Oroscopo di oggi 19 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno allineata con Venere, sei destinato a sentirti impertinente e pronto per l'avventura. In che tipo di guai puoi cacciarti? Tu e un Sagittario potreste divertirvi molto insieme, ma assicurati che paghino a modo loro.

Amore/Amicizia: il retrogrado di Giove attraverso la tua casa dell'amicizia è terminato. Giove porta più grande, meglio e di più alla casa che occupa. Con Giove che continua il suo viaggio in questa zona fino alla fine di dicembre, c'è ancora tempo per allargare la tua cerchia sociale. Incontrerai persone interessanti che provengono da un'ampia varietà di sfondi. Puoi anche aspettarti relazioni reciprocamente vantaggiose all'interno della tua attuale cerchia di amici. La collaborazione e le attività di gruppo riceveranno una spinta da questa energia benevola.

Carriera/Finanza: quanta avventura hai voglia? O, meglio ancora, quanto puoi permetterti? Mentre Venere si scontra con il disgregatore Urano nel tuo settore finanziario, potresti essere sorpreso dai costi associati a un appuntamento, un viaggio o un'esperienza educativa. Se promette di cambiare la vita, dovresti trovare un modo per finanziare il tuo divertimento. Se non puoi andare all in, probabilmente è meglio non fare tutto.

Crescita personale/spiritualità: potresti rivisitare un convoglio sconcertante mentre Mercurio e Pallade si riallineano. A poco a poco, inizierai a dargli un senso. Anche se, oggi, non dovresti aspettarti una chiarezza totale. Dagli un po' di tempo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua riposante dodicesima casa, apprezzerai passare il tempo da solo. I pisolini, la meditazione e le attività tranquille che promuovono la pace della mente ringiovaniscono. Lascia che le chiamate di una Bilancia vadano alla segreteria finché non sei pronto per impegnarti.

Amore/Amicizia: un allineamento Venere/Urano può ispirarti a ravvivare le cose in camera da letto. Non puoi essere incerto se hai intenzione di fare una passeggiata sul lato selvaggio. Forse dovresti parlarne in anticipo con il tuo interesse amoroso e scoprire cosa sono disposti a provare? Siate aperti l'uno con l'altro su dove si trovano i vostri confini. Se ogni persona sa cosa è permesso e cosa no, ti divertirai ad esplorare lo spazio intermedio.

Carriera/Finanza: il viaggio retrogrado di Giove attraverso la tua casa di carriera è giunto al termine. Giove porta più grande, a volte meglio, e spesso molto di più alla casa che occupa. Con Giove nel tuo settore professionale fino alla fine di dicembre, potresti ricevere il tipo di consensi che può aprire porte che prima ti erano chiuse. Abbiate il coraggio di sognare in grande e preparatevi a fare un balzo in avanti. Passeranno diversi anni prima che questa generosità di possibilità ti ritorni di nuovo.

Crescita personale/spiritualità: essere decisivi non sarà il tuo forte quando gli strateghi Mercurio e Pallade si riallineano. Più opinioni prendi e più angoli prendi in considerazione, più le cose diventano confuse. Mantienilo semplice.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la luna è in Ariete appassionato, trai beneficio dall'essere circondato da individui energici che ti motivano. L'atmosfera a volte può diventare un po' competitiva con amici e colleghi (in particolare Ariete). Tuttavia, ti chiede di portare il tuo A-game.

Amore/Amicizia: con il messaggero Mercurio che rivisita il suo allineamento con Pallade, potresti ancora inviare il messaggio sbagliato al tuo interesse amoroso. Anche se desideri ardentemente la vicinanza e la considerazione reciproca, l'atmosfera che invii potrebbe dire che sei disposto ad andare avanti da solo. Dovrai lavorare sodo per comunicare i tuoi pensieri e desideri in modo da non essere frainteso. Prenditi un momento per spiegare cosa hai in mente.

Carriera/Finanza: portare i superiori e i colleghi al passo con i tuoi incarichi richiederà pazienza. Non dare per scontato che capiscano cosa stai facendo o perché lo stai facendo. Anche tu potresti trarre vantaggio dalla revisione del tuo processo e dal perfezionamento del tuo approccio. Potresti scoprire che un dettaglio cruciale è stato trascurato.

Crescita personale/spiritualità: il retrogrado di Giove attraverso la tua casa di esplorazione ed educazione è terminato. Giove porta più grande e talvolta meglio alla casa che occupa. Con Giove nella tua zona di crescita fino alla fine di dicembre, sarai ispirato ad ampliare i tuoi orizzonti. Viaggi, spiritualità e istruzione superiore potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Che tu stia esplorando il mondo intorno a te o attraversando i piani interiori, ciò che impari aprirà le porte della tua vita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna è in Ariete, il mondo ti vede come un autodidatta. Dove hai bisogno di prendere l'iniziativa nella tua vita oggi? Un Sagittario può essere un ottimo alleato. Possono fornire la motivazione che ti aiuta a fare le cose.

Amore/Amicizia: o leggerete troppo su ciò che sta accadendo con una persona amata o non riuscirete ad approfondire abbastanza la questione mentre il premuroso Mercurio e la perspicace Pallade si scontrano. Se c'è un problema, non dovresti presumere di aver capito di cosa si tratta. Prenditi un momento per parlare delle cose. Potrebbe comportare la rivisitazione di una conversazione recente. Questa volta potresti capire qualcosa che prima non era chiaro.

Carriera/Finanza: il retrogrado di Giove attraverso la tua casa di risorse condivise è terminato. Giove porta più grande, a volte meglio, e spesso di più alla casa che occupa. Con Giove qui fino alla fine di dicembre, potresti ricevere supporto finanziario, risorse e altri benefici attraverso le tue relazioni più importanti. Promette di essere un periodo fruttuoso durante il quale avrai accesso a ciò di cui hai bisogno, ma non lasciare che si tratti di più soldi, più problemi. Saranno necessarie restrizioni per evitare di aumentare il debito.

Crescita personale/spiritualità: creare il futuro che desideri non è sempre un percorso semplice. Incontrerai colpi di scena inaspettati mentre Venere e il jolly Urano si allineano. Tieni duro la tua passione e sappi che le deviazioni fanno parte del viaggio.