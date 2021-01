Oroscopo di oggi 20 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno all'inizio della giornata, le cose potrebbero iniziare in modo difficile. Cerca di non bloccare le corna con nessuno, specialmente con un Capricorno invadente. Oggi di tutti i giorni, faresti bene a stare alla larga dai conflitti.

Amore / Amicizia: il primo quarto di luna nell'astuto Toro minaccia di anteporre gli affari al piacere. Dopo mesi di isolamento e socializzazione limitata, non puoi permetterti di trascurare l'amicizia. Se hai fatto progetti con un amico, resta fedele. Connettersi con una delle tue persone preferite è esattamente ciò di cui hai bisogno. Può distogliere la mente da una questione di lavoro che, per ora, è fuori dalle tue mani.

Carriera / Finanza: non paga fare mosse affrettate con denaro o beni. Con un dirompente allineamento di Marte / Urano nella tua zona delle risorse, devi stare attento al pericolo. È meglio posticipare un acquisto importante. Dovresti anche rimandare trattative importanti (come chiedere un aumento) a una data successiva. Esplodere se le cose non vanno come vuoi, aggiungerai solo benzina al fuoco. Le potenziali conseguenze sono più pericolose di quanto tu possa immaginare. Pensa alla cautela.

Crescita personale / spiritualità: quando è stata l'ultima volta che hai prestato a qualcuno la tua totale attenzione e consentito uno scambio reciproco delle ultime notizie personali? Trova qualcuno con cui parlare. La conversazione può essere profondamente gratificante oggi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota naturalmente al mattino, potresti sentirti come se ti fossi svegliato dalla parte sbagliata del letto. Concediti tutto il tempo per adattarti alla realtà. Avrai bisogno di essere intelligente quando hai a che fare con un Capricorno controllante.

Amore / amicizia: cosa ti impedisce di esercitare la tua indipendenza o individualità? Inizierai la tua ribellione mentre il guerriero Marte incontra il disgregatore Urano nel tuo segno. Tenere la linea non fa per te. Farai quello che vuoi, indipendentemente dal costo. Vai avanti e sii il proverbiale toro nel negozio. Se non stai attento, potresti minacciare la tua relazione con una persona importante nella tua vita. Potrebbe anche significare che smetti di interpretare un ruolo e ti rendi conto di chi sei.

Carriera / Finanza: il primo quarto di luna nel tuo segno segnala che un problema personale potrebbe distrarti dalle preoccupazioni per la carriera. Sei all'inizio di una nuova fase, quindi non è il momento di distrarti. Quando ci metti la mente, sarai un mago nella gestione del lavoro e delle questioni finanziarie. Puoi ringraziare un armonioso allineamento Mercurio / nodi per aumentare il tuo status mentale.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia repressa e il risentimento sono destinati a ribollire in superficie alla fine. Riconoscere i tuoi sentimenti ti aiuta a rivendicare il tuo potere. In questo modo, sei il padrone del tuo destino piuttosto che una vittima delle circostanze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: beh, potresti anche arrenderti all'attrazione della tua tribù e all'impulso di socializzare oggi, assicurati solo di farlo in sicurezza. La Luna in Ariete illumina la tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari, e il sestile che la luna fa per l'esuberante Giove nella tua nona casa di avventura, espansione e nuovi orizzonti non può essere ignorato. Né dovrebbe essere. Il tuo buon umore deve essere condiviso! Mettiti in contatto con una Bilancia e vedi se vorrebbero unirsi a te nel fare una gentilezza o due per i tuoi vicini che sono chiusi e non possono uscire per fare molto da soli.

Amore / Amicizia: la luna è congiunta a Chirone che richiama ricordi, sentimenti ed eventi del passato che hanno ancora bisogno di guarigione. Le relazioni, comprese le amicizie e le esperienze con diversi gruppi, sono al centro di questo transito nel tuo tema. Questi ricordi e sentimenti emergono in modo che possano essere riconosciuti, guariti e rilasciati; questo ti libera e ti permette di andare avanti nella tua vita.

Carriera / Finanza: il sestile tra la luna e Giove crea opportunità di fortuna finanziaria, e il sestile dalla luna a Saturno crea una solida struttura su cui costruire. Se c'è qualcosa nel tuo mondo materiale di cui hai bisogno, oggi è un giorno eccellente per farlo.

Crescita personale / spiritualità: "Quando mangi frutta, ricorda colui che ha piantato l'albero". -Proverbio vietnamita

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è meglio evitare amici e attività di gruppo all'inizio della giornata. Con la luna vuota, ovviamente, nella tua zona della comunità, potresti non sentire il cameratismo e la comprensione reciproca che ti aspetti, in particolare con un Ariete.

Amore / amicizia: qualcosa deve dare con un'amicizia o un gruppo che è diventato una forza dirompente nella tua vita. Con una fusione Marte / Urano nel tuo settore sociale, un'esplosione potrebbe dare il via a una rottura. La situazione è probabilmente stata instabile da secoli. Ora sta raggiungendo il punto in cui abbastanza è abbastanza. Se ti ritrovi a essere votato fuori dall'isola dell'amicizia, congedati tranquillamente. Gettare carburante su un fuoco violento non farà che peggiorare le cose.

Carriera / Finanza: le questioni che riguardano tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un partner possono essere gestite facilmente nel modo consueto. Sebbene con l'astuto Mercurio nella tua casa di risorse condivise che assiste al Nodo Nord, potresti trarre vantaggio dall'immergerti più profondamente nelle tue preoccupazioni finanziarie. Uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare opzioni che normalmente passerebbero inosservate. È un ottimo momento per chiedere consiglio a una persona finanziariamente esperta.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna rivolge la tua attenzione al futuro. Fare spazio ai tuoi desideri futuri richiederà di pulire la casa qui e ora. Lascia andare le cose che non servono più al tuo bene supremo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: attenersi al solito programma è una buona idea quando la luna è vuota. È facile perdersi o distrarsi sotto questa vibrazione instabile. Cercare la direzione negli altri (specialmente un Ariete) non aiuta. Probabilmente sono persi quanto te.

Amore / Amicizia: conosci i tuoi amici o il tuo partner così come pensi di conoscere? Mercurio e l'allineamento del Nodo Nord nelle tue zone di persone lo rendono un momento opportuno per conoscerli meglio. Non c'è niente come dare a qualcuno la tua totale attenzione. Una conversazione approfondita potrebbe rispondere a domande che non sapevi di avere. È anche un ottimo momento per saperne di più su una recente conoscenza.

Carriera / Finanza: hai avuto la tua piena instabilità professionale. Ne hai abbastanza anche di supervisori imprevedibili e colleghi pazzi. Sotto uno spigoloso allineamento Marte / Urano, una situazione già instabile potrebbe diventare ancora più caotica quando qualcuno fa una mossa avventata. Fai attenzione quando affronti qualcuno che ha una mano nel tuo destino professionale. Le conseguenze potrebbero essere molto peggiori di quanto tu possa immaginare. Quello che succede potrebbe cambiare la traiettoria della tua carriera. Divertiti con i vertici, le figure autoritarie e i genitori.

Crescita personale / spiritualità: sei un attore solista o un giocatore di squadra? La luna del primo quarto potrebbe ispirare a cercare i riflettori, ma fai attenzione a non rubare il tuono a qualcuno. Dai credito dove è dovuto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le tue emozioni possono essere ovunque sotto lo sguardo del vuoto, naturalmente, della luna. Sii gentile e paziente con te stesso e con gli altri. Trattare con un Ariete può essere particolarmente difficile all'inizio della giornata. È meglio evitarli fino a dopo l'ora di pranzo.

Amore / Amicizia: non importa in che tipo di lotta di potere ti trovi con il tuo interesse amoroso, lascialo andare. Rimuginare sulle cose e nutrire risentimento non farà che peggiorare le cose. Non trasformare un piccolo reclamo in un grave reato.

Carriera / Finanza: il primo quarto di luna nella tua nona casa espansiva è destinato a distrarti con tutti i tipi di progetti e idee intriganti. Prima di lanciarti in una nuova direzione, dovrai metterti all'opera e occuparti dei compiti che ti sei già impegnato. Con alcuni progetti, hai appena iniziato. Cerca di concentrarti e di dare loro tutta la tua attenzione. Quando saranno ben avviati, sarai libero di esplorare nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: la forza non è con te. Quindi, dovresti fare marcia indietro quando si tratta di questioni complesse che riguardano la legge, l'istruzione superiore, i viaggi e gli affari esteri. Con l'aggressivo Marte che si fonde con il disgregatore Urano, queste aree possono essere incredibilmente volatili. Quindi, non è il momento di rischiare tutto nel tentativo di dimostrare il tuo punto. Mettersi sulla difensiva potrebbe peggiorare le cose. Se hai bisogno di esporre il tuo caso, parla con un confidente fidato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo partner e altri compagni stretti (come un Ariete) possono essere difficili da affrontare mentre la luna è vuota, ovviamente. Non riesci proprio a capire da dove vengono e viceversa. Sarà necessaria pazienza per affrontare la giornata.

Amore / amicizia: sia che tu stia desiderando una persona o il suo conto in banca, potrebbe accadere un'epica esplosione quando si rifiutano di condividere. Un incontro instabile di Marte aggressivo e Urano ribelle nella zona che governa l'intimità e il denaro di altre persone potrebbe scatenare conflitti quando i confini vengono sfidati. Se sei l'autore del reato, scendi. Il prezzo per diventare invadenti è troppo alto. Se sei il destinatario, grida "Levati le mani!" se qualcuno si arrabbia troppo.

Carriera / Finanza: con un esplosivo allineamento Marte / Urano in gioco, faresti bene a evitare questioni relative a prestiti, debiti, tasse ed eredità. Le probabilità non sono a tuo favore. Potrebbe anche esserci volatilità intorno ai fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari) e difficoltà a trattare con le istituzioni finanziarie. Non prestare né prendere in prestito denaro o beni è un buon modo per scongiurare problemi, anche se potrebbe non risolvere tutti i tuoi problemi.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna potrebbe costringerti ad aumentare l'intensità emotiva. Tuttavia, è meglio abbassarlo. Dovresti fare tutto il possibile per alleggerire l'atmosfera e divertirti un po'.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: nonostante il tuo desiderio di occuparti degli affari, le cose potrebbero non andare esattamente secondo i piani. Puoi ringraziare il vuoto ovviamente luna per aver causato piccoli contrattempi e ritardi. Avere a che fare con un Ariete potrebbe essere frustrante. Sono un po 'fuori gioco.

Amore / amicizia: presta attenzione al bisogno di indipendenza e libertà in una relazione. Con una fusione instabile di Marte / Urano nella tua casa di partnership, qualcuno (forse tu) potrebbe sentirsi vincolato dal tuo attuale accordo. Questo potrebbe diventare tagliente, soprattutto se una richiesta continua di spazio o maggiore autonomia è stata ignorata. Forse tutte le tue relazioni importanti sono state difficili. Se è così, fai attenzione agli estranei volatili. Se avverti un pericolo, stai alla larga. Non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno.

Carriera / Finanza: una conversazione con la persona giusta può metterti in carreggiata con una questione finanziaria poiché Mercurio, ben informato, affronta il Nodo Nord nella tua casa di risorse condivise. Questa persona potrebbe essere un membro della famiglia o il tuo partner. O, forse, ti metteranno in contatto con qualcuno che può offrire consigli utili. È un momento opportuno per affrontare questioni che riguardano tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con altri.

Crescita personale / spiritualità: l'impulso di creare una relazione su cui concentrarti è forte sotto lo sguardo del primo quarto di luna. Tuttavia, non dovresti lasciarlo distrarre dalle preoccupazioni familiari e domestiche. Una vita familiare felice è il vero fondamento della tua felicità.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, nella tua giocosa quinta casa, potresti trovare difficile sistemarti e occuparti degli affari. Non preoccuparti. Nel corso della giornata, tornerai in pista. Nel frattempo, un Leone capace può aiutarti a rimanere concentrato.

Amore / Amicizia: il messaggero Mercurio che si allinea con il nodo nord nella tua casa di collaborazione apre la porta alla comunicazione. Vale la pena fare uno sforzo in più per avere un tate-à-tête con il tuo interesse amoroso. Qualsiasi discussione sui problemi di relazione potrebbe essere super istruttiva. Non fare tutto su di te. Il tuo legame cresce quando esprimi più interesse per la vita e le preoccupazioni dell'altra persona.

Carriera / Finanza: presta attenzione alle sensazioni del corpo. Possono avvisarti di una situazione sul posto di lavoro che deve essere affrontata con molta cautela. Quando l'aggressivo Marte incontra il ribaltante Urano nella tua zona di lavoro, possono verificarsi esplosioni e incidenti. Soprattutto se lavori in condizioni pericolose o intorno a personalità volatili. Dovresti anche fare attenzione a situazioni o attività che possono innescare malattie o lesioni legate allo stress. Ascolta il tuo corpo e sii attento a ciò che accade intorno a te.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna nel laborioso Toro ti spinge a saltare a capofitto in un compito. Tutti i segnali indicano che non hai finito di raccogliere le informazioni di cui hai bisogno. Non mettere il carro davanti ai buoi

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Saturno, sestile la Luna in Ariete oggi, approfondendo il tuo potere, saggezza e forza personali. Qualunque cosa tu voglia dare forma e struttura è più facile con questo transito in gioco. Non restare bloccato sulle istruzioni. Crea e concentrati sulla visione, fatti vedere quando si manifesta e lascia il comitato dei modi e dei mezzi all'Universo. Un Gemelli ha questo processo inattivo. Se ti senti bloccato, chiedi aiuto.

Amore / Amicizia: Giunone trina la luna, approfondendo la tua empatia, sensibilità e desiderio di amare e prendersi cura degli altri. Questo transito è fortemente incentrato sulle relazioni familiari, quindi prenditi il ​​tempo per far sapere alla tua famiglia quanto sono importanti per te. È così facile dare le persone per scontate; non commettere questo errore.

Carriera / Finanza: i sestili dalla luna a Saturno e Giove attivano la tua seconda casa di denaro e valori fondamentali. Hai la visione, le idee e gli strumenti necessari per la prosperità e il successo. Non trattenerti e non dubitare o svalutare te stesso. Tu porti così tanto in tavola e va bene, è anche imperativo che tu lo riconosca e lo celebri.

Crescita personale / spiritualità: la grazia scorre ogni volta che fai un passo indietro e crei uno spazio per la guida dello Spirito. Una volta che hai chiesto aiuto allo Spirito, hai dato il permesso all'Universo di entrare nell'esperienza. Nessuna sorpresa che arrivi su un fiume di grazia e miracoli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna vuota, naturalmente, potresti scoprire che nessuno intende quello che dice o dice cosa significa, specialmente un Ariete. Fino a quando la luna non si trasformerà in un Toro affidabile nel corso della giornata, dovresti prendere tutto ciò che senti con le pinze.

Amore / amicizia: un'atmosfera instabile è nell'aria. Il guerriero Marte che si fonde con il ribelle Urano nel tuo regno domestico potrebbe innescare una grande esplosione. Un'interazione con un compagno di stanza o un familiare potrebbe diventare estremamente intensa. Evita argomenti di conversazione accesi finché gli animi non iniziano a calmarsi. Si consiglia cautela quando si ha a che fare con l'elettricità e le apparecchiature elettroniche. Giusto per essere al sicuro, controlla che i tuoi dispositivi di protezione da sovratensione siano funzionanti.

Carriera / Finanza: con Saturno restrittivo nel tuo segno in contrasto con Cerere e Nettuno nella tua casa di denaro e beni, sei incline a negarti le cose di cui hai bisogno. Non vincerai alcun premio per l'auto-privazione. Che tu ne paghi il prezzo ora o più tardi, trascurare te stesso ha un costo. Soddisfa le tue esigenze più elementari, anche se significa spendere un po 'di più.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo del primo quarto di luna, potresti sentirti obbligato a soddisfare i bisogni di una persona cara. A meno che non si tratti di un'emergenza, dovresti dare la priorità alla tua agenda. In questi giorni, è essenziale che ti prendi cura di te stesso

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le questioni che riguardano denaro o beni potrebbero essere soggette a piccoli incidenti o ritardi dovuti all'effetto del vuoto ovviamente lunare. Trattare con un Ariete confuso non farà che aumentare la confusione. Avrai più fortuna nel corso della giornata.

Amore / amicizia: con il cinico Saturno in contrasto con Cerere e Nettuno nel tuo segno, potresti risentirti per gli sforzi che fai per aiutare gli altri. Soprattutto se alcune persone non riescono a riconoscere quanto fai. Non c'è niente di nobile nel fare più di quanto puoi gestire. Allo stesso modo, non dovresti sentirti obbligato a fare più di quanto vuoi veramente. Stabilire dei limiti è il modo migliore per impedire alle persone di approfittare della tua gentilezza.

Carriera / Finanza: con una fusione instabile di Marte / Urano nella tua zona di comunicazione, la frustrazione o la rabbia potrebbero spingerti a dire qualcosa che peggiora ulteriormente una brutta situazione. Lo stesso vale per e-mail, messaggi di testo e altre forme di comunicazione. Fai un respiro profondo e rivedi ciò che hai scritto prima di premere "Invia". Se ti ritrovi a ricevere un linguaggio ostile, cerca di non aggiungere benzina sul fuoco. Una guerra di parole potrebbe avere conseguenze non intenzionali.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna nella tua zona di comunicazione può illustrare che c'è qualcosa nel vecchio adagio, "Il silenzio è d'oro". Si spera che non te ne accorgerai dicendo qualcosa di cui ti penti.