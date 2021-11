Oroscopo di oggi 15 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna attraversa il tuo segno, salterai tra l'essere super fiducioso e l'eccessivamente sensibile. Non guardare agli altri (in particolare agli Scorpioni lunatici) per la convalida. Il modo in cui le persone ti vedono dice molto di più su di loro che su di te.

Amore/Amicizia: non puoi essere sempre selvaggio e pazzo impulsivo. Né è saggio schiacciare il tuo spirito. È una chiamata difficile poiché il Sole Scorpione si scontra con la guerriera Eris nel tuo segno. Tutta la tua vita è un esperimento per scoprire quanto anticonformista puoi essere. Quello che hai imparato è che esprimersi liberamente a volte ha un prezzo. Le persone che ti prendono ti accompagneranno per il viaggio, mentre i conoscenti più recenti potrebbero trovarti troppo volubile per gestirti.

Carriera/Finanza: sognerai in grande mentre il Sole Scorpione e l'ottimistico Giove si allineeranno. Se non stai attento, un obiettivo di grandi dimensioni potrebbe essere destinato al fallimento prima di uscire dal cancello. Potrebbe essere necessario ridimensionare i piani futuri, in particolare se saranno necessari finanziamenti esterni per portarli a compimento. Torna al tavolo da disegno e rielabora il tuo schema finché non sembra qualcosa che può essere raggiunto.

Crescita personale/spiritualità: Fissarsi sulla propria immagine e desiderabilità può essere snervante quando Venere si scontra con l'insicura Chirone nel tuo segno. C'è di più in te che un bel viso o un vestito appariscente. Lascia trasparire la tua bellezza interiore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna potrebbe spingerti a cercare l'approvazione degli altri, ma c'è solo una persona che devi accontentare. Potrebbe essere il tuo partner, innamorato o per affari, o uno Scorpione a cui sei vicino. Prenditi cura di questa persona prima e preoccupati degli altri in seguito.

Amore/Amicizia: con un mucchio di pianeti nella tua zona di partnership, è imperativo che tu sappia come gestire una relazione. Potresti sentirti insicuro di te stesso mentre Mercurio mentale e Chirone frammentato si scontrano. O sei eccessivamente concentrato sui tuoi difetti o non presti abbastanza attenzione alle insicurezze che a volte ti fanno inciampare. Fai attenzione ai segnali che indicano che è stato attivato un vecchio schema. Impegnati a fare le cose in modo diverso.

Carriera/Finanza: quando gli strateghi Mercurio e Dallassi allineano, farai del tuo meglio per pensare in compagnia di un collega o durante il brainstorming con una squadra. Sarà bello scambiare idee con individui esperti. Che tu sia della stessa idea o che abbia punti di vista completamente diversi, troverai che il loro feedback sarà utile. È un momento opportuno per tracciare le fasi di un progetto collaborativo. Il tuo intelletto, risorse e contatti combinati possono preparare il terreno per il successo.

Crescita personale/spiritualità: un amico può offrire informazioni su un problema. Tuttavia, dovrai essere abbastanza coraggioso da aprirti. Mentre Chirone e Pallade si allineano, vedrai che la loro guida potrebbe essere inestimabile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci vuole un villaggio per fare le cose che vuoi fare. Con la luna nella tua zona di amicizia, cercherai supporto dagli amici su cui puoi contare. Un Ariete intraprendente può avere un suggerimento perspicace che ti aiuta a fare progressi verso un obiettivo.

Amore/Amicizia: potresti chiederti se un amico si prende cura di te mentre l'affettuosa Venere fa quadrare il vulnerabile Chirone nel tuo settore sociale. Una mancanza di attenzione può farti dubitare se ottieni tanto da un'amicizia quanto ne hai messo. L'atteggiamento e il comportamento del tuo amico nei tuoi confronti è cambiato? O potrebbe essere che non ti va più di essere dato per scontato? Pensaci un po' e poi decidi come vuoi procedere.

Carriera/Finanza: ci sono già una serie di compiti nel tuo piatto. Con l'ambizioso Sole Scorpione nella tua zona di lavoro che quadra l'ottimista Giove, ti illuderai pensando di poter gestire le attività di routine mentre affronti anche un nuovo progetto o ti dirigi in una direzione diversa. Cercare di più non è sempre meglio, soprattutto quando significa che non avrai il tempo o le risorse per fare le cose correttamente. Dai priorità ai tuoi progetti e alle tue attività.

Crescita personale/spiritualità: la furia sorge quando gli ostacoli si frappongono tra te e il futuro che desideri. Potresti inveire e infuriarti contro un trattamento ingiusto mentre il sole ed Eris si scontrano. Nessuno ottiene tutto ciò che vuole. Metti i problemi nella giusta prospettiva.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non c'è da vergognarsi nel volere un po' di attenzione. Vorrai essere visto, conosciuto e compreso mentre la luna attraversa la parte superiore del tuo grafico. Il riconoscimento da parte di un Ariete può essere gratificante, anche se potresti essere innervosito dal modo in cui ti capiscono.

Amore/Amicizia: essere eccessivamente preoccupati per ciò che il mondo pensa della tua relazione può causare problemi tra te e il tuo interesse amoroso. Mentre Venere nella tua casa di coppia si scontra con l'insicura Chirone, potresti dare troppo credito all'opinione pubblica. Se sei single e ossessionato dall'idea di trovare un partner in grado di fornirti lo status e la credibilità sociale che desideri, la tua ambizione potrebbe impedirti di trovare un buon partner. Non lasciare l'amore fuori dall'equazione.

Carriera/Finanza: è facile essere stravaganti quando si spendono i soldi di altre persone. Con il Sole in Scorpione che quadra più Giove nella tua zona di risorse condivise, sceglierai il più grande e il migliore quando qualcun altro sta pagando il conto. Sia che tu stia attingendo a fondi che appartengono al tuo interesse amoroso, a un partner commerciale o a un istituto finanziario, alla fine dovrai pagare. Gioca ora, paga dopo non è un piano sostenibile.

Crescita personale/spiritualità: quanto rumore puoi fare senza provocare una scenata? È qualcosa su cui riflettere quando il Sole in Scorpione e la scontenta Eris si scontrano. Vocalizzare le tue lamentele può attirare l'attenzione, ma lamentarsi costantemente può allontanare gli altri.