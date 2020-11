Oroscopo di oggi 11 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 11 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non c'è niente come la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Con la luna nella produttiva Vergine, darai il meglio in qualunque cosa tu faccia. Tu e un Toro laborioso sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Potete offrirvi reciprocamente consigli utili e innovativi.

Amore / Amicizia: la bella Venere nella tua zona di collaborazione che si oppone alla sexy Marte nel tuo segno è destinata a far volare scintille. Quando tu e il tuo interesse amoroso vi connettete, accade qualcosa di magico. La tensione sessuale tra di voi è palpabile. Non sorprenderti se spinge un amante a litigare. Il sesso per il trucco sarà memorabile. Per i single, potresti non essere sicuro di amare o odiare una figura intrigante che incrocia il tuo cammino. Scambia informazioni in modo da poter indagare ulteriormente.

Carriera / Finanza: con l'efficiente luna in Vergine che incontra Vesta nella tua zona di lavoro, è il naso alla mola dal momento in cui inizi a lavorare. Quando sei così concentrato e determinato, puoi ottenere molto. Cerca di ricordare che sei un essere umano e non una macchina. Prosciugherai le tue risorse interiori se trascuri di venire a prendere aria. Un pranzo abbondante e mini pause ti faranno andare forte.

Crescita personale / spiritualità: il Sole in Scorpione allineato con il mistico Nettuno può suscitare un'esperienza trascendente. La meditazione, i sogni o un'epifania da veglia potrebbero fornire uno sguardo oltre il velo. È una giornata eccellente per pratiche spirituali e metafisiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: possiedi un senso incrollabile di chi sei e dei doni che hai da offrire. Disattiva qualcuno (forse un invidioso Pesci) che tenta di seminare il dubbio. Non lasciare che gli haters occupino spazio nella tua testa. Resta con persone che ti danno potere.

Amore / amicizia: due cervelli sono meglio di uno! Farai il tuo miglior brainstorming con il tuo interesse amoroso, un collega o un amico mentre Mercurio attraversa l'intrepido Scorpione e la tua zona di collaborazione. Fino al 1 ° dicembre parlerai più apertamente con qualcuno di cui ti fidi. Avere una franca discussione con il tuo partner potrebbe essere all'ordine del giorno. Oltre ai problemi di relazione, potresti voler pianificare un piano entusiasmante. Sarai ispirato dalle idee di altre persone, quindi le collaborazioni sono favorite.

Carriera / Finanza: parole gentili e suggerimenti utili mostreranno ai tuoi colleghi quanto ci tieni. Con il messaggero Mercurio e il custode Cerere che si allineano nelle tue zone di collaborazione, le tue parole saranno un'enorme fonte di supporto per chiunque abbia la fortuna di considerarti un collega. Non solo ti preoccupi delle tue attività condivise e di dare il meglio in ciò che fai, ma tieni anche a cuore le persone coinvolte. È un'esperienza soddisfacente tutto intorno.

Crescita personale / spiritualità: sei l'incarnazione vivente del camminare con le proprie parole. Questo perché hai una solida base di etica personale in base alla quale vivi. Esci e mostra loro come si fa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia si armonizza con la tua energia Gemelli, attivando la creatività e la passione nel tuo tema. La luna è di fronte a Chirone, il che può richiamare vecchie ferite e credenze che influiscono sulla tua capacità di essere creativo o di pensare a te stesso in quel modo. Non scappare da quei vecchi ricordi. Usali per liberare il passato e creare un futuro completamente diverso. Un futuro in cui la creatività scorre attraverso di te e ravviva ogni aspetto della tua vita. Fai conoscere a un Acquario le sfide che stai affrontando. Il loro supporto farà un'enorme differenza.

Amore / amicizia: Marte attiva la tua undicesima casa di amicizia e gruppi e si scontra con Cerere. Questo transito può farti esagerare con la custodia, che può essere estenuante e prosciugarti delle energie necessarie per altre cose. Dai un'occhiata alle tue relazioni; se sei sbilanciato, riavvolgi le cose e ridistribuisci la tua energia in modo più sano.

Carriera / Finanza: Giunone ravviva la tua sesta casa di lavoro e si armonizza con Venere. Questo transito ti invita a portare arte e bellezza nel tuo spazio di lavoro. Potresti non essere in grado di ridipingere l'ufficio aziendale, ma puoi abbellire la tua scrivania e le immediate vicinanze.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e cogli l'occasione. Giocare sul sicuro può renderti insensibile e compiacente. Fallo; immergi le dita dei piedi nell'acqua del cambiamento. Una volta che sai che è sicuro, salta giù dal tabellone.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarà fondamentale che tu mantenga le tue informazioni chiare. Può essere fonte di confusione quando tutti intorno a te insistono sul fatto che le loro informazioni sono puntuali. Un Pesci potrebbe essere l'unica persona che sa davvero cosa è cosa. Rivolgiti a loro per un consiglio.

Amore / amicizia: con il curioso Mercurio che si trasferisce in Scorpione e nella tua zona romantica, potresti essere sospettoso del tuo partner. Fino al 1 ° dicembre, farai domande approfondite per scoprire i loro motivi nascosti e le loro reali intenzioni. Ricorda solo che sono innocenti fino a prova contraria. Puoi scoprire quello che devi sapere senza trasformarlo in un interrogatorio della polizia. Fortunatamente, hai il senso dell'umorismo. La tua atmosfera spiritosa può aiutare a mantenere le cose leggere. È un ottimo momento per chattare online e incontrare nuove persone tramite app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: la Luna della Vergine cruciale nella tua zona di comunicazione che quadrata i nodi avverte che le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate. Tutti i segnali indicano che dirai ciò che le persone vogliono sentire; tuttavia, ciò che presenti potrebbe non essere innovativo. Prima o poi, o dovrai fornire idee innovative che ti aiutino a distinguerti dalla massa.

Crescita personale / spiritualità: il Mercurio ben informato nella tua zona di intrattenimento lo rende un momento eccellente per saperne di più su un hobby o una ricerca creativa. Nelle prossime settimane potresti essere ispirato a seguire un corso o leggere un argomento di tuo interesse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata super produttiva. Con la luna nella metodica Vergine, sei sicuro di avere una strategia per portare a termine le cose. Tuttavia, è intelligente essere aperti al feedback. Soprattutto se proviene da un Pesci che ha informazioni riservate.

Amore / Amicizia: inizierai a parlare un nuovo linguaggio d'amore mentre l'espressivo Mercurio si allinea con il nutrimento di Cerere. Questa dolce atmosfera promuove una maggiore intimità emotiva e può aiutarti a comprendere meglio i desideri del tuo partner. Questo è un territorio tenero. Quindi, compassione e sensibilità sono un must. Per i single, un dialogo sincero con una persona di cui ti fidi può essere molto gratificante. È curativo parlare con qualcuno che ti ama e ti accetta per come sei.

Carriera / Finanza: sarai al passo con le questioni di lavoro e denaro mentre la pratica Luna della Vergine nella tua zona finanziaria si muove in allineamento con Pallade, Giove e Plutone nella tua casa di lavoro. Sarai un genio nel conquistare un grande incarico e sfruttare al meglio le tue capacità. C'è di più di quanto sembri. Preparati ad avventurarti oltre l'ovvio.

Crescita personale / spiritualità: con il curioso Mercurio che si sposta nello Scorpione e nel tuo regno domestico, ci saranno molte conversazioni approfondite su questioni familiari. Fino al 1 ° dicembre sarai intento ad andare a fondo ai misteri, risolvere problemi e scoprire tutto ciò che devi sapere sulla tua tribù.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia sottolinea i tuoi valori fondamentali, portando alla superficie della tua consapevolezza ciò che più conta per te. La luna è di fronte a Chirone, richiamando vecchie ferite e ricordi in superficie per la guarigione. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è trigono Cerere nel tuo settore della salute e del benessere, sottolineando la cura di sé e l'amor proprio. Considera l'idea di rivolgerti a un istruttore di salute e di ricevere supporto mentre migliori il modo in cui ti nutri. Un capricorno saggio può metterti in contatto con un professionista.

Amore / Amicizia: Nettuno attiva la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con Venere, creando un'energia bella e generosa, rendendoti più sensibile verso gli altri, specialmente la tua amata. Puoi sentire la compassione espandere il tuo cuore, e questa è una vittoria per te e una vittoria per tutti quelli che ti conoscono.

Carriera / Finanza: Venere attiva la tua seconda casa delle finanze e si armonizza con Giunone, invitandoti a portare arte e bellezza nei tuoi affari materiali. "Come" potresti chiedere? Sei limitato solo dalla tua immaginazione. Puoi abbellire il tuo spazio di lavoro, investire nell'arte, donare o creare qualcosa da solo, qualcosa che puoi usare nei tuoi affari finanziari.

Crescita personale / spiritualità: hai alcune questioni importanti che devono essere risolte. Ti sentirai molto meglio una volta che ti prendi cura di loro, quindi non rimandare a lungo. È ora di pagare il pifferaio e liberarti da quest'ombra che ti segue.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la luna nel tuo segno della Bilancia oggi attiva la tua prima casa del sé, aumenta la tua sensibilità e si oppone a Chirone, richiamando sacche di bassa autostima o ferite alla tua autostima. Idealmente, questo è così puoi vedere cosa ti sta ancora influenzando dal passato che non è ancora guarito, così puoi affrontarlo e farla finita. Venere, il tuo pianeta dominante, è anche nella tua prima casa e si armonizza con Nettuno, aumentando la tua compassione e sensibilità per gli altri. Fai il check-in su un Toro oggi. La tua preoccupazione significherà il mondo per loro.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione, scontrandosi con Cerere e suscitando sentimenti di incompetenza, inadeguatezza e impotenza. Questa, come l'opposizione Luna / Chirone, è una grande opportunità per ripulire la vecchia spazzatura e riempire la tua vita di nuova energia e bellezza.

Carriera / Finanza: Nettuno nel tuo settore lavorativo si armonizza con il tuo sovrano Venere. Questo transito ti chiede di considerare come puoi introdurre arte e bellezza nel tuo ambiente di lavoro. Non devi fare gesti esagerati, bastano semplici passaggi. Gioca con l'idea e guarda cosa ti viene in mente.

Crescita personale / spiritualità: quando ami la tua vita, tutto intorno a te cresce e fiorisce. Le tue relazioni sbocciano, i tuoi ambienti vengono aggiornati e inizi a brillare. La gioia nutre letteralmente tutte le cellule del tuo corpo e anche la tua salute si rafforza e migliora.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia attiva la tua dodicesima casa di sogni, stati alterati e mente subconscia. La luna è di fronte a Chirone nella tua sesta casa di salute, benessere e cura di te stesso. Questo transito solleva ferite e vecchi problemi che ancora ostacolano il modo in cui ti ami e ti prendi cura di te stesso. L'auto-sabotaggio e l'abuso di sé hanno radici profonde nel tuo passato. Affrontalo ora per goderti un futuro più felice. Parla di questo con un Pesci di cui ti fidi. Possono supportarti e darti suggerimenti per le modalità di guarigione che ti aiuteranno.

Amore / Amicizia: Urano attiva la tua settima casa di partnership e trina Vesta nella tua undicesima casa di obiettivi. Questo transito crea idee innovative e una visione di vasta portata che puoi condividere con il tuo partner e partecipare ad avventure future. Sei già un grande visionario; questo transito mette quella velocità di curvatura e aggiunge il potere di una seconda persona nel mix. Sei inarrestabile!

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua sesta casa di lavoro e si scontra con Cerere, suscitando sentimenti di inadeguatezza, incompetenza e impotenza. Come l'opposizione Luna / Chirone, questo non significa che qualcosa non va, significa che hai l'opportunità di una rinascita.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività è materia di leggende, quindi non trascurare questo aspetto di te stesso o questa parte della tua vita. Appoggiati ad esso e guarda cosa si svolge.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia attiva la tua undicesima casa di amicizia, gruppi e affari umanitari. La luna è di fronte a Chirone, che richiama vecchie ferite emotive e problemi che non sono ancora guariti dal tuo passato. Non trascinare più questa roba tossica in giro. Usa questo come una finestra di opportunità per liberarti in modo da poter entrare in una vibrazione completamente nuova e creare una vita nuova di zecca. Parla con un pratico Toro; possono aiutarti a trovare la modalità perfetta che ti aiuterà a guarirlo una volta per tutte.

Amore / Amicizia: Marte attiva l'amore, il romanticismo e la passione nel tuo tema e si scontra con Cerere, suscitando sentimenti di inadeguatezza, incompetenza e impotenza. Come l'opposizione Luna / Chirone, è così che puoi affrontare questa condizione e guarire qualunque cosa sia al centro. Altrimenti è come vivere con un ascesso che avvelena l'intero sistema.

Carriera / Finanza: Pallade congiunta a Giove in congiunzione a Plutone a 22 'Capricorno nella tua seconda casa delle finanze racconta una storia importante. In numerologia, 22 è un numero maestro ed è estremamente significativo. Sei in procinto di padroneggiare denaro, finanze, sicurezza e prosperità nella tua vita. Congratulazioni!

Crescita personale / spiritualità: quando si sposa la saggezza antica con la conoscenza moderna si ha una combinazione che rende tutto raggiungibile. Persegui gli studi che ti appassionano e vedi come puoi riunire queste due polarità in un unico potente percorso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna Bilancia quadrata i tuoi pianeti natali in Capricorno, creando un po 'di tensione interiore. La luna si oppone a Chirone nella tua quarta casa di radici psicologiche, richiamando vecchi ricordi e ferite non rimarginate. Non spingerli di nuovo sottoterra. Consenti loro di emergere nella luce in modo da poter vedere cosa c'è ancora e deve essere guarito. Questa è un'occasione d'oro per sbarazzarsi di bagagli che non è più necessario portare in giro. Parla con uno Scorpione di questo e chiedi un rinvio a un buon terapista. È tempo.

Amore / amicizia: il tuo compito oggi è l'amor proprio, la cura di te stesso e l'auto-guarigione. Amiamo gli altri dal luogo dell'amor proprio dentro di noi e le nostre relazioni riflettono come ci sentiamo riguardo a chi siamo, cosa pensiamo di meritare e come crediamo di dover essere trattati. Se vuoi pulire l'esterno, devi iniziare dall'interno.

Carriera / Finanza: Mercurio, il pianeta del commercio trina Cerere nella tua seconda casa degli affari materiali. Questo transito stimola la mente e approfondisce il bisogno di essere compreso. Insiste anche sulla crescita e sugli stimoli, quindi immergiti negli studi finanziari che ti interessano, che si tratti di investimenti tradizionali o di magia metafisica.

Crescita personale / spiritualità: il desiderio è il carburante emotivo che consente ai tuoi sogni e obiettivi di manifestarsi. Maggiore è il tuo desiderio, libero da paure o dubbi, prima apparirà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia si armonizza con la tua energia dell'Acquario, attivando la tua nona casa della mente superiore e dell'espansione. La luna si oppone a Chirone nella tua terza casa di comunicazione e apprendimento, richiamando vecchie ferite e problemi, forse intorno all'istruzione e all'apprendimento, che non sono ancora guariti. Dai un'occhiata da vicino a questi ricordi e problemi. Stanno arrivando in modo che tu possa guarirli e metterli dietro di te per sempre. Ti meriti di sapere quanto sei intelligente! Parla con un Leone super sicuro di sé e guarda come hanno gestito esperienze dolorose del loro passato. La loro esperienza può sicuramente aiutarti con la tua.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua ottava casa di intimità e risorse condivise ed è trigono Urano nella tua quarta casa di casa e famiglia. Questo transito genera idee e possibilità innovative che puoi condividere con il tuo partner. Potresti pensare a qualcosa che abbia un impatto totale sul tuo futuro nel migliore dei modi.

Carriera / Finanza: Nettuno nella tua seconda casa delle finanze è trigono sia il sole che Giunone nella tua decima casa della carriera e dei risultati. Questo transito ti rende altamente creativo, visionario e sensibile, persino mistico. Ti dà la possibilità di lavorare in armonia con gli altri per portare a compimento una causa o un obiettivo comune.

Crescita personale / spiritualità: quando appare la porta, afferra la maniglia, aprila ed entra! Quello che stavi aspettando e per cui stai lavorando è quasi arrivato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando ti prendi cura degli altri, è fondamentale non perderti nel mix. Una relazione non dovrebbe riguardare esclusivamente l'altra persona e i suoi bisogni. Una Vergine esigente potrebbe occupare molto spazio nella tua giornata, ma solo se glielo permetti.

Amore / amicizia: non riflettere su ciò che potresti, dovresti o faresti con un problema di relazione. Invece di essere calcolatori, è meglio essere autentici e seguire il tuo cuore. Non tutte le mosse che fai richiede una pianificazione strategica.

Carriera / Finanza: con Mercurio che si sposta nello Scorpione guidato e nella tua casa di istruzione superiore, ti immergerai in profondità negli argomenti di interesse. Fino al 1 ° dicembre potresti essere ispirato a iscriverti a un corso o iniziare un corso di studio informale. È il momento ideale per pubblicazioni, pubbliche relazioni e iniziative pubblicitarie perché puoi portare il tuo progetto o prodotto a un pubblico molto più ampio del solito. Gli affari internazionali sono favoriti. Le conversazioni con persone provenienti da paesi stranieri e culture diverse saranno informative.

Crescita personale / spiritualità: quando il Mercurio intelligente si allinea con la cura di Cerere nel tuo segno, sei il guru saggio e l'amico compassionevole di cui tutti hanno bisogno. Non sorprenderti se qualcuno si rivolge a te per una guida spirituale. Tutti sanno che hai una connessione speciale con i regni superiori. Se hai bisogno di una guida, parole amorevoli potrebbero metterti sulla strada giusta. È un ottimo momento per consultare un mentore o il tuo consulente psichico preferito.