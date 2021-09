Oroscopo di oggi 2 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 2 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il buio della luna può essere un momento super emozionante. Ecco perché vorrai concederti i tuoi comfort preferiti e farti coccolare dalle persone che ti amano. I Pesci saranno in sintonia con le tue esigenze e potrebbero prenderti come nessun altro.

Amore/Amicizia: mentre il Sole Vergine fa quadrare Giunone nella tua casa di coscienza superiore, potresti chiederti se tu e il tuo partner siete sulla stessa lunghezza d'onda spirituale. Potresti anche chiederti se condividono i tuoi ideali di relazione. Che tu sia in coppia o single e alla ricerca, sappi che tu e il tuo partner non sarete sempre una coppia perfetta. Non tutto deve essere un rompicapo. Decidi dove sei disposto a scendere a compromessi.

Carriera/Finanza: se qualcosa ti fa sentire minacciato, potresti metterti sulla difensiva mentre il tuo sovrano, Marte, si oppone al sensibile Nettuno. Se sei insicuro, anche un lieve insulto o malinteso potrebbe essere interpretato come una minaccia. Che la minaccia percepita sia reale o immaginaria, agire da un luogo di paura ti metterà sulla strada sbagliata. Non fare nulla di cui ti pentirai. Dopo che la polvere si è depositata, controlla se i tuoi sentimenti sono giustificati e se è giustificata un'azione correttiva.

Crescita personale/spiritualità: mentre la luna quadra Venere, tu e il tuo partner o famiglia potreste desiderare cose diverse. Non è un grosso problema a meno che tu non ne faccia uno. È più una questione di preferenze. Vivi e lascia vivere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna oscura nel Cancro emotivo e il tuo settore della comunicazione possono ispirare conversazioni intense. Un Pesci capirà da dove vieni e sarà solidale con le tue preoccupazioni, mentre i Bilancia nella tua vita semplicemente non lo capiranno.

Amore/Amicizia: con la devota Giunone nella tua zona di intimità, brami le massime esperienze emotive e sessuali. Un aspetto spigoloso della perspicace Vergine Sole avverte che potrebbe non essere il momento giusto per andare in un posto così tenero. Forse tu o il tuo interesse amoroso non siete pronti per un livello di coinvolgimento così profondo? Forse alcuni problemi devono essere affrontati prima di poter raggiungere quel livello di intimità? Sei in un territorio vulnerabile. Non avere fretta e non lasciarti affrettare.

Carriera/Finanza: poiché Marte indipendente nella tua casa di espressione personale si oppone a Nettuno nella tua zona di lavoro di squadra, potresti non essere la scelta giusta per un incarico di gruppo. La mente dell'alveare vuole una co-creazione armoniosa mentre tu vuoi affermare le tue idee e prenderne il controllo. Potresti trovare difficile sottomettere la tua spinta e allinearti con uno sforzo collaborativo. Questo è il segno che indica che dovresti lavorare su progetti da solista oggi.

Crescita personale/spiritualità: ti sveglierai con una molla nel tuo passo mentre la Luna in Cancro aspetti Urano elettrico nel tuo segno. Potresti sentirti una persona diversa. Vai con quell'atmosfera e vedi dove ti porta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna in Cancro attenta alla sicurezza nella tua zona di denaro, il tuo cuore è deciso a legare le questioni in sospeso con una questione finanziaria. Eppure potresti scoprire che ti manca l'energia per seguire. Una Vergine non sopporterà l'inazione. Ti daranno la spinta di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: interpretare il partner rispettoso può diventare noioso. Con la Vergine critica nella tua casa e nel regno familiare che quadra la devota Giunone, tutti si aspettano che tu faccia le cose in un modo particolare. Non puoi essere sempre un buon genitore o un bambino e un partner devoto allo stesso tempo. Almeno, non oggi. Lascia che gli adulti normodotati della tua vita se ne occupino da soli mentre ti prendi cura dei membri più vulnerabili della tua famiglia e della cerchia allargata.

Carriera/Finanza: Marte tagliente che si oppone al nebuloso Nettuno può renderti combattivo. Potresti reagire in modo eccessivo a una situazione senza comprendere appieno cosa sta succedendo. Questo può creare problemi con la tua famiglia o nella tua vita professionale. Anche se ti senti stimolato e obbligato a reagire, dovresti prenderti un momento per capire cosa sta realmente succedendo. In alternativa, potresti essere evasivo o disonesto quando qualcuno ti chiama. È meglio evitare conversazioni polemiche e persone spinose.

Crescita personale/spiritualità: va bene godersi un hobby senza diventare ambizioso. Non tutto ciò che devi fare per creare contenuti per il tuo account sui social media. Basta vivere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei piuttosto emotivo, ma non sei sempre incline a mostrarlo. Con la luna in transito nel tuo segno, troverai difficile nascondere i tuoi sentimenti. Una Bilancia potrebbe intuire più di quanto dovrebbe dal tuo display emotivo. Non sarai capito così facilmente.

Amore/Amicizia: quando il Sole Vergine fa quadrare la devota Giunone nella tua casa di lavoro e di servizio, potresti sentire che esisti esclusivamente allo scopo di soddisfare i bisogni fondamentali del tuo partner. Può logorarti se giocare a capo cuoco e lavabottiglie non fa per te. Allo stesso modo, per coloro che stanno frequentando, dovresti stare attento a qualcuno che sembra incapace di badare a se stesso. Se non sono responsabili ora, non lo saranno più tardi.

Carriera/Finanza: non puoi fare a meno di dire la tua mentre Marte si oppone al confuso Nettuno nei tuoi settori di comunicazione. Diventa problematico quando esprimi opinioni accese su un argomento che non afferri appieno. In alternativa, potresti sentirti obbligato a sfidare la conoscenza di un cosiddetto esperto. In entrambi i casi, mettersi sulla difensiva o parlare duramente con qualcuno può creare problemi inutili. Cerca di capire il quadro generale prima di rimproverare qualcuno per i dettagli. Probabilmente c'è qualcosa che ti sfugge.

Crescita personale/spiritualità: l'atmosfera è super mistica poiché la luna nel tuo segno si allinea con il trascendente Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. È un giorno eccellente per le ricerche metafisiche e gli studi spirituali.