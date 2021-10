Oroscopo di oggi 21 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 21 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: in primo luogo, la luna è piena nel tuo segno, e poi si annulla naturalmente, portando le tue emozioni al massimo volume. Trattare con persone difficili (come Bilancia e Capricorno) potrebbe essere responsabile del tuo umore pazzo. Tuttavia, sta a te ridurre le situazioni instabili.

Amore/Amicizia: le emozioni sono sovraccariche con la Luna Piena nel tuo segno. Aggiungi la reattiva Eris, il prepotente Plutone e il tuo sovrano, Marte, al mix e potrebbe sembrare che tu stia perdendo il controllo. Con questa atmosfera volatile in gioco, non ci vorrà molto per scatenarti. Quando ti metti le mutande in una piega, spesso sono le persone più vicine a te che sopportano il peso della tua frustrazione. Non sparare frecce al tuo partner o ai tuoi amici, anche se le loro azioni ti fanno arrabbiare. Rilassati.

Carriera/Finanza: gestire gli umori di un capo prepotente o di una persona irragionevole sul posto di lavoro può sembrare un'impresa titanica. Dopotutto, c'è solo così tanto stress che puoi affrontare. Il confronto è meglio evitare. Potrebbero esserci conseguenze nell'andare faccia a faccia con qualcuno che ha un ruolo nel tuo destino professionale. Se il telelavoro è un'opzione, faresti bene a lavorare da casa.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere oppresso dalle tue nozioni, in particolare sulle relazioni, mentre Saturno e Giunone si scontrano. Rivaluta le regole della relazione e dell'amicizia con cui giochi e modificale dove necessario.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potrebbe volerci un minuto per scrollarti di dosso i postumi di una sbornia emotiva. È una cosa che a volte accade il giorno che segue quella luna piena. Un Pesci empatico nella tua cerchia può aiutarti a disfare la tua esperienza e tornare in carreggiata.

Amore/Amicizia: Giove e Giunone speranzosi si allineano; ti sentirai più entusiasta dell'intimità sessuale ed emotiva. A volte, l'amore che brami è già presente. È solo questione di aprire il tuo cuore per riceverlo. Se sei accoppiato, osa essere ottimista sulla tua relazione. La tua atmosfera positiva può influenzare il tuo partner in modo sorprendente. Se sei single, cerca una figura straordinaria che parli la tua lingua d'amore.

Carriera/Finanza: non lasciare che la puntura di un precedente rifiuto professionale sia il tuo tallone d'Achille. Potresti sentirti innescato mentre Marte si oppone al risentito Eris e riesuma il dolore delle delusioni passate. Qualcuno che usa i tuoi bottoni oggi probabilmente non ha idea di quello che hai passato. Dopotutto, le tue cose sono cose tue. Creerai nuovi problemi solo rispondendo in modo inappropriato. Affronta ciò che sta accadendo nel presente senza trascinare i problemi del passato nell'immagine.

Crescita personale/spiritualità: con la luna nel tuo segno in contrasto con Mercurio mentale e Marte fisico nella tua zona di benessere, potresti essere indeciso sull'esercizio. Prenditi una pausa ma preparati a tornare nel flusso domani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tranquilla Luna in Toro nella tua casa di riposo può ispirarti a fare un passo indietro dall'azione e trascorrere del tempo di qualità da solo. Potresti averne bisogno per riprenderti dalle intense vibrazioni della luna piena di ieri. Fai del tuo meglio per evitare drammi.

Amore/Amicizia: le vibrazioni taglienti di ieri possono ancora avere un impatto sulle relazioni con il tuo interesse amoroso, i bambini o gli amici. Poiché l'ostile Marte si oppone alla reattiva Eris, non si sa mai cosa potrebbe scatenare qualcuno. Sentirsi esclusi o rifiutati sono temi comuni mentre queste energie sono in gioco. Sii consapevole di come il perseguimento dei tuoi desideri influisca sulle persone a cui sei vicino. Se dovessi trovarti sul lato ricevente di una manovra spericolata, prendere la strada maestra può allentare la tensione.

Carriera/Finanza: Vesta concentrato nella tua casa di lavoro denota un uso magistrale delle tue abilità. Eccellerai nelle attività che mettono a frutto la tua esperienza. Quello che non sai ancora fare, sarai intento a capirlo. Stai attento ai talenti che dovresti coltivare e aggiungere al tuo bagaglio di competenze. C'è sempre spazio per crescere.

Crescita personale/spiritualità: vedere le relazioni attraverso una lente spirituale può essere incredibilmente illuminante poiché il saggio Giove nella tua casa di coscienza superiore si allinea con la devota Giunone. Trovare un significato più profondo nella tua relazione può essere fruttuoso. Se sei single, apprezzerai stare con qualcuno che vede il mondo come te. Cerca una connessione spirituale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Corri, non camminare, per stare con il tuo amico più fedele e comprensivo. Mentre hai a che fare con le conseguenze della luna piena di ieri, desidererai la loro compagnia. Un Toro con i piedi per terra potrebbe essere la persona giusta per calmarti e calmare i nervi tesi.

Amore/Amicizia: ti sentirai più fiducioso riguardo alle relazioni poiché Giunone attenta all'impegno si allinea con l'ottimista Giove. Fare il lavoro per coltivare la relazione che desideri potrebbe essere qualcosa di cui inizi a sentirti entusiasta. Avere un atteggiamento positivo è un ottimo punto di partenza perché dà il tono alla tua esperienza. Una maggiore intimità emotiva e una vita sessuale più soddisfacente dovrebbero svolgere un ruolo nel tuo schema di miglioramento.

Carriera/Finanza: i problemi personali e il caos della carriera possono mescolarsi in modo avventato mentre l'ostile Marte si oppone alla reattiva Eris nel tuo settore professionale. Potresti inconsapevolmente proiettare i tuoi problemi su ciò che sta accadendo nell'arena professionale e interpretare ciò che sta accadendo come un affronto personale. È meglio possedere la tua ombra e assumerti la responsabilità dei tuoi problemi piuttosto che incolpare le circostanze esterne. È l'unico modo per rimanere centrati in mezzo a circostanze che sfuggono al tuo controllo.

Crescita personale/spiritualità: mentre la semplice Luna in Toro si allinea con la percettiva Pallade nella tua casa di coscienza superiore, le persone apprezzeranno la prospettiva unica che porti. Può aiutare qualcuno a riformulare la propria storia in una luce più potente.