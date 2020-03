Oroscopo di oggi 18 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 18 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 18 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è la pressione di recitare la parte e fornire ciò che le persone si aspettano. Un Capricorno prepotente può richiedere che tu tocchi la linea. Pensa a cosa c'è in ballo prima di ribellarti. Sei arrivato troppo lontano e hai lavorato troppo duramente per farlo saltare adesso.

Amore / Amicizia: il ribelle in te esce mentre la Luna Capricorno si scontra con Eris sfrenata. Puoi essere troppo caldo per gestire quando sei in uno stato così selvaggio. Chiunque cerchi di reprimerti probabilmente prenderà le corna. Fai attenzione a non portare il tuo umore nervoso su qualcuno che vuole essere vicino a te.

Carriera / Finanza: le ricerche e le manovre dietro le quinte possono avvicinarti al completamento di un incarico o al raggiungimento di un obiettivo con l'aiuto dell'intuitivo Sole dei Pesci che si allinea con la luna e Vesta dedicata. Questo non è il momento per mosse appariscenti. Seguire un piano ben definito e portarlo costantemente a compimento farà la giusta impressione. Nessuno ha bisogno di conoscere i tuoi metodi. Devono solo vedere il risultato finale.

Crescita personale / spiritualità: l' immagine è tutto mentre la luna si unisce ai pianeti nel Capricorno cosciente dello stato. Hai quello che serve per impressionare le persone, ma a quale costo? Un quadrato alla dea guerriera Eris nel tuo segno suggerisce che non sarai felice di giocare e, se spinto troppo lontano, farai sapere alla gente come ti senti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ci sono alcune cose importanti che devi concludere prima di poter dedicare un po 'di tempo a te stesso. Controlla di aver fatto i compiti prima di procedere. Fai attenzione a non lasciare che un Ariete metta in pericolo la tua fiducia. Hai questo!

Amore / amicizia: perché non prendersi la responsabilità di pianificare una serata divertente per un piccolo gruppo? Ti puoi fidare di ricercare attentamente le opzioni e coprire tutte le basi con l'aiuto del creativo sole in Pesci che si allinea con la luna e Vesta dedicata. Sai a cosa piacciono le persone, quindi sarà facile pianificare un'attività di cui godranno. Fai attenzione a non impazzire organizzando ogni piccolo dettaglio.

Carriera / Finanza: questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per l'apprendimento, la ricerca e la condivisione di ciò che sai con un vasto pubblico. Con l'ambiziosa Luna Capricorno che contatta uno stellium di pianeti nella tua casa di istruzione superiore, puoi ottenere una padronanza magistrale sull'argomento scelto. Alcuni tori possono raggiungere lo status di esperti. Se ci sei già, probabilmente c'è un pubblico desideroso di ascoltare ciò che sai. Editoria, istruzione e marketing sono favoriti.

Crescita personale / spiritualità: la pressione per sapere di cosa stai parlando è immensa, quindi non è una sorpresa se stai andando fuori di testa. Rimanere concentrati sui fatti può tenerti sulla buona strada e aiutarti a consegnare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: emozioni intense e desideri travolgenti sono le forze trainanti dietro le tue azioni. Prenditi un momento per verificare con te stesso e contemplare ciò che stai veramente cercando. Fare mosse consapevoli può aiutarti a evitare di scontrarti con un Ariete.

Amore / Amicizia: la luna che contatta un gruppo di pianeti nel sensuale Capricorno e la tua zona di intimità accende un fuoco sotto i tuoi desideri. Ottenere ciò che vuoi può sembrare piuttosto urgente. Questo è un territorio delicato. Quindi, devi stare attento a non diventare troppo forte. Non c'è dubbio che è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, è importante ricordare che nulla accadrà senza che l'altra persona ti dia il via libera. Prenditi del tempo per riconoscere i loro bisogni.

Carriera / Finanza: ora è il momento di utilizzare qualsiasi informazione riservata possiedi. L'intuito Sun Pesci che si allinea con l'asteroide Vesta suggerisce che potrebbe aiutarti ad andare avanti. È meglio non rivelare fonti né tradire la fiducia di nessuno. Non puoi permetterti di danneggiare relazioni importanti e professionali. Sei abbastanza intelligente da usare ciò che sai senza mettere nessuno in una posizione compromettente.

Crescita personale / spiritualità: la determinata Luna Capricorno che si scontra con la discordante Eris avverte che ottenere ciò che vuoi nel qui e ora può sembrare così urgente che sei disposto a mettere a rischio il tuo futuro. Pensa oltre il momento e ricorda che nella vita c'è molto di più di quello che succede oggi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti raggiungere il tuo punto di rottura con le persone che ti richiedono e ti aspettano di essere all'altezza delle aspettative ridicole. La verità è che la tua ribellione è attesa da tempo. Potrebbe essere necessario definire i confini con un Capricorno.

Amore / Amicizia: non c'è intensità di fuga mentre la luna passa sopra una serie di pianeti in impegnativo Capricorno. Trattare con il tuo partner può sembrare più lavoro di quanto tu voglia davvero fare. Una relazione travagliata potrebbe spezzarsi sotto la pressione. Se sei single, essere disaccoppiato può sembrare oneroso, in particolare se acquisti nel mito che hai bisogno di un partner per essere integro o degno. C'è una buona ragione per cui sei single in questo momento. Identificalo e celebra la libertà che il tuo status conferisce.

Carriera / Finanza: quando senti che tu e un collega o un team siete sulla stessa lunghezza d'onda, volete incanalare l'energia per rafforzare la connessione. Con un sole empatico / allineamento di Vesta che influenza le dinamiche di gruppo, potresti avere un modo ideale di lavorare insieme che ti dedichi alla coltivazione. Ti senti potenziato quando metti insieme i tuoi talenti e risorse con un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo. Quindi, è un momento eccellente per la collaborazione.

Crescita personale / spiritualità: la coazione a conformarsi alle norme sociali può essere stressante. Mentre la Luna conservatrice del Capricorno si scontra con Eris, potresti scoprire che non sei interessato a seguire la linea. Vive la révolution!

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sul lavoro e nella vita personale, potresti avere molto più da fare del solito. Più responsabilità possono significare più stress. Va bene dire di no. Potrebbe essere necessario tracciare una linea con un Capricorno prepotente che si aspetta troppo da te.

Amore / Amicizia: stai pagando il prezzo per misfatti passati? Può sembrare così quando la luna si fonde con i pianeti nel Capricorno che scatena il karma. Le forze oppressive sembrano ostacolare i tuoi progressi in una relazione esistente o sfidare le connessioni. Le influenze delle vite passate potrebbero essere in gioco. Presta attenzione ai modelli e identifica dove devi fare le cose in modo diverso. Cambiare le tue azioni può cambiare i tuoi risultati.

Carriera / Finanza: ti dedichi al tuo lavoro e lo dimostra. Il Sole dei Pesci spirituale in linea con l'asteroide Vesta indica una ricerca di significato attraverso la tua professione. Se sei ancora alla ricerca della tua chiamata, ti spingerai oltre nel processo. Anche la luce più piccola alla fine del tunnel può spingerti in avanti nella tua ricerca. Il tuo lavoro è ciò che lo fai. Pertanto, è più probabile che il significato provenga da te che dalla convalida esterna.

Crescita personale / spiritualità: l' ipocrisia è qualcosa che non sopporterai mentre la dogmatica luna in Capricorno piazza Eris ribelle. Quando le azioni di qualcuno non si allineano con le loro parole, sarai veloce a indicarlo. Assicurati di camminare con i tuoi discorsi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: alcune aree della tua vita possono sembrare un campo minato. Non sei sicuro di come evitare di allontanare le persone. La tua scommessa migliore è quella di utilizzare la Regola d'oro, soprattutto quando si tratta di un Ariete dalla testa calda. Tuttavia, non è garantito che non si scateneranno.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa può sembrare più un problema di quanto valga la pena poiché la luna che passa sui pianeti nel cupo Capricorno smorza l'umore. Quella che dovrebbe essere una piacevole ricerca all'improvviso sembra un lavoro ingrato. Le aspettative oppressive e le richieste implacabili sono un modo sicuro per rovinare il divertimento. Non puoi cambiare il comportamento di un'altra persona, ma puoi assicurarti che ciò che fai non si aggiunga al problema. Ripristinare il bilanciamento alleggerendo.

Carriera / Finanza: con il sole che aspira l'asteroide Vesta, potresti essere ispirato a condividere la tua saggezza con un collega. C'è probabilmente un argomento a cui ti sei dedicato per saperne di più. Eventualmente, manterrai una mente aperta su ciò che portano sul tavolo. La loro prospettiva potrebbe essere preziosa e aggiungere una nuova dimensione a ciò che conosci. Collaborare a un progetto può essere molto utile quando si mette in comune la propria esperienza.

Crescita personale / spiritualità: un "ciò che è tuo è il mio atteggiamento mio" causa problemi quando la luna quadrerà Eris nella tua casa di intimità e risorse condivise. Non importa da che parte stai, è meglio non fare ipotesi. Riaffermare i confini con gentilezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: approfitta di tutta l'assistenza a tua disposizione. Ne avrai bisogno. Un Toro laborioso può dimostrarsi un valido aiuto e un alleato. Sarai più efficace in ciò che fai quando alleggerirai il tuo carico delegando le attività ad altri.

Amore / Amicizia: gli obblighi domestici e i desideri di relazione si scontrano mentre l'impegnativa Luna Capricorno piazza Eris nella tua zona di associazione. Non ci sono abbastanza ore al giorno per soddisfare gli obblighi familiari e familiari e fare della relazione una priorità. Allo stesso modo, potresti sentirti escluso da qualcuno che ha molte responsabilità. In tal caso, non prenderlo sul personale. Diventare un altro onere che devono affrontare non ti farà guadagnare punti, ma la pazienza e la comprensione lo faranno.

Carriera / Finanza: sotto un sole empatico / allineamento di Vesta, si può trovare conforto nell'unire capacità e risorse con un collega simile. Puoi approfondire la tua collaborazione una volta stabilita la fiducia e sai che hai in mente lo stesso obiettivo. Questa potrebbe essere la tua ultima opportunità per far accadere la magia sul posto di lavoro con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda. Trova un modo di lavorare insieme mentre c'è ancora tempo.

Crescita personale / spiritualità: chiedi aiuto per le questioni familiari e domestiche. La luna che passa su un gruppo di pianeti nel Capricorno avverte che potrebbe esserci più da gestire di quanto tu possa gestire da solo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: conoscere i propri limiti è essenziale per sfruttare al meglio la giornata. Il mantenimento della produttività richiede che tu sappia quando fare una pausa. Si applica al lavoro e alla tua vita personale. Un Toro può aiutarti a discernere quando porti le cose troppo lontano.

Amore / Amicizia: anche se sei in una relazione o nella ricerca dell'amore, a volte hai bisogno di una pausa. Un allineamento sole / Vesta nelle zone della tua vita sentimentale rivela la tua dedizione. Tuttavia, più tempo dedichi, più è fondamentale sapere quando fare un passo indietro e ricaricare. Prendersi del tempo per se stessi significa che avrai più da dare quando ti impegni con la tua data o il tuo partner.

Carriera / Finanza: i tuoi poteri di concentrazione sono forti e il tuo gioco di comunicazione è al punto giusto quando la luna passa sopra i pianeti in determinati Capricorno. È un giorno eccellente per concentrarsi su un'attività che potresti trovare mentalmente faticosa. La tua attenzione ai dettagli non ha eguali e puoi dedicarti alla ricerca finché non scopri le informazioni di cui hai bisogno. L'aspetto negativo è che non sarai molto obiettivo e potresti resistere a nuove idee. Il feedback dei colleghi può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: il lavoro mentale può essere altrettanto faticoso come il lavoro fisico. Quindi, c'è potenziale di esaurimento e stress. Riconosci i segni che indicano che è tempo di dare una pausa al tuo cervello.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: quando si tratta del mondo materiale, hai le tue priorità diritte e sai a cosa prestare la tua attenzione. Tuttavia, quando si tratta di emozioni, è possibile investire tempo in una ricerca infruttuosa. Non lasciare che un Ariete ti metta sotto la pelle e ti ispiri a comportarti male.

Amore / Amicizia: mentre l'autorevole Luna Capricorno piazza Eris ribelle nella tua zona di vita amorosa, il dramma è destinato a sorgere. Sembra che qualcuno (forse tu) sia intenzionato a infrangere le convenzioni e fare le cose a modo loro. Potrebbe essere un rimborso per essere stato ignorato o rifiutato in passato. È un gioco pericoloso e ci sono conseguenze. Non avviarlo e rifiutare di prenderne parte.

Carriera / Finanza: non sarai dissuaso dall'acquistare qualsiasi attività tu stia cercando. Con la luna che contatta una miriade di pianeti nell'ambizioso Capricorno, la necessità di raggiungere ciò che desideri può essere urgente e primordiale. Quindi, no non è una risposta che sei disposto ad accettare. Ti basta scavare i talloni e mantenere il terreno fino a quando la marea si trasforma a tuo favore. La resistenza da sola potrebbe essere sufficiente per vincere la partita.

Crescita personale / spiritualità: i sogni e la produttività si scontrano in modo meraviglioso mentre il Sole dei Pesci e Vesta dedicato si allineano. Questa energia denota la volontà di lavorare sodo per ottenere qualcosa che sia profondamente significativo e utile. Potrebbe essere un obiettivo domestico o familiare che guida la tua ambizione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: eserciti così tanto controllo nel tuo mondo che è fonte di confusione quando qualcosa o qualcuno è fuori dalla tua portata. Un Ariete testardo sarà particolarmente resistente alla tua influenza. Se sei intelligente, non proverai a dominare il montone impertinente.

Amore / Amicizia: tutto dipende da te mentre la luna passa sopra un'epica schiera di pianeti nel tuo segno. Quindi, mettere al primo posto gli altri potrebbe non farti pensare. È più importante che mai dimostrare la tua capacità di essere consapevole dei bisogni e dei desideri delle persone a cui tieni. Se qualcuno è sulla recinzione di te, potrebbe essere la cosa che cambia idea e ti fa vedere più favorevolmente.

Carriera / Finanza: la creatività si combina con forti capacità comunicative mentre l'ispirante Pesci Sole si allinea con l'asteroide Vesta. Indica che sei disposto a correre il rischio di esprimere le tue idee in modo fantasioso. Nel tuo caso, il rischio non ha lo stesso significato che ha per gli altri perché hai fatto i compiti a casa e assicurato che l'ambiente fosse ricettivo alle tue idee. La cosa rischiosa è che esprimersi in questo modo potrebbe essere diverso per te.

Crescita personale / spiritualità: un quadrato luna / Eris suggerisce che rabbia profonda e risentimento potrebbero essere ciò che sta dietro la tua voglia di avere il controllo. Riconoscere ciò che senti è un passo fondamentale verso la chiusura e la guarigione di cui hai bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il tuo potere sta nella tua capacità di concentrarti su ciò che funziona nella tua vita piuttosto che ossessionarti sulle cose che non puoi controllare. Se hai bisogno di una guida, una conversazione con un Toro sensibile può rassicurarti e aiutarti a rimetterti in carreggiata.

Amore / Amicizia: con la fredda Luna Capricorno che squarcia la discordante Eris, potresti non capire il danno che le tue parole possono causare fino a quando non le hai pronunciate. Come ti senti davvero potrebbe essere molto diverso dalla storia che ti stai raccontando. Rivelare una dura verità potrebbe creare problemi tra te e un amico o il tuo interesse amoroso, specialmente se le tue parole li colgono di sorpresa. L'onestà, temperata con gentilezza, è la migliore politica.

Carriera / Finanza: è fin troppo facile lasciare che le tue insicurezze ti controllino quando la luna passa sopra i pianeti nel pessimistico Capricorno e la tua sfuggente dodicesima casa. Se sei disposto a capovolgere la sceneggiatura, potresti scoprire che ci sono punti di forza non sfruttati a tua disposizione. Come sarebbe il tuo mondo se credessi che le forze stessero cospirando per assisterti piuttosto che opporti? Questo cambiamento di prospettiva può aiutarti a trasformare la paura in fede. Eseguire il backup con l'azione e una trasformazione potrebbe essere a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: quando si tratta di casa e famiglia, le priorità sono diritte. La tua dedizione a una vita pacifica fornisce la motivazione per garantire i tuoi bisogni materiali. Fai un passo avanti con un grande piano.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: tu, più di chiunque altro, hai bisogno di scappare regolarmente dalla realtà. È così che rimani equilibrato e mantieni la tua capacità di affrontare il mondo. Un Toro nella tua cerchia potrebbe anche aver bisogno di una pausa. Può essere molto divertente organizzare la fuga insieme.

Amore / Amicizia: le responsabilità dell'amicizia possono sentirsi onerose quando la luna passa su un'epica schiera di pianeti che richiedono Capricorno. Sotto questa forte influenza, potresti chiederti se ne stai uscendo tanto quanto stai inserendo. Alcune connessioni potrebbero dover essere rivalutate e le linee di confine potrebbero dover essere ridisegnate. Altrimenti, alla fine potresti trovare il peso di un'amicizia particolare troppo da sopportare.

Carriera / Finanza: preoccupati per il futuro e la tua capacità di provvedere ai tuoi bisogni potrebbe farti ostacolare da trattamenti ingiusti. Quando la materialistica Luna Capricorno quadrerà Eris, sei profondamente consapevole dei modi in cui sei stato contrastato nella tua ricerca del sogno. Riconosci i tuoi sentimenti, ma non ossessionarli. Non è possibile cambiare il passato. Il tuo potere sta nella capacità di condividere il futuro.

Crescita personale / spiritualità: la creatività sorge mentre il sole nel tuo segno si allinea con l'asteroide Vesta nel tuo regno mentale. Anche se sei un principiante, la scrittura, la musica e i progetti artistici possono essere fruttuosi e terapeutici. La tua concentrazione unica aiuterà a rafforzare le tue abilità.