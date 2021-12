Oroscopo di oggi 21 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ci sono vibrazioni accoglienti mentre la sentimentale Luna in Cancro attraversa il tuo regno domestico. Sarà bello rilassarsi e godersi il tempo con i membri della famiglia o trascorrere una serata tranquilla da solo. I Pesci saranno i tuoi compagni più dolci.

Amore/Amicizia: non devi essere perfetto per essere amabile. Potresti scoprire che sono le tue stranezze ad attirare l'attenzione mentre Venere si allinea con l'insicura Chirone nel tuo segno. Qualcuno potrebbe trovarti più affascinante quando i tuoi difetti umani vengono rivelati. Se gli altri ti trovano adorabile così come sei, dovresti essere in grado di darti la stessa quantità di amore per te stesso. L'unica perfezione a cui mirare è essere perfettamente umani.

Carriera/Finanza: uno schema di guadagno non convenzionale potrebbe attirare l'attenzione e raccogliere sostegno. Se hai l'orecchio di una figura influente e utile, non esitare a condividere la tua idea. L'intelligente mercurio che si allinea con l'inventivo Urano aiuta a incassare un'abilità unica o un'idea innovativa. Hai qualcosa da offrire a cui il mondo si sta avvicinando? Se è così, questa potrebbe essere la tua occasione per entrare al piano terra con un settore o una tendenza in rapida crescita.

Crescita personale/spiritualità: trarrai ispirazione da un amico che lavora sodo mentre Mercurio intelligente si allinea con Saturno disciplinato nel tuo settore sociale. Se loro riescono a raggiungere un obiettivo a lungo termine, puoi farlo anche tu.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: rimanere appassionati delle tue relazioni più importanti richiede che tu abbia una visione su dove e come vuoi che crescano. Tu e un determinato Capricorno sarete sulla stessa lunghezza d'onda e potrete fare progressi con un piano condiviso.

Amore/Amicizia: connettersi con un partner che può soddisfare la tua intensità sessuale può essere profondamente gratificante poiché Chirone si allinea con Vesta nella tua zona di intimità. C'è molto di più tra te e la persona che ti prende di quanto sembri. La tua interazione può guarire le ferite emotive che hai negato o che non sapevi di avere. Per i single, l'accettazione di sé potrebbe essere la chiave per attrarre o mantenere l'amore che desideri.

Carriera/Finanza: troppe opinioni e idee contrastanti possono confonderti mentre il versatile Sole del Sagittario si scontra con lo stratega Pallade nella tua casa di lavoro di squadra. Rimandare alla mente dell'alveare può essere spesso utile, anche se probabilmente non oggi. Può essere allettante cercare più input e più risposte su qualcosa su cui stai lavorando. Tuttavia, scoprirai presto che dati aggiuntivi rendono più difficile determinare cosa è cosa. La cosa migliore è fidarti della tua autorità e cercare di capire le cose da solo.

Crescita personale/spiritualità: curare le proprie ferite è un processo continuo. A volte, hai la resistenza per resistere, mentre altre volte devi alzarti per respirare. Onora ciò che funziona per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: buon solstizio d'inverno! In questa notte più buia dell'anno, farai un tuffo profondo nelle pulizie domestiche emotive. Ora è il momento di determinare cosa vale la pena conservare e cosa è necessario rilasciare. Con i Capricorno, c'è sempre molto da considerare.

Amore/Amicizia: oggi il sole entra nel Capricorno e nel regno che governa l'intimità emotiva e sessuale. Fino al 19 gennaio desidererai connessioni profonde e significative che ti facciano sentire veramente vivo. Che la relazione sia romantica o platonica, hai bisogno di qualcuno nella tua vita a cui puoi essere vicino e con cui condividere i tuoi segreti e desideri più intimi. Se hai intenzione di aprirti, lo farà solo la persona più matura e risoluta. Se accoppiato, la tua vita sessuale potrebbe essere incredibilmente soddisfacente.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche i soldi degli altri. Nelle prossime settimane, prestiti, debiti, eredità, alimenti e fondi che condividi con un partner (in amore o in affari) richiederanno la tua attenzione. Potrebbe essere necessario il supporto di una fonte esterna per gestire con successo i tuoi affari. È il momento opportuno per rinegoziare i termini degli accordi esistenti e cercare nuove fonti di finanziamento.

Crescita personale/spiritualità: con la luna vuota ovviamente in Cancro per buona parte della giornata, potresti vacillare sui tuoi valori. È meglio rimanere nella tua corsia e attenersi a ciò che sai invece di essere influenzato dagli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: buon solstizio d'inverno! In questa notte più buia dell'anno, vorrai trovare qualcuno di speciale con cui intrattenerti. Il romanticismo è fantastico se ce l'hai. Tuttavia, anche passare del tempo con un caro amico può essere soddisfacente. È complicato con i Capricorno. Eppure sono irresistibili.

Amore/Amicizia: oggi il sole entra nel Capricorno terrestre e nella tua casa di unione. Fino al 19 gennaio sarai al meglio di te quando sarai in presenza di una persona con cui condividi un legame speciale. È un periodo fruttuoso per le relazioni. Il matrimonio, il fidanzamento e l'aggiornamento di una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo sono favoriti. Se single e alla ricerca, sii proattivo nella tua ricerca. I pianeti sono perfettamente allineati per incontrare qualcuno maturo e pronto all'impegno.

Carriera/Finanza: prestate cure e attenzioni adeguate agli sforzi di collaborazione? È qualcosa su cui potresti riflettere mentre il Sole Sagittario si scontra con Cerere premurosa nella tua casa del lavoro di squadra. Troppe cure possono far sentire i colleghi soffocati, mentre essere negligenti può significare che gli altri sono costretti a fare più della loro giusta parte. Probabilmente è troppo tardi per cambiare rotta con un progetto in corso. Tuttavia, puoi modificare il tuo comportamento andando avanti e colpire la nota giusta.

Crescita personale/spiritualità: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno, non saprai se stai andando o venendo. Non lasciare che l'atmosfera diventi troppo intensa con compagni e concorrenti.