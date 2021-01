Oroscopo di oggi 21 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 21 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna e il tuo sovrano, Marte, nella tua seconda casa materialistica, sei determinato a ottenere ciò che cerchi. Separare i tuoi desideri dai tuoi bisogni può aiutarti a non fare nulla di pazzo. Potrebbero esserci problemi con un Toro se lo fai.

Amore / amicizia: con Mercurio in contrasto con Chirone ferito nel tuo segno, c'è una tendenza a concentrarsi sul negativo. Di conseguenza, una conversazione con il tuo amico o interesse amoroso potrebbe essere un po 'deprimente. Ricorda che sei il padrone della tua mente. Ciò significa che hai il potere di cambiare la narrativa. Fingere positività finché non senti che è un modo eccellente per aumentare di livello l'atmosfera.

Carriera / Finanza: la volatilità di ieri su questioni che riguardano denaro e beni è ancora in vigore. Più sei emotivamente coinvolto nel risultato desiderato, più sei incline a fare mosse sconsiderate. Pensa oltre il momento presente e considera come un'azione drastica potrebbe potenzialmente avere un impatto sul futuro. La ricaduta potrebbe essere più estesa di quanto pensi. Concedi al tuo ego un timeout in modo da poter tracciare una linea d'azione più sensata.

Crescita personale / spiritualità: una fusione Cerere / Nettuno nel tuo regno dietro le quinte segnala che c'è una profonda fonte di compassione e amore disponibile per te. Per accedervi, devi stare zitto. La meditazione, la preghiera o un'altra pratica contemplativa possono aiutarti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: diventa tutto intorno a te con la luna nel tuo segno. Non c'è niente di sbagliato nel prendersi cura dei propri affari personali, ma non lasciare che vada a scapito degli altri. Un'atmosfera egoistica potrebbe alienare alcune persone (come uno Scorpione) di cui hai bisogno nella tua squadra.

Amore / amicizia: la cura di Cerere che si fonde con il trascendente Nettuno nel tuo settore sociale evidenzia l'amore e la compassione forniti dalle tue amicizie più strette. Se trovi difficile attingere al tuo cuore, guarda il tuo amico più altruista ed empatico e segui l'esempio che ti danno. Devi aver fatto qualcosa di giusto per avere una persona così incredibile nella tua vita. Paga in avanti offrendo gentilezza, anche se ci vuole ogni grammo di forza che hai.

Carriera / Finanza: con Mercurio loquace nella tua zona di carriera in contrasto con l'insicuro Chirone, puoi essere piuttosto pessimista. Ti concentrerai su tutti i problemi e le cose che possono potenzialmente andare storte. La tua atmosfera cinica può minare la fiducia di tutti, rendendo più difficile portare a termine le cose. Anche se c'è un intoppo che devi svelare, puoi comunque concentrarti sul lato positivo.

Crescita personale / spiritualità: la luna che incontra una congiunzione Marte / Urano nel tuo segno è destinata a farti infiammare. Stai attento a come usi la tua energia, toro. Sei molto più potente (e pericoloso) di quanto pensi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: raggiungere la pace che cerchi può essere difficile quando si agitano emozioni turbolente. Potrebbe essere necessario riconoscere come una situazione o una relazione problematica influisce su di te. Può comportare il possesso di come ti senti veramente su un Toro.

Amore / amicizia: sia che si parli ad alta voce agli altri o in silenzio a te stesso, non dovresti dire cose sprezzanti su un amico. Con Mercurio espressivo in contrasto con Chirone ferito nel tuo settore sociale, pronunciare parole scortesi è come lanciare frecce avvelenate. Sentirai immediatamente gli effetti di un'atmosfera negativa. Quello che dici può essere doloroso se torna al tuo amico. Se hai una lamentela legittima, contatta il tuo amico e affrontalo nel modo giusto.

Carriera / Finanza: attenzione, Gemelli. Se non stai attento, potresti essere etichettato come una persona gentile e compassionevole. Con una fusione Cerere / Nettuno nella tua zona di carriera e reputazione, è praticamente impossibile nascondere quanto ci tieni. Anche in un mondo che mangia cane mangia, ci sono vantaggi nel mostrare un lato più morbido. Fa sapere al mondo che sei pronto per un cambio di paradigma su cosa significhi avere successo. Si tratta di guidare con il cuore.

Crescita personale / spiritualità: lo stress aumenta quando reprimi la rabbia o il risentimento. I tuoi sentimenti meritano di essere riconosciuti. Trova un modo per affrontare le tue emozioni senza causare danni a te stesso o agli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è meglio evitare amici e attività di gruppo all'inizio della giornata. Con la luna vuota, ovviamente, nella tua zona della comunità, potresti non sentire il cameratismo e la comprensione reciproca che ti aspetti, in particolare con un Ariete.

Amore / amicizia: qualcosa deve dare con un'amicizia o un gruppo che è diventato una forza dirompente nella tua vita. Con una fusione Marte / Urano nel tuo settore sociale, un'esplosione potrebbe dare il via a una rottura. La situazione è probabilmente stata instabile da secoli. Ora sta raggiungendo il punto in cui abbastanza è abbastanza. Se ti ritrovi a essere votato fuori dall'isola dell'amicizia, congedati tranquillamente. Gettare carburante su un fuoco violento non farà che peggiorare le cose.

Carriera / Finanza: le questioni che riguardano tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un partner possono essere gestite facilmente nel modo consueto. Sebbene con l'astuto Mercurio nella tua casa di risorse condivise che assiste al Nodo Nord, potresti trarre vantaggio dall'immergerti più profondamente nelle tue preoccupazioni finanziarie. Uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare opzioni che normalmente passerebbero inosservate. È un ottimo momento per chiedere consiglio a una persona finanziariamente esperta.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna rivolge la tua attenzione al futuro. Fare spazio ai tuoi desideri futuri richiederà di pulire la casa qui e ora. Lascia andare le cose che non servono più al tuo bene supremo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: attenersi al solito programma è una buona idea quando la luna è vuota. È facile perdersi o distrarsi sotto questa vibrazione instabile. Cercare la direzione negli altri (specialmente un Ariete) non aiuta. Probabilmente sono persi quanto te.

Amore / Amicizia: conosci i tuoi amici o il tuo partner così come pensi di conoscere? Mercurio e l'allineamento del Nodo Nord nelle tue zone di persone lo rendono un momento opportuno per conoscerli meglio. Non c'è niente come dare a qualcuno la tua totale attenzione. Una conversazione approfondita potrebbe rispondere a domande che non sapevi di avere. È anche un ottimo momento per saperne di più su una recente conoscenza.

Carriera / Finanza: hai avuto la tua piena instabilità professionale. Ne hai abbastanza anche di supervisori imprevedibili e colleghi pazzi. Sotto uno spigoloso allineamento Marte / Urano, una situazione già instabile potrebbe diventare ancora più caotica quando qualcuno fa una mossa avventata. Fai attenzione quando affronti qualcuno che ha una mano nel tuo destino professionale. Le conseguenze potrebbero essere molto peggiori di quanto tu possa immaginare. Quello che succede potrebbe cambiare la traiettoria della tua carriera. Divertiti con i vertici, le figure autoritarie e i genitori.

Crescita personale / spiritualità: sei un attore solista o un giocatore di squadra? La luna del primo quarto potrebbe ispirare a cercare i riflettori, ma fai attenzione a non rubare il tuono a qualcuno. Dai credito dove è dovuto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei determinato ad avere ragione, non importa quanto ti costa. Fai attenzione che la tua vibrazione testarda non metta a rischio una relazione importante (con un Toro, forse). Ascoltare un punto di vista opposto potrebbe aprire gli occhi.

Amore / Amicizia: Con il nutrimento di Cerere e il trascendente Nettuno che si fondono nella tua casa di collaborazione, potresti sperimentare una profonda connessione spirituale con il tuo interesse amoroso. Non solo soddisfare i tuoi bisogni più profondi sembra possibile, ma sembra anche probabile. Non è magia. Richiede che tu guardi oltre le tue differenze e trovi il punto debole in cui tu e il tuo partner siete sincronizzati. Se sei single, aggiungere compassione all'elenco delle cose che stai cercando in un coniuge potrebbe portarti opzioni più promettenti.

Carriera / Finanza: non lasciare che pensieri impotenti ti preparino al fallimento. Con il comunicatore Mercurio nella tua zona di lavoro in contrasto con l'insicuro Chirone, il dialogo interiore negativo può condannare le tue prestazioni lavorative prima ancora che tu inizi. Allo stesso modo, una conversazione piena di reclami con un collega può abbatterti. Aumentare di livello la storia che racconti del tuo lavoro e le tue capacità possono fornire l'ispirazione necessaria per portare a termine le cose.

Crescita personale / spiritualità: la tenace Luna in Toro che si fonde con Marte e Urano è pronta a farti eccitare. Combattere per qualcosa piuttosto che combattere contro qualcosa è probabilmente una posizione più produttiva. Modifica la tua energia e le tue azioni di conseguenza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: le tue emozioni potrebbero essere super intense e molto impegnative da affrontare. Trova il punto debole tra il possesso di come ti senti e la recitazione. Sfogare la rabbia e la frustrazione verso gli altri (in particolare un Toro) potrebbe avere conseguenze indesiderate.

Amore / Amicizia: "Se non hai niente di carino da dire, non dire niente" è una buona regola empirica con cui vivere mentre Mercurio espressivo e Chirone ferito si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Dire qualcosa di negativo potrebbe portare un immediato senso di rimpianto. Non si tratta solo di quello che dici al tuo partner. Si applica anche a come parli della tua vita amorosa agli altri. Resta positivo.

Carriera / Finanza: non solo la volatilità finanziaria di ieri è ancora in gioco, ma è ancora più pronunciata quando la luna si unisce al frettoloso Marte e all'irregolare Urano nella tua casa di risorse condivise. La rabbia per questioni che riguardano tasse, debiti, prestiti o fondi condivisi con un'altra parte potrebbe spingere a una mossa deplorevole. Non è il momento per essere impulsivi né per cercare di esigere la tua vendetta. Azioni drastiche avranno conseguenze mentre questa energia esplosiva è in gioco. Non fare nulla potrebbe essere la tua mossa migliore.

Crescita personale / spiritualità: una fusione Cerere / Nettuno nella tua casa di servizio può ispirare un atto di gentilezza. Non importa quanto grande o piccolo, qualcosa fatto senza l'aspettativa di riconoscimento o reciprocità potrebbe avere un effetto trasformativo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: andare d'accordo con gli altri potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. I tori, in particolare, possono essere una vera manciata. Procedi con cautela mentre esplori relazioni importanti. Mantenere un profilo basso fino a quando l'atmosfera è meno conflittuale è un'idea intelligente.

Amore / Amicizia: la volatilità della relazione di ieri continua mentre la tenace Luna in Toro incontra il guerriero Marte e il ribelle Urano nella tua casa di coppia. Anche se non sei tu a far oscillare la barca, potresti essere pronto per una corsa traballante. Se il tuo partner ha voglia di litigare, non prendere l'esca. Una discussione accesa potrebbe intensificarsi molto rapidamente. Lo stesso vale per chiunque interagisca da vicino oggi. Quando le persone sono spinose, possono sorgere problemi. Cerca di mantenere la calma.

Carriera / Finanza: una volta che ti senti scoraggiato per una questione di lavoro, può essere difficile uscirne. Dovrai guardare quello che pensi e dici mentre il comunicatore Mercurio si scontra con Chirone ferito nella tua zona di lavoro. Iniziare con un'atmosfera pessimistica potrebbe condannare i tuoi compiti al fallimento prima ancora di iniziare. Anche se stai risolvendo un problema, vale comunque la pena avere una prospettiva positiva. È lavoro, non gioco. Bisogna aspettarsi delle sfide.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo è super forte. Immergersi in un progetto artistico, un hobby o un gioco preferito può essere incredibilmente gratificante. Divertirsi ed esprimere la propria individualità è cibo per l'anima

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, nella tua giocosa quinta casa, potresti trovare difficile sistemarti e occuparti degli affari. Non preoccuparti. Nel corso della giornata, tornerai in pista. Nel frattempo, un Leone capace può aiutarti a rimanere concentrato.

Amore / Amicizia: il messaggero Mercurio che si allinea con il nodo nord nella tua casa di collaborazione apre la porta alla comunicazione. Vale la pena fare uno sforzo in più per avere un tate-a-tête con il tuo interesse amoroso. Qualsiasi discussione sui problemi di relazione potrebbe essere super istruttiva. Non fare tutto su di te. Il tuo legame cresce quando esprimi più interesse per la vita e le preoccupazioni dell'altra persona.

Carriera / Finanza: presta attenzione alle sensazioni del corpo. Possono avvisarti di una situazione sul posto di lavoro che deve essere affrontata con molta cautela. Quando l'aggressivo Marte incontra il ribaltante Urano nella tua zona di lavoro, possono verificarsi esplosioni e incidenti. Soprattutto se lavori in condizioni pericolose o intorno a personalità volatili. Dovresti anche fare attenzione a situazioni o attività che possono innescare malattie o lesioni legate allo stress. Ascolta il tuo corpo e sii attento a ciò che accade intorno a te.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna nel laborioso Toro ti spinge a saltare a capofitto in un compito. Tutti i segnali indicano che non hai finito di raccogliere le informazioni di cui hai bisogno. Non mettere il carro davanti ai buoi

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non puoi sempre ottenere quello che vuoi quando vuoi. Se è coinvolto un Toro, non ti sarà facile avere le cose a modo tuo. Combattere per vincere non è l'idea migliore. Tutti i segni indicano che potrebbe rivelarsi una vittoria senza gioia.

Amore / amicizia: la tenace Luna in Toro che si unisce a Marte assertivo e Urano irregolare nella tua zona di vita amorosa è destinata a farti infiammare. Rischi di diventare troppo forte. Più spingi, più il tuo interesse amoroso può essere intimidito o offeso. Soprattutto se hanno già espresso disinteresse. Può essere difficile accettare un no come risposta. Se una persona non ti sta dando il via libera, non puoi semplicemente farti strada nel suo cuore.

Carriera / Finanza: se ti senti scoraggiato, probabilmente non è il momento giusto per avviare una trattativa finanziaria. Con il comunicatore Mercurio nella tua zona dei guadagni in contrasto con Chirone ferito, un'atmosfera pessimistica potrebbe dare il tono sbagliato. Se non credi che le cose andranno a modo tuo, probabilmente non lo faranno. Un aggiustamento dell'atteggiamento può aiutarti a vedere le soluzioni dove vedi solo i problemi. Non c'è niente da perdere essendo positivo.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona spirituale può essere incredibilmente edificante. Non c'è niente come connettersi con qualcuno che riaccende l'amore e spera che tu ti senta dentro. Contatta qualcuno con una prospettiva illuminata.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la casa potrebbe non fornire la fuga pacifica di cui hai disperatamente bisogno. Potresti dover affrontare un problema urgente prima di rilassarti. Buona fortuna a risolvere le cose con un Toro testardo. Il toro potrebbe non collaborare.

Amore / Amicizia: una questione personale può sfuggire di mano quando la luna rialzista del Toro si scontra con il guerriero Marte e il ribelle Urano nel tuo regno domestico. Può essere scatenante se l'incidente rievoca inquietanti ricordi d'infanzia. La buona notizia è che sei un adulto adulto che è attrezzato per prendersi cura di te stesso. Quindi, non è necessario interpretare l'aggressore né il leso. Quando l'atmosfera si calma, puoi affrontare la questione in modo maturo.

Carriera / Finanza: Cerere materno che si fonde con il compassionevole Nettuno nella tua casa dei beni può ispirarti a scavare in profondità nelle tue tasche. Donare denaro o beni a una persona bisognosa può essere un incredibile atto di gentilezza e generosità. Non si tratta di quanto dai, ma dello spirito con cui lo dai. Solo coloro che comprendono la bellezza del dare si faranno avanti e risponderanno alla chiamata.

Crescita personale / spiritualità: prenditi un momento per sintonizzarti sul tuo dialogo interiore. Il modo in cui parli e di te stesso ha un impatto significativo sulla tua autostima. Parla a te stesso come parleresti alla persona che ami di più al mondo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una volta afferrato un punto di vista, può essere difficile per te considerare un'opinione che non rientra nel tuo ambito. Avrai bisogno di ampliare la tua prospettiva se vuoi capire da dove viene qualcuno (un Toro, forse).

Amore / Amicizia: una chiacchierata notturna con un amico o il tuo interesse amoroso può riempire il tuo serbatoio emotivo. Ti consigliamo di entrare in contatto con una persona a cui tieni mentre la fedele Luna in Toro e l'affettuosa Venere si allineano. È sempre bello parlare con qualcuno che non ti giudicherà e su cui si può contare per trattenerti in uno spazio d'amore. Farà miracoli per elevare il tuo umore.

Carriera / Finanza: le conversazioni accese continuano mentre la tenace Luna in Toro incontra il nervoso Marte e l'irregolare Urano nel tuo settore di comunicazione. Prima di volare via, chiediti se la tua rabbia è alimentata da sentimenti o fatti. Non puoi permetterti di perdere la calma solo perché non ti piace quello che sta succedendo. Se vuoi che qualcuno ascolti e affronti le tue preoccupazioni, attieniti strettamente ai fatti. Non è garanzia di un esito favorevole; tuttavia, può impedirti di essere bollato come testa calda.

Crescita personale / spiritualità: un'epica fusione Cerere / Nettuno nel tuo segno accende la tua compassione. Nonostante il caos intorno a te, senti un forte senso di unità. La meditazione, la preghiera e le pratiche spirituali possono aiutarti a stabilire una connessione.