Oroscopo di oggi 18 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 18 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sentirsi sotto pressione quando si vuole scurirsi è estenuante. Presentati alle persone e alle situazioni per cui devi presentarti (come un Capricorno esigente). Premiati con un'indulgenza rilassante e sobria alla fine della giornata.

Amore / Amicizia: ascolta la voce che ti dice di non dire quella cosa che stai per dire. Espressivo Mercurio che sfida il cinico Saturno ti supplica di considerare il peso delle tue parole. Probabilmente hai avuto questi pensieri prima, e non molto tempo fa. C'è una ragione per cui non le hai espresse allora, e c'è una ragione per cui non dovresti esprimerle adesso.

Carriera / Finanza: un allineamento luna / Marte / Urano dice che sei pronto a colpire il terreno correndo e dimostrando alcuni nuovi trucchi. Anche se un cenno del ferito Chirone avverte che l'insicurezza potrebbe rallentarti. Puoi ascoltare la tua paura, oppure puoi avere fede nel sapere che cosa stai facendo e farcela nonostante i tuoi dubbi.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei mistici Pesci e nel tuo regno nel backstage. Il prossimo mese si tratta di prendere la vita a un ritmo più piacevole. Alcuni arieti possono avere il lusso di intraprendere un ritiro spirituale, mentre la maggior parte si accontenterà di rendere il riposo e l'introspezione una priorità. Questo transito segna il tuo periodo annuale di letargo, quindi cerca i modi per abbassare il volume della tua vita frenetica.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi imparare molto da amici e colleghi se solo ascolterai. C'è spazio per più di un geniale pensatore nella stanza. Potresti essere spazzato via da un Cancro se ti allontani e dai loro un momento per esprimere la propria mente.

Amore / amicizia: oggi il sole entra nei Pesci pieni di sentimento e nella tua zona di amicizia. Nel mese successivo, sarai a casa quando trascorri del tempo con gli amici, in particolare quelli con cui condividi una connessione speciale. È un grande momento per espandere la tua cerchia sociale. Dai un'occhiata ai gruppi che riflettono i tuoi interessi. Non sai mai chi potresti incontrare. Ora sei un giocatore di squadra, quindi ti piaceranno le attività e le collaborazioni di gruppo.

Carriera / Finanza: a nessuno piace sapere tutto. L'odioso allineamento Mercurio / Saturno di oggi mette in guardia contro il volontariato per risolvere un problema. Soprattutto se di solito sei la persona che ha tutte le risposte. Forse, devi dare a un collega la possibilità di condividere ciò che sanno? A meno che non sia il tuo compito risolverlo, attendi che qualcuno ti chieda assistenza.

Crescita personale / spiritualità: opinioni forti possono attirarti in un confronto. L'autorevole luna in Capricorno che contatta Marte, Chirone e Urano dice che hai qualcosa da dimostrare. L'insicurezza può spingerti a convalidare la tua posizione; tuttavia, sai di cosa stai parlando e hai delle idee geniali. Abbassa il tubo in modo che le persone possano sentirti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: brami il tipo di esperienza profonda che ti fa sentire veramente vivo. Potrebbe venire attraverso un incontro romantico o il perseguimento di un importante traguardo di carriera. Fallo! Un Pesci può svolgere un ruolo in questa avventura.

Amore / Amicizia: la passione che senti è reale quando la luna si fonde con Marte nel sensuale Capricorno. Un cenno del non convenzionale Urano dice che potrebbe diventare piuttosto selvaggio a porte chiuse. Ciò significa che non permetti alla tua insicurezza di impedirti di esprimere i tuoi veri desideri. Se non accoppiato, considera che potresti avere nuovi impulsi che solo l'amante più inventivo può graffiare.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nei Pesci ispiratori e nella tua zona di carriera. Nel prossimo mese, potresti avere un ruolo di alta visibilità. È la tua occasione per attirare l'attenzione di colleghi e figure influenti. Dove vuoi prendere la tua carriera da qui? Cosa speri di ottenere? Questo potenziamento planetario può supportare il tuo progresso. Scopri come fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: un segreto condiviso con te è meglio conservato per te. È allettante tentare di parlarne agli amici o pubblicarlo sui social media. L'allineamento di Mercurio / Saturno di oggi avverte che avresti portato le cose troppo lontano. Non importa la colpa che sentiresti di aver tradito la fiducia di questa persona.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, sarai più felice se trovi un modo per farlo funzionare con chiunque ti impegni (specialmente un Capricorno). Prendere uno per la squadra può posizionarti per una vittoria personale. Perché non optare per la pace invece di avere ragione?

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potresti non parlare la stessa lingua spirituale. Il Mercurio premuroso che sfida il Capricorno irremovibile suggerisce che potrebbero non essere aperti alla conversione secondo il tuo punto di vista. Se i ruoli sono invertiti, è meglio tacere piuttosto che rischiare di diventare un pazzo. Puoi rivisitare il problema quando e se sembra appropriato.

Carriera / Finanza: la collaborazione è una danza delicata mentre l'autorevole Capricorno Luna si fonde con il potente Marte. Puoi dare una testa a testa con il tuo collega, oppure puoi lavorare insieme per far sì che le cose accadano in modo dinamico. Esiste il potenziale per un enorme successo a condizione che nessuno cerchi di rubare il ruolo dell'altra persona.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Pesci mistici e nella tua casa di coscienza superiore. Nel prossimo mese, sarai ispirato ad avventurarti oltre i confini del tuo mondo quotidiano. Esplorerai i tuoi piani interiori attraverso la spiritualità o la metafisica? O allargherai i tuoi orizzonti attraverso il viaggio o l'istruzione? Alcuni tumori potrebbero essere spostati per insegnare o pubblicare le loro idee. Sii aperto a condividere la tua saggezza con il mondo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: i tuoi obiettivi potrebbero essere in contrasto con quelli delle persone intorno a te. Non significa che ti sbagli. Indica la necessità di essere più attenti alle preoccupazioni degli altri. C'è spazio per scendere a compromessi con la maggior parte delle persone, anche se non con un Ariete egoista.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sbagliato nell'essere avventurosi e nel cercare di esprimere i tuoi desideri in modo diverso. Tuttavia, poiché l'amore di Venere si scontra con i nodi della luna, potrebbe essere necessario un approccio più pratico per mantenere le cose come sono con il tuo partner. Fai attenzione se dicono che non hanno un appuntamento folle e preferiscono fare qualcosa di rilassante. Per i single, i brividi romantici possono essere divertenti, ma potrebbero non creare una relazione.

Carriera / Finanza: le difficoltà di comunicazione possono gettare una chiave nelle opere mentre l'indecisa Luna Bilancia si scontra con l'esatto Saturno e l'ossessivo Plutone. Non c'è spazio per vacillare o fornire informazioni che non rispondono a rigide richieste. Aggiungi un'opposizione al discordante Eris al mix e non c'è molto spazio per esprimere le tue idee senza che qualcuno riesca a dare una svolta ai loro mutandoni. Fortunatamente, il sostegno di un collega fidato può salvarti.

Crescita personale / spiritualità: un allenamento vigoroso, uno sport agonistico o un'attività fisicamente impegnativa potrebbero essere la cosa giusta da spingere. È un modo eccellente per liberare frustrazione e indifferenza represse. Anche una camminata veloce può essere riparativa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: c'è un forte desiderio di esprimere te stesso in modo creativo e sfruttare al meglio i tuoi talenti unici, soprattutto sul lavoro. Un Toro può essere molto colpito dai tuoi sforzi, a condizione che le tue idee coincidano con ciò che ci si aspetta.

Amore / Amicizia: oggi il sole entra in Pesci pieni di sentimento e nella tua casa di associazione impegnata. Nel prossimo mese, sarai desideroso di trovare qualcuno che condivida la tua relazione con i tuoi obiettivi. Durante questo periodo, trarrai beneficio dalla condivisione del tuo percorso di vita con un'anima simile. È un momento eccellente per aggiornare una situazione di appuntamenti casuali a un accordo più esclusivo. È anche un buon momento per sposarsi o fidanzarsi. Se sei già impegnato, concentrati sul passare più tempo insieme e migliorare la tua relazione.

Carriera / Finanza: hai il tuo modo di fare le cose. Lo dimostrerai mentre la luna emotiva si fonde con Marte in un determinato Capricorno. A meno che tu non sia disposto a portare qualcosa di unico e innovativo, faresti meglio a fare le cose dal libro. Una mossa anticonformista potrebbe portare a una perdita di supporto se non sai cosa stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: frenare l'impulso di piovere sulla parata di qualcuno. Un allineamento spigoloso tra Mercurio chiacchierone e poppa Saturno dice che se non stai attento, una tua parola critica potrebbe rovinare il divertimento di qualcuno. Non lasciare che il tuo desiderio di avere ragione ti ispiri a essere una persona cattiva.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: essere a casa non è molto rilassante quando ci sono così tante cose che devi fare. Concentrati sulla cura degli affari a casa e sul posto di lavoro. Perché non premiare i tuoi sforzi trascorrendo del tempo con un Toro con una storia intrigante da raccontare?

Amore / Amicizia: una fusione luna / Marte che si scontra con Chirone ferito indica che potresti far cambiare idea ai tuoi mutandoni per un problema di relazione. Arrabbiarsi e sentirsi feriti è un modo per andare. Un cenno di Urano suggerisce che esiste una soluzione non convenzionale al tuo problema. Lo riconoscerai solo se abbassi la collera e consideri un approccio alternativo.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra in Pesci adattabili e nella tua zona di lavoro. Nel prossimo mese, sarai ispirato a portare il meglio nella tua routine lavorativa quotidiana. Può sembrare noioso, ma c'è un'enorme soddisfazione da ottenere da un lavoro ben fatto. È un ottimo momento per consultare l'elenco delle cose da fare e completare le attività che possono migliorare le prestazioni e l'efficienza complessive del lavoro. Se stai cercando una nuova posizione, una mossa laterale è più probabile di un cambio di carriera.

Crescita personale / spiritualità: il transito del sole segnala un focus sul benessere. Nelle prossime quattro settimane, sarai motivato a mettere il tuo corpo in perfetta forma. È il momento perfetto per modificare la dieta e l'esercizio per ottimizzare la forma fisica.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le conversazioni sono super intense, ma cruciali per comprendere gli altri e rimanere informati su ciò che accade intorno a te. Mantieni il tuo senso dell'umorismo, soprattutto quando hai a che fare con un irritante Capricorno. Non c'è tempo per arrabbiarsi o stressarsi.

Amore / Amicizia: oggi il sole entra in Pesci fantasiosi e nella tua casa di romanticismo, divertimento e creatività. Nel prossimo mese, sarai ispirato a perseguire le persone e le attività che ti portano gioia. Pianifica una vacanza, divertiti con i tuoi hobby preferiti o organizza una festa. La tua atmosfera giocosa e allegra può rendere la vita soddisfacente per gli appuntamenti. Gli Scorpioni accoppiati possono divertirsi di più con il loro partner mentre i single possono incontrare nuove persone e divertirsi giocando sul campo. Anche le relazioni con i tuoi figli saranno più soddisfacenti.

Carriera / Finanza: un'idea creativa potrebbe non essere pronta per la prima serata. Una spigolosa connessione Mercurio / Saturno suggerisce che, per ora, potrebbe essere meglio tenerlo per te. Potrebbe esserci un dettaglio cruciale che ti sei perso. Concediti il ​​tempo di fare ulteriori ricerche e di ammorbidire i bordi grezzi prima di presentarlo ai poteri che sono.

Crescita personale / spiritualità: guarda cosa dici! Con un brutto allineamento lunare / Marte / Chirone che influenza la comunicazione, potresti far apparire qualcosa di doloroso e cattivo. Un cenno dell'inventivo Urano suggerisce che esiste un modo per esprimere critiche che permetteranno spazio per il dialogo e la risoluzione. Lascia che l'altra persona apra la strada.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'ossessione per il denaro, lo status e le proprietà può essere un problema. C'è di più nella vita e tu hai un profondo desiderio di trovare nuove motivazioni. Un Toro che possiede un punto di vista illuminato può darti alcune nuove interessanti idee.

Amore / Amicizia: oggi il sole entra nei Pesci idealistici e nel tuo regno domestico. Durante il mese successivo, sarai al meglio quando trascorri del tempo a nidificare e uscire con i tuoi amici e familiari più cari. È la ricarica di cui hai bisogno per soddisfare le esigenze della tua vita professionale. È il momento ideale per miglioramenti progettati per rendere la tua casa più comoda e più invitante. Organizza una cena speciale in famiglia o invita gli amici per la serata di gioco. La tua atmosfera accogliente farà sentire tutti a casa.

Carriera / Finanza: fai attenzione all'esitazione che provi a spendere in casa o in famiglia. L'allineamento odierno di Mercurio / Saturno suggerisce che questo potrebbe essere un lungo impegno. Quindi, dovresti prenderti il ​​tempo di decidere se sei pronto a fare il grande passo. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche. Essere meglio informati può aiutarti a prendere una decisione.

Crescita personale / spiritualità: essere ossessionati dallo status sembra un po' stantio mentre la luna si unisce al nodo sud nel soffocante Capricorno. C'è una vera spinta a condividere ciò che hai guadagnato e a coltivare una maggiore interdipendenza con gli altri. Cerca i modi per creare sistemi di supporto reciprocamente vantaggiosi e autentici per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la tua conoscenza di sé e la fiducia sono solide. Lascia che sia qualcosa che ti ispira ad avventurarti oltre i confini di ciò che conosci piuttosto che lasciarlo diventare una fortezza in cui ti barrichi dentro. Lascia che un Cancro ti attiri e ti sfidi a provare nuove cose.

Amore / Amicizia: l’impazienza prodotta da una fusione luna / Marte nel tuo segno potrebbe portare a mosse affrettate. Chirone ferito nel mix suggerisce che hai qualcosa da dimostrare. Lascia che la tua frustrazione ti spinga verso una svolta piuttosto che una rottura. Il supporto dell'inventivo Urano afferma che un approccio non convenzionale all'amore potrebbe aiutarti a raggiungere ciò che desideri. Sei aperto ad affrontare il romanticismo in modo nuovo?

Carriera / Finanza: oggi il sole entra in Pesci pieni di sentimento e nella tua zona di comunicazione. Nel corso del prossimo mese, cercherai di ottenere una comprensione più profonda delle persone con cui interagisci quotidianamente. Sarai la persona che chiede a qualcuno come stanno e in realtà si prende il tempo di ascoltare la loro risposta. Il tuo gioco di comunicazione sarà forte, quindi è un momento eccellente per i progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico, l'apprendimento e l'insegnamento. Sei sicuro di essere un comunicatore avvincente.

Crescita personale / spiritualità: non è sempre saggio buttare il peso in giro. Un spigoloso allineamento Mercurio / Saturno mette in guardia contro l'onere della gente con la tua conoscenza o autorità. Se non richiesto, è meglio mantenere ciò che sai per te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sapere cosa dire e cosa non dire può fare la differenza tra avere una giornata fantastica e una giornata davvero scadente. Dovresti prestare particolare attenzione alle parole che usi con un Ariete impetuoso. Potrebbero tornare a perseguitarti.

Amore / amicizia: desideri ardentemente rivelare di più chi sei a qualcuno a cui tieni. Eppure la paura del rifiuto incombe. Non dire più di quanto ti senti a tuo agio. La tua sicurezza potrebbe colpirti se il tuo ascoltatore ha difficoltà a relazionarti con te. Conoscersi a vicenda dovrebbe essere un processo organico, non un affare affrettato.

Carriera / Finanza: le tue parole suonano bene, ma intendi quello che dici? Venere gradita alle persone che squadrano i nodi della luna mette in guardia dal fare pigramente promesse. Non guadagnerai punti dicendo che farai qualcosa e non seguirai. Dire di no può renderti impopolare. È un rischio che dovrai prendere per essere preso sul serio sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: un libro di auto-aiuto o un consiglio di un mentore o di una guida spirituale possono essere molto affermativi. Potrebbe convalidare i tuoi pensieri e le tue idee e farti sapere che sei sulla strada giusta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei davvero nella tua testa. Non è il posto ideale dove lasciare che la paura e la frustrazione prendano il sopravvento. Trascorrere del tempo con un leone vivace può rinfrescare la tua prospettiva. Sono lo yang del tuo yin e possono fornire l'equilibrio di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: c'è una disconnessione tra ciò che dici e come ti senti mentre una fusione luna / Marte si scontra con Chirone ferito. Poiché non sei in contatto con le tue emozioni, le tue parole potrebbero essere involontariamente dannose. Rabbia repressa o risentimento potrebbe essere la colpa. Mettiti in contatto con te stesso per scoprire come ti senti davvero prima di avere una conversazione delicata.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nei Pesci idealistici e nella tua casa delle risorse. Affrontiamolo. Hai una strana relazione con il denaro. Ti comporti come se non avesse importanza o credi di poterlo attrarre in modi magici (e talvolta puoi farlo). Nel mese successivo, sarai motivato ad aumentare il tuo flusso di cassa e perseguire opportunità potenzialmente prospere. Spendi in cose che hanno un significato per te, anche se alcune persone potrebbero non capire l'appello. Va bene se nessuno ottiene i tuoi valori.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non prendere decisioni critiche da un luogo di paura. Tentare di creare un buffer che ti protegga da disastri sconosciuti è una perdita di tempo. Sviluppare l'abitudine di fare scelte sensate è tutta la protezione di cui hai bisogno.

