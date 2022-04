Oroscopo di oggi 13 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è bello tenerti occupato quando la luna viaggia attraverso la produttiva Vergine e il tuo settore di lavoro. Sarai in uno stato di flusso quando avrai a che fare con problemi occupazionali e finanziari. Un Toro innovativo sarà il tuo miglior alleato.

Amore/Amicizia: poiché la dea dell'amore Venere si scontra con il sole nel tuo segno, potresti avere una svolta se i tuoi desideri non vengono riconosciuti. Con Venere nella tua sfuggente dodicesima casa, può essere impossibile per gli altri decifrare ciò che vuoi. Anche tu potresti trovare difficile individuare i desideri del tuo cuore quando viene premuto. Quindi, non puoi incolpare gli altri se non rispondono ai tuoi bisogni.

Carriera/Finanza: sarai entusiasta di raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine mentre il tuo sovrano Marte si allinea con il magistrale Plutone nel tuo settore professionale. Tutti i segni indicano che sei nelle fasi iniziali dell'esplorazione di quanta pressione puoi esercitare per raggiungere i tuoi obiettivi. È una danza delicata quando si ha a che fare con individui potenti. Fai del tuo meglio per non farli sentire minacciati dalle tue ambizioni o per mostrarti troppo forte. Metti alla prova le acque prima di fare una mossa audace.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sentirti spinto a entrare in comunione con lo Spirito poiché il sole nel tuo segno contatta il mistico Nettuno. Un rituale o una pratica spirituale può essere un ottimo modo per entrare. Sarai ringiovanito connettendoti con le forze invisibili che guidano la tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Trascorrere del tempo in un hobby, un progetto creativo o il tuo videogioco preferito può essere un modo divertente per rilassarsi alla fine della giornata. La ricreazione può riempire il tuo serbatoio emotivo mentre la luna attraversa la tua giocosa quinta casa. I Vergine saranno ottimi compagni di gioco.

Amore/Amicizia: va bene se non sei dell'umore giusto per uscire con i tuoi amici. Con il Sole dell'Ariete nella tua riposante dodicesima casa in contrasto con la socievole Venere, può essere difficile raccogliere le energie per mescolarsi e socializzare. Perché costringerti a fare qualcosa per cui non sei dell'umore giusto? Non è molto divertente essere in giro quando sei irritabile e meditabondo comunque. Se un amico a bassa manutenzione vuole venire per un appuntamento occasionale, potrebbe essere qualcosa che ti piacerebbe.

Carriera/Finanza: sarai desideroso di mostrare il tuo intelletto mentre Marte intraprendente nel tuo settore professionale si allinea con il magistrale Plutone. Se mostrare la tua intelligenza non impressiona le persone, cosa lo farà? Faresti meglio a valutare i tuoi avversari prima di mettere alla prova il tuo cervello. La competizione potrebbe essere più formidabile di quanto pensassi. Potresti voler rafforzare le tue conoscenze prima di tentare una dimostrazione di forza.

Crescita personale/Spiritualità: un sogno potrebbe fornire un'anteprima delle prossime attrazioni mentre il sole nella tua dodicesima casa esoterica si allinea con il mistico Nettuno. Potrebbe non avere molto senso ora, ma potrebbe essere significativo in seguito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere ispirato a apportare cambiamenti innovativi nella tua casa e nella vita familiare mentre la produttiva Luna della Vergine si allinea con Urano lungimirante. Prima di precipitarti, dovresti considerare il potenziale impatto su te stesso e sui tuoi cari. Non tutti sono pronti per il cambiamento.

Amore/Amicizia: sei destinato ad attirare l'attenzione con Venere in una posizione altamente visibile. Quindi, probabilmente non farai uno sforzo enorme per socializzare e metterti là fuori mentre il Sole dell'Ariete e Venere si scontrano. Ti sentirai sicuro di sederti e lasciare che gli ammiratori vengano da te. È un buon modo per vedere chi è disposto a fare lo sforzo per avvicinarsi a te. Tuttavia, se qualcuno si rivolge a te come potenziale partner o amico, non dovresti giocare duro per ottenerlo.

Carriera/Finanza: troverai modi creativi per aumentare le tue conoscenze mentre il tuo sovrano Mercurio contatta Saturno disciplinato nella tua casa di istruzione superiore. Diventare un'autorità su argomenti rilevanti per ciò che fai è importante. Proseguire diligentemente gli studi a porte chiuse può essere gratificante. Non vorrai diventare pubblico finché non ti senti sicuro di aver raggiunto un livello di competenza. La guida di un mentore fidato può aiutarti nelle tue attività.

Crescita personale/Spiritualità: i sogni e le fantasie sul tuo futuro possono attirare la tua attenzione mentre il sole e il fantasioso Nettuno si allineano. Trova il punto in cui si intersecano con la realtà, quindi fai un passo verso la manifestazione della tua visione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna si allinea con l'inventivo Urano, ti divertirai a connetterti con persone che hanno una prospettiva unica e idee lungimiranti. Quello che senti potrebbe ispirarti a fare un cambiamento. Le informazioni ricevute da un Toro potrebbero essere illuminanti.

Amore/Amicizia: a poco a poco, farai pressione per ottenere ciò che vuoi da una relazione mentre l'assertivo Marte si allinea con il coercitivo Plutone nella tua casa di partnership. Giustificherai la tua invadenza affermando che stai solo chiedendo ciò che meriti. Non lasciare che un senso di diritto ti spinga a comportarti male. Nessuno vuole sentirsi manipolato o controllato.

Carriera/Finanza: potresti non ritenere necessario metterti alla prova poiché il Sole dell'Ariete nel tuo settore professionale si scontra con la pigra Venere. Forse credi che puoi sederti e attirare opportunità? Questo è un modo di affrontare le cose. Tuttavia, una volta che qualcuno si interessa, dovrai dimostrare cosa puoi fare. È comprensibile se hai bisogno di una pausa. Tuttavia, dovresti presumere che i tipi più ambiziosi saranno alle calcagna.

Crescita personale/Spiritualità: le pratiche spirituali possono essere potenti poiché il Sole dell'Ariete si allinea con il mistico Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. Potresti dare un'occhiata al tuo scopo e a un rinnovato senso di significato. Anche una lettura con un sensitivo fidato può fornire indicazioni.