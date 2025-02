Oroscopo di oggi 12 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

O roscopo oggi 12 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena nel giocoso Leone e il regno che governa i bambini, la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo evidenziano le persone e le attività che ti danno gioia. Aspetti difficili per il volubile Mercurio e l'incostante Urano suggeriscono che potresti avere dei dubbi sulle spese impreviste e sul prezzo che paghi per divertirti. Prima di fare follie per un appuntamento sfarzoso, un hobby costoso o un evento costoso, considera se è probabile che otterrai il valore dei tuoi soldi. Quando trascorri del tempo con gli altri, non lasciare che ti addossino il conto. Assicurati che tutti paghino la loro giusta quota.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Piena nel magnanimo Leone e nel tuo regno domestico evidenzia questioni domestiche e familiari. Aspetti difficili del volatile Urano nel tuo segno e del volubile Mercurio suggeriscono che potresti sentirti compromesso dai tuoi obblighi verso casa e i tuoi cari. In questi giorni, ti ribella a tutto ciò che mette a rischio la tua indipendenza e individualità. Fare una scelta per la squadra non è qualcosa con cui ti senti in sintonia. Non puoi permetterti di trascurare la tua vita privata. Non deve essere tutto o niente. Arruola partner, familiari e coinquilini per aiutarti a portare il carico. Non aspettare di sentirti sopraffatto prima di cercare supporto. Preparati a delegare alcune delle tue responsabilità ad altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Piena nell'orgoglioso Leone e nella tua zona di quartiere aumenta la tua consapevolezza di ciò che sta accadendo intorno a te. Aspetti difficili del mutevole Mercurio e dell'instabile Urano suggeriscono che potrebbe esserci una certa instabilità in atto. Può essere difficile identificare esattamente dove si trova il problema. Invece di affrontare direttamente un problema, potresti percepire una profonda corrente sotterranea di inquietudine. Non puoi correggere un problema che non riesci a individuare. Tuttavia, puoi essere pragmatico e affrontare i problemi quando si presentano. Potrebbe includere l'affrontare progetti con vicini, fratelli e amici vicini e mantenere aperti i canali di comunicazione con le persone intorno a te. Quando vedi qualcosa, di' qualcosa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Piena nel fiero Leone e la tua casa dei guadagni spostano la tua attenzione sulle finanze. Aspetti difficili del mutevole Mercurio e dell'incostante Urano suggeriscono che la volatilità potrebbe spingerti a riconsiderare i tuoi piani a lungo termine. Invece di rimandare il piacere a favore della preparazione per il futuro, potresti decidere che è il momento di dare priorità alle cose che ti danno gioia. Pianifica quella vacanza, investi in un hobby, spendi soldi per i tuoi figli o sperpera in un appuntamento sfarzoso. Chissà cosa succederà in futuro? A volte devi cogliere l'attimo e iniziare a vivere la vita che desideri piuttosto che aspettare quel momento mitico in cui tutti i pezzi vanno al loro posto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Nel complesso, questa dovrebbe essere una giornata piuttosto buona per te, Leone, a patto che tu non diventi eccessivamente sensibile a certe cose. La tua consapevolezza sarà sicuramente più acuta oggi, quindi usa questa capacità per rimanere vigile e aperto a ciò che accade intorno a te. Forse ti senti un po' irrequieto quando si tratta di questioni di cuore. Questo ti sta dicendo di smetterla di agitarti e di agire.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Piena in Leone e la tua casa di isolamento spostano la tua attenzione su cose misteriose e nascoste. Aspetti difficili di Mercurio informativo e Urano illuminante suggeriscono che sopportare una notte oscura dell'anima può portare a un risveglio spirituale. Ci vuole un coraggio enorme per far luce nell'oscurità e affrontare le tue paure. Sei malato solo quanto i tuoi segreti. Non importa cosa stai affrontando, l'atmosfera cambia quando ti rendi conto che rivendichi il tuo potere cavalcando la tempesta piuttosto che scappando da essa. Il tramonto si trasforma sempre in alba. L'inverno si trasforma sempre in primavera. Ciò che stai attraversando ti sta preparando al rinnovamento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Sii più aggressiva quando si tratta delle tue intenzioni in una situazione romantica, Bilancia. Sarebbe una grande idea impressionare il tuo amante con una deliziosa cena fatta in casa in una notte come questa. Metti un po' più di passione nell'equazione e riaccendi la scintilla che potrebbe essersi spenta di recente. Non esitare a essere l'istigatore in amore.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Piena nel coraggioso Leone e nella tua casa dell'esplorazione sposta la tua attenzione verso l'avventura e le attività che allargano gli orizzonti. Una pietra miliare della crescita personale potrebbe essere a portata di mano. Aspetti difficili del mutevole Mercurio e dell'instabile Urano suggeriscono che fare qualcosa di audace non sarà privo di sfide. Non importa quanto tu sia preparato, potresti trovare difficile eseguire certi aspetti del tuo piano. Puoi gettare la spugna e andartene, oppure puoi tuffarti a capofitto nell'ignoto. Una vera avventura implica la navigazione di colpi di scena che non ti aspettavi. Sembra il tipo di esperienza per cui sei stato creato. Immagina le storie che dovrai raccontare!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

La Luna Piena in Leone e la tua enigmatica ottava casa possono travolgerti in un'ondata di emozioni. Più sei attaccato alle persone, al denaro e ai beni, più intensa sarà la tua esperienza di questa Luna Piena. Non puoi vincere a ogni partita che giochi. A volte un grande investimento può portare a una grande perdita. Meno ti preoccupi dei risultati, più facile sarà navigare nei venti del cambiamento. Più ti aggrappi, maggiore è la possibilità di perdere qualcosa o qualcuno a cui tieni. Per dirla in parole povere, l'empowerment deriva dal lasciar andare. Fidati che tutto ciò che è destinato a te sarà per te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Potresti sentirti un po' protettivo oggi, Acquario, e per una buona ragione. Gli altri potrebbero essere aggressivi quando si tratta di entrare nel tuo territorio. Sii forte. Rassicura te stesso e le persone a te affidate che andrà tutto bene. Prendi ragionevoli precauzioni, ma non chiuderti completamente al mondo esterno. Quel bussare alla porta potrebbe altrettanto facilmente fornire un aiuto tanto necessario.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Potresti essere un po' confuso oggi, Pesci. Molto probabilmente, ti sarà difficile ottenere una lettura accurata delle tue emozioni. Una delle tue risposte automatiche in situazioni come questa è quella di rivolgerti a un partner stretto per un consiglio. Sfortunatamente, questo consiglio potrebbe farti precipitare ancora di più. Ciò di cui hai più bisogno è trascorrere del tempo di qualità da solo. a te.