Oroscopo di oggi 13 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo settore professionale è il momento migliore dell'anno per riavviare la tua carriera. Sei determinato a rendere le persone influenti (come un Capricorno) consapevoli di chi sei e cosa puoi fare. La ruota che cigola va ingrassata.

Amore / Amicizia: mentre la Luna Nuova si scontra con Eris nel tuo segno, sei determinato a catturare l'attenzione di una persona che in precedenza ti ha ignorato o rifiutato. Perché perdere tempo a perseguire qualcuno a cui non piaci? Reindirizza il tuo affetto verso qualcuno che vuole quello che hai da dare.

Carriera / Finanza: L' entusiasmo è nell'aria poiché l'attrattore Venere nella tua zona di carriera si allinea con il creatore del cambiamento Urano. Puoi sentirlo? Potrebbe esserti presentata una fantastica opportunità. Le persone sono ricettive a ciò che è caldo. Potresti trarre profitto dall'introduzione di un'idea creativa in un vecchio modo di fare le cose. La tua passione farà molto per venderla alle persone giuste. Il tuo supervisore potrebbe essere pronto ad apportare modifiche. O forse dovresti controllare il tuo elenco di contatti e metterti in contatto con un innovatore?

Crescita personale / spiritualità: tentare ostinatamente di sopravvivere con un piano a lungo termine non ti porterà da nessuna parte mentre l'impulsivo Marte e l'inarrestabile Saturno si scontrano. Se ciò che stai cercando è difficile da ottenere, questo potrebbe essere il modo in cui l'Universo ti segnala che non è per te o che il tempo non è giusto. A volte, il rifiuto è la tua protezione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il finale dell'attuale ciclo lunare si prepara a concludere una lezione. Che sia letterale o metaforico, valuta se hai imparato ciò che avevi bisogno di imparare. Una conversazione con un Capricorno perspicace potrebbe portare a casa il messaggio.

Amore / Amicizia: il tuo sovrano, Venere, che rappresenta l'insicuro Chirone, può rendere difficile avere fede nell'amore. Soprattutto quando ti attieni alle tue regole ma finisci comunque per essere deluso. Purtroppo, avere dei limiti non sempre ti fa guadagnare un premio; tuttavia, ciò che ricevi è il rispetto di te stesso e l'amor proprio che meriti. Le persone spesso ti trattano nel modo in cui pensi di meritare di essere trattato. Resisti finché non attiri un potenziale partner che ti ama e ti rispetta quanto te.

Carriera / Finanza: attiri l'attenzione perché hai il dito sul polso di idee lungimiranti. Anche se con il buon Mercurio nella tua zona di carriera che fa quadrare il ribelle Urano nel tuo segno, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sospetti di spingerti troppo oltre, condividi i tuoi pensieri con un collega fidato prima di fare una presentazione ai superiori. La gente dice di volere il cambiamento; tuttavia, non tutti sono pronti ad accoglierlo.

Crescita personale / spiritualità: una credenza cara potrebbe essere messa in discussione. Forse ti sei evoluto oltre la visione della vita attraverso questo particolare obiettivo? Sii flessibile e sperimenta il livellamento dei principi secondo cui vivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna Nuova nel Capricorno sensibile e la tua casa di risorse condivise sottolinea la necessità di relazioni produttive e interdipendenti. Ciò significa che dovrai trovare un modo per andare d'accordo con un Ariete che gioca un ruolo cruciale nella tua vita.

Amore / amicizia: è emozionante quando ti connetti con una persona che ti eccita. Non si tratta solo di sesso. Potresti anche provare una carica esilarante ed emotiva con un amico che ti rende come attrattore Venere si allinea con il rivoluzionario Urano. Se c'è una scintilla, fai qualcosa per alimentare il fuoco. Non capita tutti i giorni di provare il tipo di passione ed eccitazione che ti fa sentire veramente vivo. Se sei single, avvia la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo.

Carriera / Finanza: non starai per qualcuno che ti dice ciò che puoi e non puoi fare. Con il guerriero Marte che combatte l'autoritario Saturno, una battaglia potrebbe essere in serbo. Se hai intenzione di scontrarti con una figura formidabile, metti in scena il tuo sciopero dietro le quinte. Sarai in svantaggio se pubblicizzi le tue mosse. Stai alla ricerca di qualcuno che sta cercando di indebolirti. Meglio ancora, fai attenzione a non sabotarti.

Crescita personale / spiritualità: sei determinato ad avere il futuro che immagini. Non lascerai che nessuno ti escluda o ti lasci indietro. Combattere contro qualcuno di cui hai bisogno del supporto è controproducente. Trova modi per renderlo vantaggioso per tutti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La luna nuova preme il pulsante di ripristino su relazioni importanti mentre le mette anche alla prova. Fai attenzione a non perdere la calma se le cose non vanno come vuoi, specialmente quando hai a che fare con un Capricorno. Sii paziente mentre rinegozi i termini della tua alleanza.

Amore / Amicizia: l' eccitazione è all'orizzonte mentre l'affettuosa Venere e il carattere jolly Urano si allineano. Oggi può portare una sorpresa che rinvigorisce la tua vita sociale e le tue relazioni. Un'attività sociale insolita (forse online) potrebbe presentarti una persona unica e intrigante. Se accoppiato, il tuo interesse amoroso potrebbe esprimere il suo affetto per te in un modo inaspettato. Questa energia riguarda l'esperienza dell'amore e del piacere in modi diversi da quelli a cui sei abituato. Le cose belle accadono quando mantieni la mente e il cuore aperti.

Carriera / Finanza: con l'ostinato Marte che fa quadrare l'inflessibile Saturno, potrebbe sorgere un conflitto sul denaro o sui beni. Ottenere quello che vuoi richiederà che una parte esterna firmi l'affare. Tutti i segnali indicano che potrebbero non essere così interessati a cedere alle tue richieste. Si consiglia cautela con prestiti, debiti, tasse e fondi condivisi con un partner. Diventare invadenti potrebbe avere conseguenze a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: concentrarsi su ciò che ti unisce agli altri ti darà più forza che attirare l'attenzione sulle tue differenze. Usa i tuoi interessi e valori condivisi come un modo per colmare il divario.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo settore lavorativo è destinata a dare una ripresa alla tua vita lavorativa. Ricominciare da capo può richiedere un compromesso in modi che non pensi di dover fare. Non puoi avere tutto a modo tuo, specialmente quando è coinvolto un Capricorno.

Amore / Amicizia: la forza di volontà incontra la forza inamovibile mentre il guerriero Marte e l'autoritario Saturno si scontrano. Il tuo partner potrebbe diventare rapidamente il tuo avversario se si sente minacciato dalle tue azioni. Agire in fretta senza spiegare cosa stai facendo può anche arruffare le piume. In ogni caso, un approccio energico incontrerà resistenza. Considera le conseguenze prima di spingere la tua agenda. In alternativa, potresti agire per difendere la tua relazione da una minaccia esterna. Non lasciare che la soluzione peggiori del problema.

Carriera / Finanza: con l'appassionata Venere e l'inventivo Urano che danno energia alle tue zone di lavoro, potresti emergere come un precursore. Sei destinato ad attirare l'attenzione quando proponi un'idea lungimirante. È un momento opportuno per impiegare strategie non convenzionali per andare avanti. Potrebbe comportare il lavoro con i social media o tecniche all'avanguardia. Potresti scoprire che i tuoi colleghi sono insolitamente ricettivi a ciò che è nuovo e innovativo. Cerca dei modi per dare una nuova svolta a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: hai molte battaglie in te. Tuttavia, non è necessario che tu compaia in ogni battaglia a cui sei invitato. A volte, devi rilassarti e risparmiare le forze.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo umore si solleverà notevolmente quando insegui le tue passioni. Cosa vuoi fare di più? E con chi vuoi farlo? Un Toro potrebbe rivelarsi un compagno di giochi piuttosto eccitante. La loro sete di vita è qualcosa con cui puoi relazionarti.

Amore / Amicizia: il guaritore ferito Chirone nella tua zona di intimità ti rende particolarmente sensibile ai tradimenti in camera da letto. Queste sono le ingiustizie che potresti trovare più difficili da perdonare. L'allineamento di Mercurio / Giove / Chirone di oggi potrebbe darti la possibilità di trovare la chiusura e lasciare andare il passato. Non è necessario che l'autore del reato offra scuse o spiegazioni per il proprio comportamento. Recupera il tuo potere decidendo che è ora di lasciarlo andare.

Carriera / Finanza: Mercurio che si fonde con l'ampio Giove lo rende un giorno eccellente per ampliare le tue abilità. Una conversazione con un collaboratore disponibile potrebbe aiutarti a migliorare le tue prestazioni lavorative. È anche un momento opportuno per condividere ciò che sai. Tutti possono trarre vantaggio dalla tua esperienza. Se stai facendo un colloquio per una nuova posizione, potresti essere fortunato. Il tuo entusiasmo e la tua ampiezza di conoscenza potrebbero renderti il ​​candidato ideale. Fai solo attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire.

Crescita personale / spiritualità: sii audace e avventuroso. Niente è più edificante che fare qualcosa di divertente. Non fare la tua tipica cosa della Vergine e pianifica ogni passo. Sii spontaneo e guarda cosa succede

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo regno domestico dà una ripresa alla tua vita domestica e familiare. È il periodo dell'anno in cui trarrai maggiori benefici dal dedicare tempo alla tua vita privata. Prima di rilassarti, dovrai risolvere un problema con un Ariete o un Capricorno.

Amore / amicizia: è difficile sentire un no quando il tuo cuore è deciso a ottenere un sì. Con Marte impaziente e Saturno inflessibile in guerra nelle tue zone di vita amorosa, le mosse romantiche di qualcuno potrebbero essere respinte. Prima di completare la tua agenda, è meglio che rallenti e ascolti ciò che vuole l'altra persona. Se i ruoli sono invertiti, non interagire con qualcuno che non rispetta i tuoi limiti. Entrambe le parti devono essere d'accordo su ciò che accade.

Carriera / Finanza: a volte, devi fare una pausa nella corsa dei topi e dedicare tempo e attenzione a preoccupazioni più personali. Fare un passo indietro può aiutarti a valutare quanto lontano sei arrivato e prendere decisioni su dove vuoi andare da qui. Il tempo trascorso con i tuoi cari può mettere le tue ambizioni nella giusta prospettiva e aiutarti a perfezionare i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: un incontro improvvisato della tua quarantena potrebbe essere super eccitante mentre la socievole Venere e l'imprevedibile Urano si allineano. Anche la cena e le bevande durante la chat video potrebbero essere super speciali. Ciò che conta è trovare un modo per entrare in contatto con la tua gente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La luna nuova è impostata per dare una spinta al tuo mojo mentale e alle tue capacità di comunicazione. È un ottimo momento per lanciare progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento o il parlare in pubblico. Un Ariete potrebbe opporsi alle tue idee. Accogli coraggiosamente la sfida.

Amore / Amicizia: avvia la tua app di appuntamenti preferita, aggiorna il tuo profilo e guarda chi c'è là fuori. È un bel giorno per incontrare qualcuno di nuovo come l'attrattore Venere si allinea con il sovrano di Internet, Urano. Questa innovativa vibrazione d'amore incoraggia gli Scorpioni accoppiati ad essere più spontanei e aperti a modi non convenzionali di connessione. È ora di buttare via il tuo regolamento. Le vecchie linee guida non si applicano più. Scegli qualsiasi arrangiamento bizzarro che funzioni per te e il tuo partner. Essere flessibili fa crescere l'amore.

Carriera / Finanza: Con la Luna Nuova congiunta al tuo sovrano, Plutone, sei indubbiamente convinto che la tua strada sia quella giusta. Di conseguenza, potresti provare a calpestare un collega. Con Eris volatile nel mix, essere invadenti o controllanti potrebbe innescare uno scontro. Ascolta anche se credi che gli altri abbiano torto.

Crescita personale / spiritualità: la vita familiare non è una passeggiata nel parco quando Marte ostile e Saturno insensibile si scontrano. Una persona spinge ciecamente la propria agenda mentre l'altra si affanna e si rifiuta di cedere. Tutti soffrono quando ti impegni in una lotta che nessuno può vincere. Quindi, è saggio evitare il confronto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La Luna Nuova nel Capricorno esperto di soldi è pronta per dare un riavvio alle tue finanze. Non è magia. Tuttavia, possono accadere cose incredibili quando fai mosse di denaro da adulti. Ciò richiederà che tu non rimanga intrappolato in uno schema giovanile dell'Ariete.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova e il potente Plutone che quadrano la volatile Eris nella tua zona di vita amorosa suggeriscono che avrai la tua strada con una storia d'amore, non importa quale sia il costo. Una volta che hai un'idea nella tua testa di ciò che credi di meritare, non c'è modo di trattenerti. Attento. Non puoi fare il prepotente né comprare la tua strada nell'amore. Non lasciare che l'ostinazione o il diritto rovinino ciò che potrebbe essere potenzialmente una buona cosa.

Carriera / Finanza: reprimere i tuoi sentimenti sulla tua situazione lavorativa può essere stressante. Con Marte ostinato nella tua zona di lavoro che fa quadrare Saturno inflessibile, può essere altrettanto faticoso quando esprimi le tue lamentele. Eventuali problemi che sorgono potrebbero essere difficili da affrontare. Il tuo modo non è necessariamente il modo migliore o l'unico modo per fare le cose. Se commetti un errore e qualcuno ti chiama, non sparare al messaggero. Potresti imparare qualcosa di prezioso se li ascolti.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto di più da amare che essere il partner che pensi che qualcuno voglia o proiettare le tue fantasie romantiche su di loro. Una conversazione con una persona equilibrata può aiutarti a riformulare le tue aspettative.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo segno è un momento per potenti, nuovi inizi. Ciò che lancerai nelle prossime due settimane porterà il segno della tua energia e dei tuoi talenti unici. Potresti andare lontano a patto di non farti distrarre da una rivalità con un Ariete.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa promette di essere elettrizzante poiché l'attrattore Venere nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale. Essere flessibili e mantenere una mente aperta sull'amore può portare un'esperienza emozionante a modo tuo. Se accoppiato, un appuntamento spontaneo può fare molto per riaccendere la scintilla. I single possono essere fortunati con gli appuntamenti online. Aggiorna rapidamente il tuo profilo. Considera di allentare le tue regole e di dare una possibilità a qualcuno diverso dal tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: quando sei così competitivo, non ti dispiace sfidare la fortuna. Sebbene con un allineamento spigoloso di Marte / Saturno che influisce sulle finanze, non puoi permetterti di correre rischi. Se qualcuno ti sta opponendo, c'è una ragione per questo. Potrebbe non piacerti, ma potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie. Invece di essere impaziente e spericolato, rallenta e considera le conseguenze del superamento. C'è qualcosa che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: sei pienamente in tuo potere mentre la Luna Nuova e il potente Plutone si allineano nel tuo segno. Di conseguenza, puoi essere super costruttivo o altamente distruttivo. In altre parole, possiedi il tuo potere, affinché non possieda te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna nuova nella tua dodicesima casa nascosta suggerisce introspezione. Un'immersione profonda nella tua psiche potrebbe rivelare ciò che ti guida davvero. Le tue motivazioni potrebbero essere diverse da ciò che pensi. Un Capricorno può aiutarti a svelare i misteri che scopri su di te.

Amore / amicizia: solo perché stai mantenendo la tua vita amorosa al minimo, non significa che non possa essere eccitante. In effetti, potrebbe accadere qualcosa di veramente elettrizzante quando Venere nel tuo regno dietro le quinte si allineerà con Urano. Qualcuno per cui sei stato segretamente schiacciato potrebbe esprimere il loro interesse. Oppure potresti imbatterti in una soluzione insolita a un problema di relazione. Sii flessibile e mantieni una mente aperta. Potrebbe sbloccare nuove ed esaltanti possibilità.

Carriera / Finanza: impadronisciti delle tue paure e frustrazioni sulla tua vita lavorativa. I tuoi sogni e le cose per cui sei ossessionato possono fornire indizi su ciò che ti preoccupa. In alternativa, uno scoppio improvviso potrebbe rivelare rabbia e risentimento repressi. Non c'è modo di nascondere i tuoi veri pensieri quando la Luna Nuova e il potente Plutone nel tuo regno dietro le quinte si scontrano con la sfrenata Eris. Sotto questa forte influenza, tutti sapranno come ti senti veramente.

Crescita personale / spiritualità: le faccende domestiche e familiari possono essere tese come l'invadente Marte nel tuo regno domestico quadrata inflessibile Saturno nel tuo segno. Non è tuo compito assumerti ogni responsabilità. Quindi, non dovresti provare risentimento verso gli altri quando fanno di meno mentre tu fai di più.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La luna nuova è impostata per dare un riavvio alla tua vita sociale. Arriverà come un cambiamento promettente durante questi tempi di isolamento. Potresti trovarti incuriosito da un carismatico Capricorno. Stai attento a non lasciare che esercitino troppa influenza su di te.

Amore / Amicizia: una notte elettrizzante potrebbe essere in serbo poiché la socievole Venere si allinea con il carattere jolly di Urano. È il momento perfetto per avventurarsi con i membri del tuo gruppo pandemico il cui gusto è un po 'eclettico. Sarà divertente trovare modi nuovi e insoliti per uscire mentre pratichi le distanze sociali. Non sai mai che tipo di personaggi eccitanti e mascherati potresti incontrare. Se accoppiata, una conversazione inaspettata con il tuo partner potrebbe farti entusiasmare per il futuro. Le cose buone sono avanti.

Carriera / Finanza: sfogare la tua frustrazione può essere stressante. Anche se non è così stressante come reprimere i tuoi sentimenti e fingere che tutto vada bene. Con Marte spigoloso nella tua zona di comunicazione che quadrata con Saturno nel tuo regno subconscio, non puoi tenerlo tutto chiuso dentro. Il comportamento passivo-aggressivo potrebbe essere il modo in cui invii un segnale che dice che qualcosa non va. Comprendi come ti senti e poi trova un modo per esprimere il tuo rancore.

Crescita personale / spiritualità: sii paziente mentre costruisci il futuro che desideri. Non lasciare che la tua frustrazione per gli eventi attuali colorino la tua visione di ciò che è possibile. Nessun precedente è stato stabilito per quello che ci aspetta.