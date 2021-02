Oroscopo di oggi 2 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 2 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai nella tua zona di comfort emotivo quando sarai al fianco di una persona che ti prende. Avrai molto da condividere con una persona intelligente (un Gemelli, forse) che apprezza il tuo modo di pensare. Potrebbero essere in serbo un sacco di conversazioni entusiasmanti.

Amore / Amicizia: un arioso trigono nelle tue zone popolari con la Luna Bilancia, l'asteroide Pallade e il Nodo Nord segnala che il tuo gioco di comunicazione è perfetto. C'è un bisogno fondamentale di parlare con le persone che incrociano il tuo percorso e scoprire di cosa si tratta. Potresti scoprire di avere molte più informazioni sugli altri (specialmente gli amici) di quanto pensavi. È solo questione di prendere il tempo per ascoltare le storie e le preoccupazioni di una persona.

Carriera / Finanza: L' astuto Mercurio che si allinea con il creatore del cambiamento Urano nella tua casa dei guadagni segnala la necessità di mosse creative e discrezione in questioni finanziarie. Dovrai pensare fuori dagli schemi per assicurarti ciò che stai cercando. L'uccello intelligente ottiene il verme. Fino a quando non avrai messo a punto il tuo piano e non sarai pronto ad agire, dovresti mantenere ciò che stai facendo in base alle esigenze strettamente necessarie.

Crescita personale / spiritualità: quando inizi a irritarti, è un segno che sei rimasto sveglio oltre l'ora di andare a letto. Stai attento, Ariete. Un'opposizione a tarda notte tra la Luna della Bilancia ed Eris nel tuo segno potrebbe far emergere il peggio in te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena del Leone nel tuo regno domestico può motivarti a portare a termine un progetto personale. Se sei sotto pressione per portare a termine le cose, chiedere assistenza è una buona idea. Uno Scorpione può fornire la nuova prospettiva di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: una fusione Venere / Plutone potrebbe portare intensità e forse avventura nella tua vita amorosa. Potresti essere ossessionato da una storia d'amore a distanza o da una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Più difficile è la situazione, più sei costretto a farlo funzionare. Si spera che varrà lo sforzo che hai fatto.

Carriera / Finanza: la tua carriera sta finalmente andando nella giusta direzione. Con l'Acquario Sole che si fonde con l'auspicio Giove nel tuo settore professionale, vedrai presto una gamma ampliata di porte da attraversare e nuove opportunità da perseguire. Questo non è il momento per la timidezza o la modestia. Dovresti fare quello che puoi per generare un ronzio su ciò che fai. Più persone conoscono di te, maggiori sono le possibilità di entrare in contatto con una persona influente che sta cercando ciò che hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: mai uno che fa le cose a metà, vai tutto dentro quando qualcosa cattura il tuo interesse. Puoi diventare super ossessivo quando impari qualcosa di nuovo. Che tu stia esplorando un nuovo hobby o immergendoti in una pratica spirituale, non smetterai finché non lo padroneggi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera è creativa e romantica, civettuola e divertente. La tua dolce energia è destinata ad elevare l'atmosfera ovunque tu vada. Un acquario potrebbe trovarti piuttosto intrigante. Che il loro interesse sia platonico, romantico o professionale, questo potrebbe essere un collegamento prezioso.

Amore / Amicizia: un arioso trigono con la socievole Luna della Bilancia nella tua zona di vita amorosa, l'asteroide Pallade e il Nodo Nord segnala la volontà di essere più strategici e proattivi nella ricerca dell'amore. È un momento opportuno per cercare le ultime app di appuntamenti e piattaforme di social media. Potresti trovare qualcosa che ti sembra adatto per incontrare nuove persone. Se accoppiato, sarai ispirato a migliorare la comunicazione con il tuo partner. C'è sempre di più da scoprire.

Carriera / Finanza: Mercurio esperto nella tua nona casa espansiva allineato con l'innovatore Urano ti mette in testa al gruppo quando condividi idee lungimiranti. È un momento opportuno per lanciare un'idea creativa che hai sviluppato in privato. Con Mercurio retrogrado, il tempismo è tutto. Aspetta una rivelazione completa. Offrire un'anteprima dei prossimi eventi può stuzzicare l'appetito e rendere il tuo pubblico desideroso di vedere cosa farai.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mantra del giorno è "Crescere! Crescere! Crescere!' Devi solo ramificarti e fluire in nuove direzioni. Sei sicuro di imbatterti in qualcosa di eccitante quando segui il tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, la luna, è in Leone e opposto a Mercurio in Acquario, sottolineando la tua intelligenza, intuizione, sensibilità e capacità di comunicazione. La congiunzione sole / Giove ti riempie di idealismo, entusiasmo, autocoscienza e ottimismo. Qualunque cosa tu abbia in mente oggi, non c'è dubbio che la realizzerai. Le persone vogliono essere nella tua compagnia, quindi avrai la tua scelta di possibilità, ma ti divertirai molto se farai spazio a uno Scorpione.

Amore / Amicizia: Venere illumina la tua settima casa di collaborazione, allineandosi armoniosamente con Mercurio, approfondendo il tuo fascino, la bellezza, l'ottimismo, la creatività e la capacità di comunicare. Sei particolarmente persuasivo in questo momento, quindi esponi il tuo caso, sostenilo con i fatti in linea con i tuoi sentimenti e le cose dovrebbero andare a modo tuo. Ascolta però le preoccupazioni del tuo partner. Spesso percepiscono cose che inizialmente trascuri.

Carriera / Finanza: la focosa Luna del Leone attiva la tua seconda casa degli affari materiali e l'opposizione a Mercurio crea un ambiente ideale orientato a imparare di più sugli investimenti e su come ottenere il massimo dal tuo reddito. Potresti essere sorpreso di scoprire che hai un vero talento per fare soldi!

Crescita personale / spiritualità: la morte è una parte della vita, i finali inaugurano nuovi inizi, ogni down ha un up e ogni oriente getta un'ombra nell'ovest. Allora perché combattere l'inevitabile? Voltati e abbraccialo e risparmia la sofferenza.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: leggere, scrivere, imparare e parlare con persone intelligenti ti interesserà con la Luna della Bilancia nel tuo regno mentale. Devi essere sempre più informato su ciò che accade intorno a te. Una conversazione con un Acquario esperto può riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore / Amicizia: un arioso trigono nelle tue zone popolari con la socievole Luna della Bilancia, l'asteroide Pallade e il Nodo Nord segnala che sei interessato a conoscere meglio certi individui. Quando incontri una persona intrigante, non ti fermerai finché non scoprirai di cosa si tratta. Questo potrebbe creare conversazioni piuttosto eccitanti. Sia che tu stia cercando di fare un amico o incontrare un potenziale partner, varrà la pena fare il possibile per stringere un legame.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio che aspira all'innovativo Urano nella tua ampia nona casa, sei pronto a metterti in crisi per promuovere un'idea rivoluzionaria. Mercurio è retrogrado, quindi probabilmente significa che stai rivedendo un concetto che hai presentato prima. La buona notizia è che hai imparato dai tuoi errori e sai come presentarlo in un modo che catturi l'attenzione di tutti. La seconda volta è il fascino.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione a tarda notte potrebbe diventare piuttosto accesa quando la Luna della Bilancia che evita i conflitti e la discordante Eris si scontrano. Quando inizi a infastidirti, saprai che è ora di finirla con la notte.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, è in Acquario e di fronte alla Luna del Leone. Mercurio si armonizza anche con Venere oggi, quindi stai praticamente fluttuando, splendendo e girando la testa mentre passi. Un Acquario è particolarmente colpito, anche se a lungo andare saresti incompatibile. Sei estremamente sensibile oggi e la tua intuizione è acuta. Presta attenzione e fai quello che ti chiede, anche se non sembra logico.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione e si armonizza con Mercurio, aumentando i tuoi poteri di persuasione, attrattiva e allegria. Ci sono buone probabilità che tutto ciò di cui hai bisogno o desideri dalla persona amata ti sarà concesso se lo chiedi semplicemente. Pensa attentamente e considera prima tutte le opzioni e le possibilità.

Carriera / Finanza: il sole congiunto a Giove nella tua sesta casa di lavoro ti mette sotto i riflettori e trae opportunità a modo tuo. I superiori riconoscono i tuoi contributi e vogliono ricompensarti di conseguenza. Stai sviluppando le tue capacità di leadership, quindi se sei scelto per una posizione manageriale, considera di accettare anche se significa più tempo al lavoro. Sarà ripagato a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: puoi battere mentalmente la testa contro il muro finché non diventa sanguinante, ma questo non risolverà nulla. A volte devi semplicemente arrenderti, chiedere aiuto allo Spirito e aspettare che l'energia cambi. Nessuno può navigare quando la marea è bassa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo segno, sai di cosa ti occupi. E così faranno tutti gli altri quando inizierai a compilare i tuoi piani. La strategia è tutto. Può convincere un geniale Acquario a prendere parte alle tue idee.

Amore / Amicizia: un arioso trigono con la luna nel tuo segno, l'asteroide Pallade e il Nodo Nord segnala che non stai per lasciare la tua vita amorosa al caso. Sarai strategico quando si tratta di incontrare persone e trovare nuovo amore. Internet, le app di appuntamenti e i social media potrebbero fornire una serie di modi nuovi ed entusiasmanti per connettersi. Trova una piattaforma che ti piace e provaci. Se accoppiato, sarai approfondito nell'indagare gli interessi del tuo partner e trovare cose divertenti da fare insieme.

Carriera / Finanza: con Mercurio esperto nella tua zona di creatività allineato con Urano anticonformista, le tue idee saranno sicuramente in anticipo sulla curva. Mercurio retrogrado segnala che probabilmente hai già percorso questa strada. Hai imparato uno o due trucchi dal tuo ultimo giro. Di conseguenza, saprai come presentare un concetto fuori dagli schemi in un modo che soddisfi le aspettative.

Crescita personale / spiritualità: ultimamente, sembra che impari qualcosa di nuovo su te stesso ogni giorno. Presta attenzione alle idee e agli interessi che ti intrigano. Potrebbero indicare un talento latente che aspetta di essere coltivato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai più produttivo quando sarai lasciato a fare le cose da solo in silenzio. Le idee verranno da te quando avrai la privacy e la pace necessarie per pensare liberamente. Una conversazione con un Gemelli potrebbe rispondere alle tue domande scottanti.

Amore / amicizia: una conversazione insolita potrebbe farti pensare agli appuntamenti e alle relazioni in un modo nuovo. Lo chiacchierone Mercurio che si allinea con il carattere jolly di Urano indica che sei aperto a nuove idee e diversi punti di vista. Essere più flessibili e di mentalità aperta può migliorare le relazioni tra te e il tuo interesse amoroso. Essere disposti a fare le cose in modo diverso può dare a una relazione la spinta di cui ha bisogno. Se tu e il tuo partner siete in difficoltà, non avete niente da perdere.

Carriera / Finanza: un arioso trigono con la Luna Bilancia, lo stratega Pallade e il Nodo Nord segnala che sei desideroso di elaborare un piano per gestire una casa urgente e un problema familiare. Metterai le menti migliori nella tua cerchia ristretta al compito. Dopo un'attenta ricerca e un brainstorming con amici e familiari, potresti scoprire che le informazioni e le risorse finanziarie di cui hai bisogno sono a portata di mano. A volte, ci vuole un villaggio per fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione o qualcosa che leggi online potrebbe trasformarti in un nuovo hobby, gioco o interesse. Prendi nota di ciò che leggi o ascolti perché è qualcosa che vorrai esplorare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la comunità è importante per te. Ecco perché farai il possibile per rimanere in contatto con le persone a cui tieni. Anche incontrare nuove persone in questi tempi socialmente lontani è essenziale. Tieni gli occhi aperti per un acquario intrigante.

Amore / Amicizia: un arioso trigono nelle tue zone popolari con la Luna Bilancia, l'asteroide Pallade e il Nodo Nord segnala la necessità di comprendere meglio le persone intorno a te. Non ti accontenterai di scambiare sottigliezze e di impegnarti in chiacchiere superficiali. Ascolterai profondamente e parlerai di cose che contano. Sarai ugualmente attento agli affascinanti sconosciuti che incrociano il tuo cammino. Quando qualcuno suscita il tuo interesse, vorrai scoprire tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado che sembra Urano anticonformista nella tua casa di lavoro, potresti voler rivisitare un'idea innovativa. L'ultima volta, potrebbe essere stato troppo avanti rispetto alla curva. Da allora, probabilmente hai imparato una o due cose. Ora puoi presentarlo al tuo pubblico in un modo che possa capire e apprezzare. Forse avevano solo bisogno di un po 'di tempo per mettersi al passo con te?

Crescita personale / spiritualità: una luna a tarda notte / l'opposizione di Eris potrebbe far emergere il peggio di te. Quando diventi irritabile e inizi a sentirti stanco di giocare bene, ritirati dalla socializzazione e finisci la serata.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con l'armoniosa Luna della Bilancia nella parte superiore del grafico, sarai a tuo agio sotto i riflettori. La tua esperienza risplenderà quando gestirai la carriera e gli affari finanziari. Tu e un Acquario esperto di affari potete realizzare qualcosa di eccezionale quando lavorate insieme.

Amore / Amicizia: il sole nell'Acquario umanitario e la tua casa di denaro e beni che aspira a Giunone devota potrebbero ispirarti a venire in aiuto di una persona bisognosa. Potrebbe essere il tuo attuale interesse amoroso o qualcuno del tuo passato. Aiutare perché puoi è una cosa incredibilmente generosa da fare, ma non attaccarti troppo a interpretare il ruolo di soccorritore. Fa bene al tuo ego ma fa male alla tua relazione.

Carriera / Finanza: potresti presto riempirti il portafoglio ora che l'attrattore Venere è nella tua casa di reddito e possedimenti. Fino al 25 febbraio, contanti, regali e opportunità potrebbero arrivare senza sforzo. Se sei intelligente, sarai proattivo e utilizzerai questo supporto planetario per perseguire un nuovo flusso di reddito. Ci sono buone probabilità che le cose vadano a modo tuo. Altrimenti, è facile venire, facile andare. Più denaro a disposizione può significare più spesa. Tieni d'occhio il tuo flusso di cassa.

Crescita personale / spiritualità: la transizione della luna dalla tua casa di coscienza superiore al tuo settore pubblico ti sfida a parlare con te. Preparati a mettere in pratica le tue convinzioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l' avventura, l'apprendimento e la crescita sono cose che ti attireranno. Sei super investito nel testare i limiti dei tuoi talenti e scoprire quanto ancora puoi fare. Un Gemelli creativo potrebbe essere determinante per ampliare i tuoi orizzonti.

Amore / Amicizia: un arioso trigono con la Luna Bilancia, il Nodo Nord e lo stratega Pallade nel tuo segno segnala che sei pronto a fare un piccolo sforzo in più nella tua vita amorosa. Se single, significa indagare sulle ultime app di appuntamenti e piattaforme di social media. Dagli lo stesso impegno che faresti se stessi cercando un nuovo lavoro. Per le coppie, si tratta di esplorare modi divertenti per mantenere vivo l'amore. Non puoi permetterti di diventare pigro e sperare solo che tutto vada bene.

Carriera / Finanza: il cambiamento è in atto nella tua vita domestica e familiare. Avrai bisogno di soldi per finanziare questi miglioramenti. L'astuto Mercurio nel tuo segno che aspira a Urano innovativo nel tuo regno domestico suggerisce che è tempo di pensare fuori dagli schemi. Un piano intelligente che non ha avuto successo dovrebbe essere rivisto. Probabilmente hai imparato una o due cose dai tuoi errori e ora sei pronto a farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: non ha senso fingere di essere gradevole. I tuoi veri pensieri e sentimenti sono destinati a venire fuori. Cerca di evitare parole dure quando l'insincera Luna Bilancia si oppone a Eris discordante a fine giornata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di esaminare a fondo le cose e leggere tra le righe. È perché vuoi avere una comprensione approfondita degli altri e di ciò che sta accadendo nella tua vita. Sarai particolarmente desideroso di analizzare un Acquario che ti fa indovinare.

Amore / Amicizia: un arioso trigono con la socievole Luna della Bilancia, la perspicace Pallade e il Nodo Nord segnala il desiderio di creare connessioni più significative con le persone a cui sei più vicino. Potresti essere ispirato a saperne di più sulle loro storie e scoprire cosa li fa davvero funzionare. Ovviamente, se vuoi diventare molto personale, devi essere altrettanto disponibile. È così che crei la fiducia. Si spera che tu sia pronto a condividere alcuni dei segreti e delle storie che raramente riveli.

Carriera / Finanza: hai tutti i tipi di idee creative e progetti intriganti. L'astuto Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con l'ingegnoso Urano suggerisce che, per ora, è meglio tenerli a porte chiuse. Con Mercurio retrogrado, probabilmente dovrai apportare alcune revisioni prima di poter essere reso pubblico. Per un feedback, verifica con un collega fidato che pensa fuori dagli schemi. Possono illuminare i tuoi punti ciechi.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione al confine tra ciò che è tuo e ciò che appartiene a qualcun altro. Può sfocarsi la sera quando la luna e l'Eris discordante si allineano. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.