che pensano fuori dagli schemi sarà super stimolante. Sarà entusiasmante lavorare su un progetto lungimirante o imparare come affrontare un compito in un modo nuovo. Trarrai vantaggio dal fare le cose in modo diverso.

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova porta nuova energia alla spiritualità. Stai alla ricerca di nuovi insegnamenti e idee che ti interessano. Trarrai vantaggio dall'aggiunta di strumenti aggiuntivi al tuo set di abilità spirituali.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la luna nuova in sensuale Toro colpisce il pulsante di ripristino sull'intimità emotiva e sessuale. Cosa vuoi dalle tue relazioni più strette? I semi che pianti per un'ulteriore connessione possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Qualcosa di eccitante potrebbe svilupparsi tra te e un Pesci.

Amore / amicizia: se hai un problema con il tuo interesse amoroso, risolvilo in privato. Con l'aggressivo Marte nella tua decima casa pubblica che fa quadrare il guaritore ferito Chirone, lasciare che un dramma arrabbiato si svolga in bella vista potrebbe dire agli spettatori più di quanto hanno bisogno di sapere sulla tua relazione. Allo stesso modo, un'interazione con qualcuno a cui sei vicino potrebbe sfregarti nel modo sbagliato. Se non sei dell'umore giusto per condividere il tuo spazio o il tuo tempo, dillo. Oggi, potrebbe essere saggio farlo da soli.

Carriera / Finanza: la tua capacità di possedere il tuo potere aumenta e diminuisce. Ecco perché devi agire quando ti senti collegato. L'auto-avviamento Marte nel tuo settore professionale che si allinea con l'inventiva Urano potrebbe darti la spinta di cui hai bisogno per agire secondo un piano non convenzionale. Sii audace e dai tutto ciò che hai. Gli innovatori nel tuo mondo apprezzeranno la tua faccia tosta. Potresti attirare l'attenzione di un sostenitore.

Crescita personale / spiritualità: una mano / pedi, un trattamento viso o il tuo trattamento di bellezza preferito possono essere rinvigorenti. Perché non prenderti del tempo dai tuoi impegni per coccolarti?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: devi dare spazio agli altri (specialmente al Toro) quando la Luna Nuova è nel tuo segno opposto. Coltivare le relazioni deve venire prima delle tue preoccupazioni personali. Potresti non vederlo ora, ma ti avvantaggerà a lungo termine.

Amore / amicizia: la luna nuova in Toro e la tua zona di collaborazione preme il pulsante di ripristino sulle relazioni. Che sia single o in coppia, è tempo per un nuovo atteggiamento. Sii fiducioso riguardo alle possibilità. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire.

Carriera / Finanza: non hai problemi a difendere le tue idee e difendere ciò in cui credi. Sarà più facile vendere i tuoi concetti se fai squadra con un individuo lungimirante che condivide le tue opinioni. Il guerriero Marte nel regno che governa il pensiero del quadro generale allineandosi con l'innovatore Urano nella tua zona di collaborazione dice che due marchi di fuoco sono meglio di uno. Entra in contatto con qualcuno che condivide la tua agenda e lavora insieme. Farai una coppia dinamica.

Crescita personale / spiritualità: inveire e delirare può essere stressante. Una volta che ti senti eccitato, è difficile abbassarlo. Con Marte che piazza il guaritore ferito Chirone nella tua zona di benessere, più ti difendi, più ti senti stanco. A meno che tu non abbia l'energia per bruciare, faresti meglio a smettere mentre sei in vantaggio. Che senso ha vincere una discussione se ti lascia completamente svuotato?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro e il tuo settore lavorativo preme il pulsante di ripristino nella tua vita lavorativa. È tempo di coltivare nuove abilità e un nuovo atteggiamento nei confronti di ciò che fai. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire.

Amore / amicizia: non accumulare rifiuto su rifiuto. Con un teso allineamento Marte / Chirone che crea caos nella tua vita amorosa, inseguire una persona che è immune al tuo fascino potrebbe essere una ricetta per il disastro. Essere invadenti ti fa solo sembrare disperato e ti fa sentire ferito. Perché non salvare il gioco per qualcuno che è pronto, disponibile e in grado di ricevere ciò che hai da dare? In una nota diversa, non arrabbiarti se un bambino non soddisfa le tue aspettative.

Carriera / Finanza: è difficile giocare alla grande quando sei super appassionato di quello che stai facendo. Con Marte motivante in sincronia con l'inventivo Urano nella tua zona di lavoro, un progetto insolito o un modo nuovo e fantastico di fare le cose potrebbero farti diventare piuttosto eccitato. Come puoi modernizzare le tue attività quotidiane o affrontare il tuo ruolo in modo più innovativo? Attingere a questo potrebbe rivoluzionare ciò che fai e rendere il tuo lavoro molto più stimolante.

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova nella tua zona benessere ti invita a riavviare le tue routine di salute e fitness. Valuta le tue esigenze e il tuo stile di vita attuali, quindi modifica il tuo piano di conseguenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La luna nuova in Toro e il regno che governa il romanticismo, la creatività, l'intrattenimento e i bambini preme il pulsante di ripristino sulle cose che ti portano gioia. I semi che pianterai in queste aree nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nel prossimo anno.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa può essere piuttosto eccitante mentre Marte intraprendente e Urano imprevedibile si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Una persona energica potrebbe scuotere le cose in modo positivo. Non essere un bastone nel fango, capra. Trarrai beneficio dall'essere ricettivo al cambiamento e dal provare qualcosa di nuovo. Mantenere le cose eccitanti richiede la volontà di correre rischi e pensare fuori dagli schemi.

Carriera / Finanza: l' allineamento di Marte con il Nodo Nord nella tua zona di lavoro ti incoraggia a fare piccoli passi verso il miglioramento delle tue capacità. Roma non è stata costruita in un giorno. A poco a poco, la tua fiducia aumenterà, a condizione che ti mantieni. La pratica rende perfetti.

Crescita personale / spiritualità: sono sempre le persone più vicine a te che sanno come colpirti dove fa male. Con Marte in Cancro passivo-aggressivo che si scontra con il guaritore ferito Chirone, il comportamento ostile di qualcuno potrebbe innescare una ferita infantile. Probabilmente sei eccessivamente sensibile a questo particolare problema. Tuttavia, ciò non significa che dovresti sopportare un comportamento scortese o offensivo. Allontanati da un problema caldo per ora. Lascia che le cose si raffreddino prima di tentare di risolvere le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna nuova in Toro e nel tuo regno domestico preme il pulsante di aggiornamento sulla tua vita domestica e familiare. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Un Pesci potrebbe avere una nuova prospettiva sui tuoi piani.

Amore / amicizia: potresti essere motivato a fare un cambiamento insolito nella tua famiglia o nell'organizzazione della tua vita. Con l'energico Marte in sincronia con Urano non convenzionale nel tuo regno domestico, cambiare le cose intorno può darti più libertà o renderti più entusiasta di trascorrere del tempo a casa. È il momento perfetto per aggiornare gli elettrodomestici o l'elettronica o lavorare su progetti casalinghi che modernizzeranno il tuo spazio. Potresti anche essere ispirato a gestire i rapporti familiari in modo più illuminato.

Carriera / Finanza: Marte nel Cancro e la tua zona di lavoro che si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale suggerisce che qualcosa ha le tue mutande in una svolta. E poiché sei arrabbiato o frustrato, potresti comportarti male o dire qualcosa di scortese. Hai bisogno di cooperazione, non conflitto. È sempre saggio trattare i tuoi colleghi con cura. Trova un modo per sfogare la tua frustrazione senza peggiorare ulteriormente una situazione stressante.

Crescita personale / spiritualità: Marte nella tua zona di benessere allineandoti con il Nodo Nord può renderti desideroso di andare avanti con una nuova routine di esercizi. Probabilmente ci sono alcune cose che devi imparare, quindi sono consigliati i piccoli passi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna Nuova in costante Toro nella tua terza casa è impostata per dare una spinta alle tue capacità di comunicazione e abilità mentali. Le idee e i piani che escogiterete nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire. Chiedi un feedback a un Toro.

Amore / amicizia: gioca prima e paga dopo potrebbe essere il tuo modus operandi. Con Marte nella tua zona di intrattenimento che si scontra con Chirone frammentato nel tuo settore finanziario, è una strada pericolosa da percorrere. Se le finanze sono traballanti, non puoi permetterti di spendere impulsivamente. Per ora, dovresti dimenticarti di sguazzare per un appuntamento sontuoso, un grande evento di biglietti o un'uscita speciale con i bambini. Optare per un intrattenimento più economico ti farà risparmiare denaro e tranquillità.

Carriera / Finanza: con l'energico Marte che si allinea con il creatore del cambiamento Urano nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, sarai entusiasta di condividere alcune delle tue idee più non convenzionali. Le persone spesso ti cercano qualcosa di super creativo e visionario. Quindi, è probabile che scoprirai che il tuo pubblico è ricettivo a ciò che hai da dire. Fai del tuo meglio. Non sei in questo per essere un seguace, ma il leader del branco.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento con la Luna Nuova in aspetto a Pallade e il tuo sovrano, Nettuno nel tuo segno. Ascolta il tuo intuito e fidati della tua creatività.