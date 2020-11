Oroscopo di oggi 2 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: organizzarsi al mattino può aiutarti a rimanere aggiornato su quella che promette di essere una giornata frenetica. Con la luna in Gemelli puoi aspettarti un sacco di chiamate, messaggi e commissioni. Non lasciare che una Vergine ti tormenti con troppi dettagli.

Amore / amicizia: essere onesti sulla tua vulnerabilità può essere spaventoso. Anche se può anche essere catartico con la luna nei Gemelli comunicativi che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Portare allo scoperto le paure della tua relazione potrebbe rivelarsi un enorme sollievo. Se non puoi discuterne con il tuo partner, parla con un consulente o un amico fidato. Annotare le tue paure nel tuo diario può anche essere terapeutico.

Carriera / Finanza: sarai il maestro degli intrighi mentre l'astuto sole in Scorpione si allinea con il potente Plutone nella tua zona di carriera. La gestione abile delle informazioni riservate potrebbe darti un vantaggio. Indubbiamente farà colpo e farà sapere ai colleghi che sei una forza con cui fare i conti. Fai attenzione a non tradire la fiducia di nessuno né a rivelare una fonte che richiede l'anonimato. È anche fondamentale che tu rispetti i poteri che sono. Far sentire qualcuno minacciato dalla tua ambizione sarebbe un errore.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere una visione straordinaria della vocazione e degli obiettivi professionali della tua vita. Considera se il percorso attuale in cui ti trovi può portarti dove vuoi essere.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: avrai le tue priorità chiare quando la luna lascerà la casa del sé e passerà alla tua casa dei beni. Avrai la chiarezza di cui hai bisogno per gestire una questione finanziaria a condizione che non permetti a una Vergine di farti inciampare.

Amore / amicizia: in un modo o nell'altro, sei obbligato a convincere il tuo interesse amoroso a rispettare le regole della tua relazione. Con l'astuto sole in Scorpione nella tua zona di partnership che aspira al persuasivo Plutone, puoi essere piuttosto convincente. Sei abbastanza intelligente da non essere un semplice difensore. Stabilirai la legge in un modo più indiretto. Per i single, è un ottimo momento per rivedere le linee guida della tua relazione. Aiuta a sapere cosa stai cercando e cosa sarebbe un rompicapo per te.

Carriera / Finanza: con il saggio Giove e la strategica Pallade che si fondono nella tua casa di istruzione superiore, sei un allievo adatto. Sei sicuro di ricevere la lezione quando ti dedichi all'apprendimento di qualcosa di nuovo. Quindi, lo studio, la ricerca e le preoccupazioni educative sono favorite. Se possiedi già conoscenze specialistiche, potresti essere pronto a condividere ciò che sai con un vasto pubblico. L'insegnamento e la pubblicazione potrebbero essere potenti veicoli per diffondere il messaggio.

Crescita personale / spiritualità: una ferita emotiva non deve essere completamente guarita per avere una risoluzione. Puoi rivendicare la chiusura riconoscendo il tuo dolore e contemporaneamente assumendo l'impegno di andare avanti nonostante esso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti sentirai come se stessi uscendo dall'oscurità e entrando nella luce mentre la luna transita dal Toro al tuo segno. Sentirai anche di avere una migliore comprensione delle tue emozioni; tuttavia, potresti ancora sentirti confuso da una Vergine volubile.

Amore / Amicizia: con un collegamento Giove / Pallade nella tua casa di intimità, il quadro generale viene messo a fuoco, dandoti un'idea cristallina dei tuoi bisogni emotivi e sessuali. È fantastico se c'è qualcuno nella tua vita che è in grado di soddisfarli. In caso contrario, potresti bloccare le tue possibilità di felicità essendo troppo deciso ad avere un partner che soddisfi le tue particolari esigenze. La consapevolezza è buona, ma la flessibilità sarà ancora migliore.

Carriera / Finanza: con il Sole in Scorpione nella tua casa di lavoro in linea con il genio Plutone, sei astuto come loro. Prendersi il tempo per familiarizzare con i dettagli di un progetto su cui stai lavorando può darti un enorme vantaggio. Potrebbe comportare il ricorso a informazioni riservate o il collegamento con una persona che lavora dietro le quinte. Se hai bisogno di finanziamenti o altre risorse, potresti convincere qualcuno a darti ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: quando ti senti un estraneo, può essere utile ricordare che non sei l'unico. Quasi tutti quelli che conosci stanno facendo del loro meglio per adattarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: socializzare è molto divertente, ma troppo può essere estenuante. Tirerai un sospiro di sollievo quando la luna passerà dal tuo settore sociale alla tua riposante dodicesima casa. La meditazione, le passeggiate nella natura o una serata rilassante con un Gemelli a bassa manutenzione saranno rinfrescanti.

Amore / amicizia: quando vuoi qualcosa (o qualcuno) sei obbligato a trovare un modo per ottenerlo. Sarai persistente e persuasivo mentre l'astuta Luna dello Scorpione e il cervello Plutone si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Non puoi essere troppo diretto. Né puoi venire troppo forte. Prenditi un momento per studiare e osservare il tuo obiettivo in modo da poter tracciare il tuo approccio migliore. Tieni presente che è l'amore quello che cerchi. Lascia che la tua testa sia guidata dal tuo cuore.

Carriera / Finanza: non c'è bisogno di sentirsi male per i tuoi passi falsi né cercare di nasconderli. Con l'esperta luna in Gemelli che si allineerà con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di carriera, sarai ispirato a correggere i tuoi errori. Può essere un momento di insegnamento per gli altri quando dimostri la tua capacità di correggere la rotta. Potrebbe aumentare la tua stima agli occhi dei tuoi coetanei e renderti più riconoscibile.

Crescita personale / spiritualità: l'intuizione penetrante che hai degli altri è notevole. Tuttavia, è saggio non dare per scontato che qualcuno abbia capito tutto. Lascia spazio a una persona per sorprenderti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: al termine della giornata lavorativa, non vedrai l'ora di entrare in contatto con un amico. Sia che tu ti incontri di persona o che ti piaccia una chat video per l'happy hour, sarà bello passare il tempo a recuperare. Tu e un Gemelli potreste avere molto di cui parlare.

Amore / amicizia: il custode Cerere nella tua zona di collaborazione ha portato lezioni potenti sul dare e sul ricevere. Si spera che tu abbia ricevuto informazioni utili su come ti comporti in una relazione. Trovare il giusto equilibrio tra dare e avere richiede che tu conosca te stesso e abbia una solida comprensione delle inclinazioni e dei bisogni del tuo partner. L'asteroide Cerere lascerà presto questa zona. Nel frattempo, esercitati ad essere un donatore più generoso e un destinatario più grato.

Carriera / Finanza: sarai un esperto risolutore di problemi mentre il saggio Giove e lo strategico Pallade si fondono nella tua casa di lavoro. Avrai una profonda comprensione di come tutti i piccoli componenti di un'attività si adattano insieme per completare il quadro generale. Potresti anche avere una visione straordinaria di come utilizzare al meglio le tue capacità. Questo potrebbe spingerti a esplorare nuove opportunità di lavoro. Se sei determinato a fare un cambiamento, sarai persistente nell'inseguire la posizione che desideri.

Crescita personale / spiritualità: sia che tu stia curando le riparazioni domestiche o riparando una relazione familiare tesa, sarai piuttosto accorto nel tuo approccio. Sarai anche abbastanza persistente da resistere finché il lavoro non sarà finito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra in Gemelli e la tua decima casa pubblica, ti sentirai a tuo agio quando sarai sotto i riflettori. Perché non cogliere l'attimo e mostrare al mondo cosa sai fare? Un Capricorno può essere molto colpito dai tuoi talenti e punti di forza.

Amore / amicizia: essere un acuto osservatore può riempire i tuoi spazi vuoti sul tuo interesse amoroso. Se fallisce, potresti ricorrere a setacciare i loro contabili sui social media o controllare con il tuo sensitivo preferito per le risposte. Con l'astuto sole in Scorpione nel tuo regno mentale che aspira al persuasivo Plutone nella tua zona romantica, userai senza dubbio ciò che impari per ottenere influenza in una relazione amorosa. Tutto è lecito in amore e in guerra. Tuttavia, dovresti essere consapevole dei confini di una persona e rispettoso della privacy.

Carriera / Finanza: avrai un talento per esprimere te stesso e condividere i tuoi doni unici quando Pallade strategico e il saggio Giove si allineano. Potrebbe sembrare difficile da credere, ma gli unici limiti a ciò che puoi fare sono nella tua immaginazione. Non significa che le cose accadranno magicamente e che le opportunità ti cadranno in grembo. Significa che se ti impegni per sviluppare appieno le tue capacità, potresti avere una svolta importante.

Crescita personale / spiritualità: potresti non essere dell'umore giusto per riflettere su te stesso o affrontare emozioni disordinate. Soprattutto se tendi ad essere autocritico. Per ora riposati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua casa dell'avventura, sarai dell'umore giusto per fare qualcosa di eccitante. Se non sei libero di intraprendere una scappatella, prenditi una pausa dalla tua solita routine. Un Gemelli potrebbe avere idee su come scuotere le cose.

Amore / Amicizia: questa sera sarai al meglio quando la spiritosa Luna Gemelli si allinea con l'adorabile Venere nel tuo segno. Questo dolce allineamento planetaria aumenta il tuo fattore attrattore e dà una spinta alla tua sicurezza. Se sei in giro, sei destinato a far girare la testa. È un'ottima serata per un appuntamento. Se tu e il tuo partner rimanete a casa, una cena gustosa e una serata trascorsa a cucchiaio sul divano potrebbero essere deliziosi.

Carriera / Finanza: è il periodo dell'anno in cui ti preoccupi di mettere in ordine le tue finanze. Con l'astuto sole in Scorpione nella tua casa di risorse in aspetto alla mente del genio Plutone, sarai motivato a trovare un modo creativo per procurarti ciò di cui hai bisogno. Il finanziamento di piani familiari o una riparazione domestica potrebbe essere all'ordine del giorno. Per alcuni, potrebbe essere in cantiere un trasloco o una ristrutturazione importante. La ricerca potrebbe rivelare che hai più opzioni di quanto pensavi.

Crescita personale / spiritualità: possiedi una visione straordinaria dei tuoi cari più stretti. Tuttavia, dovresti stare attento a non immischiarti o presumere di sapere cosa è meglio. Lo apprezzeranno quando ascolterai le loro preoccupazioni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti sentirti un po 'emotivo mentre cerchi di ordinare i tuoi sentimenti. Un Ariete fidato può avere alcuni spunti interessanti su ciò che sta accadendo nella tua vita. Ottenere una nuova prospettiva da qualcuno che ti conosce bene può essere utile.

Amore / Amicizia: manterrai le questioni romantiche al ribasso mentre la Luna Gemelli guarda Venere nella tua dodicesima casa nascosta. Non tutti hanno bisogno di conoscere i dettagli di quello che sta succedendo nella tua vita amorosa. Potrebbe essere perché sei in un triangolo amoroso o in una situazione complicata. O forse stai facendo un passo indietro per rivalutare le tue opzioni. Se in coppia e senza drammi, una notte accogliente con la tua dolce metà sarà deliziosa.

Carriera / Finanza: sia che ti esprima verbalmente o tramite la parola scritta, sarai un comunicatore magistrale poiché il sole nel tuo segno si allinea con il persuasivo Plutone nella tua zona di comunicazione. Sei abbastanza astuto da sapere che dovrai adottare un approccio indiretto quando affronti un argomento delicato. Farai tutte le domande giuste senza rivelare le tue vere motivazioni. Anche l'avversario più esperto potrebbe trovare difficile resistere a dirti quello che vuoi sapere.

Crescita personale / spiritualità: concentrarsi troppo sul futuro può essere improduttivo. Dopotutto, la tua felicità sta nel sfruttare al massimo il qui e ora. È il modo migliore per gettare le basi per ciò che verrà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: al lavoro e nel gioco, otterrai molto dalla collaborazione con una persona che la pensa allo stesso modo. Con la luna nella tua zona di collaborazione, beneficerai del supporto emotivo che un compagno può fornire. Uno spiritoso Gemelli potrebbe essere il tuo migliore alleato.

Amore / Amicizia: con la spiritosa Luna Gemelli e l'affettuosa Venere che si allineano nelle tue zone di persone, ti divertirai a socializzare o passare del tempo con il tuo partner. La tua atmosfera accomodante e amichevole è allettante, quindi non dovresti essere sorpreso che le persone vogliano trascorrere del tempo intorno a te. Che tu stia cercando di fare nuove amicizie o incontrare un potenziale partner, è un momento opportuno per ampliare la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: farai del tuo meglio quando manterrai i negoziati finanziari a porte chiuse. Con l'astuto sole in Scorpione nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con il magistrale Plutone nella tua casa del denaro, avrai maggiori possibilità di spostare il quadrante a tuo favore quando mantieni i tuoi affari in base alla necessità di sapere. Puoi essere piuttosto persuasivo, quindi potrebbe non volerci molto per convincere qualcuno a firmare i tuoi piani. Preparati a essere creativo quando proponi le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: avere un senso di sicurezza è più importante che mai per te. Non si tratta solo di soldi. Si tratta anche di sentirsi emotivamente radicati. Verifica che le tue scelte supportino la stabilità piuttosto che metterla a rischio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che entra in Gemelli e la tua sesta casa produttiva, portare a termine le cose fornirà un'enorme soddisfazione. Sarai su un rotolo a condizione che non lasci che una Vergine schizzinosa ti complichi le cose.

Amore / amicizia: se hai bisogno di incoraggiamento, rivolgiti a un amico per darti una spinta. Con il perspicace sole in Scorpione nella tua casa di amicizia che si allinea con il potente Plutone nel tuo segno, una persona che ti conosce dentro e fuori sarà ben attrezzata per ricordarti i tuoi punti di forza. Anche tu puoi essere una cheerleader piuttosto persuasiva. Saprai esattamente cosa dire per aiutare un amico a uscire da una routine. Le persone tendono a prestare attenzione quando fai pressione.

Carriera / Finanza: la tua giornata lavorativa potrebbe concludersi in modo positivo con l'amichevole Luna Gemelli e la socievole Venere che si allineano nelle tue zone di carriera. Questa atmosfera rilassata crea buoni rapporti con i colleghi. Quando vai d'accordo con le persone intorno a te, il tuo lavoro tende ad andare liscio. L'interesse di qualcuno per te potrebbe essere più che professionale. Stanno cercando un amico? O forse qualcosa di più? Stai attento a mescolare l'utile al dilettevole.

Crescita personale / spiritualità: hai tutte le informazioni e le intuizioni necessarie per andare avanti con grandi progetti personali. Quello che fai può costruire una solida base per il tuo futuro e devi essere preparato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna che entra in Gemelli spiritosi, la tua atmosfera è civettuola e divertente. Il tuo umore ottimista tirerà fuori il meglio dagli altri, specialmente una Bilancia. Potresti scoprire di condividere una visione simile della vita. È qualcosa che sarà molto rassicurante.

Amore / amicizia: in questi giorni, stai cercando di avvicinarti all'amore in un modo leggermente diverso. Con la flessibile Luna Gemelli nella tua zona romantica che sembra Venere nella tua casa di avventura, questo potrebbe significare pianificare un appuntamento insolito con il tuo partner. Per i single, potrebbe comportare la conoscenza di qualcuno che è diverso dal tuo solito tipo. Una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi potrebbe essere una prospettiva entusiasmante.

Carriera / Finanza: con il sole in Scorpione nella tua zona di carriera, sei sotto i riflettori più del solito. Questo è quando devi davvero dare tutto ciò che hai. Il sole in aspetto magistrale Plutone nel tuo regno subconscio dice che hai una ricchezza di punti di forza e talenti a cui attingere. È ora di credere in te stesso, prendere il tuo potere e esercitarlo con saggezza e autorità. Quando ti fidi di te stesso e di ciò che hai da offrire, ispira gli altri ad avere fiducia in te.

Crescita personale / spiritualità: perdonare è facile quando sei di umore spensierato. Forse è perché metti la felicità al di sopra della necessità di avere ragione? Non significa che condoni un cattivo comportamento. Significa che stai andando avanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna che entra in Gemelli nel tuo regno domestico, ti divertirai a parlare con compagni di stanza e membri della famiglia e armeggiare con progetti a casa. Non lasciare che una Vergine metta troppi compiti nel tuo piatto. La nidificazione è pensata per essere una ricerca rilassante.

Amore / amicizia: i tuoi amici influenzano la tua visione della vita e viceversa. Con il Sole in Scorpione che si allinea con il persuasivo Plutone nel tuo settore sociale, è intelligente considerare se l'influenza che alcuni individui esercitano su di te è utile. Ti dà potere? O senti che un amico cerca di controllarti o di metterti sotto pressione? Allo stesso modo, dovresti assicurarti di agire nel migliore interesse dei tuoi amici piuttosto che influenzarli a fare quello che vuoi che facciano.

Carriera / Finanza: con l'amichevole luna in Gemelli che si allinea con l'attrattore Venere nella tua casa di risorse condivise, denaro, regali o privilegi speciali potrebbero venire sulla tua strada. Quando le persone come te tendono ad essere un po 'più generose e disponibili a offrire supporto. Qualcosa di buono potrebbe accaderti tramite il tuo interesse amoroso, un membro della famiglia o uno stretto alleato in affari. Prendi l'abitudine di pagare la fortuna in avanti. Manterrà la prosperità che scorre sulla tua strada.

Crescita personale / spiritualità: stai alla ricerca di una persona influente che possa fungere da mentore o guida. Potrebbero rivelarsi un alleato inestimabile e una risorsa di informazioni.