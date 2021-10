Oroscopo di oggi 20 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: in primo luogo, la luna è piena nel tuo segno, e poi ovviamente si svuota, portando le tue emozioni al massimo volume. Trattare con persone difficili (come Bilancia e Capricorno) potrebbe essere responsabile del tuo umore pazzo. Tuttavia, sta a te ridurre le situazioni instabili.

Amore/Amicizia: le emozioni sono sovraccariche con la Luna Piena nel tuo segno. Aggiungi la reattiva Eris, il prepotente Plutone e il tuo sovrano, Marte, al mix e potrebbe sembrare che tu stia perdendo il controllo. Con questa atmosfera volatile in gioco, non ci vorrà molto per scatenarti. Quando ti metti le mutande in una piega, spesso sono le persone più vicine a te che sopportano il peso della tua frustrazione. Non sparare frecce al tuo partner o ai tuoi amici, anche se le loro azioni ti fanno arrabbiare. Rilassati.

Carriera/Finanza: gestire gli umori di un capo prepotente o di una persona irragionevole sul posto di lavoro può sembrare un'impresa titanica. Dopotutto, c'è solo così tanto stress che puoi affrontare. Il confronto è meglio evitare. Potrebbero esserci conseguenze nell'andare faccia a faccia con qualcuno che ha un ruolo nel tuo destino professionale. Se il telelavoro è un'opzione, faresti bene a lavorare da casa.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere oppresso dalle tue nozioni, in particolare sulle relazioni, mentre Saturno e Giunone si scontrano. Rivaluta le regole della relazione e dell'amicizia con cui giochi e modificale dove necessario.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Allaccia le cinture, toro! Ti aspetta una delle Lune Piene più intense dell'anno. Dopo oggi, potresti sentirti sotto pressione per modificare le tue convinzioni e cambiare la tua prospettiva in grande stile. Uno Scorpione o un Capricorno potrebbero richiedere i cambiamenti che fai.

Amore/Amicizia: potrebbe essere difficile accedere all'intimità emotiva e sessuale che brami mentre Saturno si scontra con Giunone. La parte di te che ha bisogno di essere vista come forte e autosufficiente potrebbe prevalere sulla parte che vuole amore. Non c'è vergogna nel mostrare al mondo che sei tenero. Non sempre paga essere la ragazza o il ragazzo duro. Ammorbidisci la tua posizione.

Carriera/Finanza: una luna piena infuocata in Ariete può innescare momenti ah-ha, in particolare sulla tua vita lavorativa. Con la risentita Eris, il potente Marte e il controllo di Plutone che prestano le loro voci alla mischia, probabilmente hai un osso da scegliere. Fino ad ora, potresti non aver realizzato quanto sei arrabbiato per le ingiustizie con cui hai dovuto lottare. La colpa potrebbe essere di altri. Tuttavia, è probabile che anche le regole secondo le quali vivi abbiano un ruolo. Esamina le credenze che consentono all'oppressione di prosperare.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi sogni possono fornire informazioni potenti che ti svegliano da una questione su cui hai dormito. Una volta che ti svegli ai tuoi veri sentimenti, non puoi più fingere di essere al buio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena di oggi in Ariete aumenta l'intensità alla grande. Potrebbe sembrare che i tuoi piani siano in contrasto con i desideri delle persone più vicine a te. Ariete, Bilancia e Capricorno potrebbero avere molto da dire su ciò che intendi fare.

Amore/Amicizia: trattare con amici, bambini e il tuo interesse amoroso non sarà privo di sfide a causa dell'influenza di una focosa Luna Piena in Ariete. La tua apprensione per il futuro può essere innescata quando la reattiva Eris, il guerrafondaio Marte e il prepotente Plutone aggiungono le loro voci alla conversazione. Potrebbe sembrare che alcune relazioni influiscano in modo indesiderato sui tuoi piani a lungo termine. Questo non è il momento per il confronto. Prima di affrontare le tue preoccupazioni, dovrai aspettare che questa atmosfera volatile si smorzi.

Carriera/Finanza: se c'è una questione finanziaria importante da affrontare, potrebbe essere intelligente rimandarla di qualche giorno. Con la Luna Piena che ha un impatto su Plutone nella tua casa di risorse condivise, potresti essere sotto pressione per intraprendere azioni su cui hai delle riserve. Il problema potrebbe riguardare prestiti, debiti, alimenti, eredità o fondi condivisi con un'altra persona. Rivaluta la tua situazione finanziaria prima di agire.

Crescita personale/spiritualità: sii consapevole delle tue aspettative sugli altri. Essere troppo esigenti mette sotto pressione loro e te stesso. Oggi, tutti nella tua cerchia meritano una pausa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le lune piene come questa non capitano molto spesso, e questa è una buona cosa! Mentre questa atmosfera volatile è in gioco, sentirai tutte le sensazioni. Le emozioni suscitate da Ariete, Bilancia e Plutone possono essere intense. Non puoi controllare ciò che fanno, ma puoi scegliere come o se la loro energia ha un impatto su di te.

Amore/Amicizia: un bambino lunare come te è profondamente influenzato dalla Luna Piena, indipendentemente dal segno in cui si trova. La Luna Piena di oggi in Ariete è particolarmente focosa e potrebbe farti perdere le staffe. La tensione in una relazione potrebbe innescare un'enorme esplosione mentre la Luna Piena e Eris nel tuo settore pubblico si scontrano con il prepotente Plutone nella tua casa di partnership. Le azioni di qualcun altro potrebbero scatenare la tua rabbia, ma sei responsabile di come reagisci. Mantieni uno sfogo a porte chiuse.

Carriera/Finanza: qualsiasi rabbia o risentimento che provi per i tuoi problemi di carriera sarà difficile da nascondere con la luna piena nel tuo settore professionale. Il modo in cui gestisci una questione controversa può influenzare il modo in cui sei visto da colleghi e superiori. Puoi prevenire il disastro mantenendo un basso profilo. Sarebbe saggio aspettare che questa energia esplosiva passi prima di tentare di affrontare un reclamo.

Crescita personale/spiritualità: prega, canta, medita o fai qualsiasi cosa per inserirti in vibrazioni positive. Avrai bisogno di una buona energia per tenerti a galla durante quella che potrebbe essere una giornata difficile.