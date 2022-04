Oroscopo di oggi 14 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei pronto a superare i limiti prima di concedere la sconfitta. Con la luna nella tua zona di produttività, controllerai la tua lista di cose da fare per vedere quali battaglie rimangono da combattere. Alcuni individui (come la Bilancia) saranno presi alla sprovvista dalla tua intensità.

Amore/Amicizia: il mondo vedrà quanto puoi essere feroce quando il sole incontra la guerriera Eris nel tuo segno. Con amicizie e relazioni romantiche, non sarai dell'umore giusto per giochi stupidi. Né accetterai di buon grado il rifiuto e il trattamento iniquo. In ogni circostanza, chiederai ciò a cui credi di avere diritto. Attento, Ariete. È bene difendersi quando necessario, ma fai attenzione a non creare caos inutile.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano Marte, entrando nell'acqua dei Pesci e nel tuo regno dietro le quinte, intraprende l'azione a porte chiuse. Fino al 24 maggio sarai più influenzato dai sogni e dagli impulsi interiori che dal mondo esterno. Le tue mani potrebbero essere legate su alcuni problemi e potresti non ricevere il giusto riconoscimento per quello che fai. Tuttavia, dovresti perseverare tranquillamente dietro le quinte. Usa questo tempo per affrontare eventuali problemi personali che creano sfide nella tua vita lavorativa.

Crescita personale/Spiritualità: la tua determinazione ad agire in base a un'idea ispirata sarà imperturbabile poiché lo stratega Pallade si allinea con Saturno orientato all'obiettivo. Non è necessario sapere come si svilupperà l'intero piano. Hai solo bisogno di vedere il passaggio successivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre l'efficiente luna in Vergine completa il suo viaggio attraverso la tua zona di produttività, ti consigliamo di completare tutti i compiti che sono stati lasciati in sospeso. Sarà bello abbottonare le cose e cancellarle dalla tua lista di cose da fare. Un Capricorno può offrire una guida utile.

Amore/Amicizia: con Marte che entra in Pesci e nella tua zona comunitaria, assumerai un ruolo attivo nella vita dei tuoi amici e parteciperai con entusiasmo alle attività di gruppo. Fino al 24 maggio sarai la persona che tutti cercano di farsi carico. Sarai comprensivo di ciò che stanno passando i tuoi amici, ma non accetterai scuse. Li motiverai ad agire e li aiuterai a ideare un piano che faccia muovere le cose. Evita di essere invadente o competitivo.

Carriera/Finanza: il risentimento nascosto e la paura di essere ignorati possono emergere quando il sole e la guerriera Eris si incontrano nell'ardente Ariete e nel tuo regno dell'intimità. È una buona idea riconoscere come ti senti riguardo alla tua vita lavorativa. Se non lo fai, i tuoi veri sentimenti potrebbero rivelarsi in modo dirompente. Può essere difficile possedere l'insoddisfazione. Tuttavia, essere onesti con se stessi è l'unico modo per apportare un cambiamento.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a dimostrare di essere una persona forte e capace poiché l'intelligente Pallade contatta il saldo Saturno in cima alla tua carta. Se ti attieni alle tue pistole, sei destinato a fare la giusta impressione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è meglio dedicare la giornata lavorativa ad attività che non richiedono troppo lavoro. In prima serata, quando la luna entra in Bilancia e nella tua zona di lavoro, è quando sarai più produttivo. Una spinta da un Capricorno può spostare le cose nella giusta direzione.

Amore/Amicizia: una fusione sole-Eris nell'appassionato Ariete ti fa eccitare per l'amicizia. Stai difendendo un amico o gli stai facendo la guerra? Non sopporterai un trattamento ingiusto. Allo stesso modo, non rimarrai a guardare mentre qualcuno è escluso. (Se sei tu quello escluso, però, potrebbe causare un'esplosione.) Il tuo cuore è nel posto giusto. Nella tua ricerca per sistemare le cose, cerca di non aggiungere benzina al fuoco.

Carriera/Finanza: Marte che entra in Pesci e il tuo settore professionale accende il desiderio di portare la tua carriera al livello successivo. Fino al 24 maggio, il tuo spirito competitivo e la tua atmosfera intraprendente faranno sapere al mondo che è partita. Un traguardo importante potrebbe essere a portata di mano. Non riposerai finché non porterai le cose il più lontano possibile. Fai attenzione a non calpestare troppe dita dei piedi mentre sali in cima. La cooperazione potrebbe essere la chiave per raggiungere i tuoi obiettivi.

Crescita personale/Spiritualità: un piano decisivo per il tuo futuro potrebbe prendere piede mentre lo stratega Pallade e il diligente Saturno si allineano. Un piano passo dopo passo può aiutarti ad andare avanti. Una volta che hai una tabella di marcia, il tuo viaggio può iniziare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: dopo una mattinata frenetica trascorsa a recuperare il ritardo sulla comunicazione o a fare commissioni, apprezzerai passare la serata a un ritmo più tranquillo. Rilassarsi a casa sarà essenziale quando la luna entrerà nel tuo regno domestico. Ti divertirai a stare con una Bilancia.

Amore/Amicizia: il tuo spirito rivoluzionario può farti risaltare quando Venere ed Eris si scontrano. Alcune persone saranno attratte dal tuo fuoco anche se c'è la possibilità che possano bruciarsi. Sii consapevole dei sentimenti degli altri.

Carriera/Finanza: Con una fusione tra sole infuocato/Eris nel tuo settore professionale, alcuni ti vedranno come un ribelle, mentre altri potrebbero vederti come un piantagrane. Una cosa è certa: non ti lascerai sfuggire un'opportunità. Richiederai un trattamento equo e lotterai per la stessa possibilità di successo che sembra così prontamente disponibile per gli altri. Come si suol dire, la ruota cigolante prende il grasso. In una nota diversa, le figure autoritarie possono essere difficili da affrontare. Resta fuori dalla linea di tiro.

Crescita personale/Spiritualità: l'eroe d'azione Marte nella tua zona di esplorazione accenderà il tuo spirito di avventura. Fino al 24 maggio sarai coraggioso quando ti avventurerai fuori dalla tua zona di comfort. Il desiderio di ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici sarà ciò che ti guida. L'istruzione, la spiritualità e i viaggi a lunga distanza potrebbero avere un ruolo nei tuoi piani. Sarai un feroce difensore dei tuoi principi. Tieni presente che non tutti condividono le tue opinioni.