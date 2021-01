Oroscopo di oggi 14 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore sociale, porti uno spirito di comunità che fa sentire tutti come se appartenessero. Anche le persone che non sono necessariamente la tua tazza di tè (come un Leone) si sentiranno accolte. Quando tutti vanno d'accordo possono succedere cose belle.

Amore / Amicizia: con l'amichevole Luna dell'Acquario nel tuo settore sociale in linea con i nodi, sarai desideroso di conoscere nuove persone. Assicurati di scambiare informazioni di contatto con persone affascinanti che attraversano il tuo percorso. Ascoltare nuove storie e scoprire di più sulle persone che ti incuriosiscono sarà super eccitante. Chissà dove potrebbe portare?

Carriera / Finanza: la tua atmosfera dice che intendi affari. Con una fusione sole / Plutone nel laborioso Capricorno e nel tuo settore professionale, hai il supporto energico necessario per affermarti come uno dei principali attori nella tua cerchia. La tua ambizione potrebbe fregare qualcuno nel modo sbagliato. È un mondo che mangia cane. Non tutti saranno felici di vederti andare avanti. Assicurati solo che la tua ambizione non allontani i tuoi alleati più stretti. Può essere solo in alto. Avrai bisogno del supporto delle tue coorti.

Crescita personale / spiritualità: oggi Urano, il creatore del cambiamento, si trova direttamente dopo il suo retrogrado di mesi nella tua casa di denaro e possedimenti. I tuoi valori si stanno evolvendo in modi nuovi e inaspettati. È in corso un significativo cambiamento di paradigma intorno al valore. Questo promette di essere un viaggio emozionante!

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il finale dell'attuale ciclo lunare si prepara a concludere una lezione. Che sia letterale o metaforico, valuta se hai imparato ciò che avevi bisogno di imparare. Una conversazione con un Capricorno perspicace potrebbe portare a casa il messaggio.

Amore / Amicizia: il tuo sovrano, Venere, che rappresenta l'insicuro Chirone, può rendere difficile avere fede nell'amore. Soprattutto quando ti attieni alle tue regole ma finisci comunque per essere deluso. Purtroppo, avere dei limiti non sempre ti fa guadagnare un premio; tuttavia, ciò che ricevi è il rispetto di te stesso e l'amor proprio che meriti. Le persone spesso ti trattano nel modo in cui pensi di meritare di essere trattato. Resisti finché non attiri un potenziale partner che ti ama e ti rispetta quanto te.

Carriera / Finanza: attiri l'attenzione perché hai il dito sul polso di idee lungimiranti. Anche se con il buon Mercurio nella tua zona di carriera che fa quadrare il ribelle Urano nel tuo segno, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sospetti di spingerti troppo oltre, condividi i tuoi pensieri con un collega fidato prima di fare una presentazione ai superiori. La gente dice di volere il cambiamento; tuttavia, non tutti sono pronti ad accoglierlo.

Crescita personale / spiritualità: una credenza cara potrebbe essere messa in discussione. Forse ti sei evoluto oltre la visione della vita attraverso questo particolare obiettivo? Sii flessibile e sperimenta il livellamento dei principi secondo cui vivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nella tua nona casa espansiva accende il desiderio di avventura. Sei pronto per imparare cose nuove e sperimentare qualcosa di diverso dalla solita routine. Un Acquario sarebbe un compagno stimolante per il tuo viaggio.

Amore / Amicizia: Con il sole e il controllo di Plutone che si fondono nell'autorevole Capricorno e nella tua enigmatica ottava casa, hai tutte le carte in mano. Potresti non avere potere su tutti; tuttavia, potresti essere in grado di esercitare influenza su qualcuno vicino a te. Forse è perché sai quali pulsanti sessuali premere per innescare una reazione? O forse controlli i lacci della borsa? Capire cosa motiva una persona ti dà potere. Potrebbe essere divertente per te, ma fai attenzione a non sfruttare la vulnerabilità di qualcuno.

Carriera / Finanza: con Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte che si scontra con Nettuno disorientante nel tuo settore professionale, potresti sentire di non avere idea di dove sia diretta la tua carriera. Anche se hai un obiettivo in mente, potresti non sapere come ci arriverai. Questo non è il momento per avanzare. Per ora, dovresti pianificare in silenzio la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: oggi, il disgregatore Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua sfuggente dodicesima casa. Ci furono rivelazioni sorprendenti mentre Urano viaggiava attraverso questo regno mistico. Preparati ad abbracciare l'idea che il cambiamento è l'unica costante e che accadranno cose su cui non hai controllo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarai ispirato a fare un tuffo profondo nelle emozioni. Probabilmente è perché c'è qualcosa che vuoi capire su te stesso o, forse, un Acquario a cui sei vicino. Ciò che impari potrebbe permetterti di mettere a tacere un mistero.

Amore / amicizia: sia che tu stia lavorando con il tuo partner o complottando contro di loro, eserciterai una notevole influenza con una fusione sole / Plutone nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di collaborazione. Userai tutta la persuasione e la pressione che puoi raccogliere per ottenere ciò che desideri. Questo è un modo per affrontare le cose. Tuttavia, non puoi aspettarti di essere prepotente e avere comunque una relazione felice. Perché non combattere per i tuoi interessi condivisi piuttosto che per i tuoi obiettivi personali? Formerai un duo dinamico quando presenterai un fronte unito.

Carriera / Finanza: Oggi, Urano anticonformista termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di lavoro di squadra. Negli ultimi mesi, le collaborazioni con persone lungimiranti ti hanno introdotto a nuove tecnologie e idee non convenzionali. Non è stato sempre facile perché dovevi essere flessibile e imparare ad abbracciare concetti che non sempre capivi. Nei mesi a venire, ti sentirai sempre più a tuo agio collaborando con persone innovative che lavorano fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: alcuni dei tuoi amici potrebbero condividere le tue opinioni spirituali, ma nessuno di loro è sulla stessa strada. Questo perché il viaggio di ognuno è diverso. Non permettere a nessuno di spingerti o influenzarti. Prendilo al tuo ritmo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ti sentirai a tuo agio con le persone che condividono il tuo punto di vista e vedono il mondo come te. Connettersi con un Gemelli intelligente e ben informato potrebbe essere incredibilmente stimolante. Potrebbero trasformarti in qualcosa di eccitante e nuovo.

Amore / amicizia: anche se stai diventando forte, potresti non essere pronto per l'intimità emotiva o sessuale come pensi. Quando il virile Marte si scontra con Nettuno confuso, possono sorgere sentimenti contrastanti. Metti i freni finché non capisci quanta vicinanza sei pronto per. Non spingere. Consenti a una storia d'amore di svolgersi organicamente.

Carriera / Finanza: se non sei il capo, sicuramente ti comporti in quel modo. Un potente allineamento Sole / Plutone nella tua zona di lavoro potrebbe spingerti a prendere il controllo di un compito importante. Puoi essere abbastanza persuasivo. Non sarai al di sopra di impiegare metodi subdoli per ottenere ciò che desideri. È fantastico che ti senti in grado di gestire le cose. Tuttavia, se non è il tuo spettacolo, potresti scontrarti con i colleghi.

Crescita personale / spiritualità: oggi, Urano anticonformista termina il suo retrogrado di mesi. Si spera che tu abbia acquisito una visione più approfondita delle svolte e delle svolte del percorso della tua vita e che sia diventato più abile nel cavalcare le onde del cambiamento. È un'abilità che tornerà utile negli anni a venire. Preparati a percorrere un percorso non convenzionale che probabilmente non avresti mai immaginato di percorrere. Sarà una corsa selvaggia e illuminante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: hai cose da fare e persone con cui connetterti. La luna che attraversa la tua casa di lavoro suggerisce che è in serbo una giornata super produttiva. Una conversazione con una persona influente (un Gemelli, forse) potrebbe rivelarsi molto promettente.

Amore / amicizia: hai un cuore coraggioso. Sei disposto ad avventurarti coraggiosamente in un territorio romantico che altri potrebbero aver paura di esplorare. Con il determinato Capricorno Sole che si fonde con l'implacabile Plutone nella tua zona romantica, non farai prigionieri nella tua ricerca per raggiungere l'amore. Prima di caricare in anticipo, dovresti assicurarti che il tuo interesse amoroso ti dia il via libera. Altrimenti, corri il rischio di sembrare troppo aggressivo. Sii seducente, non simile a uno stalker.

Carriera / Finanza: sarai curioso di scoprire dove puoi crescere nella tua carriera mentre la Luna dell'Acquario nella tua zona di lavoro si allinea con i nodi. È un ottimo momento per esplorare le tue opzioni e entrare in contatto con persone che possono aiutarti a fare le mosse giuste. Apprezzeranno l'approccio strategico che adotti all'avanzamento di carriera.

Crescita personale / spiritualità: oggi, Urano anticonformista termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa l'esplorazione e l'educazione superiore. Negli ultimi mesi ti sei avventurato in paesaggi fisici e mentali selvaggi e strani. Si spera che ti abbia insegnato ad abbracciare esperienze insolite e idee eclettiche. Ce ne saranno molti di più nei mesi e negli anni a venire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sarai attratto da persone e attività divertenti che ti portano gioia. Questo potrebbe includere un Gemelli saggio e mondano che è sulla tua lunghezza d'onda. Anche con persone noiose e compiti noiosi, la renderai un'esperienza piacevole.

Amore / Amicizia: oggi, il disgregatore Urano termina la sua retrograda di mesi attraverso la tua casa di intimità emotiva e sessuale. Negli ultimi mesi, ti aspetti l'inaspettato da persone con cui condividi un legame speciale. Si spera che tu abbia imparato a lasciar andare le aspettative e lasciare spazio all'imprevedibilità. Sono concetti che dovrai abbracciare nei mesi e negli anni a venire.

Carriera / Finanza: potresti avere dubbi sulla capacità di un collega di portare a termine le cose mentre Marte guidato si scontra con Nettuno confuso nella tua zona di lavoro. Questo potrebbe renderti difficile seguirli e fornire il supporto di cui hanno bisogno. Non essere giudizioso. Fai la tua parte.

Crescita personale / spiritualità: hai un occhio naturale per la bellezza. Quindi, non sorprende che tu voglia che il tuo spazio vitale rifletta il tuo gusto sublime. Ciò che potrebbe sorprendere è quanto a lungo farai per far rispettare la tua agenda di stile. Con un potente allineamento Sole / Plutone nella tua zona natale, potresti diventare un dittatore della domesticità. Va bene essere ossessivo per il tuo spazio se vivi da solo. Tuttavia, se condividi la tua casa, il tuo stile dittatoriale potrebbe allontanare la famiglia o i coinquilini.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna dell'Acquario nel tuo regno domestico, il nidificazione e il riposo riempiranno il tuo serbatoio emotivo. Anche un incontro accogliente con la famiglia può essere gratificante. Potrebbe fornire la possibilità di legare con i tuoi Gemelli preferiti.

Amore / Amicizia: oggi, Urano ribelle termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di collaborazione. Negli ultimi mesi, la tua vita sentimentale è stata soggetta a colpi di scena inaspettati. Si spera che ti abbia insegnato come essere più flessibile e aperto al cambiamento. Nei mesi e negli anni a venire, il successo della tua relazione dipenderà dalla tua capacità di liberare le aspettative e seguire il flusso. Ora è un gioco diverso e il tuo partner (presente o futuro) tratta da un mazzo di carte piuttosto insolito.

Carriera / Finanza: con una potente fusione Sole / Plutone nella tua zona di comunicazione, avrai la prima parola, l'ultima parola e tutto il resto. Non esiterai ad impiegare tattiche energiche se qualcuno non sponsorizza le tue idee. Perché non dirigere questa potente forza verso qualcosa di produttivo invece di intimidire gli altri? La tua capacità di montare un argomento forte dà potere ai progetti scritti e al parlare in pubblico. Puoi essere un insegnante, un venditore o un portavoce molto persuasivo.

Crescita personale / spiritualità: più lavori duramente per divertirti, più ti sfugge. Non trasformarlo in un altro lavoro da fare. Rilassare. Trova gioia nei piaceri semplici che ti vengono incontro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: organizzarsi può aiutarti a gestire il flusso di quella che promette di essere una giornata frenetica. La luna nell'arioso Acquario potrebbe portare un sacco di e-mail, chiamate, chat video e commissioni. Sarai felice di entrare in contatto con un Gemelli che ha cose interessanti da dire.

Amore / amicizia: potresti perdere l'entusiasmo per un progetto quando un membro della famiglia o un compagno di stanza piove alla tua parata. Con Marte guidato in contrasto con lo scoraggiante Nettuno, non ci vorrà molto per farti indovinare cosa stavi facendo. Forse dovresti condividere i tuoi piani solo con persone che tendono a essere di supporto. La vita è già abbastanza dura senza avere qualcuno che si fa beffa tutto quello che fai.

Carriera / Finanza: Oggi, Urano, trasformatore di cambiamenti, termina il suo periodo di mesi retrogrado attraverso la tua casa di lavoro. Negli ultimi mesi, la tua vita lavorativa quotidiana è stata imprevedibile e, forse, un po 'non convenzionale. È stato anche pieno di progressi innovativi e idee creative. Si spera che tu abbia imparato ad essere flessibile e ad accettare modi di lavorare fuori dagli schemi. Questi talenti saranno fondamentali per il tuo successo nei mesi e negli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: hai un forte senso di ciò che ha valore per te. È la motivazione per perseguire quello che vuoi. Un potente allineamento Sole / Plutone potrebbe spingerti a passare a quella che promette di essere una grande opportunità. Qualcosa di epico potrebbe essere in serbo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sarai nella zona con lavoro e finanze mentre l'inventiva Luna dell'Acquario e il nodo nord che promuove la crescita si allineano. Ti consigliamo di entrare in contatto con qualcuno (un Gemelli, forse) che può aiutarti a compiere i passi successivi con un'impresa importante.

Amore / Amicizia: Oggi, il carattere jolly Urano termina il suo periodo di mesi retrogrado attraverso il regno che governa il romanticismo, la ricreazione e la creatività. È stata una corsa pazzesca negli ultimi mesi quando hai disfatto la tua voglia di provare piacere in modi nuovi e insoliti. Per mesi e anni a venire, abbraccerai la spontaneità e imparerai a esprimerti più liberamente. Di conseguenza, attirerai persone intriganti a cui non dispiace lasciare sventolare la loro bandiera strana. È il tipo di eccitazione destinato a rendere la vita più piacevole.

Carriera / Finanza: Con il sole che incontra il magistrale Plutone nel tuo segno, irradi potere e forza. Perché non incanalare la tua energia per raggiungere un obiettivo importante? Potrebbe non accadere dall'oggi al domani. Anche se le azioni che intraprendi oggi potrebbero preparare il terreno affinché qualcosa di importante si svolga nelle settimane e nei mesi a venire. Qual è il tuo grande sogno? Cosa puoi fare per avvicinarti di un passo al raggiungimento di questo obiettivo?

Crescita personale / spiritualità: nonostante la tua passione, le tue parole potrebbero non sembrare molto convincenti. Potrebbe essere perché non sei sicuro di credere a quello che dici. Non scavare in un buco da cui non puoi uscire.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nel segno, porti sensibilità a tutto ciò che fai. È una forza, non una debolezza. Una conversazione con un Gemelli può aiutarti a disfare le tue emozioni e trovare nuovi modi per esprimerti e utilizzare le tue capacità.

Amore / Amicizia: oggi, il tuo sovrano, Urano, termina il suo retrogrado attraverso il tuo regno domestico. Negli ultimi mesi, quest'area più privata della tua vita è stata soggetta a colpi di scena inaspettati. Si spera che tu abbia imparato ad essere flessibile e aperto a uno stile di vita più non convenzionale. Queste sono le abilità di cui avrai bisogno per vivere un'esperienza familiare e familiare appagante nei mesi e negli anni a venire. Allaccia le cinture. Sei pronto per una corsa sfrenata.

Carriera / Finanza: potresti sentirti sicuro che qualcuno è fuori per prenderti mentre l'insicuro Capricorno Sole e l'ossessivo Plutone si allineano. Non lasciare che la paranoia ti spinga a fare mosse disperate. Invece, lascia che ti ispiri a far salire di livello il tuo gioco di lavoro perfezionando le tue abilità. Più sei capace, meglio sei in grado di tenere testa all'opposizione, reale o immaginata.

Crescita personale / spiritualità: questa è la madre dei momenti ah-ha. La tua psiche sta facendo gli straordinari per rivelare chi sei. Faresti meglio a prendere il promemoria. Altrimenti, corri il rischio di proiettare la tua ombra sugli altri e farli svolgere il ruolo di nemesi. Possedere la tua luce e la tua oscurità ti aiuta a reclamare il tuo potere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: trascorrere del tempo tranquillo da solo ringiovanirà profondamente. Meditazione, sonnellini di gatto e altre attività rilassanti riempiranno il nostro serbatoio emotivo. Se desideri compagnia, passare del tempo con un Gemelli a bassa manutenzione può essere molto divertente.

Amore / Amicizia: con un allineamento Sole / Plutone nell'autorevole Capricorno e nel tuo settore sociale, sarai in tuo potere quando sarai al posto di guida e potrai dirigere il flusso degli eventi. Se i tuoi amici non ti lasciano chiamare i colpi, tendi a diventare terribilmente invadente. Attento, Pesci. Ricorrere alla manipolazione, all'intimidazione e alla coercizione per ottenere ciò che desideri non va bene. Allo stesso modo, non dovresti permettere a nessuno di comandarti. Stabilire dei confini e riposare dove gli altri tracciano la linea è fondamentale.

Carriera / Finanza: oggi, il futuristico Urano termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Negli ultimi mesi hai dovuto trovare il tuo appoggio con ingegno e idee non convenzionali. Ciò potrebbe aver incluso anche diventare più abili con i social media e altri progressi tecnologici. Si spera che tu abbia pienamente abbracciato il tuo ruolo di innovatore. Nei mesi e negli anni a venire, essere esperti di tecnologia e ben versati nelle tendenze emergenti può metterti in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: le parole ardenti non mascherano l'insicurezza. Alzare il volume o usare parole accese suggerisce che manca la tua fiducia. Esercita la tua leggendaria empatia. Parla agli altri nel modo in cui vorresti che ti parlassero.