Oroscopo di oggi 12 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 12 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è un inizio difficile per i mattinieri con la luna vuota, ovviamente. Potresti anche dormire, perché non farai molto fino a tarda mattinata. Quando la luna si sposta nella tua zona di produttività, puoi chiedere assistenza a un Acquario.

Amore/Amicizia: In questi giorni, le tue amicizie sono stabili come una roccia. La ricettività che porti alle relazioni mette tutti a proprio agio. Con il sole nel tuo segno sincronizzato con il costante Saturno nella tua casa di comunità, potresti vedere che il lavoro che hai messo per costruire un'amicizia è valsa la pena. Possono volerci anni per coltivare una solida connessione. Congratulati con te stesso per essere rimasto lì. Ottieni i vantaggi di rimanere sul corso.

Carriera/Finanza: mentre cercavi di raggiungere il tuo prossimo traguardo, ricorda che Roma non è stata costruita in un giorno. È facile sentirsi frustrati quando il tuo sovrano Marte si scontra con Chirone frammentato nel tuo segno, ma non arrabbiarti con te stesso per le tue carenze. Non raggiungerai tutti gli obiettivi e riuscirai a raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Tutto quello che puoi fare è il meglio che puoi.

Crescita personale/Spiritualità: la tua fede e il tuo ottimismo saranno illimitati quando Giove e Nettuno si fonderanno nei trascendenti Pesci, il segno che co-governano. Puoi fidarti che le forze benevole stanno cospirando per tuo conto anche senza prove. Le preghiere, i rituali e le pratiche spirituali saranno potenti. Rendi prioritaria la comunione con lo Spirito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la disorganizzazione a casa può far iniziare la giornata in modo difficile. Puoi ringraziare il vuoto, ovviamente, la luna per aver causato confusione. Fortunatamente, il resto della tua giornata sembra piuttosto stellare. Sarai una rock star per gli Acquari nel tuo mondo.

Amore/Amicizia: un epico allineamento Giove/Nettuno nella tua zona di amicizia può segnalare un cambiamento fortuito nella tua vita sociale. Stai in allerta per le persone che operano sulla tua frequenza creativa o spirituale. C'è uno spirito di gentilezza e buona volontà nell'aria che può creare belle connessioni. Ti divertirai a stare con i tuoi vecchi amici e dare il benvenuto a nuove conoscenze. È il momento perfetto per unirti a gruppi che riflettono i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: anche nei tuoi tempi di inattività, stai lavorando silenziosamente dietro le quinte per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Con l'intraprendente Sole dell'Ariete nel tuo regno dietro le quinte allineato con il disciplinato Saturno, fare un passo indietro dai riflettori per capire le cose può fornire lo slancio per fare un balzo in avanti quando è il momento giusto. Potrebbe sembrare che le cose si muovano lentamente. Non c'è bisogno di spingere. Onora il ritmo, riposati e preparati per il nuovo inizio che arriva dopo il tuo prossimo compleanno.

Crescita personale/Spiritualità: a poco a poco, la tua fiducia in te stesso cresce man mano che l'audace Sole dell'Ariete si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Fidati di possedere una ricchezza di talenti che devi ancora portare alla luce

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente al mattino, non dovresti credere a tutto ciò che senti, specialmente da un drammatico Leone. Tutto avrà un senso quando la luna si muoverà nella pratica Vergine. Un Toro senza fronzoli può riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore/Amicizia: Il Sole dell'Ariete nella tua casa di comunità che si sincronizza con il disciplinato Saturno suggerisce che potrebbe essere necessario un villaggio per far decollare un progetto scoraggiante. Più mani sono sul ponte, più ti sentirai sicuro quando ti aprirai a una nuova direzione. Migliorare le tue conoscenze e abilità può svolgere un ruolo nel programma. Rivolgiti ad amici e conoscenti che possono aiutarti nella tua ricerca. Trarrai vantaggio dalla loro esperienza.

Carriera/Finanza: un'epica fusione Giove/Nettuno nel tuo settore professionale ti incoraggia a sognare in grande. Abbiate il coraggio di credere che le porte siano aperte per voi e che vi attende un'incredibile opportunità. Una figura influente potrebbe guardarti con gentilezza e decidere di darti una possibilità. Tuttavia, non puoi semplicemente sederti e aspettare che le cose accadano magicamente. Sarebbe utile se iniziassi a camminare nella direzione in cui vuoi andare. È l'unico modo per scoprire nuovi percorsi.

Crescita personale/Spiritualità: sentirai che c'è di più in te di quanto sembri quando il Sole dell'Ariete si allinea con il Nodo Nord. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indicare talenti latenti in attesa di essere portati alla luce.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i numeri potrebbero non sommarsi su una preoccupazione finanziaria mentre la luna è ovviamente vuota. Le questioni di denaro dovrebbero essere evitate al mattino. Successivamente, un Toro o una Vergine esperti possono fornire informazioni che ti portano sulla strada giusta.

Amore/Amicizia: potresti sentirti costretto a mostrare la tua intelligenza quando l'attrattore Venere e lo stratega Pallade si scontrano. Non basta essere belli. Vuoi anche che il tuo partner (o una persona di interesse) riconosca quanto sei intelligente. Facile, Cancro. Non devi sempre sforzarti così tanto.

Carriera/Finanza: la tua carriera è su una traiettoria ascendente ma ci sono miglia da percorrere prima di raggiungere la tua destinazione. Se hai bisogno di indicazioni, rivolgiti a qualcuno che ha già percorso con successo questa strada. L'intraprendente Sole dell'Ariete nel tuo autorevole Saturno in aspetto professionale suggerisce che una persona più anziana o più esperta può fornire consigli di esperti. Potrebbe essere necessario metterti alla prova e dimostrare il tuo impegno prima che ti offrano la loro assistenza.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sentirti come se avessi trovato la tua vera strada quando il fausto Giove incontra il trascendente Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, rendendolo un giorno potente per le attività spirituali. Alla luce emessa da un maestro carismatico può essere difficile resistere. Va bene venerare il messaggio, ma ricorda di adorare il messaggero. Non importa quanto saggi appaiano, possiedono ancora delle carenze umane.