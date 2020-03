Oroscopo di oggi 16 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 16 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 16 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Panoramica generale: The Last Quarter Moon porta irrequietezza e desiderio di cambiamento. Tuttavia, andare troppo in là, troppo in fretta può interrompere un ciclo di guarigione emotiva. Per prima cosa, ram. Non lasciare che un Sagittario ti costringa a qualcosa per cui non sei pronto.

Amore / Amicizia: il dubbio può colpirti, Ariete, mentre la stoica Luna Capricorno si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Quando sorgono questi pensieri, metti in dubbio la tua amabilità. Tutti hanno dei difetti, ma tu sei l'unica persona che pensa che i tuoi siano un grosso problema. Non usarlo come scusa per renderti non disponibile per l'amore.

Carriera / Finanza: sei pronto a servire l'innovazione. La Luna Capricorno in linea con i nodi lunari e il rivoluzionario Urano suggerisce che ci sono soldi da fare con schemi inventivi. Vale la pena rimanere aggiornati con gli ultimi progressi tecnologici nel proprio campo. I tuoi colleghi potrebbero aspettarsi che tu sia la persona al corrente. Dedica un po 'di tempo ad aggiornare le tue informazioni.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio che entra in Pesci e la tua dodicesima casa mistica possono ispirarti a sondare le profondità della tua psiche alla ricerca di informazioni nascoste su ciò che ti fa spuntare. Fino all'11 aprile, la profonda introspezione avrà un ruolo nella foto. Sarai molto in sintonia con le energie spirituali. Pertanto, i tuoi sogni saranno succosi e istruttivi. La consulenza, il lavoro onirico, la meditazione e le pratiche contemplative potrebbero essere terapeutiche e rivelatrici.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Panoramica generale: è allettante perdersi nel proprio mondo; tuttavia, potrebbe significare che ti perdi l'opportunità di entrare in contatto con qualcuno che è piuttosto fico. Un Pesci potrebbe voler conoscerti meglio. Potrebbero essere divertenti perdersi con qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: farai il tuo miglior brainstorming tra amici e gruppi, ora che Mercurio intelligente è in Pesci e nella tua undicesima casa comune. Fino all'11 aprile, sarai ispirato da persone che sono sulla tua lunghezza d'onda mentale. In particolare, quelli con cui senti un'affinità creativa o spirituale. È un momento eccellente per essere coinvolti con un gruppo o un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: è allettante seguire le tue idee in una tana di coniglio e perderti facendo le tue cose, ma non lasciare che l'ultimo quarto di Luna in Sagittario alla ricerca di avventure ti porti fuori strada. Soprattutto se si prevede di concentrarsi su un'agenda del team. Se sei un agente solista, controlla di essere in rotta con i tuoi obiettivi piuttosto che passare il tempo in una distrazione. In entrambi i casi, è meglio attenersi a ciò che hai iniziato.

Crescita personale / spiritualità: il blues a tarda notte potrebbe essere un segno del fatto che sei rimasto sveglio oltre l'ora di coricarti. La fatica può aumentare la tua vulnerabilità. Con la luna quadrata ferita a Chirone, possono sorgere vaghe paure e insicurezze. Non è niente che una buona notte di sonno non possa curare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Panoramica generale: è a pieno ritmo per la tua carriera. Spero che tu abbia una visione di dove vuoi andare da qui. Una conversazione con un Pesci potrebbe essere fondamentale per aiutarti a costruire un piano per far avanzare le cose. Non essere timido nel richiedere assistenza.

Amore / amicizia: l'ultimo quarto di Luna nella tua zona di partnership suggerisce che una relazione potrebbe essere una distrazione. Soprattutto se toglie energia e attenzione alla tua carriera. Non preoccuparti, questo non è un problema permanente. Oggi è molto importante dare il massimo al tuo lavoro. Una volta messo a riposo un progetto importante o fatto progressi verso il tuo prossimo obiettivo, puoi dedicare più tempo alla tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: le tue parole sono destinate ad attirare l'attenzione con il tuo sovrano, Mercurio, in Pesci e la tua zona di carriera. Fino all'11 aprile, il tuo modo creativo di far conoscere le tue idee può aiutarti a fare progressi nelle trattative commerciali. Puoi anche creare un ronzio attorno a progetti importanti. Sia che tu stia rivolgendo un pubblico o vendendo le tue idee in un modo più informale, sarai un successo. È un momento eccellente per entrare in contatto con qualcuno che può aiutarti a muovere la tua prossima carriera.

Crescita personale / Spiritualità: l' ispirazione scaturisce dal profondo mentre la Luna Capricorno contatta il risveglio Urano. Ascolta i tuoi sogni e i tuoi momenti. Potresti ricevere un messaggio che fornisce notizie interessanti sul tuo futuro.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la curiosità, la creatività e lo spirito di avventura sono cose che meritano di essere abbracciate. Possono aprirti a nuove possibilità. Così può trascorrere del tempo con un affascinante Pesci. Potrebbe darti idee sui percorsi che vuoi esplorare.

Amore / amicizia: a volte, i piani dell'ultimo minuto sono i piani migliori. La luna che si sincronizza con il jolly Urano ti invita a cogliere l'attimo e approfittare di un'opportunità spontanea per trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso o un amico. Non è necessario disporre di un piano tracciato per divertirsi. Perché non lasciare che l'altra persona prenda il volante mentre ti siedi e goditi il ​​viaggio?

Carriera / Finanza: non lasciare che l'ultimo quarto di luna metta fine alla tua creatività! Nella tua voglia di fare le cose, potresti abbandonare un piano ispirato. È fantastico che ti senta così produttivo. Tuttavia, il lavoro che produci potrebbe essere migliore se ti dai il tempo per dare forma a un'idea intrigante. Fai una piccola ricerca e vedi cosa si sviluppa.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità aumenta quando Mercurio si sposta nei Pesci e nella tua casa di istruzione superiore. Fino all'11 aprile, sarai ispirato a saperne di più sugli argomenti di interesse. Potresti viaggiare o seguire un corso. Esplorare la metafisica o la spiritualità potrebbe anche interessarti. Se possiedi già conoscenze di esperti, è un momento eccellente per insegnare o pubblicare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se non riesci a sopportare il calore, uscire dalla cucina è una frase che potrebbe persistere nella tua mente oggi mentre incontri intensi scenari emotivi. Se ti interessa cosa sta succedendo (specialmente con un Pesci), troverai un modo per farcela.

Amore / Amicizia: c'è un tempo per essere umoristici e un tempo per dare alle cose emotive le gravitas che meritano. Non lasciare che l'ultimo quarto di luna nel Sagittario ribelle e amante del divertimento ti spinga a fare luce su un momento serio. Può essere scomodo tenere uno spazio per qualcuno mentre aprono il loro cuore perché innesca le tue vulnerabilità. Assicurati di trattare i sentimenti delicati con l'amore e il rispetto che meritano.

Carriera / Finanza: sarai un genio nel gestire i soldi degli altri ora che il furbo Mercurio si è trasferito in Pesci e nella tua casa di risorse condivise. Fino all'11 aprile, fornirai un'enorme intuizione e capacità di negoziazione creativa su questioni che coinvolgono prestiti, debiti e risorse che condividi con gli altri. È possibile che ti vengano affidate informazioni riservate relative a denaro e altre questioni. Assicurati di tenerlo per te.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole coraggio per esporti e condividere un'idea audace. Non lasciare che un caso di Sindrome di Imposter spenga il tuo splendore. L'ambiziosa Luna Capricorno che si allinea con il pioniere Urano in Toro suggerisce che potresti essere su qualcosa di grosso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la libertà di auto-espressione e di azione sono molto importanti in questo momento. Trova un modo per onorare questi desideri e adempiere ai tuoi obblighi verso gli altri. Potrebbe ancora essere necessario presentarsi per un Pesci mentre si prende spazio per fare le proprie cose.

Amore / amicizia: l'irrequietezza profonda può rendere difficile dare la vostra totale attenzione a una relazione. Puoi ringraziare l'Ultimo quarto in vivace Sagittario per averti fatto sentire un po 'birichino. Che tu sia single o in coppia, potresti chiederti se sei tagliato per sistemarti. Non ti preoccupare. Questo è un piccolo errore sul radar delle relazioni. È un segno che hai bisogno di un po 'di tempo da solo.

Carriera / Finanza: farai del tuo meglio pensando quando fonderai le menti con un alleato ora che Mercurio è nei Pesci percettivi e nella tua zona di associazione. Fino all'11 aprile, il brainstorming di idee con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda e la collaborazione a progetti importanti possono essere presenti nei tuoi piani. Le conoscenze, le risorse e i contatti combinati che porti al tavolo possono servire i tuoi interessi comuni. Beneficerai anche del feedback che un alleato di fiducia può fornire.

Crescita personale / spiritualità: la vicinanza può sembrare stucchevole mentre lo stoico Luna Capricorno quadra ferito Chirone. Un aspetto simultaneo di Urano ribelle accende la tua voglia di raccogliere e correre. Esercitare la tua indipendenza è una buona cosa. Onora il tuo desiderio di prendere lo spazio di cui hai bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: nulla sembra fuori portata per te. Nessun obiettivo sembra irraggiungibile e nessun desiderio sembra impossibile da realizzare. Un'interazione con un Ariete potrebbe mettere in dubbio le tue aspirazioni. Non fa mai male rivedere i tuoi piani con un occhio più esigente.

Amore / Amicizia: una relazione impegnata può sentirsi soffocante quando la luna contatta Chirone e ribelle Urano. Potresti temere che i desideri non convenzionali non vengano accolti dal tuo partner. Per alcuni, questo potrebbe spingere un lato selvaggio con qualcuno che ti permette di essere te. L'onestà è la migliore politica quando si tratta dei tuoi desideri. Potresti essere sorpreso da ciò che il tuo partner è disposto a provare. Se stai frequentando, esprimere la tua sessualità in modo disinibito può essere liberatorio.

Carriera / Finanza: Sarai un pensatore creativo e multi-tasker con Mercurio in Pesci fantasiosi e la tua zona di lavoro. Fino all'11 aprile, sarai impegnato a fare brainstorming con i colleghi e a escogitare modi efficienti e interessanti per affrontare i tuoi compiti. Potresti ritrovarti a destreggiarti tra diversi progetti importanti, quindi questo può essere un momento impegnativo. Organizzarsi e stabilire le priorità delle attività può essere utile. Le attività che coinvolgono la scrittura e i media sono preferite.

Crescita personale / spiritualità: l'ultimo quarto di Luna nell'avventuroso Sagittario ispira idee audaci e grandi progetti; tuttavia, eseguirli può essere una sfida se la barra è impostata troppo in alto. Realizzare ciò che è possibile può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è una buona giornata per dimostrare che c'è di più per te rispetto ai tratti stereotipati per cui il tuo segno è noto. Non devi essere sempre lunatico e intenso. Un Toro ti apprezzerà di più quando mostrerai che puoi essere flessibile e divertente.

Amore / Amicizia: un lieve disaccordo potrebbe sorgere quando si trasmettono meschini rimostranze e si ossessiona questioni non importanti. A nessuno piace un lamento, soprattutto se ne hai l'abitudine. La Luna Capricorno che si allinea con Urano illuminato suggerisce che ci sono modi più evoluti per interagire con il tuo interesse amoroso o un amico. Perché non fare un cambiamento?

Carriera / Finanza: lultimo quarto di Luna nello stravagante Sagittario potrebbe ispirare una grande pazzia per un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Potresti non accontentarti di optare per semplici piaceri quando il pacchetto deluxe attira la tua attenzione. È bello se te lo puoi permettere; tuttavia, spendere di più non garantisce che raddoppi il divertimento. C'è probabilmente un'opzione meno costosa e altrettanto piacevole.

Crescita personale / spiritualità: il tuo pensiero sarà super creativo e comunicherai con un talento drammatico ora che Mercurio è in Pesci fantasiosi e il regno che governa l'intrattenimento, la creatività e il romanticismo. Fino all'11 aprile, sarai impegnato a saperne di più su persone, progetti e passatempi che ti daranno gioia. Esprimerai il tuo affetto liberamente e porterai curiosità giocosa in tutto ciò che fai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: hai più opzioni di quante ne pensi. Vale la pena dedicare del tempo a ricercarli piuttosto che assumere che le cose non funzionino. Non vale la pena avere sempre fretta di concludere e andare avanti, soprattutto quando si ha a che fare con un Pesci.

Amore / Amicizia: puoi essere un po 'traballante con l'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Questo potrebbe significare che hai dei piani con qualcuno vicino a te a favore di fare le tue cose. Onorare i tuoi impegni farà molto per mantenere relazioni armoniose con una persona che è importante per te.

Carriera / Finanza: non essere così veloce da presumere che non puoi permetterti di spendere soldi per qualcosa di piacevole. La tua risposta iniziale è quella di assumere il peggio quando il cupo Capricorno Luna contatta il Nodo Nord e ferisce Chirone. Un cenno dell'inventivo Urano suggerisce che potrebbe esserci un modo insolito per finanziare i tuoi piani. Fai i compiti, Sag. Puoi scoprire un'opzione eccitante.

Crescita personale / spiritualità: penserai molto a dove vieni e dove metti radici ora che Mercurio è nei Pesci mistici e nel tuo regno domestico. Fino all'11 aprile, le questioni relative alla casa e alla famiglia saranno le vostre idee principali. La tua casa potrebbe essere più frequentata del solito. Potresti telelavorare o il tuo spazio vitale potrebbe essere il punto di ritrovo centrale per i tuoi cari.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: un'analisi eccessiva può portare a paralisi mentale. Perché non fidarti di sapere cosa stai facendo? Se hai bisogno di un'opinione esterna, chiedi aiuto a un Cancro intelligente e comprensivo. Il loro feedback potrebbe confermare che eri sulla strada giusta da sempre.

Amore / Amicizia: non lasciare che l'abitudine di diventare cupo rovini il tuo divertimento. È fin troppo facile cadere nella routine quando una fusione luna / nodo meridionale nel tuo segno si scontra con Chiron ferito. Cerca una persona allegra e premurosa nella tua vita per sollevare l'umore. Un cenno dell'imprevedibile Urano suggerisce che una data di attimo o una gita divertente con un amico potrebbero essere molto divertenti. Non pensarci troppo. Fallo e basta.

Carriera / Finanza: il tuo mojo mentale raggiungerà il picco con Mercurio in Pesci fantasiosi e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Fino all'11 aprile farai bene con progetti che prevedono la scrittura, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni. Sarai anche super concentrato quando studi e fai ricerche. Questo può essere un momento impegnativo durante il quale dovrai destreggiarti tra diversi progetti importanti. Organizzarsi può aiutarti a gestire il flusso.

Crescita personale / spiritualità: con l'ultimo quarto di luna nel versatile Sagittario che influenza il processo decisionale, più opzioni ci sono, più ti senti confuso. Potrebbe essere meglio attenersi al piano originale anziché spostarsi in una nuova direzione.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: un obiettivo finanziario potrebbe essere a portata di mano. Quindi, questo non è il momento di concedervi spese inutili. Continuate e presto vedrete i frutti della vostra moderazione. Un Toro esperto di soldi potrebbe avere qualche consiglio che ti aiuta a rimanere in pista.

Amore / Amicizia: se ci sono diversi eventi nel tuo calendario sociale, sarai tentato di esplorarli tutti piuttosto che restringere le opzioni. Con l'ultimo quarto di luna che incide sulla spesa e sulla tua vita sociale, andare tutto fuori significa che le tue finanze potrebbero avere un colpo. Se hai delle bollette da pagare o stai risparmiando qualcosa di speciale, è saggio rimanere nel budget.

Carriera / Finanza: Trattare può diventare il tuo forte con Mercurio in Pesci creativi e la tua casa dei beni. Fino all'11 aprile, userai intelligenza, intuizione e abilità comunicative per fare le tue mosse migliori. Raccogliere informazioni sul tuo panorama professionale può prepararti a negoziare un rilancio. Le tue conoscenze e capacità di contrattare possono essere un vantaggio quando si tratta di acquistare e vendere.

Crescita personale / spiritualità: indulgere nelle tue paure è un modo infallibile per aumentare l'ansia. La cupa Luna in Capricorno che contatta il Nodo Sud e ferisce Chirone dice che non dovresti prendere l'abitudine. Un cenno di Urano nel tuo regno domestico suggerisce che i consigli di un parente con un punto di vista illuminato potrebbero aiutare a cambiare la tua prospettiva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua creatività è forte e hai idee fantasiose. Cerca il supporto che ti aiuta a eseguirli. Se chiedere aiuto non è il tuo punto forte, potresti trarre vantaggio dalla collaborazione con un Toro che può fornire la struttura di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: gli amici e le finanze non si mescolano bene poiché una fusione luna / nodo meridionale si scontra con Chirone nella tua zona monetaria. Salvare un amico con problemi di soldi è una cattiva idea, soprattutto se si tratta di uno scenario ripetuto. Se sei in difficoltà finanziarie, chiedi consiglio a un amico con buone capacità di gestione del denaro. Le informazioni giuste possono aiutarti a cambiare le cose.

Carriera / Finanza: con l'ultimo quarto di luna nel versatile Sagittario, c'è il pericolo di diffonderti troppo magro. È saggio completare un progetto che è già in corso prima di aggiungere altro al tuo piatto. È allettante accendere i riflettori proponendo qualcosa di nuovo. Tuttavia, attirare l'attenzione non sarà a tuo favore se non riesci a finire ciò che hai iniziato.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio nel tuo segno, la tua arguzia e la tua mente curiosa possono essere le prime cose che le persone notano di te. Li renderà desiderosi di ascoltare la tua storia. Fino all'11 aprile, i tuoi pensieri saranno incentrati sui tuoi affari e interessi personali e ti divertirai a discuterne con gli altri. Sarai un oratore coinvolgente ma un povero ascoltatore. Cerca di ricordare che la conversazione è una strada a doppio senso.