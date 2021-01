Oroscopo di oggi 19 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna in Ariete aggiunge carburante al tuo fuoco già caldo oggi, riempiendoti di energia, entusiasmo e guida. Il sestile dalla luna al gioviale Giove ti ha di buon umore. Ricordi cosa ami della tua vita e vuoi celebrarlo e condividerlo. Il sestile tra la luna e Saturno ti aiuta a dare forma ai tuoi piani, rendendo più facile manifestare anche le idee più alte. Ma gestiscili da un Leone prima di decidere di andare all in.

Amore / Amicizia: la Luna in Ariete è trigono Giunone in Sagittario, aumentando la tua sensibilità ed empatia, rendendoti più solidale e nutriente. Ogni relazione trae vantaggio quando queste energie e qualità fanno parte del mix. Segui quell'impulso a fare qualcosa di speciale per la tua persona speciale.

Carriera / Finanza: Marte e Urano stanno saltando su nella tua seconda casa degli affari materiali e Venere, Plutone e il sole stanno agitando le cose nella tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento. Chiarisci cosa apprezzi e cosa vuoi creare nella tua vita, compreso il lavoro che vuoi fare, il livello di prosperità che vuoi raggiungere, i sogni e gli obiettivi che contano di più per te. L'Universo non può portarti quello che vuoi se non sai davvero cosa sia.

Crescita personale / spiritualità: rallenta e goditi davvero la bellezza che riempie la tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno nella tua nona casa di espansione, è in quadratura con la Luna in Ariete che stimola la tua creatività, il senso dell'avventura, il fascino innato e aumenta la tua sensibilità emotiva. Potresti avere momenti di irritabilità se sei sovrastimolato. La tua prima casa del sé è attivata dalla congiunzione Marte / Urano in Toro. Se sei irrequieto, masticando per il cambiamento, questo transito spiega perché. Considera tutto attentamente ed evita decisioni e azioni impulsive. Le modifiche apportate durante questo transito saranno probabilmente di lunga durata. Per una seconda opinione affidabile e perspicace chiedi a un altro Toro.

Amore / Amicizia: con Mercurio in sestile con Luna in Ariete, la comunicazione è chiara e le emozioni sono facilmente espresse. L'onestà è evidenziata, così come la gentilezza. Combinato con la congiunzione tra Nettuno e Cerere, il tuo amore è altruista, nutriente e persino curativo. Sei in grado di sentire i sentimenti degli altri in questo momento, quindi scegli la tua azienda con saggezza.

Carriera / Finanza: Mercurio attiva la tua decima casa di carriera e sestila la Luna in Ariete nella tua dodicesima casa di affari mistici. La tua intuizione e immaginazione sono epiche e le idee fluiscono verso di te attraverso gli eteri invisibili. Assicurati di annotare i migliori in modo da non perderli. Potresti essere in grado di trasformarli in oro.

Crescita personale / spiritualità: invece di preoccuparti per il latte versato, concentrati invece sul litro intero nel frigorifero. Hai molto, anche abbastanza da condividere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: beh, potresti anche arrenderti all'attrazione della tua tribù e all'impulso di socializzare oggi, assicurati solo di farlo in sicurezza. La Luna in Ariete illumina la tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari, e il sestile che la luna fa per l'esuberante Giove nella tua nona casa di avventura, espansione e nuovi orizzonti non può essere ignorato. Né dovrebbe essere. Il tuo buon umore deve essere condiviso! Mettiti in contatto con una Bilancia e vedi se vorrebbero unirsi a te nel fare una gentilezza o due per i tuoi vicini che sono chiusi e non possono uscire per fare molto da soli.

Amore / Amicizia: la luna è congiunta a Chirone che richiama ricordi, sentimenti ed eventi del passato che hanno ancora bisogno di guarigione. Le relazioni, comprese le amicizie e le esperienze con diversi gruppi, sono al centro di questo transito nel tuo tema. Questi ricordi e sentimenti emergono in modo che possano essere riconosciuti, guariti e rilasciati; questo ti libera e ti permette di andare avanti nella tua vita.

Carriera / Finanza: il sestile tra la luna e Giove crea opportunità di fortuna finanziaria, e il sestile dalla luna a Saturno crea una solida struttura su cui costruire. Se c'è qualcosa nel tuo mondo materiale di cui hai bisogno, oggi è un giorno eccellente per farlo.

Crescita personale / spiritualità: "Quando mangi frutta, ricorda colui che ha piantato l'albero". -Proverbio vietnamita

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il sole si armonizza con il tuo pianeta dominante, la luna oggi, riempiendoti di fiducia, ottimismo e idee creative. Cerca dei modi per esprimere la tua creatività. La comunicazione è molto favorita con il sestile tra la luna e Mercurio, quindi tira fuori il tuo diario e scrivi una poesia, una canzone o forse un racconto. Hai molta saggezza da condividere, immergerti e vedere dove ti porta. Un Capricorno può aiutarti a supportarti mentre procedi.

Amore / Amicizia: Mercurio in Acquario illumina la tua ottava casa di intimità e sestile la Luna in Ariete, creando l'energia perfetta e l'opportunità per discussioni profonde e conversazioni potenti. Se volevi avere una conversazione importante ma stavi aspettando il momento giusto, potrebbe essere quel momento. Sarai in grado di esprimere facilmente le tue emozioni mentre mostri anche la tua forte logica e la tua capacità di comunicare.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo è illuminata dalla Luna in Ariete e dalla potente Pallade dei sestili. Questo crea una fusione dinamica tra il tuo intelletto e le emozioni. La tua intuizione è ancora più forte del solito, quindi presta attenzione a ciò che ti dice e ti chiede di fare.

Crescita personale / spiritualità: confida che dall'altra parte di ogni difficoltà e sfida ci sia una benedizione e un dono. Tieni il tuo cuore e i tuoi occhi ben aperti e tutto andrà bene.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si sposta dal Capricorno al tuo segno opposto dell'Acquario oggi. Sentirai sicuramente il cambiamento mentre l'energia della Terra se ne va e arriva l'Aria, che alimenta il tuo fuoco del Leone. Il sole si unisce ad altri cinque pianeti in Acquario, approfondendo l'attrazione e reindirizzando l'attenzione, lontano da te e verso le tue relazioni importanti. La tua crescita è profondamente connessa alle tue relazioni impegnate. Se hai problemi con una relazione o una domanda, chiedi a una Bilancia. Sono saggi in queste cose.

Amore / Amicizia: Mercurio in Acquario è trigono la Luna in Ariete nella tua settima casa di collaborazione, creando un ambiente ideale per comunicazioni eccellenti e conversazioni importanti. La luna è anche sestile Pallade in Acquario, generando una bellissima fusione tra la tua mente e il tuo cuore, i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Se hai voluto creare una connessione migliore con il tuo partner o semplicemente goderti l'amore che condividi, questi transiti forniscono l'energia per farlo.

Carriera / Finanza: una potente congiunzione tra Marte e Urano illumina la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, evidenziando la tua originalità e fornendo la motivazione necessaria per far avanzare la tua vita professionale. Il cambiamento positivo è in atto!

Crescita personale / spiritualità: solo perché non puoi vederlo, non significa che non sia lì. Fidati dei tuoi sensi sottili e intuitivi. Forniscono un livello di guida che i tuoi sensi ordinari non sono in grado di percepire

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, è in un Acquario di mente elevata come Pallade, che attiva la tua sesta casa, che governa la Vergine. Sia Mercurio che Pallade sestilano la Luna in Ariete, affinando il tuo intelletto, sottolineando la tua intelligenza ed evidenziando i tuoi doni nella comunicazione e nell'attenzione ai dettagli. Se hai voluto tracciare piani e indicazioni per progetti, sogni e possibilità, oggi è il giorno ideale per questo. Se vuoi un contributo utile, chiedi a un Pesci. Loro vedono la foresta mentre tu vedi gli alberi.

Amore / amicizia: il romantico Nettuno è congiunto a Cerere nella tua settima casa di collaborazione. Il tuo desiderio di servire, di dare altruisticamente e di portare guarigione alle sofferenze di coloro che ami e di cui tieni è evidenziato oggi. Sebbene questi siano impulsi puri, possono prosciugare la tua forza vitale se non includi te stesso e le tue esigenze nell'equazione.

Carriera / Finanza: il lavoro è sempre un obiettivo importante per te, ma soprattutto ora che il sole si sposta nell'Acquario oggi, unendosi allo stellium di altri quattro pianeti nella tua sesta casa di lavoro. Se non sei stato in grado di vedere chiaramente per compiere i passi che devi compiere, il sole aggiunge la luce e la sicurezza di cui avevi bisogno.

Crescita personale / spiritualità: l'atto di respirare consapevolmente, prendendo aria nei polmoni, può aumentare la tua energia di dieci volte. Prana, l'energia sottile, cavalca con l'aria che respiri e potenzia ogni cellula del tuo corpo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, è quadrato alla luna ardente dell'Ariete, aumentando il tuo fascino, creatività e sensibilità. Allo stesso tempo, potresti avere la sensazione che il tuo ultimo nervo stia lavorando e che tu abbia poca tolleranza per le richieste di tempo, energia e compagnia. Sii gentile e gentile con te stesso. Ricorda che "No" è una frase completa e che non richiede una spiegazione. Un Cancro capisce perfettamente come ti senti e se hai bisogno di scaricare qualcosa, il loro è un buon orecchio da avere.

Amore / Amicizia: la volatile Luna in Ariete attiva la tua settima casa di collaborazione e simultaneamente Marte è congiunto al Toro nella tua ottava casa di intimità. Doppi fuochi d'artificio nell'arena della tua relazione impegnata possono creare irrequietezza, impulsività e un profondo desiderio di cambiamento. Conta fino a dieci, poi conta di nuovo, prima di fare qualcosa di irrevocabile.

Carriera / Finanza: la congiunzione tra Cerere e Nettuno nella tua sesta casa di lavoro ti chiama a nutrire e servire coloro con cui lavori. La gentilezza è sempre appropriata e la premura è un'aggiunta gradita in qualsiasi luogo di lavoro. Assicurati solo di rispettare i confini professionali in modo che le cose non diventino strane.

Crescita personale / spiritualità: quando ti concentri sulla bellezza che ti circonda, che riempie la tua vita, nutre la tua Anima e nutre il tuo spirito. Camminare nella bellezza è abbracciare il bene che la vita offre; ti solleva e serve come medicina nei momenti difficili.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Ariete illumina il modo in cui ami, ti prendi cura e ti occupi dei tuoi bisogni e del tuo benessere. Se non sei soddisfatto di ciò che vedi, ti aiuta a fornirti la passione e il carburante di cui hai bisogno per apportare cambiamenti importanti. Chi ti ha insegnato che i tuoi bisogni, desideri, desideri e desideri erano meno importanti di quelli di chiunque altro? Mentre la luna si congiunge oggi al guaritore ferito Chirone, potresti scoprire da dove provengono quei vecchi messaggi e credenze. Un Capricorno può fornire ottimi consigli e intuizioni mentre ti sforzi di prenderti cura di te stesso in modo migliore e più amorevole.

Amore / Amicizia: Il sestile tra Giunone e la luna aumenta la tua empatia e sensibilità, approfondendo l'amore che hai per il tuo partner e per le altre persone della tua vita che ami. Non puoi sbagliare dimostrando quanto qualcuno significhi per te. Anche un piccolo gesto può avere un grande impatto sul cuore di qualcuno.

Carriera / Finanza: le questioni relative al lavoro potrebbero essere sottoposte a revisione poiché la Luna in Ariete congiunge Chirone. Quand'è stata l'ultima volta che ti sei seduto e hai davvero guardato cosa volevi nel profondo del tuo cuore riguardo al tuo lavoro. È facile lasciare che passino giorni, settimane, mesi e persino anni senza pensare a cosa funziona per te e cosa no.

Crescita personale / spiritualità: smetti di sforzarti così tanto di trattenerti su ciò che hai superato e che deve cambiare. I finali portano sempre nuovi inizi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, è oggi il sestile della Luna in Ariete e la tua natura allegra, ottimista e disponibile riceve una spinta di energia che ti dà le ali! Cosa farai con questo afflusso di energia edificante? Il tuo desiderio di essere una forza del bene sul pianeta ha appena ricevuto una spinta e ci sono così tante buone cause e persone bisognose che puoi spargerti troppo. Scegli con saggezza, concentra le tue energie e sarà molto più facile andare avanti e fare la differenza. Usa un Leone come modello di comportamento; sanno come realizzare grandi cose senza esaurirsi.

Amore / Amicizia: La Luna in Ariete attiva amore, romanticismo e passione nel tuo tema e il trigono con Giunone approfondisce la tua sensibilità ed empatia, così come il tuo desiderio di nutrire e prendersi cura dei tuoi cari. Quando si tratta di persone care, assicurati di includerti in quella categoria. L'amor proprio costituisce il fondamento su cui sono costruite tutte le altre relazioni.

Carriera / Finanza: il sestile tra la luna e il pratico Saturno orientato agli affari fa ben sperare per i tuoi affari professionali. Gioca con idee e possibilità, sogna un sogno di successo e senti come ci si sente nel tuo corpo.

Crescita personale / spiritualità: la manifestazione richiede desiderio, il desiderio dà vita all'emozione e l'emozione è il carburante che alimenta la manifestazione. Il cerchio della creazione è universale. Funziona nella nostra vita personale allo stesso modo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Saturno, sestile la Luna in Ariete oggi, approfondendo il tuo potere, saggezza e forza personali. Qualunque cosa tu voglia dare forma e struttura è più facile con questo transito in gioco. Non restare bloccato sulle istruzioni. Crea e concentrati sulla visione, fatti vedere quando si manifesta e lascia il comitato dei modi e dei mezzi all'Universo. Un Gemelli ha questo processo inattivo. Se ti senti bloccato, chiedi aiuto.

Amore / Amicizia: Giunone trina la luna, approfondendo la tua empatia, sensibilità e desiderio di amare e prendersi cura degli altri. Questo transito è fortemente incentrato sulle relazioni familiari, quindi prenditi il ​​tempo per far sapere alla tua famiglia quanto sono importanti per te. È così facile dare le persone per scontate; non commettere questo errore.

Carriera / Finanza: i sestili dalla luna a Saturno e Giove attivano la tua seconda casa di denaro e valori fondamentali. Hai la visione, le idee e gli strumenti necessari per la prosperità e il successo. Non trattenerti e non dubitare o svalutare te stesso. Tu porti così tanto in tavola e va bene, è anche imperativo che tu lo riconosca e lo celebri.

Crescita personale / spiritualità: la grazia scorre ogni volta che fai un passo indietro e crei uno spazio per la guida dello Spirito. Una volta che hai chiesto aiuto allo Spirito, hai dato il permesso all'Universo di entrare nell'esperienza. Nessuna sorpresa che arrivi su un fiume di grazia e miracoli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il sole termina la sua corsa attraverso il Capricorno e oggi si sposta nel tuo segno dell'Acquario. Si unisce a uno stellium di pianeti nella tua prima casa del sé e aumenta di dieci volte la tua fiducia, il tuo potere personale e la tua personalità. La Luna in Ariete sestile sia Mercurio che Pallade in Acquario, evidenziando la tua intelligenza, rafforzando il tuo intelletto e aumentando la tua intuizione e sensibilità psichica. È probabile che tu abbia grandi progetti sul tavolo da disegno; parlatene con un altro Acquario e sognateli in essere.

Amore / Amicizia: sei un amante dell'umanità e con cinque pianeti in Acquario in questo momento, il tuo amore per l'umanità richiede espressione e insiste per fare la differenza nel mondo. Tutto ciò va bene e va bene, ma devi bilanciarlo in modo che tu stia ancora curando le tue relazioni personali così come quelle trascendenti.

Carriera / Finanza: Nettuno compassionevole è congiunto a Cerere nella tua seconda casa degli affari materiali, attivando il tuo desiderio di dare altruisticamente. Anche se è nobile, non esagerare. Sii pratico e tieni presente che i tuoi bisogni, così come i bisogni della tua famiglia / delle persone a carico, devono venire prima di tutto. Percorrere la via di mezzo è essenziale per la salute e la felicità.

Crescita personale / spiritualità: ogni visione richiede uno sforzo mirato affinché si manifesti. Lo spirito di dedizione è una parte dell'equazione, ma anche tu devi agire. Ogni uccello ha bisogno di due ali per volare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il sole oggi si sposta in Acquario e si unisce a uno stellium di pianeti nella tua dodicesima casa, la casa governata dai Pesci. La tua intuizione è alle stelle, la tua vita da sogno è reale come la vita da svegli, e con il sestile da Mercurio e Pallade alla Luna in Ariete, il tuo subconscio ora parla diverse lingue! Lo scopo della tua vita è chiamare il tuo nome e continuerà a diventare più forte e ad aumentare ogni giorno che passa. Per una visione più approfondita, condividi le tue idee e percezioni con uno Scorpione. Saranno onesti e diretti e ti diranno cosa pensano veramente e non solo quello che vuoi sentire.

Amore / amicizia: Venere attiva la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali e piazza la luna. Questo transito aumenta la tua popolarità e il tuo fascino mentre allo stesso tempo rende gli obblighi sociali e le chiacchiere meno attraenti. Usa la tua energia per pagare la gentilezza in avanti; piccoli atti di gentilezza possono cambiare il mondo.

Carriera / Finanza: la volatile Luna in Ariete attiva la tua seconda casa degli affari materiali ed è quadrata Venere. Potresti essere tentato di spendere soldi che non hai o di sprecare risorse che faresti meglio a risparmiare. Tieni il portafoglio in tasca / nella borsa e siediti sulle mani. Non verrà niente di buono dall'essere uno spendaccione.

Crescita personale / spiritualità: segui i tuoi sogni, in senso letterale e figurato. Ti porteranno dove la tua Anima vuole che tu vada.