Oroscopo di oggi 2 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è difficile battere un giorno che inizia con la luna in Pesci sestile a Marte in Capricorno orientato al successo. Aggiungi la congiunzione tra Giove e la luna e diventi inarrestabile! La tua energia, ottimismo, ambizione ed estroversione sono conditi con un pizzico di gentilezza, rendendoti un'incredibile forza positiva nel mondo di oggi. Costruisci una pausa pranzo con Gemini; manterrà le tue batterie cariche e il tuo cuore pieno.

Amore/Amicizia: Vesta è in congiunzione con Venere e la Luna dei Pesci in sestile con Venere stasera; romanticismo, sessualità e sensualità profumano l'aria. Assicurati di connetterti con la persona amata oggi, anche se è solo a cena. Il tempo trascorso insieme aumenterà sicuramente la tua connessione.

Carriera/Finanza: Urano nella tua seconda casa di denaro si scontra con Pallade, rendendo questo un buon giorno per sedersi tranquillamente in disparte finanziaria, poiché il tuo pensiero potrebbe essere irregolare e le tue decisioni finanziarie insane. Tendi a decisioni e comportamenti avventati, che a volte ti portano in un mondo di guai. Evita quel comportamento oggi.

Crescita personale/Spiritualità: presta attenzione ai cicli della tua vita e fai del tuo meglio per allinearti con essi. Nuotare contro corrente è estenuante e offre risultati deludenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Pesci si unisce a Giove nella tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo, suscitando o intensificando il desiderio di fare qualcosa di forte che aiuti gli altri. C'è potere nel lavorare con un grande gruppo di persone che la pensano allo stesso modo, quindi tieni gli occhi aperti per un'organizzazione con cui puoi unire le forze, che parli delle tue preoccupazioni. Se non sei sicuro di come procedere, contatta e discuti delle possibilità con una Vergine. Hanno dettagli insieme a grandi idee.

Amore/Amicizia: Venere in Capricorno fa sestile alla Luna dei Pesci stasera, mentre è anche in congiunzione con Vesta. La tua sensualità ti accompagna quando entri in una stanza; anche se non vuoi essere sotto i riflettori, ti trova. Il tuo fascino è irresistibile. Quello che scegli di farne dipende interamente da te.

Carriera/Finanza: Giunone attiva la tua decima casa della carriera, scontrandosi con Nettuno e generando aspettative irrealistiche che potrebbero portare alla delusione. Ricontrolla la stampa fine prima di firmare qualsiasi cosa e assicurati di fare la dovuta diligenza prima di accettare qualsiasi offerta che ti viene in questo momento.

Crescita personale/spiritualità: c'è un tempo per condividere le cose con gli altri e un tempo per tenerli stretti mentre si sviluppano. Come una recinzione attorno a un giardino, a volte le tue migliori idee hanno bisogno temporaneamente di uno strato di protezione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la congiunzione tra la Luna Pesci e Giove riempie gli eteri di ottimismo, gentilezza e cura genuina per gli altri. Pensa ai modi in cui puoi essere d'aiuto agli altri. Non solo questo li eleva, ma anche te. Non deve essere niente di grandioso, anche una semplice gentilezza mostrata a un collega può cambiare il corso della sua giornata. A un Leone piacerebbe sentirti quando ne hai la possibilità.

Amore/Amicizia: Marte in Capricorno nella tua ottava casa di intimità fa sestile alla Luna dei Pesci, generando fiducia e determinazione. Se stavi aspettando il momento giusto per dichiarare le tue intenzioni e fare una mossa, questo è un ottimo momento. Rimani sensibile alle energie sottili; assicurati di avere una luce verde prima di fare il passo successivo.

Carriera/Finanza: la congiunzione luna/Giove nella tua decima casa di carriera e successo porta opportunità alla tua porta o alla tua scrivania. Non capita tutti i giorni che un colpo di fortuna ti arrivi in ​​grembo, quindi quando succede, saltaci dentro con entrambi i piedi.

Crescita personale/Spiritualità: quando ti trovi in ​​un luminoso raggio di sole, ringrazia per il calore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna in Pesci si congiunge a Giove, armonizzandosi con la tua energia del Cancro e illuminando la tua nona casa di espansione e apprendimento superiore. Questo è un giorno ideale per iscriversi a un corso o un seminario o per offrirne uno tu stesso. È anche Imbolc, il punto a metà strada tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera; con la tua sensibilità, potresti sentire il potere di questa festa celtica che annuncia il cambio delle stagioni. Trascorri un po' di tempo nella natura e lascia che ti ricarichi le batterie. Uno Scorpione sarebbe felice di unirsi a te per una passeggiata se lo chiedi.

Amore/Amicizia: Marte in Capricorno mette in risalto la tua settima casa di unione, sestiliando la Luna dei Pesci e generando una tonnellata di energia. Anche se questo è un transito positivo, può facilmente diventare negativo se provi a usarlo per spingere la persona amata all'azione che è riluttante a impegnarsi. Invece, usalo per aggiungere connessione e calore alla tua unione.

Carriera/Finanza: esamina gli obiettivi e le intenzioni che ti sei prefissato per il 2022 e guarda come stai andando finora. Se hai bisogno di fare delle revisioni o ripensare qualcosa, è il giorno ideale per quello. Il potere della tua intenzione ti vedrà tagliare il traguardo, ma vuoi assicurarti che sia un traguardo che vuoi comunque attraversare.

Crescita personale/Spiritualità: smettere di accumulare; inizia a dare via le cose.