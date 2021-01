Oroscopo di oggi 15 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo settore sociale per la maggior parte della giornata, può essere difficile collaborare o entrare in contatto con amici e colleghi. Un Acquario potrebbe essere particolarmente difficile da capire. Agisci in modo indipendente dove puoi.

Amore / Amicizia: troverai sicuramente un modo intelligente per esprimere il tuo dispiacere poiché Mercurio comunicatore nel tuo settore sociale si allinea con il guerriero Eris nel tuo segno. Presentare direttamente un reclamo a un amico può essere scoraggiante. Se davvero ti lasci andare, potresti mandarli a correre per le colline. Dovrai affrontare il problema in modo indiretto se vuoi che ti ascoltino.

Carriera / Finanza: con l'assertivo Marte nella tua casa di guadagni in contrasto con il nodo nord, potresti sentirti impreparato ad agire su una questione che coinvolge denaro o proprietà. Fare la mossa giusta richiederà la comprensione di tutti i dettagli. Potresti non avere le informazioni necessarie per agire con sicurezza. A peggiorare le cose, potresti non sentirti particolarmente motivato a cercarlo. Si spera che tu sappia cosa stai facendo. Non lasciarlo fino all'ultimo minuto.

Crescita personale / spiritualità: la paura di ciò che potresti scoprire potrebbe farti esitare a impegnarti in terapia, metafisica o spiritualità. Quello che dice veramente è che hai paura di confrontarti con te stesso. Possedere la tua ombra può essere spaventoso ma anche incredibilmente potente.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: anche il passo falso più insignificante potrebbe diventare una questione di pubblico dominio con la luna vuota ovviamente per la maggior parte della giornata. Dovresti mantenere un profilo basso, specialmente intorno a un Acquario, poiché è la persona che più probabilmente ti farà inciampare.

Amore / amicizia: nessuno dovrebbe scambiare la tua gentilezza per debolezza. Con l'autorevole Saturno che si scontra con il compassionevole Nettuno nel tuo settore sociale, potresti preoccuparti di essere visto come un debole. Non c'è niente di sbagliato nell'essere tenero o gentile. Queste sono le qualità più necessarie nel mondo di oggi. Perché preoccuparsi di ciò che pensano gli altri? Chiunque ti conosca sa che sei tenero oltre che incredibilmente duro.

Carriera / Finanza: sei estremamente sicuro di ciò che stai facendo. O lo sei? Con il potente Marte nel tuo segno in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa dei beni, dovresti prestare attenzione alla piccola voce che ti dice di non superare una questione che riguarda denaro o beni. Un esame più attento potrebbe rivelare che non hai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per ottenerlo potrebbe essere necessario effettuare alcune chiamate o fare ricerche. Vale la pena rallentare e procedere nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: ci vorrà una persona incredibilmente scaltra per aiutarti a sbloccare la rabbia nascosta. Devono solo fare le domande giuste per scoprire cosa ti ha acceso. Possedere i tuoi sentimenti è il primo passo per fare un cambiamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: anche se pensi di sapere cosa stai facendo o dove stai andando, probabilmente perderai la strada mentre la luna è vuota, ovviamente. Non chiedere indicazioni ad un Acquario. Tutti i segni indicano che sono più confusi di te.

Amore / Amicizia: una conversazione ipotetica o un dibattito filosofico potrebbe scaldarsi quando il comunicatore Mercurio e il guerriero Eris si scontrano. La tua discussione potrebbe suscitare rabbia e risentimento. La politica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere possono essere argomenti particolarmente controversi. Soprattutto se uno di voi appartiene a un gruppo emarginato. Procedi con cautela, sii rispettoso e sensibile ai sentimenti dell'altra persona e mantieni una mente aperta.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso Marte nella tua dodicesima casa nascosta, sembra che le tue mani siano legate su determinate questioni e che non riesci a ricevere il giusto riconoscimento per i compiti che sei in grado di svolgere. Questo può essere incredibilmente frustrante. Cosa deve fare un Gemelli? L'angolo di Marte rispetto al nodo nord nel tuo segno suggerisce che dovrai aumentare di livello le tue conoscenze e abilità. Potresti essere riluttante perché pensi di essere già abbastanza acuto, ma non credere alla tua stessa campagna pubblicitaria.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole uno sforzo incessante per arrivare dove vuoi andare nella vita e non ti senti sempre all'altezza del compito. Questo perché sei un essere umano, non una macchina. Va bene fare dei pit stop lungo il percorso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarai ispirato a fare un tuffo profondo nelle emozioni. Probabilmente è perché c'è qualcosa che vuoi capire su te stesso o, forse, un Acquario a cui sei vicino. Ciò che impari potrebbe permetterti di mettere a tacere un mistero.

Amore / amicizia: sia che tu stia lavorando con il tuo partner o complottando contro di loro, eserciterai una notevole influenza con una fusione sole / Plutone nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di collaborazione. Userai tutta la persuasione e la pressione che puoi raccogliere per ottenere ciò che desideri. Questo è un modo per affrontare le cose. Tuttavia, non puoi aspettarti di essere prepotente e avere comunque una relazione felice. Perché non combattere per i tuoi interessi condivisi piuttosto che per i tuoi obiettivi personali? Formerai un duo dinamico quando presenterai un fronte unito.

Carriera / Finanza: Oggi, Urano anticonformista termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di lavoro di squadra. Negli ultimi mesi, le collaborazioni con persone lungimiranti ti hanno introdotto a nuove tecnologie e idee non convenzionali. Non è stato sempre facile perché dovevi essere flessibile e imparare ad abbracciare concetti che non sempre capivi. Nei mesi a venire, ti sentirai sempre più a tuo agio collaborando con persone innovative che lavorano fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: alcuni dei tuoi amici potrebbero condividere le tue opinioni spirituali, ma nessuno di loro è sulla stessa strada. Questo perché il viaggio di ognuno è diverso. Non permettere a nessuno di spingerti o influenzarti. Prendilo al tuo ritmo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: brami la compagnia di una persona che ti capisca veramente. Tuttavia, con la distaccata Luna dell'Acquario, ovviamente, la comprensione e il sostegno reciproci che cerchi potrebbero sfuggirti. Questa sera, un Pesci perspicace risponderà alle tue esigenze.

Amore / Amicizia: con il messaggero Mercury nella tua zona di partnership in aspetto guerriero Eris, potresti essere ispirato a chiamare il tuo partner sulla sua posizione in politica, religione o altri argomenti caldi. Un approccio diretto potrebbe essere conflittuale e potrebbe scatenare un disaccordo. Dovrai affrontarlo in un modo più indiretto. Non importa quanto tu pensi che le loro opinioni siano terribili, hanno diritto alle loro opinioni.

Carriera / Finanza: Marte intraprendente nel tuo settore professionale accende la tua ambizione e stimola una spinta ad andare avanti. Lo scontro di Marte con il Nodo Nord segnala che fare progressi richiederà di effettuare le connessioni necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Non tutti stanno lavorando al tuo programma. Non puoi essere invadente o impaziente quando chiedi aiuto a qualcuno. Pazienza, Leo. Effettua chiamate, invia e-mail e poi accontentati di sederti e aspettare.

Crescita personale / spiritualità: la luna e il difensore in aspetto di Mercurio Eris possono far emergere l'attivista che è in te. Non sarai timido quando si tratta di difendere ciò che credi sia giusto. I perdenti del mondo possono dipendere da te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nonostante il tuo impegno a portare a termine le cose, non tutto andrà secondo i piani. Puoi incolpare il vuoto, naturalmente, la luna nella tua zona di produttività, o un Acquario sopraffatto che non è in gamba. Preparati a ricorrere al Piano B.

Amore / amicizia: la passione e il potere ti eccitano. È ciò che ti fa sedere e prestare attenzione a qualcuno. Tuttavia, ciò che ti attrae e ciò che funziona per te in una relazione impegnata potrebbero essere cose completamente diverse. La premura Cerere e l'empatico Nettuno nella tua zona di collaborazione suggerisce che la compassione e la gentilezza sono il collante che tiene insieme una relazione. Trova il punto debole tra ciò che desideri e ciò di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: hai molte idee audaci. Marte che si scontra con il nodo nord nella tua zona di carriera suggerisce che potresti non avere le connessioni necessarie per metterli in azione. Prima di poter vendere qualcuno su un progetto, devi promuovere un buon rapporto. Altrimenti è come mettere il carro davanti ai buoi. Metti le tue idee nel dimenticatoio mentre costruisci le relazioni e la struttura che possono supportare ciò che speri di ottenere.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile lasciar andare l'idea che qualcuno ti debba un debito emotivo. Non lasciare che blocchi le tue benedizioni. L'universo è vasto, quindi perché fare di un singolo individuo la tua fonte primaria?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: progetti creativi, hobby, sport e attività divertenti potrebbero non andare secondo i piani. Tutto può succedere mentre la luna è vuota, ovviamente. È meglio essere flessibili e lasciare andare le tue aspettative, specialmente se è coinvolto un Acquario.

Amore / amicizia: non lasciare che il desiderio sia la tua rovina. Con Marte virile nella tua zona di intimità in contrasto con il Nodo Nord, potresti essere riluttante a considerare il punto di vista del tuo partner se interferisce con il soddisfacimento dei tuoi bisogni. In fondo, probabilmente sai che un atteggiamento egoista potrebbe funzionare contro di te. Eppure non puoi ancora fare a meno di volere quello che vuoi. Che si tratti di sesso o denaro, non puoi ottenerlo a meno che l'altra persona non firmi l'accordo. Prova a renderlo vantaggioso per tutti.

Carriera / Finanza: non stai per lasciare che un'idea creativa passi inosservata. Con l'inventiva Luna dell'Acquario e l'astuto Mercurio in aspetto discordante Eris, fare un po 'di rumore può rendere i tuoi colleghi più attenti al tuo contributo. La collaborazione è spesso complicata per te. Non ottieni sempre un accordo equo. Tuttavia, non è un motivo per nascondere i tuoi talenti né trattenerti dal portare il meglio in quello che fai. Continua a farlo.

Crescita personale / spiritualità: stai appena iniziando a scoprire nuovi talenti e modi entusiasmanti per esprimere i tuoi doni unici. Continua a staccare gli strati. Tesori incredibili aspettano di essere portati alla luce.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo regno domestico, ciò che può andare storto, andrà storto. Piccoli incidenti e ritardi potrebbero significare che la tua giornata non va secondo i piani. Un Ariete potrebbe aiutarti, anche se la sua soluzione potrebbe essere peggiore del problema.

Amore / amicizia: comprendere i desideri del tuo partner è fondamentale per avere una relazione felice. Marte aggressivo in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di intimità suggerisce che, forse, stai andando troppo forte. Sono necessarie sensibilità e pazienza quando si esplora ciò che accende o spegne una persona. Se il tuo interesse amoroso fa andare avanti le cose troppo rapidamente, non aver paura di frenare. Ti meriti di essere trattato con la massima gentilezza, rispetto e cura.

Carriera / Finanza: non puoi sempre correre in giro gridando che il cielo sta cadendo. I colleghi tendono a escluderti se prendi l'abitudine di segnalare potenziali disastri. Il messaggero Mercury che si allinea con il guerriero Eris nella tua zona di lavoro suggerisce che devi essere creativo se vuoi che qualcuno ascolti un avvertimento o un reclamo. Dovrai pensare fuori dagli schemi e comunicare le tue preoccupazioni in modo inaspettato.

Crescita personale / spiritualità: stanno accadendo molte cose sul fronte familiare e familiare. Potresti essere motivato ad affrontare finalmente un problema che stavi evitando. Con perseveranza, troverai una soluzione creativa alle tue preoccupazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: organizzarsi può aiutarti a gestire il flusso di quella che promette di essere una giornata frenetica. La luna nell'arioso Acquario potrebbe portare un sacco di e-mail, chiamate, chat video e commissioni. Sarai felice di entrare in contatto con un Gemelli che ha cose interessanti da dire.

Amore / amicizia: potresti perdere l'entusiasmo per un progetto quando un membro della famiglia o un compagno di stanza piove alla tua parata. Con Marte guidato in contrasto con lo scoraggiante Nettuno, non ci vorrà molto per farti indovinare cosa stavi facendo. Forse dovresti condividere i tuoi piani solo con persone che tendono a essere di supporto. La vita è già abbastanza dura senza avere qualcuno che si fa beffa tutto quello che fai.

Carriera / Finanza: Oggi, Urano, trasformatore di cambiamenti, termina il suo periodo di mesi retrogrado attraverso la tua casa di lavoro. Negli ultimi mesi, la tua vita lavorativa quotidiana è stata imprevedibile e, forse, un po 'non convenzionale. È stato anche pieno di progressi innovativi e idee creative. Si spera che tu abbia imparato ad essere flessibile e ad accettare modi di lavorare fuori dagli schemi. Questi talenti saranno fondamentali per il tuo successo nei mesi e negli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: hai un forte senso di ciò che ha valore per te. È la motivazione per perseguire quello che vuoi. Un potente allineamento Sole / Plutone potrebbe spingerti a passare a quella che promette di essere una grande opportunità. Qualcosa di epico potrebbe essere in serbo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: a causa del vuoto ovviamente lunare, le questioni finanziarie potrebbero essere soggette a piccoli contrattempi e ritardi. Non è la fine del mondo. Significa semplicemente che oggi potrebbe essere un fastidio. Questa sera, un Pesci potrebbe fornire informazioni che spostano le cose.

Amore / amicizia: con l'amore sei super competitivo. Quando metti gli occhi su qualcuno, farai tutto il necessario per conquistarlo. Se la tua ricerca non riesce a produrre il risultato desiderato, dovresti probabilmente rivedere come stai andando. Invece di limitarti a dare energia e fare ciò che fai di solito, sii strategico. Scoprire di più sulle simpatie e antipatie del tuo interesse amoroso potrebbe fornire il vantaggio di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: il tuo modo di fare le cose potrebbe essere più veloce e più conveniente. Tuttavia, questo non lo rende nel modo giusto. Con il frettoloso Marte che aspira al Nodo Nord nella tua zona di lavoro, potresti scoprire che è necessario aumentare di livello il tuo repertorio. Ciò significa parlare con i colleghi, fare ricerche e aggiornarti sulle ultime idee e tecniche relative a ciò che fai. Rallenta e prenditi un momento per scoprire quello che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: convincere i membri della famiglia o i coinquilini a dare ascolto alle tue preoccupazioni può essere difficile; tuttavia, non è impossibile. Devi semplicemente trovare un modo creativo per esprimere i tuoi pensieri che non implichi incolpare o vergognarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nel segno, porti sensibilità a tutto ciò che fai. È una forza, non una debolezza. Una conversazione con un Gemelli può aiutarti a disfare le tue emozioni e trovare nuovi modi per esprimerti e utilizzare le tue capacità.

Amore / Amicizia: oggi, il tuo sovrano, Urano, termina il suo retrogrado attraverso il tuo regno domestico. Negli ultimi mesi, quest'area più privata della tua vita è stata soggetta a colpi di scena inaspettati. Si spera che tu abbia imparato ad essere flessibile e aperto a uno stile di vita più non convenzionale. Queste sono le abilità di cui avrai bisogno per vivere un'esperienza familiare e familiare appagante nei mesi e negli anni a venire. Allaccia le cinture. Sei pronto per una corsa sfrenata.

Carriera / Finanza: potresti sentirti sicuro che qualcuno è fuori per prenderti mentre l'insicuro Capricorno Sole e l'ossessivo Plutone si allineano. Non lasciare che la paranoia ti spinga a fare mosse disperate. Invece, lascia che ti ispiri a far salire di livello il tuo gioco di lavoro perfezionando le tue abilità. Più sei capace, meglio sei in grado di tenere testa all'opposizione, reale o immaginata.

Crescita personale / spiritualità: questa è la madre dei momenti ah-ha. La tua psiche sta facendo gli straordinari per rivelare chi sei. Faresti meglio a prendere il promemoria. Altrimenti, corri il rischio di proiettare la tua ombra sugli altri e farli svolgere il ruolo di nemesi. Possedere la tua luce e la tua oscurità ti aiuta a reclamare il tuo potere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: trascorrere del tempo tranquillo da solo ringiovanirà profondamente. Meditazione, sonnellini di gatto e altre attività rilassanti riempiranno il nostro serbatoio emotivo. Se desideri compagnia, passare del tempo con un Gemelli a bassa manutenzione può essere molto divertente.

Amore / Amicizia: con un allineamento Sole / Plutone nell'autorevole Capricorno e nel tuo settore sociale, sarai in tuo potere quando sarai al posto di guida e potrai dirigere il flusso degli eventi. Se i tuoi amici non ti lasciano chiamare i colpi, tendi a diventare terribilmente invadente. Attento, Pesci. Ricorrere alla manipolazione, all'intimidazione e alla coercizione per ottenere ciò che desideri non va bene. Allo stesso modo, non dovresti permettere a nessuno di comandarti. Stabilire dei confini e riposare dove gli altri tracciano la linea è fondamentale.

Carriera / Finanza: oggi, il futuristico Urano termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Negli ultimi mesi hai dovuto trovare il tuo appoggio con ingegno e idee non convenzionali. Ciò potrebbe aver incluso anche diventare più abili con i social media e altri progressi tecnologici. Si spera che tu abbia pienamente abbracciato il tuo ruolo di innovatore. Nei mesi e negli anni a venire, essere esperti di tecnologia e ben versati nelle tendenze emergenti può metterti in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: le parole ardenti non mascherano l'insicurezza. Alzare il volume o usare parole accese suggerisce che manca la tua fiducia. Esercita la tua leggendaria empatia. Parla agli altri nel modo in cui vorresti che ti parlassero.