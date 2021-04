Oroscopo di oggi 14 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 14 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 14 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Marte, è un individuo impegnato oggi! È sestile al sole e tu sei pieno di fiducia, vitalità, resistenza e bisogno di velocità, o almeno di attività. Questo è il giorno ideale per affrontare le faccende fisiche o le attività di cui vorresti occuparti. La Luna in Toro aggiunge un'energia stabile al mix in modo da non bruciarti prima di aver finito quello che sei venuto a fare. Un Capricorno potrebbe piovere sulla tua parata, ma ciò non significa che devi annullarla.

Amore / Amicizia: il sole in Ariete è trigono Giunone, aumentando la tua sensibilità verso gli altri, in particolare la tua amata. L'amore e l'armonia nella tua relazione assumono una nuova importanza nella tua relazione. La domanda è: cosa puoi fare per aiutarli ad approfondire e crescere? Cosa devi cambiare in te stesso o nel modo in cui ti comporti per migliorare la tua relazione?

Carriera / Finanza: la Luna in Toro illumina la tua seconda casa degli affari materiali e fa quadrare Giove, il che può farti spendere troppo. Evita la vendita al dettaglio e resisti a qualsiasi acquisto impulsivo. Il sestile della luna con Nettuno ti mette in contatto con ciò che ami e apprezzi di più. Metti lì la tua energia oggi e il tuo senso di abbondanza aumenterà sicuramente.

Crescita personale / spiritualità: quando apprezzi veramente ciò che la vita ha da offrire, la vita tende ad offrirti ancora di più.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Toro brilla luminosa nella tua prima casa del sé oggi, rafforzando la tua fiducia, aumentando la tua sensibilità e mettendoti in contatto con le tue emozioni. Il sestile con Nettuno e il trigono con Plutone approfondiscono la tua intuizione e ti danno una visione più approfondita delle persone e delle loro circostanze. Il quadrato dalla luna a Giove può renderti incline a un eccesso di cibo, quindi cerca di praticare la moderazione. Un Ariete ha un segreto che muore dalla voglia di condividere con te.

Amore / Amicizia: il trigono tra il sole e Giunone crea una maggiore sensibilità per gli altri e sottolinea l'importanza dell'amore e dell'armonia nelle tue relazioni importanti. Se hai incontrato alcuni ostacoli sulla strada e hai persistenti sentimenti feriti o rabbia, questo è il momento ideale per affrontare quella casa emotivamente pulita.

Carriera / Finanza: la Luna in Toro piazza Giove nella tua decima casa di carriera e riconoscimento, aumentando il tuo ottimismo e la tua fortuna finanziaria. Può anche farti spendere troppo o indulgere in modi che potrebbero avere gravi conseguenze. Per sicurezza, attendi qualche giorno prima di prendere importanti decisioni finanziarie.

Crescita personale / spiritualità: sei intelligente e creativo e le tue idee possono portare a nuovi flussi di reddito. Appoggiati a ciò che ti rende felice; le ricompense fluiranno automaticamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: anche se la luna è nel placido Toro e nella tua riposante dodicesima casa, troverai difficile stabilirti e rilassarti con Urano irregolare nel mix. Prima di poterti rilassare, dovrai affrontare una questione che ti ha segretamente elaborato. Potrebbe coinvolgere un acquario esigente.

Amore / amicizia: sei super appassionato di amicizia e relazioni sentimentali. Con il vibrante Sole dell'Ariete e la devota Giunone che si allineano nelle tue zone popolari, le connessioni speciali che condividi ti animano e ti danno potere. Ecco perché riverserai felicemente il tuo cuore e la tua anima nel far funzionare le cose. Con un cenno di assertivo Marte nel tuo segno, verrai forte. Non lasciare che la tua eccitazione travolga l'altra persona. Tieni sotto controllo il tuo entusiasmo.

Carriera / Finanza: una fusione sole / Eris nella tua zona di lavoro di squadra che si allinea con Marte nel tuo segno può farti infiammare per un progetto di gruppo. Se tu o un collega siete stati trattati ingiustamente, non starai semplicemente a guardare. Vuoi che i contributi di tutti siano presi in considerazione e vuoi che il credito sia dato dove è dovuto. Nella tua ricerca per sistemare le cose, non aggiungere benzina al fuoco. In alternativa, andrai al tappeto per conto dei tuoi colleghi per difendere il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: hai una forte sete di vita, e si vede. Sei pronto a perseguire ciò che desideri e combattere per ciò in cui credi. Vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Toro si armonizza con la tua energia Cancro e illumina la tua undicesima casa degli affari umanitari. Il trigono a Giunone e il sestile a Nettuno approfondiscono la tua compassione, empatia e sensibilità. Scegli una causa che parli direttamente al tuo cuore e fai un passo per loro oggi. Dona denaro o offri volontariamente parte del tuo tempo; qualsiasi scelta tu faccia è una buona scelta. Un Capricorno ha l'intuizione di cui hai bisogno, non aver paura di chiedere la sua opinione.

Amore / Amicizia: la Luna in Toro è trigono Plutone in Capricorno nella tua settima casa di collaborazione. Il tuo bisogno di sicurezza è sottolineato da questo transito e potresti essere tentato di pensare di poterlo ottenere da un'altra persona o da una relazione. La verità è che è un lavoro interno. Se stai chiedendo a qualcun altro di provvedere a te, rimarrai molto deluso.

Carriera / Finanza: il sole in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e risultati e Marte in Gemelli ti sta spingendo verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali. Sei fiducioso, deciso, estroverso, schietto e le tue capacità di leadership sono in piena fioritura. Anche se una volta questo potrebbe averti spaventato, ora ti ispira. Fai un passo verso un importante obiettivo di carriera oggi e proprio così, sei un passo più vicino alla realizzazione del tuo sogno.

Crescita personale / spiritualità: prenditi un momento per stare fermo e decomprimerti. Respira e basta.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il sole in Ariete si armonizza con la tua energia del Leone e con i sestili su Marte. Sei pieno fino all'orlo di fuoco e alzati e vai! Marte attiva la tua undicesima casa dell'umanitarismo; perché non indirizzare un po 'di te stesso in un'attività di volontariato? Vai a spasso con i cani per un salvataggio, fai la spesa a qualcuno che è rinchiuso o lava l'auto di qualcuno che non può farlo da solo. Sei limitato solo dalla tua immaginazione, e questo non è affatto un limite. Uno Scorpione ha voglia di combattere; questo non significa che devi obbligarli.

Amore / Amicizia: Giove mette in risalto la tua settima casa di collaborazione, quadrando la luna e approfondendo la tua gentilezza e sensibilità. Il tuo pianeta dominante, il sole, è trigono Giunone nella tua quinta casa di romanticismo e passione, ricordandoti quanto sia importante l'amore e l'armonia nella tua relazione per la felicità nella vita. Ora tutto ciò che devi fare è dimostrarlo nel modo in cui ti comporti nei confronti della persona amata.

Carriera / Finanza: La luna attiva la tua decima casa di carriera e successo e sestile Nettuno e trigona Plutone. La tua intuizione è fuori scala; presta attenzione a ciò che ti sta dicendo e agisci.

Crescita personale / spiritualità: potresti non apprezzare i cambiamenti che si verificano nella tua vita, ma ciò non significa che non siano una buona cosa. L'accettazione renderà tutto molto più facile. Combatterlo ti lascerà esausto e non cambierà nulla.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Toro si armonizza con la tua energia della Vergine e ti riempie di un senso di benessere costante e radicato. La luna è il quadrato di Giove nella tua sesta casa della salute, aumentando il tuo amore per il cibo e le bevande e possibilmente inducendoti a indulgere. Guarda quella tendenza oggi e bilanciala con una dose extra di esercizio o attività. Se vuoi compagnia in fuga, invita uno Scorpione a unirsi a te. Ti manterranno motivato e divertito, tutto allo stesso tempo.

Amore / Amicizia: Cerere congiunge il tuo pianeta dominante, Mercurio, nella tua ottava casa di intimità. Senti che senza una vera comprensione, l'amore non è davvero possibile. Una conversazione profonda è un afrodisiaco per te; ami coltivare la tua relazione attraverso esperienze che stimolano entrambi intellettualmente. Pianifica un appuntamento per il fine settimana che includa una conferenza o una visita a un luogo che piacerà a entrambi.

Carriera / Finanza: il Nodo Nord attiva la tua decima casa di carriera e successo e trina Saturno nella tua sesta casa di lavoro. Questo è un transito di buon auspicio per le questioni d'affari e approfondisce i tuoi istinti e sentimenti viscerali. Se c'è qualcosa che stavi pensando di fare, questo è un buon momento per farlo.

Crescita personale / spiritualità: l'opportunità che si è presentata di recente ti implora praticamente di approfittarne. Non lasciare che la paura del cambiamento ti fermi. Metti le tue anatre in fila e fallo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la posizione lunare odierna segnala che la gestione delle emozioni intense può essere una lotta. La risoluzione arriverà lasciando andare le cose. Consentire alle cose di avere un impatto negativo su di te è una scelta. È qualcosa da ricordare quando si ha a che fare con un Acquario.

Amore / Amicizia: Sia che ti stia lamentando di un partner passato o presente o che denunci lo stato generale delle relazioni, avrai molto da dire mentre il focoso Sole dell'Ariete e la discordante Eris si fondono nella tua casa di coppia. Il rifiuto e il trattamento ingiusto possono alimentare rabbia e risentimento. Fai attenzione a non dirigere la tua rabbia verso la parte sbagliata. In altre parole, non far pagare il tuo attuale interesse amoroso per le trasgressioni commesse da qualcuno con cui eri coinvolto in precedenza. Rabbia diretta dove la rabbia è dovuta.

Carriera / Finanza: la Luna in Toro che incontra Urano irregolare nella tua casa di risorse condivise ti ricorda che non è sempre intelligente fare affidamento sugli altri. Aggiungi un Saturno inflessibile al mix e il denaro o altre risorse che ti aspettavi fornisse una fonte esterna potrebbero essere fuori portata. Oggi dovrai mostrare la tua indipendenza.

Crescita personale / spiritualità: dai il dono della tua totale attenzione. Con l'appassionato Ariete Sole che si allinea con Giove nel tuo settore della comunicazione, dimostrerà quanto ci tieni. Rinuncia a mandare SMS a favore di una telefonata o di un incontro di persona. Sarai felice di aver fatto uno sforzo in più per connetterti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Toro trina il tuo pianeta dominante, Plutone, in Capricorno, approfondendo la tua sensibilità e la tua capacità di leggere le persone a colpo d'occhio. Potresti essere ancora più introspettivo di quanto lo sei di solito oggi, quindi prenditi un po 'di tempo tranquillo lontano dagli altri, ne hai bisogno. Plutone è nella tua terza casa di comunicazione e connessione, quindi perché non dedicare un po 'di tempo al diario oggi? Connettiti con la tua saggezza interiore e guarda dove porta. Un Ariete vorrebbe un po 'di sostegno da parte tua, è in piedi da solo e la sua fiducia potrebbe usare un piccolo impulso.

Amore / Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dalla Luna in Toro e il sestile con Nettuno approfondisce la tua compassione ed empatia. Mettiti in contatto con i tuoi cari oggi e guarda come stanno. Scegli un po 'di musica come sfondo per la tua conversazione e lascia che ti porti entrambi in un luogo di connessione più profondo.

Carriera / Finanza: la tua sesta casa di lavoro è piena di uno stellium dell'Ariete, incluso Mercurio congiunto a Cerere. Esplora modi per espandere le tue conoscenze e sfruttare al meglio il tuo intelletto sul lavoro. Cerca modi per crescere e trova nuove strade da esplorare. Il tuo lavoro sembrerà molto più gratificante in questo modo.

Crescita personale / spiritualità: non prestare a quella persona meschina un momento in più della tua preziosa attenzione. Lascia che lo prendano da qualche altra parte. Liberati da quel dramma e mettilo alle spalle.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la Luna in Toro è in quadratura con il tuo pianeta dominante, Giove, e sei pieno di ottimismo, gentilezza e gioia di vivere. La luna illumina la tua sesta casa della salute e del benessere e questo transito si presta a strafare. Va bene, essere avvisati significa che puoi impostare la tua intenzione ora di lottare per la moderazione. E anche se ti concedi un po ', puoi tornare di nuovo a cavallo domani. Uno Scorpione ha una domanda su cui vorrebbero che tu riflettessi.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di partnership e sestile il sole in Ariete. La tua sicurezza è epica e anche la tua libido è probabilmente molto forte in questo momento. Non vuoi falciare il tuo partner con quell'energia, ma potresti metterla a frutto. Pensa al romanticismo, pensa a cosa vorrebbero e poi inizia a flirtare!

Carriera / Finanza: Plutone in Capricorno attiva la tua seconda casa degli affari materiali e trigona la Luna in Toro nella tua sesta casa di lavoro aumentando la tua sensibilità e le percezioni psichiche. La tua capacità di leggere cosa sta succedendo sotto la superficie è forte in questo momento, quindi presta attenzione a quelle informazioni sottili.

Crescita personale / spiritualità: se guidi con l'esempio, avrai un impatto molto maggiore. Quando cammini nel tuo discorso e vivi in ​​modo autentico, porti un potere silenzioso che è molto persuasivo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna in Toro si armonizza con la tua energia Capricorno e illumina la tua quinta casa della creatività. La luna sestile a Nettuno nella tua terza casa di comunicazione e connessione e trigona Plutone nella tua prima casa del sé. Accendi la tastiera o la penna e tuffati nell'esplorazione di sé o nell'espressione di sé attraverso la contemplazione e l'inserimento nel diario. L'intuizione e i vantaggi di prendersi il tempo per farlo non possono essere sopravvalutati. Se conosci una Vergine appassionata di diario, chiedigli perché.

Amore / Amicizia: Cerere si armonizza con la luna oggi, generando un bisogno e un desiderio di essere necessari e di prendersi cura degli altri. Parla anche del dono disinteressato, il tipo che ti rende più ricco per essere stato così generoso. Cerca vicino a casa un destinatario della tua generosità. A volte possiamo facilmente trascurare le esigenze di chi ci è più vicino.

Carriera / Finanza: è probabile che oggi tu abbia due voci nella tua testa, o due urgenze riguardo alle tue finanze. Il primo è di Giove nella tua seconda casa del denaro, quadratura della luna, che suggerisce di spendere liberamente e non preoccuparti. Il secondo è Saturno, nella stessa casa, in armonia con il sole, che suggerisce cautela e consiglia di mantenere una salda presa sul portafoglio. Ascolta la seconda voce per un risultato più felice e a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: una sana competizione è una buona cosa, quindi non evitarla. Lascia che ti ispiri a raggiungere ancora più in alto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: riposarsi e rilassarsi a casa potrebbe non essere nel menu. Le turbolenze sul fronte domestico e familiare e i tuoi sforzi per combatterle possono essere prosciuganti. Se sei intelligente, farai un passo indietro e farai spazio a un Toro irregolare per fare le loro cose.

Amore / Amicizia: la comunità può svolgere un ruolo significativo poiché l'appassionato Ariete Sole si allinea con Giunone dedicato nel tuo settore sociale. Sarai attratto dalla collaborazione con gli amici o dal dedicarti a un gruppo che rifletta i tuoi ideali. Lo scambio di energia e idee può essere reciprocamente vantaggioso. Tuttavia, con Marte nel mix, potresti dover lottare per ottenere una parola di taglio e attirare l'attenzione sui tuoi contributi.

Carriera / Finanza: le tue parole sono infuocate mentre il sole e la schietta Eris si incontrano nel combattivo Ariete e nella tua zona di comunicazione. Potresti sentirti obbligato a lanciare l'allarme sulle preoccupazioni sul posto di lavoro, in particolare sulle pratiche sleali. Se hai intenzione di parlare, assicurati di sapere di cosa stai parlando. Tieni le opinioni personali fuori dalla conversazione e attieniti strettamente ai fatti. Dovrai fornire prove per sostenere affermazioni infiammatorie.

Crescita personale / spiritualità: nonostante i tuoi migliori sforzi per esercitare il controllo, potresti non avere un controllo su ciò che accade nella tua vita personale. La tua migliore linea d'azione è rilassarti, essere flessibile e seguire il flusso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la profondità della percezione che la Luna in Toro trigono Plutone in Capricorno porta alla tua consapevolezza oggi è inestimabile quando si tratta di trattare con le persone. Presta attenzione alla sensazione che sotto la superficie sta succedendo più di quanto si stia parlando. Concentrati su ciò che non viene detto; ti porterà a essere in grado di percepire esattamente cosa si nasconde. Fidati di te stesso, non lo stai inventando. Le tue capacità intuitive sono i tuoi superpoteri oggi. Se hai bisogno di consigli prima di andare avanti, uno Scorpione ha una panoramica che troverai utile.

Amore / Amicizia: Cerere mette in risalto la tua seconda casa di denaro e si armonizza con la Luna in Toro oggi. Il desiderio, il bisogno di essere necessario, è sottolineato da questo transito e che può metterti in un sacco di guai. Siediti sulle tue mani e non interferire. Anche se le tue intenzioni sono buone, non ne verrà nulla di buono se interferisci. Amali da lontano.

Carriera / Finanza: Giunone attiva la tua seconda casa di carriera, successo e realizzazione e si oppone a Marte nella tua quarta casa di casa e famiglia, sottolineando un tiro alla fune tra queste due aree della tua vita. Non permettere a te stesso di essere dominato, soggiogato o controllato in nessuna parte della tua vita. Lascia che sia una bandiera rossa e mettili nello specchietto retrovisore, pronto!

Crescita personale / spiritualità: se hai intenzione di afferrare la tua spada, sii pronto a farla oscillare.