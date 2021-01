Oroscopo di oggi 12 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 12 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: alla vigilia della Luna Nuova, sei incoraggiato a risolvere le questioni in sospeso per prepararti a ricominciare da capo. Prestare attenzione ai dettagli di una preoccupazione legata al lavoro. Una Vergine esperta può fornire l'assistenza necessaria per portare a termine un progetto.

Amore / Amicizia: con l'attrattore Venere che rappresenta l'insicuro Chirone nel tuo segno, ti fisserai sulla tua immagine e se alcune persone ti trovano attraente. Non importa quanto sembri fantastico e quanto le persone meravigliose ti dicano che sembri), farai un grosso problema per le imperfezioni più insignificanti. Se non stessi guardando al meglio, qualcuno nella tua squadra te lo direbbe. Concentrati sulle cose che ti piacciono di te invece che su ciò di cui sei infelice. Ciò a cui dedichi la tua attenzione cresce.

Carriera / Finanza: con Mercurio nell'inventivo Urano, sembra che quasi tutti abbiano uno schema per arricchirsi rapidamente. Con Mercurio che quadra Urano irregolare nella tua casa dei beni, potresti essere ispirato ad agire su ciò che suona come una punta calda. Non così in fretta. Prima di lanciarti su un acquisto, un investimento o un'opportunità, è meglio rallentare e leggere le scritte in piccolo. Il diavolo è nei dettagli.

Crescita personale / spiritualità: le persone pensano di sapere tutto quello che c'è da sapere su di te, ma non lo fanno. Non sanno cosa fai dietro le quinte per aiutare gli altri. Cogli l'opportunità di compiere un atto segreto di gentilezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il finale dell'attuale ciclo lunare si prepara a concludere una lezione. Che sia letterale o metaforico, valuta se hai imparato ciò che avevi bisogno di imparare. Una conversazione con un Capricorno perspicace potrebbe portare a casa il messaggio.

Amore / Amicizia: il tuo sovrano, Venere, che rappresenta l'insicuro Chirone, può rendere difficile avere fede nell'amore. Soprattutto quando ti attieni alle tue regole ma finisci comunque per essere deluso. Purtroppo, avere dei limiti non sempre ti fa guadagnare un premio; tuttavia, ciò che ricevi è il rispetto di te stesso e l'amor proprio che meriti. Le persone spesso ti trattano nel modo in cui pensi di meritare di essere trattato. Resisti finché non attiri un potenziale partner che ti ama e ti rispetta quanto te.

Carriera / Finanza: attiri l'attenzione perché hai il dito sul polso di idee lungimiranti. Anche se con il buon Mercurio nella tua zona di carriera che fa quadrare il ribelle Urano nel tuo segno, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sospetti di spingerti troppo oltre, condividi i tuoi pensieri con un collega fidato prima di fare una presentazione ai superiori. La gente dice di volere il cambiamento; tuttavia, non tutti sono pronti ad accoglierlo.

Crescita personale / spiritualità: una credenza cara potrebbe essere messa in discussione. Forse ti sei evoluto oltre la visione della vita attraverso questo particolare obiettivo? Sii flessibile e sperimenta il livellamento dei principi secondo cui vivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un'atmosfera giocosa all'inizio della giornata lascia il posto a un intenso desiderio di fare le cose. Non ti fermerai finché le attività urgenti non saranno cancellate dalla tua lista di cose da fare. Prendersi cura degli affari potrebbe richiedere la connessione con un Acquario che ha le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: Venere è nell'ultima tappa del suo viaggio attraverso la tua casa di impegnata collaborazione. È un momento ideale per risolvere i problemi di relazione. Trascorri del tempo di qualità con il tuo partner. Discuti i tuoi obiettivi di relazione e pianifica ciò che ti aspetta. Se sei pronto a far salire di livello una situazione di appuntamenti casuali, cogli l'attimo. Sigillare l'accordo sotto questa dolce atmosfera planetaria può creare una relazione felice.

Carriera / Finanza: c'è una linea sottile tra l'essere utili e ossequiosi. Con l'intelligente Mercurio in contrasto con il sacrificio di Cerere nel tuo settore professionale, non pagherà essere troppo disposto a compiacere. Non fornire informazioni o consigli volontari, soprattutto se di natura riservata. A meno che non ti venga chiesto, è una buona idea tenere per te ciò che sai. Ti sembrerà un ficcanaso che interferisce se ti lasci coinvolgere in cose che non hanno nulla a che fare con te. Rimani nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non sai cosa non sai. Sii aperto all'idea di non avere tutti i fatti. Se ti vanti del tuo know-how esperto, potresti essere chiamato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di intrattenimento, vorrai cercare cose che ti portino gioia. La creatività e il gioco sono aspetti trascurati della cura di sé. Se hai bisogno di suggerimenti, uno Scorpione nella tua cerchia può fornire alcuni suggerimenti.

Amore / amicizia: prima che il comunicatore Mercurio lasci la tua zona di collaborazione, potresti voler avere quella conversazione con il tuo interesse amoroso che hai rimandato. È più facile parlare con chiarezza quando si dispone del supporto planetario appropriato. È anche un ottimo momento per dare gli ultimi ritocchi ai progetti che tu e il tuo partner state facendo per il futuro. Se sei single, fai un elenco di ciò che stai cercando in una relazione. Le parole sulla carta hanno potenza.

Carriera / Finanza: Venere sta concludendo il suo viaggio annuale attraverso la tua casa di lavoro. È un ottimo momento per risolvere le questioni in sospeso su un progetto che ti appassiona o completare le fasi finali con un lavoro d'amore. L'entusiasmo che porti farà un'impressione potente. Le cose tendono ad andare più lisce quando il tuo cuore è impegnato in quello che fai. Rapporti positivi con i colleghi ti garantiranno l'assistenza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ognuno ha il proprio modo di percorrere il proprio percorso spirituale. Non lasciare che qualcuno ti dica che lo stai facendo nel modo sbagliato. Allo stesso modo, dovresti essere rispettoso dei viaggi degli altri. Tutti i fiumi portano all'oceano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'ultimo giorno del ciclo lunare ti invita a portare a termine un'attività lavorativa, un progetto personale o un problema di salute e fitness. Domani inizierà un nuovo ciclo e vorrai essere pronto per ricominciare da capo. I consigli di una Vergine possono essere strumentali.

Amore / Amicizia: un allineamento spigoloso di Mercurio / Urano può spingerti a migliorare le tue idee su come dovrebbe essere la partnership. Non vale la pena mantenere le nozioni che hanno superato la loro utilità. Se accoppiato, può essere scomodo per te o, forse, per il tuo interesse amoroso adattarsi a fare le cose in un modo diverso. Proprio come entrambi avete bisogno di spazio per evolvere come individui, così fa la vostra relazione.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto non garantisce che non commetterai errori e non rovinerai le cose. In effetti, poiché Venere nella tua zona di lavoro è quadrata da Chirone frammentato, potresti essere così tanto nella zona che non ti accorgi di aver deviato dalla rotta. È una buona idea rivedere le linee guida prima di procedere. Anche controllare i tuoi progressi quando fai delle pause può essere utile. Potresti non comprendere la direttiva così come pensi di fare.

Crescita personale / spiritualità: apri il tuo cuore per ricevere tutta la gentilezza e la generosità che ti vengono incontro. Considera tutto ciò che qualcuno fa per te come una benedizione. Pagalo in avanti quando puoi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo umore si solleverà notevolmente quando insegui le tue passioni. Cosa vuoi fare di più? E con chi vuoi farlo? Un Toro potrebbe rivelarsi un compagno di giochi piuttosto eccitante. La loro sete di vita è qualcosa con cui puoi relazionarti.

Amore / Amicizia: il guaritore ferito Chirone nella tua zona di intimità ti rende particolarmente sensibile ai tradimenti in camera da letto. Queste sono le ingiustizie che potresti trovare più difficili da perdonare. L'allineamento di Mercurio / Giove / Chirone di oggi potrebbe darti la possibilità di trovare la chiusura e lasciare andare il passato. Non è necessario che l'autore del reato offra scuse o spiegazioni per il proprio comportamento. Recupera il tuo potere decidendo che è ora di lasciarlo andare.

Carriera / Finanza: Mercurio che si fonde con l'ampio Giove lo rende un giorno eccellente per ampliare le tue abilità. Una conversazione con un collaboratore disponibile potrebbe aiutarti a migliorare le tue prestazioni lavorative. È anche un momento opportuno per condividere ciò che sai. Tutti possono trarre vantaggio dalla tua esperienza. Se stai facendo un colloquio per una nuova posizione, potresti essere fortunato. Il tuo entusiasmo e la tua ampiezza di conoscenza potrebbero renderti il ​​candidato ideale. Fai solo attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire.

Crescita personale / spiritualità: sii audace e avventuroso. Niente è più edificante che fare qualcosa di divertente. Non fare la tua tipica cosa della Vergine e pianifica ogni passo. Sii spontaneo e guarda cosa succede.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: se qualcuno ti vuole, può trovarti mentre ti rilassi nel tuo spazio preferito a casa tua. Con la luna che attraversa il tuo regno domestico, vuoi essere super rilassato e accogliente. Un Toro che condivide la tua atmosfera rilassata sarà un ottimo compagno.

Amore / Amicizia: se stai cercando l'amore, aggiorna il tuo profilo di appuntamenti e inizia a scorrere. Con un fortunato collegamento Mercurio / Giove nell'acquario esperto di tecnologia, potresti connetterti con qualcuno sui social media o tramite un'app di appuntamenti che soddisfa tutte le tue esigenze. È il tipo di incontro delle menti che ti entusiasma per le possibilità. Se sei accoppiato, tu e il tuo partner crescerete insieme quando sperimenterete qualcosa di nuovo. Perché non iscriverti a un seminario online o pianificare la tua prossima grande vacanza?

Carriera / Finanza: tutto ciò di cui hai bisogno è un po 'di motivazione per darti da fare per creare un piano finanziario. La Luna Capricorno attenta allo stato che incontra l'abbellitore Venere nella tua zona di residenza potrebbe suscitare un'entusiasmante idea di ridecorazione. Controlla le vendite online e cerca altri modi per acquisire ciò che stai cercando. Potresti scoprire uno schema insolito. Se lo vuoi abbastanza, troverai un modo per farlo accadere.

Crescita personale / spiritualità: c'è un enorme potere di guarigione nel dire che ti dispiace. Le scuse sono più facili da fare quando Mercurio espressivo, Giove benevolo e Chirone guaritore ferito si allineano. Potrebbe essere un passo significativo verso la guarigione di una relazione importante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'ultimo giorno del ciclo lunare riguarda la chiusura. C'è una conversazione che devi avere in modo da poter riposare la mente? Una Vergine esperta probabilmente ha molte più informazioni su una questione urgente di quanto pensi.

Amore / Amicizia: il tuo interesse amoroso o un membro della famiglia potrebbe sollevare opposizione a fare un cambiamento. Tuttavia, non possono ostacolare il progresso per sempre. Lo spigoloso allineamento Mercurio / Urano di oggi suggerisce che tu e le persone a cui sei più vicino avete bisogno di lasciare spazio per l'evoluzione delle vostre relazioni e routine. Soprattutto se sembra che i vecchi metodi non funzionino più. Sii flessibile, mantieni una mente aperta e sii disposto a provare cose nuove.

Carriera / Finanza: sei appassionato di mettere in gioco le tue idee. Tuttavia, con Venere in Capricorno capace di quadrare Chirone frammentato nella tua casa di lavoro, la passione potrebbe non essere sufficiente per vincere un compito impegnativo. Fai attenzione a non vantarti di averlo ottenuto finché non sai davvero cosa è cosa. Lascia che il tuo entusiasmo per il compito da svolgere ti ispiri a mantenerlo finché non lo fai bene. Quando perseveri, sei destinato a trovare un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: un enorme appagamento emotivo deriva dal fare cose che ti piacciono. Anche parlare dei tuoi hobby, interessi e attività preferite può essere piacevole. Trova una persona che la pensa allo stesso modo con cui intrattenerti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'ultimo giorno del ciclo lunare ti invita a risolvere le questioni in sospeso e portare a termine alcune questioni. Trarrai vantaggio dalla partecipazione alle preoccupazioni finanziarie. Pagare le bollette e concludere le trattative. Una Vergine influente può aiutarti a portare a termine una questione urgente.

Amore / amicizia: non importa quanto spendi per un appuntamento o un regalo per il tuo partner, potrebbe non produrre il risultato desiderato poiché la Venere indulgente nella tua casa dei beni si scontra con l'insicuro Chirone nella tua zona romantica. Fai attenzione a non usare denaro o vantaggi per ottenere l'affetto di qualcuno. Il denaro può catturare l'attenzione di una persona, ma non può acquistare l'amore che desideri. Se il tuo appuntamento o partner non riconosce il tuo vero valore, non è quello che fa per te.

Carriera / Finanza: con un ammasso di pianeti nell'innovativo Acquario e nel tuo regno mentale, sei pieno di idee geniali. Tuttavia, metterli in azione è una questione completamente diversa. Con Mercurio in Acquario che fa quadrare l'inventivo Urano nella tua zona di lavoro, potresti scoprire che la tua idea è troppo complicata da eseguire o, forse, in anticipo sui tempi. Anche problemi con computer e app potrebbero creare problemi. Impegnati per la semplicità.

Crescita personale / spiritualità: il supporto fornito da una vita privata confortevole è incommensurabile. Stai attento ai modi per investire nella tua casa e nella tua vita familiare. Anche il più piccolo gesto ha i suoi frutti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che attraversa la zona della tua comunità suggerisce che hai bisogno del conforto che deriva dalla sensazione che le persone si preoccupino del tuo benessere. Tuttavia, chiedere attenzione non è facile per te. Un Pesci ti supporterà se affrontato nel modo giusto.

Amore / amicizia: sii consapevole di come le tue parole e le tue azioni influenzano gli altri. Con il chiacchierone Mercurio che fa quadrare il invadente Marte, potresti strofinare qualcuno nel modo sbagliato. Non essere impaziente o scontroso. Regna il tuo umore prima di avvicinarti a una persona a cui tieni.

Carriera / Finanza: fino al 15 marzo, Mercurio nell'innovativo Acquario ti renderà piuttosto scaltro in materia di soldi. È un ottimo momento per discutere le strategie con un contabile o un pianificatore finanziario. È anche un ottimo momento per perseguire opportunità un po 'fuori dall'ordinario. La tecnologia o i social media potrebbero avere un ruolo nell'immagine. Qualcosa che suona completamente fuori di testa potrebbe mettere soldi extra in tasca.

Crescita personale / spiritualità: sarai la bella o la bella della palla con l'attrattore Venere che entra nel tuo segno. Fino al 1 ° febbraio, possiedi il tuo fascino e sarai attratto da situazioni che ti permetteranno di brillare. Se vuoi essere la persona importante della città, dovrai interpretare la parte. È il periodo migliore dell'anno per aggiornare il tuo guardaroba o rinfrescare il tuo look con un nuovo taglio di capelli o colore. Sei un classico, quindi tieniti elegante e semplice.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei furtivo come loro. La luna che attraversa il tuo regno dietro le quinte suggerisce che stai tramando qualcosa di intrigante a porte chiuse. Solo i tuoi confidenti più stretti (un Capricorno affidabile, forse) saranno informati dei tuoi piani.

Amore / Amicizia: con Mercurio loquace e Giove entusiasta nel tuo segno, avrai molto da dire. Se il tuo ascoltatore riesce a trovare una parola in senso orizzontale, sarà fortunato. Un cenno al guaritore ferito Chirone nel tuo settore della comunicazione suggerisce che potresti voler riparare una spaccatura con una persona importante nella tua vita. La tua ansia di discutere le cose potrebbe spianare la strada a un risultato favorevole. Dita incrociate.

Carriera / Finanza: Evviva l'auto-promozione! Non c'è niente di sbagliato nel creare un ronzio su chi sei e cosa fai. Una fusione di buon auspicio Mercurio / Giove nel tuo segno è destinata ad aumentare il segnale e attirare l'attenzione sulla tua strada. È un momento opportuno per parlare di un grande progetto o di un'intervista per una posizione prugna. Fai solo attenzione a non venderti troppo. È facile eccitarsi eccessivamente. Tuttavia, la tua presentazione potrebbe ritorcersi contro se prometti più di quanto puoi offrire.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere buone ragioni per credere che una questione familiare o domestica possa essere risolta rapidamente e favorevolmente. L'attitudine è tutto. Non lasciare che il pessimismo ti renda cieco alle possibilità. Una soluzione non convenzionale potrebbe essere a portata di mano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non vuoi altro che andare d'accordo con gli altri. Sfortunatamente, i taglienti allineamenti planetari di oggi possono rendere difficile trattare con le persone che incrociano il tuo cammino. Una Vergine viziata, in particolare, potrebbe essere una forza dirompente.

Amore / Amicizia: con un potente allineamento di Mercurio / Plutone nell'autorevole Capricorno e nel tuo settore sociale. Sarai implacabile quando si tratta di imporre la tua volontà a un amico o un gruppo. Tutti i segnali indicano che non mollerai finché non verranno a vedere le cose a modo tuo. Perché è così importante che qualcuno convalidi la tua prospettiva? Pensaci un po 'prima di calpestare un amico. Eserciterai molta più influenza sugli altri quando parlerai in silenzio e vivrai la tua verità.

Carriera / Finanza: è pericoloso cogliere un'idea e decidere che è così che devono essere le cose. Potrebbe ispirare una mossa disastrosa mentre Mercurio e Plutone sfidano la sfrenata Eris nel tuo settore finanziario. Posticipare negazioni e acquisti importanti è un'idea intelligente. Se devi agire, fallo con estrema cautela. Anche se hai tutti i fatti chiari, qualcuno potrebbe comunque lanciare una chiave inglese nei lavori.

Crescita personale / spiritualità: quanto o quanto poco credito dovresti ricevere per le buone opere che fai? Zero. Sei semplicemente il veicolo attraverso il quale avvengono gli atti di gentilezza. Non lasciare che il tuo ego lo complichi. Continua a farti vedere.