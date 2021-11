Oroscopo di oggi 2 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 2 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non puoi vivere con gli altri e non puoi vivere con loro. Le tue relazioni più strette possono essere difficili da gestire, ma con la luna nella tua casa di coppia, dovrai trovare un modo per andare d'accordo. Non lasciare che una Bilancia o un Capricorno ti spingano sui pulsanti.

Amore/Amicizia: il sole in Scorpione e la tua casa dell'intimità segnalano il desiderio di una connessione emotiva più profonda. Con il sole che si scontra con Cerere nella tua zona di comunicazione, potresti avere difficoltà a esprimere i tuoi bisogni. Ti senti vulnerabile se dici troppo mentre dire troppo poco può significare che gli altri sono all'oscuro dei tuoi desideri. Fai un passo oltre la tua zona di comfort e confida che va bene chiedere quello che vuoi.

Carriera/Finanza: Mercurio che rivisita il suo quadrato a T con Plutone ed Eris potrebbe far rivivere una conversazione spigolosa con i superiori o un contatto commerciale influente. Una parte può tentare di costringere l'altra persona a fare qualcosa che non vuole fare. Non puoi controllare il comportamento degli altri, ma puoi essere consapevole di come reagisci. Rifiutati di giocare a giochi mentali e non cadere nella manipolazione. Pensa oltre il momento e considera le conseguenze a lungo termine di ciò che dici.

Crescita personale/spiritualità: c'è una linea sottile tra ciò che meriti e ciò a cui credi di avere diritto. Ci vuole maturità e saggezza per discernere tra i due. Passa un po' di tempo a contemplare la differenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nella socievole Bilancia ti ispira a trovare modi per collaborare con gli altri per portare a termine le cose. A casa e al lavoro, trarrai vantaggio dal lavoro di squadra. Un Acquario potrebbe rivelarsi un prezioso alleato. Puoi fidarti della loro esperienza.

Amore/Amicizia: con Mercurio mentale che rivisita il suo quadrato a T con Plutone ed Eris, potresti essere di nuovo spietato quando qualcuno non gioca secondo le tue regole. Anche se la tua posizione è giustificata, non è bello essere prepotenti o scortesi. Se stai ricevendo parole dure o comportamenti manipolatori, rifiutati di giocare. La situazione potrebbe rapidamente degenerare e sfuggire di mano. Ritirati nel tuo angolo finché questa atmosfera tagliente non si attenua.

Carriera/Finanza: se qualcuno ti spinge a occuparti di una questione finanziaria, c'è un motivo. Tuttavia, poiché sei un tipo testardo, non ti piace essere costretto. Mentre Marte si scontra con il Nodo Nord nella tua casa di risorse, potresti lottare con quanta influenza dovresti permettere a qualcuno di esercitare sui tuoi affari. Non tagliarti il ​​naso per fare un dispetto alla tua faccia. Vale la pena tenere sotto controllo i tuoi affari finanziari.

Crescita personale/spiritualità: è fantastico che ci sia un codice secondo il quale vivi, ma non lasciare che ti impedisca di essere aperto ad altre prospettive. Potrebbero non essere in linea con i tuoi principi. Tuttavia, ciò non significa che non siano degni di rispetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna in armoniosa Bilancia, desidererai la compagnia di individui equilibrati che sono piacevoli da avere intorno. La maggior parte dell'Ariete può probabilmente essere omessa da quell'elenco. Tuttavia, un amico dell'Ariete potrebbe aver bisogno di un po' di compassione.

Amore/Amicizia: poiché il comunicatore Mercurio resiste al suo quadrato a T con il prepotente Plutone e la reattiva Eris, la conversazione può diventare ancora una volta un po' troppo spigolosa. Ciò che viene trasmesso in una discussione potrebbe rivelare che qualcuno ha un'ascia da macinare. In una nota diversa, il sexting potrebbe essere inappropriato. Chiedi il permesso prima di inviare un messaggio audace. Potrebbe essere più intimo di quanto l'altra persona si senta a suo agio. O forse non è solo il loro genere? Se qualcuno ti spaventa, fagli sapere che ha superato il limite.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a determinare quanta iniziativa dovresti prendere con un compito poiché Marte autodidatta nella tua zona di lavoro si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno. Potresti essere titubante perché non ti fidi di essere abbastanza informato per avere successo. C'è solo un modo per scoprirlo. Non puoi sempre stare in disparte e aspettare di aver capito tutto. Sii disposto a correre un rischio.

Crescita personale/spiritualità: come fai a sapere se una routine di fitness è giusta per te? Il sole nella tua zona benessere che si allinea con Cerere nel tuo segno incoraggia la flessibilità e la volontà di provare cose diverse.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: uscire a casa e apportare piccoli miglioramenti al tuo spazio è la tua marmellata mentre la luna è in Bilancia e il tuo regno domestico. I progetti ad alta intensità di lavoro possono richiedere aiuto. Chiedi a un Acquario di dare una mano con il sollevamento pesante.

Amore/Amicizia: le conversazioni intense continuano mentre l'espressivo Mercurio rivisita il suo quadrato a T con il controllo di Plutone e la reattiva Eris. Ancora una volta, le persone subdole potrebbero avere un modo per farti condividere informazioni riservate. Pertanto, ti consigliamo di essere attento a ciò che scegli di rivelare. Le informazioni trapelate potrebbero riguardare una relazione o un importante problema personale. Se accoppiato, una discussione tra te e il tuo partner potrebbe far sentire uno di voi manipolato o sotto pressione. Sii consapevole di quello che dici e di come lo dici.

Carriera/Finanza: non pagherà intraprendere il percorso di minor resistenza poiché Marte si allinea con i nodi. A volte, devi farti avanti per avventurarti in un territorio sconosciuto e cimentarti in qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare. È l'unico modo per determinare di cosa sei capace. Può aiutarti a identificare dove è necessario aumentare di livello le tue abilità.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere incredibilmente ossessionato da qualcosa che ti piace quando Vesta focalizzata e l'amplificazione di Giove si scontrano. Non segnala necessariamente un interesse a lungo termine, quindi non impegnarti ancora in termini di tempo o denaro.