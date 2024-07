Oroscopo di oggi 12 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 12 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La socievole Venere opposta al manipolatore Plutone sul tuo asse romanticismo/amicizia può creare complicazioni in queste aree della tua vita. Tu o il tuo partner potreste risentirvi del tempo che l'altra persona trascorre con gli amici, oppure un amico potrebbe essere più coinvolto nella tua vita amorosa di quanto dovrebbe (o viceversa). Se la gelosia, la possessività e il risentimento aumentano, possono mettere a rischio una relazione. Evita di farti coinvolgere in drammi meschini e affronta una situazione problematica prima che sfugga di mano. Con la luna in Bilancia e la tua zona di partnership, potresti avere la sensazione che l'altra persona abbia tutte le carte in regola. Tuttavia, faresti bene a sostenere le tue esigenze.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Una lotta di potere può colpire da vicino casa, quando l'appassionata Venere si oppone all'affamato di potere Plutone sul tuo asse casa-carriera. Con questa atmosfera nervosa in gioco, la stabilità della tua casa e della tua famiglia potrebbe essere minacciata dalle ambizioni professionali di qualcuno. Potresti essere in conflitto sulle tue priorità, o la preoccupazione del tuo partner o di un membro della famiglia per la propria carriera potrebbe far sentire gli altri insicuri. Quando i bisogni personali non vengono affrontati, possono sorgere gelosia, risentimento e vibrazioni di controllo. Tutti vogliono sicurezza, ma la cercano con mezzi diversi. Fai del tuo meglio per essere comprensivo mentre cerchi di conciliare desideri contrastanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua mente è particolarmente acuta, Gemelli. Sei logico e obiettivo per natura. Tuttavia, oggi probabilmente scoprirai che il tuo pensiero è più influenzato dal sentimento del solito. Questo è uno sviluppo positivo. Dimostra che il tuo intuito sta operando a un livello elevato, quindi non combatterlo. Questo è sicuramente il giorno per seguire il tuo cuore piuttosto che la tua testa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Può essere pericoloso mischiare amore e denaro, poiché Venere autoindulgente si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario. Una relazione può diventare complicata quando qualcuno usa denaro o regali per comprare affetto o ottenere il sopravvento. La gelosia per le finanze o i beni materiali può creare problemi tra te e un partner o un amico. È una situazione in cui tutti perdono quando denaro, oggetti e privilegi vengono usati male in una relazione. Non manipolare, né lasciarti manipolare. Fai attenzione al confine tra ciò che è tuo e ciò che appartiene a qualcun altro. In alternativa, un problema finanziario può essere difficile da risolvere. Mettilo da parte per ora.